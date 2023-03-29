От ценителей алкоголя часто можно услышать такую фразу, как «чекушка водки». Но далеко не все знают, сколько это чекушка, мерзавчик или шкалик. Чтобы выяснить объем этих сосудов, необходимо обратиться к алкогольной системе мер Российской империи.

Алкогольная система мер

«штоф»;

«косушка» или «косуха»;

«чекушка»;

«чарка»;

«шкалик».

Данная система действовала с 1899 по 1917 год. Она была основана на ведре объемом 12,3 л. Ведро делилось на дробные доли, которые имели свои названия и соответствовали определенным сосудам для разлива и подачи водки. Например:

Данная система была связана с введением водочной монополии, которая предписывала питейным заведениям продавать исключительно государственную водку в строго определенных порциях и без коммерческой наценки. [1] Для этого использовались казенные мерки с госпечатью. Эта система мер объема водки была отменена после Февральской революции 1917 года. С тех пор используется метрическая система.

Казенное ведро

«бочонок» - 1/40 частью бочки;

«анкер» - 1/3 частью анкерка, который являлся единицей измерения объема вина;

«кружка» - 10 штофов;

«сотня» - 100 чарок;

«двухсотка» - 200 шкаликов.

Казенное ведро – это старорусская единица измерения объема жидкостей. Эта емкость вмещала 12,3 литров. Она имела несколько народных названий:

Штоф и полуштоф

Штоф и полуштоф – это старорусские единицы измерения объема алкогольных напитков, которые использовались на Руси до внедрения существующей сегодня метрической системы. Штоф равен 1/10 ведра, а полуштоф - 1/20 ведра. Существовали два типа штофов: десятериковый и осьмериковый. В десятериковом штофе было 10 чарок или соток. Он равнялся 1,23 л. В осьмериковом штофе было 12,5 чарок или соток. Он равнялся 1,54 л.

Штофы и полуштофы обычно изготавливались из зеленого стекла. Их особенностью была приземистая четырехгранная форма с коротким горлышком. В старторуских питейных заведениях торговали спиртным в запечатанных бутылках-штофах.

Чарка – это сколько грамм?

Чарка – это емкость для употребления водки и других алкогольных напитков. Она могла быть выполнена в форме поддона или шаровидной ножки. Чарка также считается старорусской единицей измерения объема жидкости, которая применялась до внедрения метрической системы. Одна чарка равнялась 1/100 ведра. В пересчете на существующую сегодня систему объем мерзавчика был равен 0,12299 л.

Чарку часто использовали в русской поэзии и фольклоре как символ пиршества. Она также связана с традициями винопития в русской армии с петровских времен. По Воинскому Уставу 1716 года военнослужащим полагалось получать помимо прочего две чарки «хлебного вина» в день. А вот на флоте военные получали всего 4 чарки «хлебного вина» в неделю. Стоит заметить, что под термином «хлебное вино» подразумевали водку, которая разбавлялась водой и сахаром. Она считалась полезной для здоровья и бодрости моряков и солдат, а также для предотвращения цинги.

В русской армии также существовала традиция пить чарку перед боем или после победы. Это было своего рода ритуалом, который поднимал боевой дух и укреплял дружбу между собратьями по оружию. Чарка перед боем также служила символом отваги и готовности к жертве. В некоторых случаях она могла быть подарена за заслуги или храбрость.

Чекушка

Чекушка – это разговорное название для небольшой бутылки водки или иного напитка. Объем чекушки равен четверти литра или 250 мл. Она также была русской единицей измерения объема жидкости, равнявшейся двум чаркам или 1/50 ведра. В пересчете на метрическую систему одна чекушка равнялась 0,24598 литра.

Сегодня чекушки существуют, но не так широко распространены, как раньше. С одной стороны, это связано с тем, что водка перестала продаваться на розлив, и стала упаковываться в бутылки разного объема. С другой стороны, это связано с тем, что употребление алкоголя в России снизилось и стало более разнообразным. Водка уже не является единственным или главным напитком для праздников и дружеских посиделок. Тем не менее, чекушки все еще можно найти в продаже. К тому же они по-прежнему используются как символ русской культуры и традиций в литературе, кино и искусстве

Косушка

Косушка – это разговорное название для небольшой бутылки водки, которая имеет объем четверти штофа или половины стандартной водочной бутылки, то есть 307,5 мл. Косушка также была старорусской единицей измерения объема жидкости, которая равнялась 1/40 ведра или 5 шкаликам.

Во времена Российской империи была популярна такая фраза: «За косушку продать». Эта фраза означает продать что-то очень дешево или бездумно, не ценя своего имущества или чести. Это выражение связано с тем, что косушка – это небольшая бутылка водки, которая может быть куплена за минимальную сумму денег.

Шкалик

Шкалик – это устаревшая российская единица измерения объема жидкости, а также сосуд такого же объема. Она применялась преимущественно для измерения количества вина и водки в кабаках. В настоящее время в разговорной речи термин «шкалик» относится к маленьким бутылочкам в 50 или 75 мл. Шкалик происходит от нидерландского слова schaal, которое означает «чаша» или «шкала».

Отвечая на вопрос, шкалик это сколько, стоит отметить, что этот резервуар равен 61,5 мл. Это наименьшая старорусская мера измерения алкогольных напитков.

Альтернативные названия мер

«Мерзавчик» - это 1/100 ведра или 123 мл. Это слово происходит от немецкого «miserabel» - «жалкий, ничтожный». Это была самая маленькая порция водки, которую можно было купить в кабаке.

«Жулик» - это 1/200 ведра или 61,5 мл. Это слово происходит от немецкого Schale – «чаша» или «шкала». Это была еще меньшая порция водки, которая считалась недостойной для настоящего пьющего.

«Сороковка» - это 1/40 ведра или 308 мл. Это слово происходит от числа сорок, которое имело особое значение в русской культуре и символизировало полноту и достаток.

«Сотка» - это 1/100 ведра или 123 мл. Это слово происходит от числа «100», которое также имело особое значение в русской культуре и символизировало круглую сумму или большое количество.

«Четушка» - это 1/50 ведра или 246 мл. Это слово происходит от слова чета – «пара» или «двойка». Это была двойная порция водки, которую можно было поделить с другом.

«Пятидесятка» - это 1/50 ведра или 246 мл. Это слово происходит от числа «50», которое также имело особое значение в русской культуре и символизировало половину ста или среднее количество.

FAQ

Существует несколько альтернативных названий мер:

