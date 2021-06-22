Щедрое застолье с обилием алкогольных напитков в шумной компании — именно так большинство из нас представляют себе праздник. Но последствия такого веселья не самые приятные. За долгую практику я научился быстро восстанавливаться и знаю несколько секретов, как избавиться от неприятного запаха после застолья.

Плотный прием пищи

Самое лучшее средство — это плотный завтрак. Или же обед. Все зависит от того, во сколько вы проснулись.

Обильный прием пищи придаст энергии организму, восполнит недостаток полезных веществ, взбодрит и избавит от неприятного запаха. Даже если мне не хочется есть, я буквально себя заставляю и уже вскоре самочувствие становится значительно лучше.

Я, например, люблю «лечиться» горячим супом. Куринный наваристый бульон с морковью и лапшой быстро ставит на ноги.

Пить много жидкости

Кроме того, важно помнить, что запах разлагающихся продуктов выходит не только через полость рта, но и сквозь поры. Поэтому, пропотев после горячего супа и приняв душ, вы легко избавитесь от последствий бурного вечера.Также меня часто спасает большое количество жидкости, но лучше избегать газированных напитков.

Такой способ позволит быстрее вывести содержащийся в алкоголе альдегид из организма через мочу, а значит, скорее избавит его от токсичных продуктов распада.

Обычно я употребляю до двух литров жидкости. Причем туда входят и минеральная вода, и крепкий зеленый чай, и морс, и кипяченая вода с лимоном и медом.

Пряные травы

Главное, выпить достаточное количество, чтобы мочеполовая система быстрее вывела токсины из организма.Ароматные травы содержат много эфирных масел, поэтому помогут освежить дыхание после бурной вечеринки. Я использую укроп, петрушку, кинзу или мяту.

Не жалейте зелени: одной веточкой обычно дело не решить. Еще помогает сельдерей. Для меня он является не только помощником в избавлении от запаха, но и источником витаминов, которые наутро после застолья просто необходимы организму.

Также можно пожевать сушенную гвоздику, лаврушку или приготовить настой из базилика и мяты.

Солевой раствор

Рассол, столь популярный в нашей стране в момент похмелья, — это и есть солевой раствор, с помощью которого в организм поступают нужные микроэлементы, после чего сразу наступает облегчение.

Свежий воздух

Очень помогает раствор из одной чайной ложки соли на стакан воды. Плохое самочувствие происходит из-за вымывания натрия, магния и калия, поэтому их необходимо восполнять в первую очередь.Если рассола под рукой не оказалось или пить его совсем нет желания, отлично подойдет раствор из соли и воды. Не скажу, что это очень приятно, но вот эффективно точно!Свежий воздух и небольшая активность — тоже отличные помощники в этом непростом деле.

Я устраиваю себе получасовую прогулку или дыхательную гимнастику на улице. Интенсивные вдохи и выдохи на протяжении 10 минут делают гипервентиляцию легких. В итоге кровь насыщается кислородом, после чего чувствуешь себя намного легче.

Кофе и цитрусы

Отличное средство для нейтрализации запаха «перегара» — пожевать кофе. Только речь идет не о напитке, а о самих зернах. В них большое количество эфирных масел, поэтому они легко могут справиться с любым амбре.

Также не менее эффективно действуют цитрусы. Например, корка мандарина поможет не только скрыть запах от окружающих, но и избавит вас самих от неприятного привкуса во рту.