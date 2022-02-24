Классическая сахарная брага – это наиболее популярный способ приготовления основы под будущие напитки. Этот метод не требует особых вложений и трудозатрат и максимально прост в производстве. Однако сахарную брагу сложно назвать «эталонной», так как ни одна дрожжевая культура не способна переработать сахар без сопутствующего появления примесей, которые негативно отражаются на качестве конечного продукта. Начало брожения очень затягивается, так как сперва дрожжи разлагают сахар на более простые компоненты: глюкозу и сахарозу. Так называемые «естественный гидролиз» может занимать до пяти дней, в зависимости от температуры. Но самогонщик-винокур может провести его и самостоятельно.

Инвертирование сахара – это процесс гидролиза сахарозы, которая содержится в свекольном или тростниковом сахаре, до двух молекул: фруктозы и глюкозы. Для производства инвертированного сахара в домашних условиях используется лимонная кислота в качестве катализатора, так как она легко доступна и приобрести ее можно в любом продовольственном магазине. В результате домашнего гидролиза сахара получается не чистый инвертный сахар, а его сироп, который по своим свойствам напоминает мед. Именно благодаря сиропу, что был приготовлен продавцами меда, удается насыщать рынок поддельным «сахарным» продуктом. Но самогонщики нашли ему другое применение – с его помощью можно приготовить брагу, которая будет значительно чище и качественнее.

Инвертный сахар получить можно и в чистом виде, используя для этого метод выпаривания сиропа. Но в большинстве случаев в этом нет никакой необходимости, особенно, если говорить о самогоноварении. Для приготовления браги, потребуется самостоятельно сделать сироп путем кипячения сахарного раствора и использования катализатора.

Инвертированный сахар можно приготовить из любого сахарного раствора: как свекольного, так и тростникового!

Многие самогонщики-винокуры отдают предпочтение делать брагу из инвертного сахара, так как она имеет множество преимуществ. В первую очередь, при использовании классических самогонных аппаратов такая брага даст куда более качественный продукт без лишних запахов и примесей. Это легко объяснить тем, что сама брага будет лишена большей части примесей, свойственных классической сахарной браге. Но, если использовать ректификационную колонну, это преимущество теряется, вместе с тем остаются другие сильные стороны:

Скорость брожения. Инвертированный сахар и сироп из него бродит куда быстрее, так как дрожжам не нужно предварительно разрывать молекулы сахарозы. При равных условиях, готовый самогон можно получить на три-четыре дня раньше.

Улучшенные вкусовые свойства. Совместное использование инвертированного сахарного сырья с фруктами или зерновыми культурами предпочтительнее, так как сироп, что заранее приготовлен, не так пагубно влияет на сохранность органолептических свойств браги.

Обеззараживание. Инвертированный сахарный сироп – это продукт термообработки, что позволяет уничтожить все содержащиеся патогенные культуры грибка и не допустить поражения ими браги.

Совокупность этих преимуществ и делает использование инвертного сиропа более предпочтительным, главное – знать, как правильно инвертировать сахар для браги. К недостаткам такого сиропа можно отнести только временные затраты, так как сам процесс инвертирования занимает определенное время. Но с учетом экономии времени на брожении этот недостаток нельзя назвать существенным. К тому же, полученный сироп может использоваться не только для самогоноварения, но и в кулинарных целях.

Существует некий миф, что в момент инвертирования сахарного сиропа выделяется токсическая жидкость под названием фурфурол! Фурфурол в больших концентрациях способен нанести серьезный вред для человеческого организма. В действительности фурфурол и правда присутствует в инвертном сиропе, но его количество в том же варенье или фруктовом компоте будет значительно выше, поэтому в данном случае говорить о каком-либо пагубном воздействии нет смысла.

Приготовление инвертного сиропа – это достаточно простой процесс, который не займет много времени и сил, однако потребует определенной сноровки. Сперва стоит подготовить все необходимые ингредиенты:

7 кг сахара.

3 литра воды.

40 грамм лимонной кислоты.

40 грамм пищевой соды.

Также для приготовления сиропа потребуется эмалированная, стальная или чугунная емкость, мелкое сито и лопатка для помешивания.

Не используйте для приготовления сиропа алюминиевую посуду, так как в кислой среде алюминий вступает в реакцию и выделяет вредные вещества!

Наполните кастрюлю водой и засыпьте в нее сахар, а затем и лимонную кислоту. Постепенно размешивайте, чтобы сахар как можно сильнее растворился в воде. Поставьте кастрюлю на медленный огонь и постепенно размешивайте до полного растворения ингредиентов. После закипания сиропа накройте его крышкой и оставьте кипеть на медленном огне на 40 минут. Учитывайте, что огонь должен быть минимальным, а процесс кипения не слишком бурным. Раствор не должен «бурлить», в противном случае расщепление фруктозы может окрашивать сироп, придавая ему специфическую кислую горечь.

Сироп должен иметь светло-желтый и полупрозрачный оттенок. Спустя 40 минут отключаем подачу газа и начинаем «гасить» раствор, используя для этого обыкновенную столовую соду. Здесь важно правильно провести процесс нейтрализации кислотной среды – соду необходимо добавлять небольшими порциями, постепенно помешивая продукт. Сироп начнет активно пузыриться, так как будет происходить выделение углекислого газа – это нормально. Сыпать соду стоит до тех пор, пока раствор не перестанет реагировать на нее и газ не перестанет выделяться.

Готовый раствор должен получиться тягучим и напоминать свежий мед. Так как сахар мог не раствориться полностью, рекомендуется процедить его через мелкое сито, но по большему счету для приготовления самогона это не так важно. Сироп необходимо плотно закрыть крышкой и поставить в темное прохладное место.

Ни в коем случае не добавляйте в горячий сироп дрожжи! Перед заготовкой браги раствор должен полностью остыть!

Приготовление инвертного сиропа – это немного трудоемкий, но в целом вполне посильный процесс. Если же самогонщик не хочет усложнять себе жизнь, но хочет попробовать сделать самогон из инвертированного сахара, он может просто его приобрести. Сегодня существует множество интернет-магазинов, где готовый продукт можно заказать даже с доставкой на дом. Средняя стоимость – от 120 рублей за литр. Учитывая все затраты на самостоятельное приготовление, переплата получается не столь ощутимой.

Сам процесс приготовления браги из инвертного сиропа – это столь же привычная работа для самогонщика, как и перегонка обычной сахарной браги. Потребуется только добавить воду, дрожжи, закрыть емкость и установить гидрозатвор. Можно выделить только два различия: в равных условиях инвертная брага перебродит быстрее, а выделение пены будет более обильным. Большинство винокуров-любителей предпочитает не использовать полученное сырье для одиночного брожения, а изготавливать бражку из сиропа в паре с фруктами или зерновыми. Это сделает брагу и дистиллят на выходе более ароматными.

Хранить сироп при комнатной температуре рекомендуется не более трех дней, в холодильнике же он может стоять и более трех месяцев. Часто инвертный раствор рекомендуют перемешивать, чтобы он не кристаллизовался. Одно из наиболее важных условий – хранить сироп закрытым и не допускать попадания прямых солнечных лучей.

Существуют рецепты приготовления браги из инвертного раствора в паре с медом. Приготовление медовухи с применением сиропа позволяет сэкономить, ведь мед стоит не дешево. За счет декстрозы брага будет еще более сладкой, что также отразиться на качестве конечного продукта. В данном случае натуральный мед используется только для ароматизации браги. Также инвертированный сироп можно применять, чтобы сделать медовые напитки, как безалкогольные, так и алкогольные, например – тот же медовый ликер.

Из полученного сиропа из фруктозы и декстрозы можно также приготовить различные сладости. Его активно используют в приготовлении:

Зефира.

Пастилы.

Нуги.

Помадки.

Мармелада.

Применение сиропа возможно и для приготовления сдобы, куличей, пирогов и караваев. Отдельные умельцы даже делают из этого раствора мороженное и сорбеты, поэтому его можно назвать крайне многофункциональным продуктов, пригодным не только для самогоноварения.

Нередко разложение сахара путем инверсии применяют в косметологии для производства депиляционной пасты. Также его используют и в пчеловодстве – ведь этот сироп служит бюджетной альтернативой меда, который пчелы отлично поедают.

Его добавляют в корм и другим животным в случаях, когда им срочно нужно набрать массу, так как сироп по своим свойствам очень калориен.

Наиболее распространенное применение инверсия сахара нашла в производстве искусственного меда! К сожалению, на сегодняшний день до 20% от числа всего меда, выброшенного на рынок, не имеет к меду никакого отношения!