В школе узнал, что дети в 4 классе уже выпивают, хотел устроить допрос сыну, но жена-психолог остановила: делюсь с вами ее позицией, как объяснить ребенку, что алкоголь - зло

Никогда бы не подумал, что меня будут волновать подобные вопросы, пока однажды не довелось побывать на родительском собрании в школе.

Там социальный педагог и инспектор по делам несовершеннолетних очень эмоционально наперебой рассуждали о том, «куда катится молодежь», и как много детей состоит на учете по причине различных эпизодов алкогольного и наркотического опьянения, в том числе и из параллели моего сына.

Сказать, что я был в шоке – это ничего не сказать, потому что сын учится только в 4 классе. С собрания пришел и сразу устроил ребенку допрос с пристрастием. Хорошо, жена-психолог вовремя остановила.

Оказывается, она уже в курсе происходящего и даже знает, как дальше выстраивать воспитательный процесс. Все, что запомнил из нашей с ней беседы, напишу далее, вдруг кому-то пригодится.

История от моего подписчика Кирилла.

Лучшее воспитание – личный пример

Первым делом жена открыла холодильник и показала на «Балтику 7». Мол, чего ты от сына хочешь, если сам частенько пивком балуешься. А потом доходчиво объяснила, что дети во всем стараются подражать взрослым и грош цена словам, которые расходятся с действием.

Помню, в детстве мне отец пытался втолковать, что алкоголь - это яд, подливая себе в стакан вермута. Не особо-то я ему и поверил тогда.

Если вам трудно совсем отказаться от алкоголя, то хотя бы сделайте так, чтобы ребенок не видел вас с бутылкой или в опьяненном состоянии.

В противном случае все ваши лекции, угрозы и ругань будут равносильны пустому сотрясанию воздуха. Однако не стоит недооценивать детей. Если ребенок не видит, как вы пьете, но регулярно лицезреет пьяные выходки папаши – это не выход.

Как объяснить все недостатки пьянства

Перед антиалкогольным разговором с чадом лучше заранее подготовиться и самому ответить на вопрос: «Почему пьянство – это плохо?». Основными доводами служат, конечно, отсутствие самоконтроля и все те ужасы, которые происходят в организме после приема спиртных напитков.

Подберите как можно больше красочных примеров из реальной жизни, когда алкоголь ломал людям судьбу. Я для сына отыскал на просторах интернета пару «триллеров» про цирроз печени и аварии с пьяными водителями, после просмотра которых сам всерьез задумался о трезвом образе жизни.

Да, и еще важный момент. Старайтесь, чтобы разговор был как можно более естественным без поучительных интонаций и заученных фраз. Чтобы к вам прислушались, отношения должны быть доверительными.

Как поступать с тем, что запретный плод сладок

Запретами сложно добиться взаимопонимания. Особенно это не работает с подростками, стремящимися доказать всем, что уже выросли и имеют собственное мнение.

Угрожая наказанием, вы лишь подорвете остатки доверительных отношений. Ребенок будет все равно делать что хочет, но так, чтобы «занудные предки» об этом не узнали.

Цитата психолога Николая Козлова: «Врут тому, кому опасно говорить правду».

Если вы вдруг обнаружили у своего сына или дочери интерес к алкоголю, то осторожно попытайтесь выведать, с чем это связано. Возможно, у ребенка трудности в общении со сверстниками, и он задумал таким способом «влиться в коллектив».

Тогда следует помочь найти правильное решение: отказаться от аморальных компаний, найти в себе сильные стороны и использовать их при взаимодействии с обществом.

Стоит ли иногда разрешать ребенку выпить, чтоб знал, что это такое

Многие родители считают: «Пусть лучше с батей дома под присмотром, чем неизвестно где, что, с кем и сколько».

Но если вы внимательно читали предыдущий текст, который я настрочил, то сразу заметили расхождение с главным правилом: мудрый батя личным примером воспитывает, а значит, алкоголь не употребляет. Так с какого перепуга сыну наливать?

Другой момент, когда вы знаете, что у вас дома собирается компания подростков и, возможно, (или даже скорее всего) запланирована выпивка.

Не надо с суровым видом угрожать, что будете следить, не надо обнюхивать и обыскивать, запрещать и разгонять. Вместо всего этого просто скажите ребенку, что полностью доверяете ему и верите, что он не допустит ничего, что не стоило бы делать.

Таким образом, ответ на поставленный вопрос: «Разрешать выпить не стоит, а вот разрешить принимать самостоятельное решение можно и даже нужно». Ребенок, которому доверяют, старается всеми силами оправдать доверие.

И напоследок - почему в хороших семьях дети все равно начинают пить

Когда жена сказала, кого на самом деле имели в виду педагог и инспектор на родительском собрании, я сначала не поверил. Оказывается, девочка из вполне приличной и интеллигентной семьи попала в плохую компанию и была замечена за употреблением алкоголя.

Вариантов, почему так могло произойти, мой домашний психолог озвучила немало. Вот некоторые из них:

недостаток внимания со стороны родителей (крутые гаджеты и модная одежда – совсем не то, что нужно);

чрезмерная опека, завышенные требования и протест;

вседозволенность, отсутствие понимания, что «хорошо», а что «плохо»;

попытка сблизиться со сверстниками;

отрицательный пример в семье.

В общем, неважно какой у семьи социальный статус, принципы морального воспитания одинаковы. Еще раз повторюсь, что личный пример и доверительные отношения работают гораздо эффективнее нравоучений и запретов.

Супруга меня в этом убедила. А у вас есть что добавить по этой теме? Буду признателен за любые дополнения.