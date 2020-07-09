Всё про самогонные апараты для новичков: виды, из чего состоят и какие примочки есть для улучшения качества напитка

Ночная трасса, морозец –25 и смотрю на «аварийке» машина, из нее выскочил мужик и машет руками. Подозрительно, но остановился, погода-то не весенняя, мало ли что.

Оказалось, бензина не рассчитал, вот и стоят (в салоне дамочка была). Парочку спас, они мне в благодарность бутылку дали. Неудобно брать было, но они прямо убеждали, что не пожалею.

Вот так я познакомился с качественным самогоном. Не с тем, который отдает дрожжами, мутный и невозможно пить, а с алкоголем, не уступающим элитному спиртному (опыт есть, пробовал).

Меня эта тема заинтересовало и пошло-поехало… Спешу донести важную информацию и для читателей, возможно, среди вас есть будущие «коллеги по цеху».

Историей поделился мой подписчик Семён П.

Общее описание устройства самого примитивного аппарата

Принцип любого самогонного аппарата – получать из смеси, содержащей дрожжи, а вернее, продукты их жизнедеятельности, спиртосодержащий эликсир.

Происходит это путем нагрева раствора, конденсации спиртовых паров и получения долгожданного продукта, крепость которого меняется по мере выпаривания жижи.

Для организации процесса самогоноварения можно приобрести готовый аппарат или при желании сконструировать самому, чем я не так давно и занимался.

Чтобы было понятно или кому срочно надо перегнать брагу, разъясню на примере самой примитивной схемы:

Перегонный куб. Именно в нем будет нагреваться брага и происходить испарение. Емкость герметичная, из верхней части отходит штуцер, по которому будет передвигаться пар с фракциями будущего алкоголя. Холодильник. В нем будет конденсироваться пар. Для новичков поясняю, что это компактная штука, чаще со змеевиком. Охлаждающая жидкость – вода, она может постоянно циркулировать (проточный холодильник) или заливной (просто много стоячей воды). Чаще используются проточные холодильники. Существует множество их видов, поэтому сразу с разбега и не выбрать. Соединительные элементы, ну или шланги. Где горячая среда нужно применять силиконовые или металлические трубки, так как ПВХ расплавится.

Внимание! Собирая систему самостоятельно, нужно строго соблюдать технологические правила, иначе рискуете все испортить!

Что еще можно добавить в конструкцию, чтобы улучшить качество

Примитивный аппарат даст не очень качественный спирт, поэтому конструкцию надо совершенствовать. Для этого советую присоединить сухопарник. Нужен он для оседания наиболее тяжелых фракций сивушных масел.

Есть еще полезная штука для контроля крепости спирта, ее иногда называют «Попугай». Устройство крепится к агрегату, а в него помещается спиртометр. Так можно отслеживать, что получается и когда прекратить процесс.

Я бы еще обязательно термометр вкрутил, чтобы понимать температурную обстановку в перегонном кубе. В покупных самогонных аппаратах все эти атрибуты уже есть, как и многое другое для удобства перегона.

Какие виды самогонных аппаратов бывают

Поточные аппараты (колонны): Эти аппараты предназначены для непрерывного получения спиртов. Они оснащены колонной (столбом), внутри которой происходит дистилляция смеси. Поточные аппараты часто используются для промышленного и массового производства спирта. Ректификационные аппараты: Эти аппараты предназначены для очистки и повышения степени очистки спиртовых напитков. Они позволяют получить очень высококачественный спирт за счет многократной перегонки и ректификации. Дестилляторы для домашнего использования: Это компактные аппараты, которые чаще всего используются для дистилляции алкоголя в домашних условиях. Они могут быть прямого нагрева или с водяным котлом. Бромбарды: Эти аппараты, известные также как “кубы”, представляют собой конструкцию с паровой камерой и стеклянным смотровым окном, что позволяет видеть процесс дистилляции. Они характерны для регионов, где популярно самогоноварение.

Существует несколько основных типов самогонных аппаратов, которые различаются по принципу работы и конструкции:

Каждый тип аппарата имеет свои особенности и применяется в зависимости от конкретных потребностей и целей производителя спиртных напитков.

Сейчас можно купить самые различные модели самогонных аппаратов, в принципе, как и сделать самому. Простенький я сооружал сам, но это было в начале моего пути «самогонщика». Потом подкопил деньжат и взял более серьезный агрегат.

Для себя я разделил аппараты на следующие виды:

Простой дистиллятор, состоящий из куба и холодильника. Аппарат с сухопарником. Дистиллятор с колонной. Дистиллятор с сухопарником и колонной.

Есть еще медные самогонные аппараты, но, как по мне, они больше для баловства, да и дорогущие. Так скажем, на любителя эти аламбики.

На что обратить внимание при покупке самогонного аппарата

Объем куба и мощность. От этого будет зависеть производительность «домашнего цеха». Если планируется периодически экспериментировать с алкогольными напитками, то нет смысла брать аппарат на 20 литров. Комплектация, конструктивные особенности. Дополнительные детали помогут получать более качественный продукт и не напрягаться в процессе перегонки.

Как бы ни хотелось скорее попробовать собственный алкоголь, для начала надо все продумать, а уже потом вкладывать деньги. Исходя из моего опыта, вот на что дружно обращаем внимание:

По цене тут советы не даю, так как у каждого своя копилка.

Вот основное вроде пояснил, но будет полезно узнать и мнение других умельцев самогоноварения. Я так понял, что всяких секретов и так называемых лайфхаков в этой теме много. Давайте делиться опытом.