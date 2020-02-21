Во-первых, саке - не пиво и не водка, а во вторых европейцы (и мы тоже) совершенно неправильно его пьют

Когда я слышу о Японии, то сразу же представляю мегаполисы, сакуру, вулкан Фудзияма, рыбу фугу и саке. И если с первыми символами Страны восходящего Солнца вроде бы все ясно, то традиционный японский напиток для европейцев остается загадкой.

Во-первых, мы не совсем понимаем, что это такое, и пытаемся дать привычное определение, «обзывая» рисовым пивом или водкой. Между тем, саке – сам себе напиток. А во-вторых, мы неправильно его употребляем.

Что такое саке

Саке – традиционный японский напиток, ранее доступный только монахам и императору.

Если уж хочется навесить на саке ярлык, то по способу приготовления он ближе всего к пиву, а по консистенции – к ликеру или густому вину.

Хоть это тоже весьма условно, но не называть же напиток, который до середины XVII века употребляли только императорская семья и синтоистские монахи рисовой водкой или самогоном!

Внимание: если мы неправильно пьем и не можем оценить вкус саке, то крепость-то почувствовать способны, а она не превышает 20°.

Особым образом шлифуют рис (раньше его просто жевали и выплевывали в емкости для брожения, к счастью, сейчас для этого есть машины). Моют, замачивают и пропаривают зерна. Готовят опару кодзи. Прессуют. Фильтруют.

Напитку более 2 тысяч лет, готовится он из рисовых зерен особых сортов, рисовой же закваски и чистой воды, содержащей мало железа и магния. Процесс ферментации поддерживает грибок Aspergillus oryzae, перерабатывающий крахмал сначала в сахар и дрожжи, а потом в качественный алкоголь. Если говорить очень коротко, готовят напиток так:

Весь процесс занимает около 20 суток, затем саке настаивают. В результате получается напиток крепостью 18-20°, который могут разбавлять до 15°. Он соединяет в себе четыре вкуса:

сладкий;

горький;

терпкий;

кислый.

Замечание! Любые добавки недопустимы. Несмотря на это, напиток может обладать разными вкусами и ароматами.

Какие виды саке существуют

сладковатый с запахом цветов или фруктов;

полусухой, с освежающим ароматом;

с деликатным мятным послевкусием;

пряный золотистый напиток с ореховыми нотками и запахом хереса.

Современный процесс приготовления саке сильно отличается от средневекового, но полной автоматизации не предусматривает.Я считаю, что правильно разделить саке на четыре типа, в зависимости от цвета, аромата и вкуса:

По степени очистки разделяют саке:

нигоридзакэ – нефильтрованное;

сэй-сю – прошедшее очистку.

Выдержка до поступления в продажу:

син-сю – до 12 месяцев;

ко-сю – более года;

тарудзакэ – выдержанное в дубовых бочках.

Крепость не обязательно должна быть 15°:

гэн-сю – 18-20°;

тэй-арукору-сю – 8-10°.

Марок традиционного японского напитка существует очень много, только производителей на сегодняшний день насчитывается около 3000. Каждая провинция изготавливает свою разновидность или марку саке. Считается, что лучшие делают в префектурах Хиого и Киото. А еще напиток производят в Китае и США.

Это все, конечно, интересно, но я пока писал, успел запутаться. По большому счету нам еще нужно знать следующее:

Фуцусю – рядовое саке, его выпускают много;

Токутэй мэйсёсю – напиток премиум-класса, доля на рынке около 25%.

Как традиционно пьют саке на его родине

Можно услышать утверждение, что хорошее саке пьют холодным, а плохое – теплым, так как нагревание отбивает не слишком приятный аромат и вкус.

На самом деле так говорят производители напитка, который принято употреблять охлажденным. В Японии пьют и тот, и другой, в зависимости от времени года, вкусовых пристрастий и настроения, температура может колебаться от 5 до 60° С:

Кап. Теплое саке. Подается в специальных керамических бутылочках токкури. Горлышко нагревают так сильно, что до него трудно дотронуться. Шуа. Холодное саке с освежающим фруктовым ароматом принято употреблять в жару.

В Японии вообще любят церемонии. Например, наливать себе саке самостоятельно считается дурным тоном. Его пьют из специальных маленьких деревянных или фарфоровых чашечек, полностью обнимая ладонью так, чтобы открытой оставался кусочек, который прикладывают к губам. И подливают напиток друг другу.

Интересно! Традиционный японский тост при распитии саке «Компай!», что означает «до дна». Ничего не напоминает?

Как европейцы пьют саке

По мнению японцев, главная ошибка европейцев состоит в том, что они подогревают все виды саке. Если повысить температуру шуа, то фруктовый аромат действительно улетучится, а дорогой напиток превратится в рядовой.

Еще мы держим саке на водяной бане, а нужно перелить его в керамическую бутылочку и сильно нагреть горлышко. О специальных чашечках и говорить не стоит. Хорошо, если для распития используются рюмки, а не бокалы!

Ошибкой считается:

пить много;

быстро;

наливать себе саке самостоятельно;

употреблять его вместе с блюдами из риса.

Я могу порекомендовать такие марки саке, которые можно найти в российских магазинах:

Akashi Tai Daiginjo Genshu (Акаши Тай Дайгинздё Геншу);

Aizu Homare Daiginjo (Aizu Homare Daiginjo);

Akashi Tai Honjozo Tokubetsu (Акаши Тай Хондзёдзо Токубэцу);

Alladin Yuzu (Алладин Юдзу).

Хоть, что греха таить, японцы тоже могут выпить лишнего. А еще мы часто закусываем напиток чипсами или другими снеками, сдобренными такими приправами, что не только вкус саке уловить трудно, но и определить, есть ли в нем алкоголь не всегда получается. Это уже совсем неправильно.

Чрезмерное употребление спиртного вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Саке – некрепкий алкогольный напиток, пропитанный японскими традициями. По мнению самих японцев, правильное его употребление способствует сближению участников застолья и позволяет приобщиться к культуре Страны восходящего Солнца. А как пьете саке вы?