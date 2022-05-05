Как производится алкогольПроизводится портвейн точно по такому же рецепту, который использовали и 100 лет назад. Производится он так:
- Виноград собирают.
- Его сбраживают 2-3 дня. Причем бродит сусло при 32 градусах.
- Ягоды сбраживаются, объемная доля сахарного песка увеличивается до 50%, а крепость до 6-8 градусов.
- Подготовленное сырье набирает крепость.
- Вливает в сырье 77 градусный натуральный спирт. Причем разбавляют состав 1:4, 1:5. Ферментация останавливается, крепость поднимается до 18-22 градусов. Причем сахара в напитке, по-прежнему, много. Но все знают о том, что готовый портвейн очень сладкий.
- Заливает полученный состав в дубовую бочку, выдерживает в ней 5 лет, поэтому и стоить он будет в два раза больше.
На какие виды делится портвейнУсловно данный алкоголь специалисты делят на несколько основных видов. Из них они и создают своеобразный рейтинг . Это портвейн:
- Tawny. Это не винтажный портвейн. Сусло в дубовой бочке выдерживают 2-4 года. Это вязкий напиток с ореховыми нотками. Он окрашен в янтарный, темно-коричневый цвет.
- Tawny Reserve. Такой терпкий алкоголь в бочке держат 6-9 лет.
- Aged Tawny. Такой алкоголь выдерживают в бочке 10-40 лет. Но помните, что возраст напитка, который встречается в продаже, не всегда говорит о его качестве.
- Ruby. Он окрашен в рубиново-алый цвет. Во вкусе ощущаются фрукты и приятная вязкость. Он мягкий и приятный. Выдерживают в бочке 3 года.
- Белый Порто или Branco. Для его приготовления берут белый виноград. Его после переработки отправляют на выдержку в дубовую бочку, специальный чан. Обычно это молодое крепленое вино, во вкусе которого чувствуются фрукты. Причем это единственный сорт напитка, который имеет разное количество сахара. К примеру, он бывает сухим, полусладким, сладким белым портвейном.
- LBV. Такой алкоголь производят в малоурожайный год. В бочке выдерживают 4-7 лет. Так напиток приобретает сдержанный вкус и легкую, но приятную сладость.
- Colheita. При приготовлении такого алкогольного напитка используется только один сорт винограда и только одного года урожайности. Такой алкоголь выдерживают в дубовой бочке 7 лет.
- Vintage Port. Это брендовый алкоголь. При его приготовлении используется только несколько сортов винограда. Собранные ягоды дозревают, настаиваются в бочке столько, сколько нужно, а это 20-30 лет.
Как правильно пить портвейнПосле покупки данного спиртно го напитка очень важно правильно подать его на стол. Напиток:
- Находящийся в бутылке за 1-2 дня до подачи ставят вертикально. После вскрытия пробку выкидывают.
Помните: второй раз закрывать бутылку пробкой не рекомендуют. Это испортит вкус готового напитка.
- Переливают в отдельный графин. Так можно легко избавиться от осадка.
- Доводят до определенной температуры. Красный портвейн охлаждают до 18 градусов, а белый алкоголь охлаждают до 10-12 градусов.
- Наливают в тюльпановидный бокал для вина. Бокал наполняют лишь до половины. Только так можно почувствовать аромат напитка.
- Подается до еды или после нее. Но обычно такой алкоголь подают до еды. Он повышает аппетит, улучшает работу ЖКТ. Интересно, что португальцы пьют его голодными. Причем берется 1 бутылка на 12 человек.
Помните: портвейн – это мужской алкоголь. Женщинам лучше отдать предпочтение мягкому хересу.Это сладкое испанское крепленое вино. Но любят такой алкоголь испанцы, португальцы.
- Отлично сочетается с различными блюдами, т.к. это хороший аперитив.
- шоколад;
- крепкий кофе;
- жареные орешки;
- цукаты;
- средиземноморские фрукты;
- сладкую выпечку.
Помните: в классический портвейн не добавляют воду, не запивают его, но при желании его разбавляют водой. Так крепость готового напитка уменьшится.А еще с портвейном можно приготовить интересный коктейль.