Приветствую, дорогие друзья! Читатель задал вопрос:

статье написано: «вы только что получили двойной самогон, который уже должен сильно отличаться от той мутной, вонючей жижи, которой вы пили в лихие 90-е» , вопрос А если после первого перегона получилась «слеза», то второй перегон требуется? Брага дрожжи сахар.

Отличный вопрос! Если после первого перегона вы получили «слезу» — то есть самогон, который отличается мутностью и неприятным запахом, — это сигнал о том, что процесс требует дополнительной обработки. Давайте разберёмся, почему это происходит и как действовать дальше.

Почему получается «слеза» после первого перегона?

Основные причины появления «слезы»:

Недостаточная очистка браги перед перегонкой: Остатки дрожжей и других веществ могут попасть в самогон, вызывая мутность и неприятные запахи. Неправильный температурный режим: Перегонка на слишком высокой температуре приводит к выкипанию нежелательных соединений вместе с этиловым спиртом. Недостаточный отбор фракций: Без правильного разделения голов, тела и хвостов в самогоне остаются вредные примеси.

Первичная перегонка, или первый дистиллят, часто содержит множество примесей, которые ответственны за неприятные характеристики вашего самогона. В случае браги из дрожжей и сахара, особенно важно тщательно контролировать процесс перегонки, чтобы минимизировать количество «голов» и «хвостов», которые могут испортить вкус и аромат конечного продукта.

Нужно ли делать второй перегон?

Удаление примесей: Второй перегон помогает отделить оставшиеся «головы» и «хвосты» от основного продукта, что делает самогон более мягким и приятным на вкус. Повышение крепости: При правильной технике второй перегонки вы можете достичь желаемой крепости напитка, избегая при этом избытка алкоголя, который может негативно сказаться на вкусе. Улучшение органолептических свойств: Двойная перегонка позволяет добиться более чистого аромата и сбалансированного вкуса, что делает ваш самогон достойным похвалы даже для самых требовательных ценителей.

, особенно если первый дистиллят получился низкого качества («слеза»). Вторая перегонка позволяет значительно улучшить чистоту и вкусовые качества самогона. Вот почему:

Рекомендации по второй перегонке

Перед второй перегонкой рекомендуется провести промежуточную очистку спирта. Это можно сделать с помощью активированного угля или растительного масла. Такая процедура удалит оставшиеся примеси и подготовит самогон к более тщательной дистилляции.

На втором этапе перегонки важноточно контролировать температуру. Начинайте сбор «голов» при температуре около 78-80°C и постепенно снижайте её до 95-98°C, чтобы эффективно отделить «тело» от «хвостов».

Вот данные в виде таблицы:

Температура кубовой жидкости (°C) Содержание спирта в кубе (% Об) Содержание спирта в отборе (% Об) 88 21,9 68,9 89 19,1 66,7 90 16,5 64,1 91 14,3 61,3 92 12,2 57,9 93 10,2 53,6 94 8,5 49,0 95 6,9 43,6 96 5,3 38,6 97 3,9 29,5 98 2,5 20,7 99 1,2 10,8 100 0,0 0,0

3. Тщательный отбор фракций:

4. Использование ректификационной колонны:

Двойная перегонка — это ключевой этап в процессе самогоноварения, который позволяет существенно повысить качество конечного продукта. Если после первого перегона вы получили «слезу», не отчаивайтесь, а используйте этот опыт для улучшения техники перегонки. Следуя вышеописанным рекомендациям, вы сможете получить ароматный и чистый самогон, достойный похвалы ваших друзей и знакомых.

Используйте термометр, чтобы точно определить моменты сбора различных фракций. «Головы» собирайте медленно, по 1-3 капли в секунду, ориентируясь на их резкий запах. Как только запах ацетона исчезнет, переходите к сбору «тела». «Хвосты» отбирайте, когда крепость дистиллята начинает снижаться ниже 40%.Если у вас есть возможность, используйте ректификационную колонну для более эффективного разделения фракций. Это позволит добиться высокого качества самогона с минимальным содержанием нежелательных примесей.

Не забывайте: самогоноварение — это искусство, требующее терпения и внимания к деталям. Экспериментируйте, совершенствуйте свои навыки, и результат не заставит себя ждать!

Дорогие друзья, удачных вам перегонов и наслаждайтесь качественным домашним самогоном ответственно!