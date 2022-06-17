Виски – алкогольный напиток, который начали изготовлять с XV века. Через 400 лет технология производства была полностью сформирована, а сейчас и вовсе регламентирована. Из чего делают виски по классическому рецепту – ячменный молод, родниковая вода и дрожжи. Одновременно с этим в разных странах есть свои особенности изготовления: в используемом сырье, процессе дистилляции. Нередко в состав добавляют ароматизаторы, карамель и другие добавки, но они значительно изменяют вкус и аромат традиционного спиртного.

История возникновения

Несмотря на раскрученный бренд «шотландский виски», по сей день так и не удалось установить, в какой именно стране его впервые изготовили. Но есть две страны, которые даже сейчас оспаривают это право – Шотландия и Ирландия.

Слово «виски» (Aque Vitae) переводится как «живая вода». Так напиток называли в латинских монастырях. На старокельтцком языке название звучало как Uisce Beatha и со временем сформировалось в современное – whisky.

Изначально, как и многие другие спиртные напитки, виски начали изготовлять монахи. Естественно, что употребляли его исключительно в целебных целях, при лечении простуды. После понимания того, что виски еще и поднимает настроение, производить их начали небольшие фермерские хозяйства.

В те далекие времена никто не знал о выдержке и пили спиртное сразу после перегонки. В 16-18 века, когда английское правительство строго контролировало производство алкоголя, многие мелкие винокурни ушли в подполье. Именно они производили лучший виски, так как не платили налоги и не экономили ни на одном этапе изготовления.

Даже сейчас есть множество рецептов приготовления домашнего алкоголя

. С 1822 года все винокурни легализовали, и начался рост производства и продажи виски.

В 1830 году технология изготовления кардинально изменилась. Появился аппарат Коффи. Этот перегонный куб позволял существо повысить качество спиртного. Именно с этого момента начали появляться ведущие производители: Johnnie Walker&Sons, Justerini&Brooks, Arthur Bell&Sons, George Ballantine&Sons. Эти компании даже сейчас выпускают лучший виски.

Производственные мощности не ограничиваются этими компаниями, виски производят в Японии, США и Канаде, в Индии и даже в некоторых странах Африканского континента.

Современная технология производства

Современные технологии усовершенствованны, классический вариант виски делают в дубовых бочках из-под хереса. Появились разновидности напитка – на базе разных зерновых культур. Они намного дешевле спиртного, изготовленного из ячменного солода, хотя и существенно уступают по вкусовым качествам второму варианту. Также выпускаются бленды, то есть миксы из зернового (до 85%) и ячменного солода (до 25%).

Разновидности виски в зависимости от региона:

Скотч или национальный шотландский продукт с минимальным добавлением цельных злаков. Производится по классическому рецепту, часто с добавлением дыма болотного торфа. Выдержка не меньше 3 лет, крепость более 40 градусов.

Ирландский виски. Может содержать минимальное количество ржи, пшеницы или овса. Технологический процесс обязательно включает тройную дистилляцию. Бочки для выдержки собираются вручную.

Бурбон. Виски из США. Производится из солода кукурузы. Выдержка проводится только в новых обожженных изнутри бочках из американского дуба.

Японский напиток. Технология полностью аналогична шотландской. Однако купажирование проводится только с использованием японских напитков, поэтому вкус не такой яркий и насыщенный.

Канадский виски. Алкоголь может производиться из любого сырья. Несмотря на четкие законодательные ограничения, в отношении солода нет никаких запретов. Минимальный срок выдержки – 3 года.

В зависимости от особенностей технологии производства меняется вкус. Поэтому виски, изготовляемый в разных странах мира, всегда отличается по вкусу и аромату.

Огромное влияние на вкус и аромат конечного продукта оказывает используемое зерно. Некоторые производители используют только эксклюзивные сорта ячменя, другие только кукурузу, рожь или пшеницу, киноа и просо, овес. В Индии пошли еще дальше, производят виски из отходов тростникового сахара – мелассы.

Эталонный виски Jack Daniels (США) производят из кукурузного сырья (не меньше 51%), с добавлением небольшого количества ячменного зерна, для придания характерного золотистого оттенка. Именно это вид популярен в Москве и других регионах страны.

Кукурузный виски можно приготовить даже в домашних условиях

.

В Шотландии и Ирландии используют родниковую воду для приготовления виски. В США в штате Кентукки, где расположено множество производителей алкоголя, добавляют известняковую воду, которая обладает насыщенным минеральным составом. А в Японии преимущественно используют воду из горных речек, в которых смешивается талая и дождевая вода.

Соложение

По стандартной технологии сырье обязательно должно быть высушено. После чего его заливают водой и ждут, пока появятся ростки. Это и называется процесс соложения, и на него уходит не менее 2 недель.

Однако не все производители идут по этому пути. Если пропустить этап соложения, то готовый продукт получится грубым, у него не будет насыщенного вкуса и аромата. Виски, не прошедший этап соложения чаще всего используется при купажировании.

Сушка

На процесс соложения отводится 14 дней. После этого проводится сушка в специальной камере. Затем проводят тестирование на предмет наличия заболеваний и количества влаги.

В зависимости от региона технология сушки может существенно разниться. Шотландский и японский метод схожие. Для этих целей используют стружку бука, древесины, уголь и горящий торф. Полученное высушенное сусло называют «копченое зерно». Как только сушка прошла успешно, появляется дымно-торфяной оттенок с йодистыми нотками. Чтобы добиться лучших показателей, японские производители закупку торфа всегда делают в Шотландии.

В остальных государствах, включая Ирландию, для сушки не используют дым. Процесс происходит в специальных помещениях, где сырье периодически подбрасывают и перемешивают. Чтобы приготовить качественный продукт, используют исключительно деревянные лопаты. Но, в большинстве случаев, модернизированный процесс происходит при помощи горячего воздуха, обогреваемого газом, углем или коксом.

Размельчение

Высушенный malt доводят до состояния муки, после чего смешивают с кристально чистой водой в 4 этапа:

Сухое сырье превращается в единую консистенцию при температуре 65 о С. На втором этапе расщепляется белок, при небольшом повышении температуры воды. Выделяется сахар из крахмала. Формирование сахаристых веществ при нагревании воды до 100 о С и более градусов.

На весь процесс уходит до 12 часов. В итоге получается сладкая жидкость.

Брожение

На этот этап отводится 2-3 дня. Процесс проводят в больших чанах, где сусло смешивают со спиртовыми дрожжами. Производители, которые ценят свое имя, всегда дрожжи делают самостоятельно и держат в секрете свои штаммы. Они существенно влияют на вкусовые качества готового продукта.

Брожение проводят при температуре 37

о

С. Такая среда дает возможность насытить кислородом и разбухнуть дрожжам. По итогу получается слабоалкогольная смесь (не более 5 градусов).

Перегонка

Производитель вправе самостоятельно решить, какое количество перегонок он будет делать. Однако лучше всего, чтобы она проводилась не меньше 2 раз. От количества перегонок также будет зависеть крепость будущего виски.

Перегонку делают обязательно в медных кубах (аламбики). Именно этот металл придает напитку характерные легкие нотки шоколада, карамели и ореха. Также медь стимулирует формирование других ароматических соединений в сусле, от альдегидов до соединений фуранового ряда. Другие материалы для куба не дают такого эффекта.

Помимо этого, у меди еще множество преимуществ. Она имеет высокие показатели теплопроводности, следовательно, нагрев и остывание происходит максимально быстро. А это существенное снижение затрат на производство. Благодаря отличной теплопроводности, в аламбики намного быстрее происходят все процессы: полимеризация сахаров, дегидрация пентоз. Именно эти вещества придают темно-янтарный оттенок готовому продукту.

Бывалые винокуры утверждают, что конструкция аламбики также имеет важное значение. В узких и высоких кубах получается напиток более легкий и тонкий. Если требуется замена аламбики, то новый делают точно такой же, как был предыдущий, чтобы не утратить характерные свойства виски.

Поэтапно трехэтапный процесс перегонки выглядит следующим образом:

первая дистилляция, после которой получается wash still крепостью 25-30 градусов;

вторая перегонка дает spirits still с крепостью до 70 градусов;

третья стадия дистилляция – low wines, то есть сливается вместе первичная и вторичная фракция и отправляется заново на перегонку.

При исключении 3 этапа, полученный продукт смешивают с родниковой водой, без каких-либо примесей, до 50-63 градусов крепости.

Выдержка

Заключительный этап – дозревание виски в дубовых бочках. Самый хороший напиток получается в бочках, в которых ранее выдерживали херес. Технология была испробована еще в XVIII столетии. Первые эксперименты были проведены лишь в целях экономии. Но после того, как стало ясно, что они успешные, бочки из-под хереса стали неотъемлемым атрибутом настоящего качественного виски.

Американские производители используют бочки из-под белого дума, произрастающего на континенте. Некоторые из них обрабатывают внутреннюю поверхность недорогим хересом. Но чаще всего используются бочки, ранее в которых выдерживали бурбон.

Минимальный срок – 3 года. За это время, виски впитывает в себя аромат древесины, формируется цвет и букет ароматов. По цвету всегда можно определить срок выдержки настоящего виски. Чем он светлее, тем «моложе».

Во время выдержки частично дистиллят испаряется. Испарившуюся часть называют «доля ангелов». И чем дольше срок хранения в бочке, тем больше доля дистиллята выделяется. Такой процесс характерен для всех напитков, проходящих выдержку в бочках, от коньяка до виски. Быстрее всего виски вызревает в бочках небольшого размера.

Также количество выделяемых «долей ангелов» зависит от температуры и влажности помещения, где стоят бочки и климатических особенностей региона. В жарких странах очень редко выдерживают алкоголь дольше 10 лет. Связанно это с очень большими потерями дистиллята. В американских сортах виски ярче выражен характер спирта, так как белый дуб намного плотнее по структуре, чем европейский.

Купажирование

В особую категорию относят купажированый виски. В отличие от односолодового, в котором только один сорт напитка, во втором может присутствовать до 50 солодовых разновидностей и до 4 зерновых спиртов. Сам процесс купажирования называют отдельным видом искусства. Именно он придает неповторимый вкус и аромат, по которому можно определить производителя. Технология купажирования появилась в 1853 году в винокурне Эндрю Ашера (Шотландия).

После купажирования бленд отправляют в бочку на выдержку еще на несколько месяцев. После чего виски избавляют от мутности, фильтруют и только после этого фасуют в тару. В Шотландии, Ирландии в основном купажирование проводят по традиционной древней технологии. Современные изготовители в разных странах создают свои «букеты» вкусов и ароматов.

Интересные факты

Даже в СССР было налажено производство виски. Название у него было «73». По вкусу он чем-то напоминал канадский, но совершенно не понравился потребителям. Наверное, из-за использования ректификованного спирта и большого количества ароматических добавок. После открытия предприятие очень быстро обанкротилось.

Виски рекомендуется пить слегка охлажденным, оптимальная температура 18-20 градусов. Не стоит также длительное время держать бокал в руках, так как из него быстро испаряются эфирные масла и спирт. Для полного раскрытия вкуса в бокал добавляют кубик льда или немного прохладной воды.

Интересный факт, что самая старая винокурня по производству виски расположена в США. Она открылась в 1780 году и называется

Laird&Co. Первое производство в Шотландии было налажено всего лишь в 1865 году – Glenfarclas, Springbank и Glenfiddich.

Некоторые ценители виски рассматривает его не только как алкогольный напиток, но и как проект, в который можно удачно вложить свои деньги. Спиртное может храниться не один десяток лет. Самый дорогой виски произведен еще в 1926 году –

«The Macallan Fine&Rare Vintage» (односолодовый). Произведено было всего лишь 60 бутылок, стоимость одной – 22 000 фунтов стерлингов. На аукционе также была продана бутылка виски производства

Nun’s Island Distillery за 100 000 фунтов. Это единственный сохранившийся экземпляр, произведенный на этой винокурне. Сделали напиток еще в XIX веке.

Лидерамим по производству виски считаются Индия и Франция. Jack Daniels (США) в этом рейтинге занимает лишь 8 позицию рейтинга. Европейской страной, которая больше всего производит виски, является Франция. Главными потребителями напитка считаются жители Индии.

Виски – это крепкий, ароматный напиток. По классическому рецепту его производят из ячменя, модернизированная версия предполагает использование практически любого зерна, от кукурузы до овса. Средний показатель крепости в зависимости от производителя – 40-50 градусов. Производят 3 основных вида виски:

солодовый виски, исключительно из одного сорта ячменя, обязательно соложенного;

купажированные односолодовые, смешанный из напитков разных винокурень, обязательно из ячменя;

купажированные, смесь односолодовых и зерновых напитков.

Встречается также смесь из разных зерновых напитков или односолодовый виски из одной бочки.

Есть множество тонкостей приготовления в домашних условиях

.

Лучший классический виски производится в Шотландии. Сейчас в этой стране около 100 винокурень. Ирландия лишь немного отстает, зато напиток из этой страны обязательно проходит тройную дистилляцию, поэтому виски мягче.