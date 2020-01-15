Я считаю, что пора заменить традиционные застолья на коктейльные вечеринки - это стильно, модно и так по-европейски

Не так давно отгремели новогодние корпоративы, а у меня на работе уже ходят разговоры о праздновании «мужского» и «женского» дней. Мы хотим отметить эти праздники как-нибудь оригинально, а не просто собраться в ресторане и весь вечер сидеть за столами.

Мой молодой коллега предложил организовать коктейльную вечеринку. Вся молодежь его поддержала, а вот старшее поколение отнеслось скептически. У нас еще есть время подумать. Поэтому я и решил разобраться, а что же такое коктейльная вечеринка и с чем ее едят.

Стоит ли на корпоративах заморачиваться с коктейлями или проще купить обычный алкоголь

Конечно, проще всего закупить уже готовые алкогольные напитки, накрыть стол и провести праздник в привычной атмосфере.

Но если вы хотите удивить своих сотрудников и привнести в однообразные офисные праздники что-то новое и необычное, то коктейльная вечеринка - лучшее решение. Праздничный фуршет с яркими коктейлями и легкими закусками - это стильно, модно и так по-европейски.

Минимум мебели, отсутствие громоздкого стола и столовых приборов создают светскую, непринужденную обстановку для свободного общения сотрудников и начальства.

Как угодить всем сотрудникам коктейлями на корпоративе

Коктейльная вечеринка уместна в независимости от повода! Это праздник универсального формата, который можно провести как в официальной, так и в неформальной атмосфере. Бар с коктейлями будет не только фишкой вашего корпоратива, но и главным его украшением.А теперь поговорим о главных героях корпоратива в стиле “cocktail party” – коктейлях. Естественно, чем разнообразнее ассортимент напитков, тем лучше, но даже три - четыре варианта уже вполне достаточно.

Экспериментировать с необычными, экзотическими миксами не стоит, выбирайте знакомые, не сложные в приготовлении коктейли, которые знают ваши сотрудники. При составлении коктейльного меню стоит также учитывать предпочтения коллектива.

Для тех, кто предпочитает легкие напитки, прекрасно подойдут воздушные, слабоалкогольные коктейли. Лучшие легкие миксы для cocktail party:

Пина колада - микс из белого рома, ананасового сока, кокосового молока и сливок. Свежий, одурманивающий, бархатистый вкус этого напитка будет оценен по достоинству. Маргарита - сочетание текилы, апельсинового ликера и лайма создают свежий и приятный букет в этом легком алкогольном коктейле. Космополитен - смесь водки, апельсинового ликера, сока клюквы и лимона. Тонкий, элегантный, но довольно крепкий коктейль не сложен в приготовлении и будет уместен на любой вечеринке. Дайкири - коктейль из белого рома, сока лайма и сахара. Мягкий освежающий вкус этого напитка украсит любой корпоратив.

Любителям крепких напитков можно предложить более брутальные коктейли с минимальным количеством составляющих:

Манхеттен - виски и сухой вермут со льдом - настоящий мужской напиток. Сайдкар с коньяком и апельсиновым ликером - классика любой коктейльной вечеринки. Черный русский - коктейль на основе водки и кофейного ликера. Лонг-Айленд - эта гремучая смесь из водки, джина, золотого рома и текилы готовится очень быстро и по достоинству оценится на корпоративе.

Стоит ли пригласить профессионального бармена

Если позволяет бюджет вечеринки, то можно пригласить профессионального бармена или целую команду.

Это не только сэкономит время и избавит вас от закупки специальной посуды и алкоголя, но и придаст празднику особый шик.

Бармен, развлекающий гостей вечеринки виртуозным смешиванием и розливом алкогольных ингредиентов - это интересно и удобно, так как почти полностью решает проблему обслуживающего персонала.

Оформление коктейлей для праздничного корпоратива

Не последнюю роль на коктейльной вечеринке играет украшение напитков. На праздничном корпоративе даже простое шампанское можно подать в эффектно украшенных бокалах:

Края бокалов можно украсить “снегом” (сахарной пудрой или кокосовой стружкой) или “льдинками” (кристаллическим сахаром или солью).

Поэкспериментировать с цветом напитков можно с помощью цветного сахара, подкрашенного пищевым красителем или разноцветной присыпки.

На шпажку для украшения коктейля можно насадить не только фрукты или ягоды, но и зефир.

Эффектно смотрится в напитках цветной лед. Можно также заранее приготовить кубики льда для с зернышками граната.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Сocktail party - это яркая, модная и свежая идея любого корпоратива. А какие напитки на вечеринках предпочитаете вы?