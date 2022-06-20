Как алкоголь влияет на кровьЕсть мнение, что алкоголь способен разжижать кровь, и это отчасти так. В первые 30 минут после употребления спиртного вязкость крови действительно снижается. Дело в том, что попавший в кровеносную систему спирт притягивает к себе имеющиеся молекулы жидкости, насыщая кровь влагой и разгоняя кровоток. Именно поэтому у человека, который только что сделал несколько глотков спиртного, наблюдаются следующие внешние признаки;
- розовый оттенок щёк;
- улучшение настроения;
- прилив бодрости;
- лёгкое повышение температуры тела;
- учащение позывов в туалет.
- ощущение сухости во рту;
- жажда;
- чувство подавленности и усталости;
- отёчность лица и конечностей;
- головная боль и головокружение.
Изменение химического состава кровиЛабораторные исследования показывают, что спирт приводит к временному изменению практически всех показателей в биохимическом и общем анализе крови. Распитие спиртного снижает уровень кислорода в крови (сатурация) и провоцирует кислородное голодание клеток. Это связано с тем, что, помимо воды, этиловый спирт забирает из клеток ещё и кислород. Стоит также отметить, что у алкоголиков почти всегда наблюдается повышенный уровень холестерина в крови. Такая проблема – прямой путь к инфаркту, инсульту, атеросклерозу. Но за повышенный холестерин отвечает не столько сам алкоголь, сколько закуски с высоким содержанием жиров. В нашей стране почему-то считают, что жирная пища помогает лучше воспринимать спиртное и «не пьянеть». Как мы видим, это абсолютный миф, который не только не имеет смысла, но и несёт в себе откровенный вред.
Как алкоголь влияет на организмМы привыкли думать, что горячительные напитки – сплошное зло. Это далеко не заблуждение, ведь доказано, что алкоголь разрушает печень и почки, угнетает лимфатическую систему, снижает детородную функцию. Да что там далеко ходить: основной причиной преждевременного ухода из жизни мужчин в возрасте от 18 до 59 лет является именно злоупотребление спиртным. Среди других неприятных особенностей спирта:
- повышенное давление, чрезмерная потливость, быстрая утомляемость и другие признаки гипертонии;
- учащённое сердцебиение;
- растяжение стенок сосудов и лопание мелких капилляров (всем известный «синдром красного носа»);
- тяжесть в ногах (особенно если человек страдает варикозным расширением вен);
- раздражительность;
- бессонница.
- укрепление стенок сосудов;
- расслабление нервной системы;
- повышение качества пищеварения и работы ЖКТ;
- более крепкий сон;
- замедленное отложение холестерина.
- Откажитесь от «палёного» алкоголя и сладких спиртосодержащих напитков (креплёные вина, ликёры, сладкие коктейли): такое горячительное оказывает более тяжёлое воздействие и дольше выводится из организма.
- Отдавать предпочтение нужно сухому вину или качественным крепким видам спиртного. Напиток должен отвечать особенностям и потребностям вашего организма (да, тут важна совместимость).
- Позволять себе алкоголь нужно лишь эпизодически и в малых количествах.