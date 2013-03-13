Так называемые слоистые коктейли сегодня не просто популярны – они являются неотъемлемой частью современной барной культуры. Вкратце мы описывали данный способ составления напитков в статье «Способы приготовления коктейлей», но теперь хочется остановиться на этом вопросе поподробнее, ведь рано или поздно каждый захочет попробовать приготовить какой-нибудь шот, хотя бы знаменитый Б-52. Но, как говорится, перед практикой нужно впитать в себя немного теории.

Что из себя представляют слоистые коктейли

Тут, конечно, догадаться не сложно: слоистый коктейль – коктейль, где ингредиенты располагаются в бокале слоями, так сказать, в несмешанном состоянии. Этот тип коктейлей придумали французы и назвали их как pousse cafe, что переводится не очень благозвучно – «протолкнуть кофе». Дело в том, что все шоты принято считать диджестивами, так как их прием благополучно сказывается на пищеварении. Во Франции напитки «после кофе» пили еще в девятнадцатом столетии, даже, собственно, после кофе. И пили их как раз через серебряные трубочки или соломинки, как и сейчас.

Практически в каждый шот как основной ингредиент входят ликеры – они смягчают вкус, а также обладают необходимой плотностью, чтобы можно было красиво выкладывать слои. Во многие слоистые коктейли добавляется сироп Гренадин, который является самым тяжелым ингредиентом, а вот самым легким являются взбитые сливки, которые часто используют во многих шотах. В принципе, готовить слоистые коктейли не сложно, но обладать некоторыми знаниями и умениями все же рекомендуется.

Этапы правильного приготовления слоистых коктейлей

В качестве посуды для шотов можно использовать ликерные рюмки, специальные шоты/шутеры, шампанки или даже обычные рюмки.

Этап 1. Для начала оглянитесь по сторонам и посмотрите, что у вас имеется из напитков под рукой. Здесь можно использовать все, начиная от водки и заканчивая каким-нибудь соком. Суть шутеров (шотов, слоистых коктейлей) - это подать напиток красиво, поэтому старайтесь выбирать алкоголь и прочие ингредиенты разных цветов. Очень гармонично сочетание прозрачных напитков и разноцветных ликеров. Ниже вы сможете найти таблицу, где приведены приблизительные показатели плотности некоторых напитков, в том числе безалкогольных. Чтобы слои получились идеально ровными, разница между плотностями ингредиентов должна составлять минимум 10 кг/м3. С напитками с меньшей разницей в плотности придется серьезно повозиться. В целом, тут суть одна – меньше сахара, меньше плотность.

Этап 2. Дальше можно немного упростить себе задачу и выставить бутылки с напитками в той последовательности, в которой они будут наливаться: более тяжелые будут наливаться вниз стакана, более легкие будут наслаиваться на более тяжелые. Наливать напитки можно прямо из бутылки: первый слой можно лить прямо из горлышка, второй – через гейзер (дозатор) или с помощью мерной посуды. Можно сразу разлить необходимые ингредиенты по джигерам – с них удобно наливать.

Этап 3. Далее нужно определится, сколько и чего нужно налить. В принципе, можно сразу же наливать на глаз, к примеру, готовя Б-52 нужно наливать все ингредиенты на треть от общего объема рюмки, поэтому здесь точные измерения не уместны. В принципе, готовить коктейли-шоты одно удовольствие, если на это есть время =).

Этап 4. Первый слой наливается без проблем, только не слишком усердствуйте, чтоб не расплескать напиток. Желательно также не оставить следы на краях бокала, иначе эти следы затем испортят внешний вид следующих слоев. Это особенно касается Бейлиса, который очень густой.

Этап 5. Со следующим слоем придется повозиться. Если Бейлис кладете на Калуа, то особо не партесь – просто лейте Бейлис по стенке стакана, слои все равно не перемешаются, а если второй слой и просядет, то через несколько секунд Бейлис поднимется вверх. Что касается остальных ингредиентов, то здесь есть два варианта:

обычно барная ложка имеет с обратной стороны так называемый «пятак» - металлический кружок. Ложку нужно вертикально опустить в рюмку так, чтобы этот кружок соприкоснулся с первым слоем (если кружка нет, то можно просто “острое” основание ложки поднести к краю бокала), но не погрузился в него. Затем, или из бутылки с гейзером, или из джиггера можно наливать следующий слой: медленно выливая жидкость на спиралевидное основание барной ложки. Конечно, этот способ не самый простой, так как очень сложно рассчитать силу, с которой нужно лить, но это приходит с опытом. можно перевернуть ложку другой стороной и вливать следующий слой непосредственно по привычному всем основанию ложки. В этом случае можно ставить ложку любой стороной, только чтобы она не погружалась в первый слой. В идеале, можно поднести основание ложки к стенке рюмки.

В целом, это и есть весь принцип. Здесь главное держатся уверенно, ведь миксология не терпит слабаков =). Со временем руки перестают дрожать, и все движения становятся более уверенными. Пробуйте и у вас обязательно получится. К слову сказать, безалкогольные напитки тоже легко наслаивать друг на друга, к примеру, разные соки.

Фишка от нашей редакции: если нужно наслоить несколько разноцветных соков для трезвенника, готовьте коктейль в продолговатом бокале коллинз или хайбол, где слои можно будет разделять кружком лимона или апельсина – красиво и необычно.

Можно еще сыграть на разнице температур – охладить один из ингредиентов коктейля. Так, к примеру, один из слоев в коктейле можно легко заменить горячим эспрессо. Вместо барной ложки можно использовать нож, по лезвию которого прекрасно наливаются напитки, а джиггер можно заменить мерным стаканчиком с носиком – так еще удобней.

