Зачем изобретать велосипед, если можно просто трижды перегнать самогон: мое мнение о сухопарнике

Когда я захожу в магазин самогонного оборудования, у меня каждый раз разбегаются глаза от представленного ассортимента всевозможных примочек. Желание продавца продать все, что плохо лежит, мне, как покупателю, понятно, но вот уверенности в том, что покупка будет мне полезной – нет.

Те, кто занимаются самогоноварением, знают, что стоимость всех девайсов отнюдь не копеечная. Одним из моих главных разочарований стал сухопарник.

Так как у меня колонна разборная, я могу предпринимать с ней различные манипуляции, добавляя то, что мне нужно, и убирая то, что мне не нужно. После покупки сухопарника (дефлегматора), я сразу же вмонтировал насадку и стал экспериментировать с ней.

Мое мнение заключается в том, что сухопарник – пустая трата денег, и я готов аргументировать свою позицию.

Направленность дефлегматора

Сухопарник нужен только для тех любителей самогоноварения, кто балуется первачком. Лень повторно перегонять свой продукт приводит к тому, что люди употребляют сырой дистиллят, оставляющего желать лучшего, уровня очистки.

Первая фракция содержит массу эфиров и сивушных масел, которые дают не самый приятный аромат, напоминающий запах ацетона.

Сухопарник действительно позволяет глубже очистить продукт при первой перегонке. Причем открытые дефлегматоры демонстрируют это наглядно. В емкость скапливается жидкость, которая очень напоминает по запаху жидкость для снятия лака.

Также сухопарник может пригодиться тем, у кого невысокая или короткая колонна, что приводит к попаданию браги в конечный продукт.

Дефлегматор будет служить своеобразным буфером, защищая дистиллят. Особенно это актуально для тех, кто любит случайно перегреть свою брагу и вызвать ее кипение.

Ароматические свойства

Еще одно назначение сухопарника – принудительное насыщение напитка естественными ароматами. В колбу закладывается любой естественный источник ароматов (цедра, хвоя, орехи), и в процессе перегонки пары спирта насыщаются этим запахом.

Это все хорошо, но не забываем, что в этой же колбе скапливаются еще и вонючие сивушные масла, поэтому я бы не рассматривал данное предназначение устройства всерьез. Для насыщения продукта ароматами используются джин корзина, которая дает значительно лучший результат на выходе.

Но давайте подведем итог, что получает самогонщик при первой перегонке напитка через колонну с сухопарником, с заложенным внутрь наполнителем.

Это будет продукт сомнительного качества, недостаточной степени очистки, при этом естественная вонь «первака» будет разбавлена другими посторонними ароматами. После употребления такого «благородного» напитка, голова наутро уж точно не скажет «спасибо», само утро будет тяжелым.

Бессмысленность устройства

А теперь смотрите. Хороший сухопарник, сделанный из нержавейки, а не из поллитровых баночек, герметичность которых оставляет желать лучшего, стоит около 3 000 рублей.

Любители «первака» явно не станут тратить такие деньги и заморачиваться с установкой оборудования. Целевая аудитория исходя из стоимости состоит из самогонщиков, которые знают толк в хороших напитках.

Ни один адекватный винокур никогда не остановится на одиночной перегонке. Это табу. Минимум двойная, а то и тройная перегонка способна достойно очистить ректификат. Сухопарник же будет здесь абсолютно бесполезен. Не сказать, что он как-то навредит, но пользы от него уж точно не будет.

Если кто-то успел приобрести колонну, в которой сухопарник врезан изначально, то переживать не стоит. Это не скажется на качестве продукта, я веду только к тому, что покупать отдельно это устройство за несколько тысяч рублей – сомнительное удовольствие.

Барботер – небольшая хитрость самогонщика

Помимо сухопарника, в продаже часто можно встретить такое устройство, как барботер. По стоимости он сопоставим с дефлегматором и также служит для дополнительной ускоренной очистки, но делает это немного иным методом.

А вот в защиту этого прибора я могу сказать многое. Тяжелые пары, насыщенные смолами, продуктами брожения, сивушными маслами и метанолом, оседают и по трубкам попадают в емкости барботера.

Чем больше «грязи» удалось отобрать, тем эффективнее идет очистка, ведь жидкости в емкости становиться больше, и ей легче улавливать пары.

Кто-то использует барботер в паре с сухопарником, кто-то ставит несколько барботеров в ряд. В последнее время я вообще не использую ничего из этого оборудования.

Я сторонник многократной перегонки, а в этом случае, что сухопарник, что барботер, теряют смысл. Так зачем изобретать велосипед, если можно просто трижды перегнать продукт и получить на выходе напиток высокого качества? А какие насадки используете вы?