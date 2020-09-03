Собираю простейший самогонный аппарат: рассказываю и показываю весь процесс с фото

Перечитав сотни рецептов, я задумался о собственном самогонном аппарате. Куда приятнее к какому-нибудь застолью поставить свой продукт, чем постоянно бегать за добавкой в магазин. Поэтому, если вы решились собрать сие чудо у себя дома, мой опыт может быть вам полезен.

Эту историю прислал мой подписчик Павел.

Общее описание устройства аппарата

Сбор самогонного аппарата – дело не сложное, в этом вы сами убедитесь немного позже. На выходе где-нибудь в уголке у вас будет стоять небольшой прибор.

Его вид полностью зависит от вашей фантазии и от материалов, которые будут использоваться для его создания. На просторах сети, когда я готовился к сбору и изучал это дело, натыкался на такие «шедевры», что мама не горюй.

Но лучше постарайтесь сделать его эстетически привлекательным, тогда процесс приготовления будет намного приятнее и интереснее. А вообще в ход уйдет не так уж и много материала.

Технически аппарат будет состоять из:

Куба для перегона;

Змеевика;

Холодильника;

Шлангов;

Дополнительные элементы: термометр, уплотнители и т.д.

В кубе содержится сырье, затем через шланг пары спирта попадают в змеевик, затем, уже в холодильнике, они конденсируются.

Если вы хотите получить продукт, который будет очищен от вредных примесей и масел, то в конструкцию следует включить сухопарник. Он будет выступать элементом связи между баком и холодильником со змеевиком.

Что нам понадобится

Лично я на производство своего аппарата почти не потратился, поскольку большинство нужных вещей уже имелось под рукой.

Итак, независимо от формы, размера и конструкции в хорошем самогонном аппарате ОБЯЗАТЕЛЬНО присутствуют:

Холодильник; Сухопарник.

Холодильник служит для охлаждения вырабатываемого пара, чтобы тот превращался в жидкость. Для его производства мне понадобилась двухметровая тонкостенная трубка из пищевой нержавейки. Ее диаметр 8-10 мм.

Важно: лучше не делать холодильник из меди или алюминия. Свои функции он конечно выполнять будет, но при этом самогон насытится неприятным запахом.

Некоторые любители, для которых качество не сильно важно, лишь бы побыстрее наделать «горючего», заявляют, что сухопарник необязателен.

Как по мне, то без него никак, ведь в нем скапливаются ненужные сивушные масла, без которых и качество, и вкус напитка возрастает в разы. А сделать его не сложно из обычных подручных средств.

Приступаем - подготовительные работы

В качестве подготовительных работ можно считать лишь закупку недостающих материалов, которые вы не сможете найти у себя под рукой.

Все элементы проверьте на наличие грязи и паутины, лучше заранее очистить их, так как в собранном варианте сделать это будет сложнее.

После того, как вы поймете, как делается холодильник и сухопарник, все встанет на свои места и вопросов по тому, что купить, не останется.

Расскажу по порядку, как я готовил охлаждающую трубку:

Купил трубку из пищевой нержавейки. Лучше не пожалеть денег и взять именно из такого материала, ведь готовый продукт как-никак будет поступать в организм; До отвала набил ее сухим песком, чтобы она не деформировалась при изгибе; При помощи станкана медленных оборотах прокрутил трубку, придавая ей спиральный вид; В конце высыпал песок и хорошо ее промыл под проточной водой.

Сухопарник делается очень просто. Можно использовать обычную банку с крышкой, в которую вставляются две отличные друг от друга по длине трубки.

Одна идет к холодильнику, вторая к баку. Основное правило – все детали должны быть чистыми и сделаны из безвредных материалов, чтобы самогон не насыщался разными гадостями.

Важно: не используйте ПВХ-шланги. Их применение может повлечь вред для здоровья.

Собираем аппарат

Берем холодильник и устанавливаем его в ранее подготовленные отверстия в корпусе аппарата; Концы трубки закрыть крышками из такого же нержавеющего материала; Все детали аккуратно сварить между собой герметичным швом; Между баком и холодильником прикрепляем сухопарник; Ну и наконец подключаем бидон, с которого и будет выходить долгожданная жидкость. Нужно просверлить в крышке соответствующее отверстие и пустить туда трубку.

Собрать все детали в одну чудо-конструкцию тоже не сложно:

Важно: в качестве бражного бидона очень хорошо подходит молочная фляга с зажимом и пищевой резинкой для герметичности.

Как можно заметить, ничего сложного в изготовлении такого чудо-прибора нет, а напитки можно делать самые разные: добавлять в брагу шоколад, кору дуба, варенье и т.д.

На выходе можно получать вкус не хуже чем у именитых спиртных напитков. Главное использовать хорошие материалы и не лениться время от времени чистить все трубки.

Попробуете сделать себе что-то подобное? Или может знаете способы и методы получше?