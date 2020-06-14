Один из самых любимых напитков любого мужчины является пиво!

После опробования множества сортов пенного напитка, я смог понять, на что нужно обращать внимание – даже малейшие нюансы могут сыграть большую роль во время потребления. Например, множество людей не знают такого факта, но даже в зависимости от выбранной тары, вкусовые качества могут измениться в значительной степени.

В сегодняшней статье вы узнаете о том, какие марки пива (светлого, темного и нефильтрованного) являются наиболее качественными, а также какой вид пива выбрать, будет ли меняться вкус в зависимости от тары, и на что следует обратить внимание при выборе пенного напитка.

https://youtu.be/0GGUL_kLYvY

Светлое

Светлое пиво считается одним из наиболее популярных во всем нашем мире еще с самых древних времен. Подобный хмельный напиток обладает большим количеством сортов, а также разновидностей, благодаря тому, что начали появляться разные технологии приготовления.

А вопреки распространенному мнению, любое светлое пиво светлому будет врозь, так как используемая технология по производству, а также весь его состав будет влиять на некоторые моменты, которыми являются органолептика, а также плотность напитка и его внешний вид.

В ТОП-15 лучших вариантов светлого пива входят следующие марки (по нашему мнению, а также отзывам потребителей):

Leffe Blonde (Леффе Блонд);

Corona Extra (Корона Экстра);

Warsteiner (Варштайнер);

Velkopopovicky Kozel (Велкопоповицкий Козел);

Kronenbourg (Кроненбург);

Wolpertinger (Вольпертингер);

Heineken (Хейнекен);

Krushovice Svetle/Imperial (Крушовице Светлое/Империал);

BUD (БАД);

Prazacka (Пражка);

Faxe (Факс);

Guinness Nitro IPA (Гиннесс Нитро ИПА);

Amstel (Амстел);

Hite (Хайт);

Балтика №8.

Темное

Темное пиво – отдельная группа напитков, в которых преобладает темный цвет. Они могут варьироваться от янтарного и красного до угольного черного. Несмотря на то, что они обладают разным вкусовым оттенком, а также особенности в технологии варки, при этом у них имеется одна обособленная черта, которая объединяет все варианты пива – присутствие обжаренного солода в рецептуре напитка.

В зависимости от того, насколько прожаренным и обработанным будет солод зависит его вкусовые качества. Иногда каждый может прослеживать в них карамельно-солодовые или шоколадные, а также кофейные и в некоторых случаях даже фруктовые нотки, при этом в самом аромате будут наблюдаться выраженные оттенки зерна.

По общепринятому мнению темное пиво является наиболее крепким напитком, но на самом деле уровень спирта в нем может быть разным, и его градация начинается от 4 и заканчивается 12 градусами. В ТОП-15 лучших вариантов темного пива относятся следующие марки:

Velkopopovicky Kozel Cerny (Велкопоповицкий козел);

Andechs Weissbier Dunkel (Андекс Вайсбир);

Belhaven Black Scottish Stout (Белхавен);

Rouge De Lutin (Руж де Лютен);

Grimbergen Double-Ambree (Гримберген);

Genevieve de Brabant Double (Женевье);

Paulaner Hefe-Weissbier Dunkel (Пауланер);

Guinness Original (Гиннесс);

Krusovice Cerne (Крушовице);

Tuborg Black (Туборг);

Новая Бавария;

Кер Сари;

Tsingtao Stout (Китайский стаут);

Irish Ale (Ирландский эль);

Пиво темное Марочное Афанасий.

Нефильтрованное

По статистике более 70% потребителей покупают исключительно нефильтрованное пиво. Вопреки отфильтрованному, оно не будет подвергаться процессу фильтрации напитка, в том числе пастеризация и консервацию.

Причина этом в том, что нефильтрованное пиво обладает более “живым” вкусом и ярким ароматом. Отличительная черта нефильтрованного пива заключается в том, что он обладает небольшим сроком годности. После выбора типа пива, многие думают, “какой лучше и них мне взять”? В наш ТОП-15 вошли следующие варианты пива из семейства нефильтрованных:

Hoegaarden (Хугарден);

Budweiser (Будвайзер);

Franziskaner (Францисканер);

Edelweiss (Эдельвейс);

Guinness (Гиннесс);

Paulaner (Пауланер);

Krombacher (Кромбахер);

Kronenbourg 1664 Blanc (Кроненбург 1664 Бланк);

Три медведя;

Томское пиво;

Liebenweiss (Либенвейс);

Asterie (Астери);

Der Hirschbrau (Дер Хиршбрау);

Dingslebener (Дингслебенер);

Liebenweiss (Либенвейс).

Как уже было сказано выше, ТОП-пива был создан по двум мнениям: людей, которые пишут отзывы в интернете, а также соответственно и предпочтению редакции нашего сайта.

Светлое, темное и нефильтрованное, какому отдавать предпочтение

По популярности пиво достаточно сложно переоценить, особенно среди молодого населения, которые любят данный напиток. Как выбрать его? На первый взгляд ничего сложного, однако у подобного процесса имеются свои тонкости, которые не следует отправлять на второй план, а некоторые вовсе не обращают на это внимание.

Пиво считается освежающим напитком, которые обладает особенным хмелевым вкусом, а также ароматом, которые обладает приятным, но при этом терпким горьковатым вкусом. Благодаря своей специфике, данный напиток считается одним из наиболее востребованных напитков, которые существует на современном рынке. По официальном статистике на одну душу населения потребляется порядка 70,9 литров в год (данные на 2013 год). В нынешнее время ассортимент такого напитка насчитывает более чем 150 наименований (на момент 2017 года), и с каждым годом стремительно растет. Производители стараются добавить в классические рецептуры напитка новые ингредиенты, тем самым предоставляя многим людям большое разнообразие.

Наиболее активной группой потребителей пива являются люди до 40 лет, преимущественно ими являются мужчины, которые желают расслабиться после тяжелого трудового дня при наличии больших нагрузок на основной или дополнительной работе [1].

Какому пиву отдать предпочтение?

Посещая любой алкогольный маркет, нетрудно заметить то, что разновидности различных пенных напитков достаточно большое, при этом все мраки распределяются по некоторым группам. Это позволяет помочь людям с тем, чтоб выбрать конкретный напиток, вокруг всех присутствующих на прилавке постящихся цветных и темных этикеток.

В зависимости от того, какой использовался тип брожения, все пиво можно выделить на две группы: эль и лагер. Первая группа может хранится от 3 до 6 месяцев, а второе без пастеризации до 2 лет. А вот то, что пиво темное или светлое зависит напрямую от прожарки самого зерна – темное обладает определенным карамельным вкусом, в то время как светлые позволяют освежать.

Фильтрованное пиво обладает тем, что из него удален процесс, связанный с фильтрацией, так как во время него убираются некоторые полезные вещества, которые могут также влиять и на саму интонацию вкуса. Нефильтрованное пиво считается более ярким, а его выбор зависит от определенных вкусовых предпочтениях отдельного человека.

Прежде чем выбирать пиво следует учесть некоторые немаловажные моменты, которыми являются:

В пивоварении используется 4 ингредиента: солод, хмель, дрожжи и вода. Все остальные добавки используются исключительно для вкуса, а некоторые вместо условного хмеля, используют хмель содержащие продукты, которые не обладают таким же качеством как его основа.

Большая часть вкуса исходит от хмеля и солода. Два этих вещества позволяют повысить яркость и насыщенность вкуса любого пива, которое продается в нынешнее время.

Солод может быть любым зерновым, но обычно это ячменный или пшеничный. В подобном вопросе следует пользоваться своими личными предпочтениями, однако наиболее мягким вкусом обладает пиво, обладающее солодом из пшеницы.

Чем темнее пиво, тем дольше обжаривался солод. При небольшом времени обжарки солода, вы сможете получить светлое пиво, которое утоляет жажду в жаркие дни. Темное пиво обладает меньшей подобной способностью.

Больше хмеля = пиво более горькое или более цветочное.

Больше солода = пиво слаще.

Светлое пиво имеет тенденцию быть хрустящим, более темное пиво обычно имеет более насыщенный вкус. Этот момент заключается в том, что темное пиво обладает более долгой прожаркой. Во время процесса выделяются вкусовые компоненты, которые делают его насыщенность выше, чем при употреблении светлого.

Учитывая все вышеописанные моменты, каждый сможет понять то, насколько качественным будет сам напиток. Рекомендуем учитывать их при покупке и потреблении пива.

Меняется ли вкус пива в зависимости от тары

Несмотря на устоявшиеся предпочтения потребителей, заострять внимание на том, в каком типе тары находится само пиво не стоит – стекло, пластмасса или же алюминиевые банки – они все одинаково обладают конкурентоспособностью. Ранее пиво которое находилось в темных бутылках являлось наиболее ценным, однако современный технологический прогресс стер разницу, между этими видами тар в плане сохранения свойства напитков.

Однако, если говорить о собственных ощущениях, то ПЭТ-бутылки (пива в «полтарашках») иногда может отдавать определенный неприятный вкус. Ранее можно было сказать о том, что это все списывалось за счет того, что такой пиво относится к разряду “бюджетного” или дешевого, тем самым оно и обладает наиболее низким качеством. Но на самом деле, пластиковые бутылки могут пропускать значительное количество света и воздуха, а пробыв определенное время на солнце, может легко испортиться вкус пенного напитка, да и в некотором смысле это наносило отдельный вред самой экологии.

Насчет того, какой привкус имеет алюминиевые банки сказать нечего, да и ктому же производители заявляют о том, что перемена во вкусе может лишь произойти в том случае, когда происходит растворение стенок банки в жидкости. Однако следует уточнить то, что пиво не считается агрессивным напитком, чтобы полностью разлагать металл, поэтому боятся людям нечего – алюминиевая банка является одной из лучших вариантов тары для пива.

На что обращать внимание при выборе пива

Дата изготовления. Наиболее свежим пивом можно считать (условно), если баночное пиво не будет старше, чем 1,5 месяца, а в ПЭТ-бутылке порядка 2,5 месяцев.

Целостность самой тары. Банка не должна иметь конкретных дефектов в виде вмятин. От других наиболее значительных деформациях можно даже и не говорить, так как такое пиво не стоит брать в принципе, так как в простонародье это называется брак. Если вести разговор о пластиковой бутылке, то она должна быть упругой на ощупь – это может сказать о том, что внутри тары имеется углекислый газ, который соответственно и придает вкус, а также способствует образование необходимой для напитка пены.

Состав пенного напитка. В пиве должно иметься определенные составляющие, которыми считаются вода, солод и хмель. В том случае, если в описании продукта имеется строка, где написано, что используются хмелепродукты, в том числе экстракты, а также иные ингредиенты, то следует опасаться того, что на утро у вас будет не совсем хорошее состояние после выпивки.

как утверждают многие любители пенного: упаковка, а также время хранения не могут сильно повлиять на качество такого алкогольного напитка. На самом деле, во время выбора следует учитывать и выделять особое внимание на ряд основных моментов:

Как вы можете понять, пиво, в котором не истек срок годности, а также имеется еле уловимый запах хмеля и высокий уровень пены – это именно тот напиток, который вы так долго искали.

Стоит взять на заметку то, что если вам будут наливать пиво в баре, то существует определенное правило, по которому можно определить то, какой срок годности у самого пива: после каждого сделанного глотка на любом стакане или бокале должна иметься специальная пенная полоса – это считается оптимальным показателем высокого качества напитка.

Источники