Существует мнение, что пиво нельзя мешать с водкой: разбираюсь почему и какие еще напитки не стоит смешивать

Любовь к экспериментам во мне жила с детства. Сидя на днях с меньшим братом и расслабляясь с полудюжиной бутылочек пива, мы спорили о возможности смешивания различных типов алкоголя. К пиву, по его мнению, так и просилась водочка.

Я отговаривал брата, но он мне не поверил и наутро ему было плохо. Делюсь с вами своим опытом, кто возьмет его на вооружение, тот не будет страдать от ужасного похмелья.

История от моего подписчика Евгения.

Как вообще смешивание напитков влияет на человека

Каждый вид алкоголя обладает рядом особенных свойств. Их комбинация часто приводит к взаимному усилению оказываемого влияния. Обезвоживание, интоксикация организма, скачки давления, тошнота, усталость и головная боль — все это чувствуется на порядок ощутимее.

Наиболее подходящим для смешивания является похожий по свойствам алкоголь. Например, хорошо сочетаются:

водка - цена от 400 рублей за 0,5 л, хорошая марка;

виски - минимум 600₽ тот же объем;

горилка - 260₽;

шнапс - 700₽;

бурбон - 750₽.

Для любителей виноградных спиртов хорошо подойдут:

коньяк - 340₽;

арманьяк - 1700₽;

чача - 550₽;

плиска – 1 100₽;

бренди - 350₽;

метакса - 800₽;

граппа - 320₽.

Обратите внимание! Иногда нежелательных последствий можно избежать, если развить в себе культуру употребления (что я вам и советую) и пить алкоголь в наиболее приятном для тела режиме. А для этого следует знать немного популярной химии.

Почему смешивание вредит

Организм каждого человека (мой, ваш, того парня за стойкой) усреднено может перерабатывать около 8 грамм чистого алкоголя в час. При смешивании же часто наблюдается превышение этого предела из-за того, что в создании коктейля используются привычные дозировки.

Я и сейчас хорошо помню свой самый первый неудачный эксперимент (точнее, его последствия). Обычная рюмка водки на 30 миллилитров не сильно превышает рекомендованную дозу.

Но вот если смешать два-три-четыре или больше компонентов в обычной дозировке и выпить все это даже пускай за 10-15 минут — нагрузка на печень возрастет многократно.

Вторая причина вреда смешивания — банальные биохимические процессы. И здесь в качестве иллюстрации идеально подходит наш эталон — пиво с водкой. На их примере легче всего объяснять, почему же смешивание так сильно влияет на нас и вредит организму.

Почему нельзя мешать пиво с водкой

По отдельности это два разных продукта, получаемых путем разных производственных процессов. Пиво у нас есть благодаря брожению, а для водки нужна дистилляция или ректификация. И это даже в тех случаях, если они изготавливаются из одного сырья (например, зерна).

Начальные химические свойства влияют на процесс прохождения алкогольного напитка по телу. Водка быстро проходит пищеварительную систему и слабо усваивается, по сравнению с пивом.

Именно поэтому для достижения соразмерного эффекта нужно выпить 25 мл водки и всего около 100 мл пива (соответственно, 8 и ≈5 грамм чистого этанола).

Виной такого положения дел является углекислый газ (он видим визуально в виде пузырьков). При попадании в желудок он раздражает стенки желудка, из-за чего все, что находится в нем, начинает всасываться организмом на порядок активнее, чем обычно.

Дополнительная информация! Хочу отметить, что подобный эффект наблюдается при употреблении любой газировки, а не только пенного пива.

В кровь быстрыми темпами попадает высокая доза алкоголя, с которой организм справиться не в состоянии.

Возникает усиление эффекта опьянения и даже то количество пива и водки, которые человек ранее по отдельности спокойно переносил, сбивают его с ног и приводят к дезориентации, потере памяти, а в некоторых случаях — к тяжелому отравлению.

Именно поэтому люди пьянеют, даже если они употребили меньшее количество алкоголя в пересчете на чистый этанол.

Еще несколько опасных сочетаний

Текила с… чем угодно. Вообще, употреблять алкоголь на кактусовой основе под силу далеко не каждому человеку. Большое количество альдегидов и наличие даже небольшого количества метилового спирта исключают любые комбинации кроме - проверено мной - томатного сока и безалкогольных негазированных напитков. Пиво с вином. Удивительно, но кроме обычного похмелья (пускай и усиленного), у меня такой коктейль вызывает ощущение сильной интоксикации и пищевого отравления. Водка и красное вино. Смешать их тоже можно только при желании наутро чувствовать не только яркое похмелье, но и сильные боли в животе.

Ответ на основной вопрос есть. Но для общего образования читателям моего блога полезно будет знать еще несколько вариантов смешивания алкоголя, которых лучше избегать. Исходя из моего опыта, никогда не пробуйте:

Важно! Смешивание разных алкогольных напитков может поспособствовать получению новых вкусов, но необходимо соблюдать осторожность. А так лучше вообще отказаться от экспериментов и использовать только проверенные другими людьми рецепты.

У меня есть опыт только с четырьмя нежелательными комбинациями, может у кого-то есть впечатления от других напитков? Поделитесь, будет интересно узнать об ощущениях.