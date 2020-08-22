Самогоноварением занимаюсь 10 лет. За этот время я испробовал массу способов - гнал брагу из пшеницы, картофеля, риса. Но когда я попробовал ягодный самогон, то начал экспериментировать.

Каждый сезон я делаю брагу из разных садовых ягод. В этой статье я хотел бы рассказать, из каких ягод основа под самогон получается лучше. У каждого, конечно, свои индивидуальные предпочтения, поэтому я поделюсь с вами, какой вкус дает та или иная ягода.

История от моего подписчика Валерия.

Немного о процессе брожения

Перед началом приготовления браги я расскажу краткую историю о самом брожении. Процесс брожения – важный этап в самогоноварении, поэтому от соблюдения всех правил зависит крепость, вкус и аромат будущего алкогольного напитка.

Спиртовое брожение – это процесс, происходящий без участия кислорода, во время которого происходит распад углеводов на этанол и углекислый газ.

Углекислоту, как бесполезный продукт, я вывожу через гидрозатвор, а этанол перегоняю в самогон. Также в процессе брожения накапливается метиловый спирт, ацетон, сивушные масла и сложные эфиры. Именно масла в небольших количествах придают алкогольному напитку характерный вкус и аромат.

Стоит запомнить, что из-за переизбытка сивушных масел алкогольный напиток будет плохо пахнуть и может пагубно повлиять на здоровье.

Отличается ли самогон в зависимости от ягод, из которых получилась брага

кислотность и сладость;

легкое послевкусие;

цвет и аромат;

метод перегонки.

Для приготовления самогона можно использовать любую ягоду, все из них имеют свои плюсы и минусы. Для получения идеального алкоголя важно учесть:

Обычно я использую классические пропорции на 10 литров:

ягодное пюре и вода в равном соотношении;

сахар – 1-1,5 кг, в зависимости от сладости ягод;

дрожжи 50 г.

Какие ягоды какую брагу дают и какой у нее вкус

клубника – готовая брага не выделяет газа, горькая на вкус, светлого цвета;

черноплодная рябина – вкус горький, присутствует спиртовой оттенок;

малина – готовая малиновая брага не будет сладкой на вкус, если сладость не исчезла, значит, были нарушены пропорции или использовались плохие дрожжи;

вишня – готовность браги определяют по светлому цвету, отсутствию брожения и горьковатому вкусу.

Для приготовления браги я всегда использую ягоды со своего дачного участка. Можно использовать любой продукт, даже арбуз, все зависит от вкуса и обонятельных предпочтений самогонщика. Рассмотрим, какую брагу дают определенные ягоды:

Делая вывод видно, что правильно приготовленная брага всегда имеет горький вкус, вне зависимости от вида ягод. Сладость и кислинка в браге недопустима.

ТОП ягод для приготовления браги

По моему опыту наиболее вкусный самогон получается из браги, приготовленной из следующих ягод.

Арбузная самогонка на любителя, так как имеет слегка горьковатый и нейтральный вкус. Но мне этот напиток понравился, поэтому эту ягоду для приготовления самогона я использую очень часто.

Домашний самогон – чистый и даже вкусный, если можно так говорить о крепком алкоголе. Качество готового продукта зависит от использованных ингредиентов и соблюдений правил приготовления браги. Главное, помните, что чрезмерное употребление алкоголя приносит вред здоровью.

У кого был опыт приготовления ягодной браги? Если среди читателей есть самогонщики со стажем, то просьба поделиться своим опытом, если нет, то буду рад, если статья была вам полезной.