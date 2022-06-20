Все мы знаем, что спирт, содержащийся в горячительных напитках, попадает в кровеносную систему, после чего расщепляется и постепенно выводится. Однако тонкости этого процесса известны разве что только медикам. Давайте разберёмся, как именно алкоголь действует на наш организм, и чем в этом плане отличаются разные виды спиртных напитков.

Как алкоголь влияет на кровь

Есть мнение, что алкоголь способен разжижать кровь, и это отчасти так. В первые 30 минут после употребления спиртного вязкость крови действительно снижается. Дело в том, что попавший в кровеносную систему спирт притягивает к себе имеющиеся молекулы жидкости, насыщая кровь влагой и разгоняя кровоток. Именно поэтому у человека, который только что сделал несколько глотков спиртного, наблюдаются следующие внешние признаки;

розовый оттенок щёк;

улучшение настроения;

прилив бодрости;

лёгкое повышение температуры тела;

учащение позывов в туалет.

Но дальше картина меняется. Вещества, полученные в результате распада этанола, воспринимаются организмом как яды. Тело стремится поскорее избавиться от них, и для этого ему нужно много жидкости. В результате через несколько часов после попадания спирта в кровь она сгущается, и человек замечает уже совсем другие симптомы:

ощущение сухости во рту;

жажда;

чувство подавленности и усталости;

отёчность лица и конечностей;

головная боль и головокружение.

Постепенно состояние нормализуется, но если такие «качели» будут повторяться регулярно, то пагубное воздействие на организм может оказаться необратимым.

Изменение химического состава крови

Лабораторные исследования показывают, что спирт приводит к временному изменению практически всех показателей в биохимическом и общем анализе крови.

Распитие спиртного снижает уровень кислорода в крови (сатурация) и провоцирует кислородное голодание клеток. Это связано с тем, что, помимо воды, этиловый спирт забирает из клеток ещё и кислород.

Стоит также отметить, что у алкоголиков почти всегда наблюдается повышенный уровень холестерина в крови. Такая проблема – прямой путь к инфаркту, инсульту, атеросклерозу. Но за повышенный холестерин отвечает не столько сам алкоголь, сколько закуски с высоким содержанием жиров. В нашей стране почему-то считают, что жирная пища помогает лучше воспринимать спиртное и «не пьянеть». Как мы видим, это абсолютный миф, который не только не имеет смысла, но и несёт в себе откровенный вред.

Как алкоголь влияет на организм

Мы привыкли думать, что горячительные напитки – сплошное зло. Это далеко не заблуждение, ведь доказано, что алкоголь разрушает печень и почки, угнетает лимфатическую систему, снижает детородную функцию. Да что там далеко ходить: основной причиной преждевременного ухода из жизни мужчин в возрасте от 18 до 59 лет является именно злоупотребление спиртным.

Среди других неприятных особенностей спирта:

повышенное давление, чрезмерная потливость, быстрая утомляемость и другие признаки гипертонии;

учащённое сердцебиение;

растяжение стенок сосудов и лопание мелких капилляров (всем известный «синдром красного носа»);

тяжесть в ногах (особенно если человек страдает варикозным расширением вен);

раздражительность;

бессонница.

Ещё одно последствие спиртных напитков – снижение иммунитета. В нашем теле живут такие клетки как лейкоциты и нейтрофилы. Они отвечают за борьбу с инфекционными агентами. Частые возлияния снижают количество этих клеток, в результате чего организм становится более подвержен вирусным, бактериальным и другим заболеваниям.

Но есть и хорошие новости. В 2014 году в американской клинике «Майо» было проведено исследование, в ходе которого выяснилось, что алкоголь может благотворно влиять на нашу сердечнососудистую систему. Это касается не всех видов спиртного, да и объём выпитого должен быть весьма ограниченным.

Вот какую пользу приносит умеренное употребление качественного алкоголя:

укрепление стенок сосудов;

расслабление нервной системы;

повышение качества пищеварения и работы ЖКТ;

более крепкий сон;

замедленное отложение холестерина.

Для достижения такого эффекта нужно грамотно выбирать хмельной напиток:

Откажитесь от «палёного» алкоголя и сладких спиртосодержащих напитков (креплёные вина, ликёры , сладкие коктейли): такое горячительное оказывает более тяжёлое воздействие и дольше выводится из организма. Отдавать предпочтение нужно сухому вину или качественным крепким видам спиртного. Напиток должен отвечать особенностям и потребностям вашего организма (да, тут важна совместимость). Позволять себе алкоголь нужно лишь эпизодически и в малых количествах.

Выбором алкоголя дело не ограничивается: нужно также уметь правильно его пить. Для этого важно отказаться от одновременного курения, не пить спиртное в сильный зной и на солнцепёке, обеспечить активное проветривание помещения и закусывать полезными и здоровыми продуктами (рыба, морепродукты, свежие овощи и фрукты, особенно цитрусовые).

Несмотря на потенциальную пользу некоторых видов алкоголя, важно понимать, что самое безопасное количество спиртного в крови – 0 мл. Сегодня почти все кардиологи, диетологи и другие специалисты настоятельно советуют исключить потребление спиртосодержащей продукции, ограничиваясь лишь одним бокалом вина в праздники. Возможное положительное воздействие спирта перекрывается приносимым им вредом, поэтому не стоит оправдывать распитие алкоголя его пользой для крови и для организма, особенно если такие рассуждения исходят от человека, явно злоупотребляющего хмельными напитками.

Влияние на кровь разных видов алкоголя

Польза или вред от спиртного зависят не только от их крепости и содержания сахара. Важно учитывать качество исходного сырья, наличие вспомогательных ингредиентов, процесс брожения и перегонки, соблюдение технологии и даже процедура хранения готового алкоголя. Рассмотрим влияние четырёх самых популярных спиртосодержащих напитков.

Вино

Сухое вино укрепляет сосудистую систему и препятствует образованию тромбов. Обычно, мужчинам рекомендуется пить красное вино, а женщинам – белое. Однако во время застолий стоит выпивать не более 350 мл. вина, а ежедневная доза этого вида алкоголя не должна превышать 175 мл. (для женщин это недельная доза).

Пиво

Пенный напиток хорошо освежает и помогает лучше переносить жару. Но у него есть и негативное влияние: пиво снижает уровень тестостерона, провоцирует гипертонию и повышает риск развития так называемого «пивного сердца» (увеличение размеров сердца с накоплением жировой ткани и прочими атрофическими процессами). Разовый объём выпитого пива не должен превышать 750 мл.

Коньяк

Этот благородный напиток борется с образованием холестерина, снижает артериальное давление, помогает снять перенапряжение и стресс. В силу своей крепости

коньяк

можно пить не более чем по 50-100 мл.

Водка

Излюбленный русский напиток сильно сгущает кровь. К тому же, он, по сравнению с другими видами крепкого алкоголя, требует самого большого количества жидкости для полного выведения из организма. Однако периодическое употребление стопки водки (60 мл.) не несёт существенного вреда для здоровья. Этот напиток менее вреден, чем виски, самогон или другой пшеничный алкоголь.

Таким образом, активное распитие низкосортного крепкого алкоголя приводит к сгущению крови и ухудшению самочувствия и состояния здоровья. Культурное употребление качественных некрепких напитков практически не вредит нашему организму и дарит приятные эмоции. Есть и третий вариант – пить алкоголь лишь по праздничным поводам, чтобы в полной мере сохранить здоровье и красоту и продлить жизнь. Выбор очевиден!