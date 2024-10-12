Приветствую, дорогие друзья! Читатель задал вопрос:
Отличный вопрос! Если после первого перегона вы получили «слезу» — то есть самогон, который отличается мутностью и неприятным запахом, — это сигнал о том, что процесс требует дополнительной обработки. Давайте разберёмся, почему это происходит и как действовать дальше.
Почему получается «слеза» после первого перегона?Первичная перегонка, или первый дистиллят, часто содержит множество примесей, которые ответственны за неприятные характеристики вашего самогона. В случае браги из дрожжей и сахара, особенно важно тщательно контролировать процесс перегонки, чтобы минимизировать количество «голов» и «хвостов», которые могут испортить вкус и аромат конечного продукта.
Основные причины появления «слезы»:
- Недостаточная очистка браги перед перегонкой: Остатки дрожжей и других веществ могут попасть в самогон, вызывая мутность и неприятные запахи.
- Неправильный температурный режим: Перегонка на слишком высокой температуре приводит к выкипанию нежелательных соединений вместе с этиловым спиртом.
- Недостаточный отбор фракций: Без правильного разделения голов, тела и хвостов в самогоне остаются вредные примеси.
Нужно ли делать второй перегон?Да, второй перегон настоятельно рекомендуется, особенно если первый дистиллят получился низкого качества («слеза»). Вторая перегонка позволяет значительно улучшить чистоту и вкусовые качества самогона. Вот почему:
- Удаление примесей: Второй перегон помогает отделить оставшиеся «головы» и «хвосты» от основного продукта, что делает самогон более мягким и приятным на вкус.
- Повышение крепости: При правильной технике второй перегонки вы можете достичь желаемой крепости напитка, избегая при этом избытка алкоголя, который может негативно сказаться на вкусе.
- Улучшение органолептических свойств: Двойная перегонка позволяет добиться более чистого аромата и сбалансированного вкуса, что делает ваш самогон достойным похвалы даже для самых требовательных ценителей.
Рекомендации по второй перегонкеПеред второй перегонкой рекомендуется провести промежуточную очистку спирта. Это можно сделать с помощью активированного угля или растительного масла. Такая процедура удалит оставшиеся примеси и подготовит самогон к более тщательной дистилляции.
На втором этапе перегонки важноточно контролировать температуру. Начинайте сбор «голов» при температуре около 78-80°C и постепенно снижайте её до 95-98°C, чтобы эффективно отделить «тело» от «хвостов».
Вот данные в виде таблицы:
|Температура кубовой жидкости (°C)
|Содержание спирта в кубе (% Об)
|Содержание спирта в отборе (% Об)
|88
|21,9
|68,9
|89
|19,1
|66,7
|90
|16,5
|64,1
|91
|14,3
|61,3
|92
|12,2
|57,9
|93
|10,2
|53,6
|94
|8,5
|49,0
|95
|6,9
|43,6
|96
|5,3
|38,6
|97
|3,9
|29,5
|98
|2,5
|20,7
|99
|1,2
|10,8
|100
|0,0
|0,0
3. Тщательный отбор фракций:Используйте термометр, чтобы точно определить моменты сбора различных фракций. «Головы» собирайте медленно, по 1-3 капли в секунду, ориентируясь на их резкий запах. Как только запах ацетона исчезнет, переходите к сбору «тела». «Хвосты» отбирайте, когда крепость дистиллята начинает снижаться ниже 40%.
4. Использование ректификационной колонны:Если у вас есть возможность, используйте ректификационную колонну для более эффективного разделения фракций. Это позволит добиться высокого качества самогона с минимальным содержанием нежелательных примесей.
Не забывайте: самогоноварение — это искусство, требующее терпения и внимания к деталям. Экспериментируйте, совершенствуйте свои навыки, и результат не заставит себя ждать!
Дорогие друзья, удачных вам перегонов и наслаждайтесь качественным домашним самогоном ответственно!