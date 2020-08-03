Для приготовления самогона в домашних условиях вам обязательно понадобится такое устройство, как ректификационная колонна.

Когда я впервые зашел в магазин самогонных аппаратов, я был не на шутку удивлен представленным ассортиментом всевозможного оборудования.

Больше всего мое внимание привлекли именно колонны. Если прочие присадки имели приблизительно одинаковый вид, то колонны могли кардинально отличаться.

Разница в размерах могла доходить до 5-7 раз. Тогда я стал интересоваться, почему так, и ответ на свой вопрос смог сформулировать только после того, как перепробовал несколько разных вариантов.

Короткая колонна - плюсы и минусы

Низкая стоимость (до 3 000 рублей в зависимости от дополнительных насадок). Высокая производительность за короткое время. Оптимальный вариант для тех, кому нужно быстро и много. Легкость сборки и демонтажа. Большинство таких моделей цельные, поэтому установить их на куб – дело двух минут.

К коротким колоннам я отношу оборудование до 1 метра длинной. Многие опытные самогонщики вообще не рассматривают подобные варианты для своего производства. Возможно, они и правы, но нельзя не отметить, что у коротких колонн есть ряд преимуществ:

Качество полученного продукта действительно оставляет желать лучшего, так как о глубокой очистке не может идти и речи. Используя короткую колонну, я перегонял до пяти раз, чтобы получить качественный напиток.

Ассортимент ректификационных колонн в магазине

Но это тогда я думал, что он качественный, по уровню очистки он уступал тому, что я получал на выходе после повторной перегонке на длинной колонне.

Длинная колона - плюсы и минусы

Длинная колонна также не лишена недостатков. Во-первых, она занимает много места, во-вторых, она достаточно сложно монтируется на куб и требует больших временных затрат. Также увеличивается расход воды на охлаждение, возрастает общий прогрев помещения.

Но, несмотря на это, именно длинные колонны использует большинство любителей самогоноварения. Их выбор обусловлен несколькими причинами:

Глубокая очистка продукта. Возможность модернизации и автоматизации колонны. Огромный ассортимент дополнительных насадок, который позволяет «играться» и экспериментировать.

Скорость перегонки, конечно, значительно снижается. Но ведь длинные колонны и ставят для покапельного отбора голов и хвостов. В большинстве случаев двойного перегона достаточно, чтобы получить продукт адекватной степени очистки.

Как определиться с длинной

Я могу сказать одно – если вы хотите делать достойные напитки для себя и своих близких, то лучше отдать предпочтение длинной колонне.

Да, придется постоянно тратить время и силы на ее сборку и разборку, потратиться на дорогостоящее оборудование и оплачивать весомые счета за коммунальные, но оно того стоит. Экономить на себе и своем здоровье – сомнительная перспектива.

Короткие колонны используют часто для приготовления бытового спирта – для горелки, для розжига и для медицинских целей.

Часто это оборудование я встречал, путешествуя по глубинкам России, в селах и мелких деревушках, где самогон – это не напиток, это валюта. Чем больше нагнал – тем больше заработал. Естественно, о качестве там речь не идет.

Длинные модели значительно проще модифицировать

Но длинна – это не единственный важный параметр, по которому стоит выбирать колонну. Также стоит учитывать ее диаметр, заявленную производительность и дополнительные возможности.

Я купил колонну с возможностью установки дополнительных насадок, пусть я ни разу их не использовал, но, как по мне, лучше всегда оставлять эту возможность за собой.

Параметры выбора ректификационной колонны

Одним из главных параметров при выборе колонны является ее диаметр. В продаже я встречал оборудование от 25 мм до 50. Выбирая колонну, следует ориентироваться на исходные данные: размер куба, способ его нагрева, потребляемую энергии.

Наиболее важно учитывать мощность нагрева куба. Как правило, самогонщики пользуются электрическими встроенными ТЭНами, так как их легче контролировать и автоматизировать. Средние расчеты следующие:

мощность до 1кВт – 25 мм;

1,5 кВт – 32 или 38 мм;

2 кВт и выше – 50 мм или больше (по индивидуальному заказу).

Что касается длины, то длинная колонна, естественно, значительно превосходит короткую по самым важным критериям. Однако не стоит думать, что, используя короткую, вам не удастся получить продукт относительно приемлемого качества, просто методика перегонки будет отличаться.

А какие колонны используете вы? Довольны ли своей покупкой или что-то все равно поменяли бы?