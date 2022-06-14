Нет ничего предосудительного в том, чтобы провести выходные в хорошей компании за кружечкой чего-нибудь горячительного. Однако случается так, что отдых немного затянулся и уже совсем скоро надо садиться за руль и ехать на работу. Тут-то и встает острый вопрос о том, через сколько выветривается алкоголь из организма человека. Давайте разбираться в этой теме вместе.

Время, необходимое для выведения алкоголя из организма

Алкоголь довольно быстро проявляется в крови и активно распространяется по всему организму, производя опьяняющий эффект. Известно, что своей наивысшей концентрации он достигает примерно в течение часа после употребления, затем его действие постепенно идет на спад.

Благодаря нашим индивидуальным особенностям, скорость всасывания спиртного различна для каждого. Даже для одного и того же человека скорость опьянения и выветривания алкоголя из крови может варьироваться в зависимости от различных сопутствующих факторов.

Невозможно вывести идеальную формулу для расчета времени полного очищения от воздействия алкоголя. Это непростой процесс, в ходе которого задействован практически весь организм человека. Однако, зная необходимые вводные данные, все же можно рассчитать его концентрацию, используя специальный

калькулятор алкоголя в крови

. При расчете учитываются такие особенности как пол, вес, крепость и количество выпитого, а также время, прошедшее после употребления алкоголесодержащего напитка. Для того чтобы получить наиболее точные результаты, применяем алкогольный калькулятор, а также см. таблицу, расположенную ниже.

Факторы, отвечающие за скорость выхода алкоголя из организма

Как уже отмечалось выше, скорость выведения спиртного из крови напрямую зависит от различных индивидуальных особенностей человека. Таким образом, объемы интоксикации и время выветривания алкоголя, к примеру, у 50-летнего мужчины и 30-летней женщины будут значительно отличаться между собой.

На временные сроки выведения алкогольных напитков из крови влияют следующие основные факторы:

Пол. В силу физиологических особенностей у мужчин лучше получается справляться с интоксикацией. Это обусловлено тем, что женщины имеют меньшую массу тела, а ферменты их печени, отвечающие за расщепление алкоголя, менее действенны, чем мужские;

Возраст, рост и вес. К примеру, опьянение у более высокого и физически мощного человека наступит медленнее, чем у худого и невысокого. Также пожилые люди хуже справляются с опьянением, чем молодые;

Общее физическое состояние. Важным фактором является состояние печени, ведь именно она ответственна за вывод алкоголя из крови. Немаловажно и наличие хронических заболеваний или травм, употребление медикаментов на момент распития;

Эмоциональное состояние. На человека в возбужденном психологическом состоянии крепкие напитки способны оказать более сильный эффект;

Генетическая предрасположенность. Гены, отвечающие за усвоение алкоголя, могут передаваться по наследству;

Частота употребления. Выведение алкоголя из крови людей, довольно часто его употребляющих, происходит быстрее, чем у малопьющих;

Особенности употребляемого спиртного. Вид и крепость напитка, а также выпитое количество напрямую влияют на степень опьянения и срок вывода токсинов из крови;

Наличие пищи. Возлияния на голодный желудок гарантируют сильное опьянение. Поэтому перед употреблением горячительных напитков лучше озаботиться приготовлением достойных закусок, к примеру лучшие закуски под водку значительно уменьшат негативный эффект от спиртного;

Окружающая обстановка. В прохладном и хорошо вентилируемом помещении происходит более быстрое выведение токсинов из крови.

Таким образом для корректного подсчета срока, за который выветривается алкоголь, необходимо учитывать все эти факторы, так как они имеют непосредственное влияние на силу опьянения и время последующего очищения организма.

Сколько можно выпить водителю

Согласно неутешительной статистике большое количество ДТП происходит именно по причине вождения транспортных средств в нетрезвом состоянии. Поэтому распитие спиртного за рулем несет повышенную опасность как для самого водителя, так и для всех окружающих его участников дорожного движения.

На законодательном уровне действует строгий запрет на управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Для измерения объёма содержания алкоголя в крови существует специальная мера — промилле. Если раньше допускалась небольшая доза присутствия спиртного в организме водителя, то к настоящему моменту требования, предъявляемые законом, ужесточились. Максимальное допустимое количество содержания алкоголя в крови водителя или выдыхаемом им воздухе не должно превышать планку в 0,3 промилле. В противном случае ему грозит денежный штраф или лишение прав сроком до 2-х лет. Помимо этого, передача управления нетрезвому лицу также чревата для владельца машины наказанием.

Согласно правилам ПДД запрещается вождение не только в состоянии опьянения, но также и «в болезненном или утомленном состоянии». Это значит, что при сильном похмельном синдроме от поездок за рулем тоже лучше воздержаться.

Учитывая все факты, ответ на вопрос о том, сколько же может выпить человек за рулем однозначен — нисколько. Даже небольшая доза спиртного может негативно повлиять на скорость реакции и общую концентрацию водителя. К тому же можно ощущать себя трезвым, но алкоголь все еще будет находиться в теле и любой алкотестер или лабораторный анализ это выявит. Применение препаратов наподобие «Антиполицая» и вовсе окажет медвежью услугу, ведь они абсолютно неэффективны в борьбе с опьянением, а всего лишь устраняют запах перегара.

Выход алкоголя из организма: таблица

Вычислить средние показатели времени, за которое происходит выветривание из крови различных видов алкоголя поможет следующая таблица. В ней указано спиртное разной крепости, а также время, за которое оно выводится из крови с учетом массы тела человека и количества употребленных спиртных напитков.

Напиток Количество Вес человека 60 кг 70 кг 80 кг 90 кг 100 кг Коньяк 42% 100 мл. 6 ч. 5 ч. 45 м. 4 ч. 55 м. 4 ч. 3 ч. 39 м. Водка 40% 100 мл. 6 ч. 5 ч. 30 м. 4 ч. 25 м. 3 ч. 45 м. 3 ч. 29 м. Ликер 30% 100 мл. 4 ч. 20 м. 3 ч. 45 м. 3 ч. 15 м. 2 ч. 55 м. 2 ч. 37 м. Портвейн 18% 100 мл. 2 ч. 35 м. 2 ч. 15 м. 2 ч. 1 ч. 45 м. 1 ч. 34 м. Шампанское 11% 100 мл. 1 ч. 35 м. 1 ч. 20 м. 1 ч. 10 м. 1 ч. 57 м. Пиво 6% 100 мл. 55 м. 45 м. 40 м. 35 м. 31 м. Пиво 4% 100 мл. 35 м. 30 м. 25 м. 23 м. 21 м.

Как быстро отрезветь

Cуществуют разнообразные народные

способы пить и не пьянеть

или методы по ускорению выведения горячительных напитков из организма, но универсального средства для полного и быстрого отрезвления еще не придумано. Однако есть некоторые факторы, которые могут поспособствовать этому процессу:

Свежий воздух;

Применение сорбентов;

Обильное питье;

Употребление витамина С;

Прием прохладного душа;

Легкий массаж ступней и ушных раковин.

Подводя итоги, хочется отметить, что подходить к употреблению алкоголя лучше разумно. Стоит знать свою допустимую меру и иметь немного самоконтроля, тогда и возможные негативные последствия обойдут вас стороной.