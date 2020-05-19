Зачем нужен гидрозатвор для браги и как сделать простейший своими руками

Сколько браги было попорчено! Сколько сырья переведено! Именно так начиналось мое путешествие в мир самогона. Это сейчас я старый и мудрый, шучу до мудрого еще далеко. Решил поделиться с вами своими знаниями и может сэкономить вам немного денег и времен.

Для приготовления вина или браги нужна хорошая бродильная емкость, в которую не должен попадать воздух. Если это произойдет, сусло окислится и будет испорчено. Чтобы избежать таких неприятностей, необходимо использовать гидрозатвор.

Что такое гидрозатвор и где он применяется

Даже если просто разобрать слово на части - «гидро» и «затвор», станет понятно, что это водяной замок, или запор. То есть, так называют устройство, в котором из-за особой конструкции находящаяся внутри вода препятствует попаданию воздуха в бродильную емкость.

Но в то же время из емкости наружу гидрозатвор свободно пропускает любой газ.

В быту, да и в технике гидрозатвор тоже встречается довольно часто. Например, все санитарно-технические приборы соединяются с канализационным стояком через сифон, который тоже является разновидностью гидрозатвора, препятствующего попаданию в помещение неприятных запахов из коллектора.

Гидрозатвор устанавливают также в сварочных ацетиленовых генераторах, чтобы в случае снижения давления газа, отсечь пламя горелки и исключить возможность воспламенения ацетилена.

Устройство гидрозатвора

Гидрозатвор для бродильной емкости устроен таким образом, что поступающий изнутри под небольшим давлением углекислый газ выталкивает воду до какой-то определенной отметки и выходит наружу.

Вода после того, как давление в емкости уравняется с наружным, возвращается в первоначальное положение. Когда давление в емкости снова возрастет до определенной величины, цикл повторяется.

Гидрозатвор работает постоянно, и во время брожения, и когда оно уже закончилось. После того, как процесс разложения углеводов закончился, углекислый газ перестает выходить из емкости. А уже неподвижная вода в гидрозатворе не пропускает воздух внутрь.

В результате весь свободный от браги объем внутри емкости заполнен углекислым газом, который препятствует окислению браги. Так она может храниться достаточно долго.

Виды гидрозатворов для браги

Самым распространенным гидрозатвором в настоящее время является затвор-крышка. Это специальное устройство, вставленное в отверстие в крышке или пробке бродильной емкости.

Такие устройства можно приобрести в специализированных магазинах. Они изготовлены из материалов, устойчивых к воздействию кислот и спиртов.

Второй вариант гидрозатвора еще недавно часто встречался в домашних винокурнях. Он представляет собой эластичную трубку, выходящую из емкости.

Второй, свободный конец трубки должен быть опущен в банку или бутылку с водой. Углекислый газ, выдавливаемый из емкости через трубку, попадает в воду и через нее выходит наружу.

Воздух при этом внутрь емкости не поступает. Этот вариант хорош тем, что при работе устройство практически не производит шум, в отличие от многих других гидрозатворов.

Как сделать гидрозатвор своими руками

При том, что промышленностью выпускается множество хороших гидрозатворов, можно сделать такое устройство и самостоятельно. Самый надежный способ — описанный мной выше.

Для этого можно использовать отрезок обычного резинового или ПВХ шланга нужной длины. Какой? Это зависит от размеров вашей бродильной емкости. Нужно, чтобы рядом с ней можно было поставить банку с водой и опустить конец шланга.

Чтобы соединить другой конец шланга с емкостью (а это может быть любая бочка из пищевого полиэтилена, большая банка с герметичной крышкой или большая бутыль), нужно в крышке просверлить отверстие и вставив шланг, обеспечить герметичное соединение.

Можно даже просто замазать стык пластилином. Но это, конечно же, примитивно.

Я вставляю в отверстие штуцер с полудюймовой резьбой, а с обратной стороны крышки затягиваю его контрагайкой на прокладке.

На штуцер надеваю шланг. Для верности можно затянуть его хомутиком.

А вообще-то, самый простой и быстрый затвор для браги — это резиновая перчатка. Этот вариант я тоже использую очень часто.

Надел на горло бутыли, примотал изоляционной лентой для герметичности, проколол иглой пару пальцев в перчатке — затвор готов. И пусть он не водяной, брага от этого хуже не становится. Во всяком случае, мне так кажется.