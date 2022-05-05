В настоящее время о портвейне знает практически каждый человек. Но не все знают о том, что своим появлением данный алкоголь обязан торговой войне, возникшей между французами и англичанами. Причем если бы не эта война, то португальцы никогда бы не додумались вливать спирт в вино. О том, что это за напиток, как он появился, с чем его пьют, где его

купить

, какая

цена

,

сколько

он

стоит

, расскажем далее.

Портвейн – это интересное вино крепостью всего 18-23 градуса. Производится оно на северо-востоке

страны

в долине реки Дору. Интересно, что им специалисты называют только вина, сделанные из винограды с долины Дору.

Основным преимуществом портвейна считается короткое сбраживание. Бродит оно 2-3 дня. Далее в сок вливают виноградный спирт крепостью 77 градусов. Именно он останавливает брожение. Далее состав вливают в

дубовую бочку

, оставляют так на 3-6 лет. Только по истечению данного времени портвейн можно пить, да и

цена

будет намного больше.

Как производится алкоголь

Производится портвейн точно по такому же рецепту, который использовали и 100 лет назад.

Производится

он так:

Виноград собирают. Его сбраживают 2-3 дня. Причем бродит сусло при 32 градусах. Ягоды сбраживаются, объемная доля сахарного песка увеличивается до 50%, а крепость до 6-8 градусов. Подготовленное сырье набирает крепость.

В это время специалист:

Вливает в сырье 77 градусный натуральный спирт. Причем разбавляют состав 1:4, 1:5. Ферментация останавливается, крепость поднимается до 18-22 градусов. Причем сахара в напитке , по-прежнему, много. Но все знают о том, что готовый портвейн очень сладкий.

Заливает полученный состав в дубовую бочку, выдерживает в ней 5 лет , поэтому и стоить он будет в два раза больше.

Все знают о том, что родиной портвейна

является

Португалия

, которая использует в его приготовлении только отборный виноград, собранный вручную в середине сентября. При этом собираются только ягоды темного

цвета

, среднего размера с плотной кожицей. Далее специалисты собранные ягоды давят специальной гранитной плитой, которая называется лагарах.

В некоторых районах виноград предпочитают давить ногами. Так делали несколько лет назад. Причем во время брожения сок находится под кожурой. Так создается парниковый эффект, образуется тепло, самостоятельно запускается процесс сбраживания сусла. А еще это запускает свободную ферментацию, т.е. так

алкоголь

самостоятельно сможет

приобрести

нужные ему качества. Далее состав просто разбавляют

винным

спиртом,

стоимость

которого также не может быть очень маленькой.

Крымский способ производства портвейна имеет свои отличия. Они зависят от климата,

региона

, где произрастает виноград. Обычно в Крыму данный алкоголь делают из

белого

или красного винограда. А после ферментации и добавления спирта, состав настаивают летом в дубовой бочке на солнце.

С наступлением холодов алкоголь переносят в подвал, выдерживают еще 1-2 года. Далее готовый алкоголь фильтруют, разливают по бутылкам, продают.

Особой популярностью у покупателей пользуется Крымское крепленое вино с пятилетней

выдержкой

. Вся

информация

о данном алкоголе содержится на этикетке.

На какие виды делится портвейн

Условно данный

алкоголь

специалисты делят на несколько основных видов. Из них они и создают своеобразный

рейтинг

.

Это портвейн:

Tawny. Это не винтажный портвейн. Сусло в дубовой бочке выдерживают 2-4 года. Это вязкий напиток с ореховыми нотками. Он окрашен в янтарный, темно-коричневый цвет.

Также к данной

категории

относятся напитки:

Tawny Reserve. Такой терпкий алкоголь в бочке держат 6-9 лет.

Aged Tawny. Такой алкоголь выдерживают в бочке 10-40 лет. Но помните, что возраст напитка, который встречается в продаже , не всегда говорит о его качестве.

Ruby. Он окрашен в рубиново-алый цвет. Во вкусе ощущаются фрукты и приятная вязкость. Он мягкий и приятный. Выдерживают в бочке 3 года.

Также по вкусу и степени выдержки отдельно выделяют напиток Ruby Reserve. Это молодой, купажированный алкоголь красного цвета. Он не горький, не терпкий, не имеет сильно сладкого послевкусия. Интересно, что такой алкоголь созревает прямо в бутылке. Поэтому специалисты всем людям, которые в будущем

покупают

или уже смогли

купить

данный напиток, рекомендуют несколько месяцев не открывать бутылку. Так алкоголь лучше дозреет.

Белый Порто или Branco. Для его приготовления берут белый виноград. Его после переработки отправляют на выдержку в дубовую бочку, специальный чан. Обычно это молодое крепленое вино, во вкусе которого чувствуются фрукты. Причем это единственный сорт напитка, который имеет разное количество сахара . К примеру, он бывает сухим, полусладким, сладким белым портвейном. LBV. Такой алкоголь производят в малоурожайный год. В бочке выдерживают 4-7 лет. Так напиток приобретает сдержанный вкус и легкую, но приятную сладость. Colheita. При приготовлении такого алкогольного напитка используется только один сорт винограда и только одного года урожайности. Такой алкоголь выдерживают в дубовой бочке 7 лет. Vintage Port. Это брендовый алкоголь. При его приготовлении используется только несколько сортов винограда . Собранные ягоды дозревают, настаиваются в бочке столько, сколько нужно, а это 20-30 лет.

Как правильно пить портвейн

После

покупки

данного

спиртно

го напитка очень важно правильно подать его на стол.

Напиток:

Находящийся в бутылке за 1-2 дня до подачи ставят вертикально. После вскрытия пробку выкидывают. Помните: второй раз закрывать бутылку пробкой не рекомендуют. Это испортит вкус готового напитка.

Переливают в отдельный графин. Так можно легко избавиться от осадка. Доводят до определенной температуры. Красный портвейн охлаждают до 18 градусов, а белый алкоголь охлаждают до 10-12 градусов. Наливают в тюльпановидный бокал для вина. Бокал наполняют лишь до половины. Только так можно почувствовать аромат напитка. Подается до еды или после нее. Но обычно такой алкоголь подают до еды. Он повышает аппетит, улучшает работу ЖКТ. Интересно, что португальцы пьют его голодными. Причем берется 1 бутылка на 12 человек. Помните: портвейн – это мужской алкоголь. Женщинам лучше отдать предпочтение мягкому хересу. Это сладкое испанское крепленое вино . Но любят такой алкоголь испанцы, португальцы. Отлично сочетается с различными блюдами, т.к. это хороший аперитив.

С ним можно употреблять:

шоколад;

крепкий кофе;

жареные орешки;

цукаты;

средиземноморские фрукты;

сладкую выпечку.

Помимо этого, его сочетают с

хорошим

сыром, мясной нарезкой, морепродуктами, традиционной португальской кухней.

Истинные ценители данной

продукции

пьют напиток маленькими глоточками, не закусывают, но сочетают с ароматной сигарой.

Помните: в классический портвейн не добавляют воду, не запивают его, но при желании его разбавляют водой. Так крепость готового напитка уменьшится.

А еще с портвейном можно приготовить интересный коктейль. Главное купить все нужные ингредиенты на

сайте

или в

магазине

.

Подытожим: теперь мы знаем о том, что такое портвейн, каким он бывает , с чем его можно пить, как правильно его подать к столу, где его

купить

,

сколько

он

стоит

, какая у него

цена

.