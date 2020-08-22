Ромовый Дневник

Занимаюсь самогоноварением 10 лет, делюсь своим списком ТОП 6 ягод, которые дают лучшую брагу

Советы · Вячеслав Буров
Занимаюсь самогоноварением 10 лет, делюсь своим списком ТОП 6 ягод, которые дают лучшую брагу

Самогоноварением занимаюсь 10 лет. За этот время я испробовал массу способов - гнал брагу из пшеницы, картофеля, риса. Но когда я попробовал ягодный самогон, то начал экспериментировать.

Каждый сезон я делаю брагу из разных садовых ягод. В этой статье я хотел бы рассказать, из каких ягод основа под самогон получается лучше. У каждого, конечно, свои индивидуальные предпочтения, поэтому я поделюсь с вами, какой вкус дает та или иная ягода.

История от моего подписчика Валерия.

Немного о процессе брожения

Перед началом приготовления браги я расскажу краткую историю о самом брожении. Процесс брожения – важный этап в самогоноварении, поэтому от соблюдения всех правил зависит крепость, вкус и аромат будущего алкогольного напитка.

Спиртовое брожение – это процесс, происходящий без участия кислорода, во время которого происходит распад углеводов на этанол и углекислый газ.

Углекислоту, как бесполезный продукт, я вывожу через гидрозатвор, а этанол перегоняю в самогон. Также в процессе брожения накапливается метиловый спирт, ацетон, сивушные масла и сложные эфиры. Именно масла в небольших количествах придают алкогольному напитку характерный вкус и аромат.

Стоит запомнить, что из-за переизбытка сивушных масел алкогольный напиток будет плохо пахнуть и может пагубно повлиять на здоровье.

Отличается ли самогон в зависимости от ягод, из которых получилась брага

Для приготовления самогона можно использовать любую ягоду, все из них имеют свои плюсы и минусы. Для получения идеального алкоголя важно учесть:

  • кислотность и сладость;
  • легкое послевкусие;
  • цвет и аромат;
  • метод перегонки.

Обычно я использую классические пропорции на 10 литров:

  • ягодное пюре и вода в равном соотношении;
  • сахар – 1-1,5 кг, в зависимости от сладости ягод;
  • дрожжи 50 г.

Какие ягоды какую брагу дают и какой у нее вкус

Для приготовления браги я всегда использую ягоды со своего дачного участка. Можно использовать любой продукт, даже арбуз, все зависит от вкуса и обонятельных предпочтений самогонщика. Рассмотрим, какую брагу дают определенные ягоды:

  • клубника – готовая брага не выделяет газа, горькая на вкус, светлого цвета;
  • черноплодная рябина – вкус горький, присутствует спиртовой оттенок;
  • малина – готовая малиновая брага не будет сладкой на вкус, если сладость не исчезла, значит, были нарушены пропорции или использовались плохие дрожжи;
  • вишня – готовность браги определяют по светлому цвету, отсутствию брожения и горьковатому вкусу.

Делая вывод видно, что правильно приготовленная брага всегда имеет горький вкус, вне зависимости от вида ягод. Сладость и кислинка в браге недопустима.

ТОП ягод для приготовления браги

По моему опыту наиболее вкусный самогон получается из браги, приготовленной из следующих ягод.

Арбузная самогонка на любителя, так как имеет слегка горьковатый и нейтральный вкус. Но мне этот напиток понравился, поэтому эту ягоду для приготовления самогона я использую очень часто.

Домашний самогон – чистый и даже вкусный, если можно так говорить о крепком алкоголе. Качество готового продукта зависит от использованных ингредиентов и соблюдений правил приготовления браги. Главное, помните, что чрезмерное употребление алкоголя приносит вред здоровью.

У кого был опыт приготовления ягодной браги? Если среди читателей есть самогонщики со стажем, то просьба поделиться своим опытом, если нет, то буду рад, если статья была вам полезной.

Похожие статьи

Двойная перегонка самогона: важность и техника

Двойная перегонка самогона: важность и техника

Можно ли делать вино в алюминиевой посуде?

Можно ли делать вино в алюминиевой посуде?

Рейтинг ТОП-15 алкотестеров

Рейтинг ТОП-15 алкотестеров

Часы и дни продажи алкоголя в разных регионах России

Часы и дни продажи алкоголя в разных регионах России

Чек-лист подготовки к Новому Году: как встречать 2023 год

Чек-лист подготовки к Новому Году: как встречать 2023 год

Как рассчитать сколько алкоголя нужно на человека на корпоративе?

Как рассчитать сколько алкоголя нужно на человека на корпоративе?