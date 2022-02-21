Обычно ликеры сладкие, с содержанием сахара от 25 до 60%. Слово «ликер» — это собирательный термин, включающий в себя огромную группу алкоголя. Напитки, входящие в нее, отличаются по множеству характеристик, от количества содержащегося алкоголя до вкусовых особенностей. Поэтому очень часто возникает вопрос – к каким блюдам он подходит, напиток можно подавать в качестве дижестива. Правильно пить ликер после приема основных блюд.

Термин ликер пошел от латинского глагола «liquefacere» и означает «растворять». Широко использовать это слово начали французике монахи, которые знали толк в приготовлении вкуснейших, целебных настоек. Свои напитки они называли «liqueur».

Сегодня к категории ликеров принято относить все алкогольные напитки, которые готовят по принципу настаивания. В качестве основы выступает водно-спиртовая смесь, в крайнем случае крепкие спиртные напитки: коньяк, виски и прочие. Для наполнения и создания вкуса данного напитка используются травы, кофе, орехи, сливки и даже яйца.

Как пить разные типы ликера

Не смешивая С чем лучше пить ликер – если пробуете новый напиток, лучше его испробовать в чистом виде, после окончания основной трапезы. Горькие рекомендуется пробовать перед едой. Температура ликера должна быть на уровне 12-20 градусов, он не должен быть холодным, а только прохладным. Под сладкие напитки подойдут сладкие закуски в виде фруктов, можно кофе. Разливают в рюмки с длинной ножкой. В разбавленном виде Крепкие ликеры принято разбавлять водой или льдом, так как в чистом виде они не всем могут понравиться. Это позволяет сохранить все вкусовые качества, но при этом снизить крепость. Для элитных десертных напитков используют только чистую воду без газа. Ликеры на базе шоколада, сливок, какао или кофе можно смешивать с молочной продукцией, использовать ее как закуску. Приторный и излишне сладкий вкус можно перекрыть соком из любимого цитрусового фрукта. Главное в сливочный ликер никогда не добавлять соки с кислинкой, чтобы сливки не свернулись. С другим алкоголем С чем допускается пить ликер с низким содержанием алкоголя – с более крепкими напитками. Подойдет водка, коньяк, виски, джин и ром. Главное учитывать, на чем настаивался сам ликер. Бейлиз настаивают на виски, следовательно, разбавлять его лучше всего виски, а Куантро – на спирте, значит лучше выбрать водку для разведения. Коктейли В данном случае нет никаких четких правил, около 80% всех коктейлей в своем составе имеют ликер.

Выделяют 4 основные способа употребления ликера, в зависимости от крепости, вида и используемых ингредиентов. Единое правило для всех способов потребления – алкоголь не сочетается с табачными изделиями.

Ликер является крепким, если он содержит от 30 до 45 градусов. Сахар может достигать 60%. Такие напитки лучше всего пить не торопясь. Напиток можно сильно охладить или довести до комнатной температуры, в зависимости от личных предпочтений. Не рекомендуется увлекаться крепкими ликерами, настоянными на травах, так как есть риск получить передозировку от целебных трав.

Самбуку можно пить с «огнем». Хотя в Италии, на родине этого напитка, пьют ее из бокалов, на дно которых кладут по 3 зерна кофе. В этом есть определенный сакральный смысл, зерна символизируют: счастье, здоровье и благополучие. Чем закусывают это ликер итальянцы – 3 зернами кофе, которые остаются в бокале. С чем еще можно пить ликер самбуку – с кофе или чаем, разбавляя их или просто запивая алкоголь. Главное не забывать перед употреблением, подержать напиток в морозилке на протяжении 30 минут.

Десертные содержат от 25 до 30 % сахара и спирта. Ликер десертный — это традиционный напиток для дижестива, то есть подается по окончании ужина или обеда. Самый хороший вариант – Amaretto. Это вообще универсальный вариант, который подходит для коктейлей, сочетается с кофе и сладкими десертами.

Кокосовый ликер Малибу можно изготовить даже дома.

Эмульсированные также можно отнести к десертным, у них приторно-сладкий вкус. Идеально сочетаются с 6-8 кубиками льда или безалкогольными напитками.

Кремовые содержат целых 60% сахара, и не сильно крепкие, от 15 до 28 градусов. У большинства напитков приторный вкус, поэтому чаще всего употребляются в разбавленном виде. Для этих целей подойдут виски, шоколад, сливки, лед. Их принято подавать в бокалах, предназначенных для мартини или виски.

В сливочных содержится от 50 до 60 % сахара. Крепость от 17 до 23 градусов. С чем пить такие ликеры – можно в чистом виде, а можно разбавлять практически любым напитком, кроме цитрусовых. Подачу осуществляют в бокалах 100 и более мл.

Фруктовые и ягодные также очень сладкие, сахара в них около 50%. Зато спирта относительно мало, от 11 до 24 градусов. Поэтому даже женщины смогут насладиться полнотой вкуса напитка, не разводя ничем. При желании, для смешивания подойдет красное вино, мед, апельсиновый сок, корица.

С чем пить яичный ликер. Из-за специфичности вкуса его чаще используют как один из компонентов коктейлей. Самый популярный Адвокат. Употреблять лучше всего с бренди.

Чем закусывать ликер

Все зависит от ситуации и типа напитка. Нельзя забывать, что ликеры не подаются под основное блюдо. В качестве аперитива могут выступать горькие виды – Бехеровка или Егермейстер. Сладкие сорта рекомендуется подавать к десерту. Главное, чтобы еда не перебивала аромат и вкус.

В качестве закуски для травяных сортов лучше использовать апельсины, лимоны и другие цитрусовые, они великолепно оттеняют вкус, придают ощущение свежести.

С чем пить фруктовый ликер – подойдут любые фрукты или ягоды. Желательно брать такие же плоды, из которых сделан алкоголь. К вишневым напиткам подойдет свежесобранная черешня или вишня в сахаре. С персиковым идеальное сочетание - персики в любом виде. Гармонично по вкусу с ликерами сочетается мороженое, фруктовые салаты и выпечка.

Кофейный ликер сочетается с рассыпчатой выпечкой или кексами.

На сливочной основе выбирают в качестве закуски рассыпчатое печенье или мороженое. Подойдет он для кофе, чая и бисквитной выпечки. Шоколадные рекомендуется закусывать конфетами с молочной начинкой.

Двухкомпонентный Шериданс предпочитают дамы. Во что наливают такой ликер – в рюмку объемом от 40 до 60 мл. Оптимальная рекомендуемая температура напитка 22-24 градуса, для охлаждения лучше класть на дно рюмки лед. Благодаря разной плотности ликеров темного и светлого цветов, специальным дозаторам, кофейная часть сразу же будет внизу, а сливочная наверху. Главное держать бутылку в руке так, чтобы темная часть была сверху. Для полного расслоения, напиток в рюмке следует оставить на некоторое время, после того как ликер налит. Для целостного ощущения вкуса и аромата, напиток рекомендуется выпить залпом. Закуска под ликер не нужна, подавать его лучше всего после еды.

Несколько советов по выбору блюд для определенных типов настоек:

Бехеровка подходит для добавления в кофе или чай, даже идет под рыбные и мясные блюда. На родине этого напитка, в Чехии, ликер часто нагревают до +20 градусов и пьют очень неспешно, малыми глоткам;

Самбука. Ее пьют без какой-либо закуски;

Амаретто отлично сочетается с Кока-Колой, закусывать можно любыми ягодами и фруктами;

Калуа сочетается с мороженым, вафлями и сливками;

Егермейстер употребляют с охотничьими колбасками;

Куантро никогда не пьют с соками и фруктами.

В качестве универсальной закуски выступают цукаты и мороженное, орехи. Если напиток не обладает ярким и насыщенным ароматом, то его закусывают конфетами или сухофруктами.

Как смешивать ликер

Если вы настоящий ценитель, вы точно знаете, с чем пить ликер — это лед. В этом случае запрещено использовать вчерашний лед, который за целый день мог впитать всевозможные запахи. Вода для заморозки должна быть обязательно очищенной, а в идеале – столовую минеральную.

Довольно сложно сделать вкусный напиток из ликера и из свежего молока, которое можно кардинально изменить вкус готового напитка. Для такой смеси подойдут кофейные: Милвуд, Пина Колада, Бейлис, Ирландский крем, Шериданс. Для начала рекомендуется выбрать пропорцию: 3 части ликера и 1 часть молока. Далее можно корректировать вкус молоком, опираясь на собственные предпочтения.

Фруктовый алкоголь лучше всего смешивать с соками из тех же фруктов, в лимонный добавить лимонный сок и так далее. Пропорция может быть 1:1 или 1:2, в зависимости от того, насколько надо снизить сладость и крепость напитка.

Подходящим способом разбавления ликера чаем или кофе является добавление нескольких капель алкоголя в горячий напиток. Травяные настойки в зимнее время помогут укрепить иммунитет, а сладкие подойдут под десерт.

Коктейли с ликером

Коктейли появились относительно недавно, буквально 200 лет назад. Началось с того, что смешивали крепкий алкогольный напиток, воду, сахар и добавляли немного ликера, обязательно травяного – это и был коктейль. Лишь позднее в рецептуру начали включать безалкогольные напитки, другие ингредиенты, включая лед. Сейчас науке приготовления коктейлей даже учат. Узнать, сколько видов коктейлей существует.

Любителям крепких сладких напитков понравится коктейль «Б-52», для него потребуется:

кофейного ликера, желательно De Kuyper;

айриш крим;

трипл сек De Kuyper.

Все компоненты добавляют по 15 мл. Для коктейля потребуется небольшая рюмка, в которую вначале льют алкоголь, на который выкладывают айриш крим, а сверху трипл. Верхний слой поджигается и подается. Напиток надо сразу же выпить через трубочку, пока он горячий. У коктейля кофейно-сливочный и немного приторный привкус, он очень сладкий. Закусили лимоном и можно повторить.

Любители кофе по достоинству оценят «Кофейную Ямайку». В его состав входит:

50 мл кофейного ликера;

40 мл теплого кофе (наливают растворимый);

30 мл светлого рома;

20 мл сливок.

Все компоненты наливают в шейкер, смешивают. После чего переливают в бокал, добавляют несколько кубиков льда и подают. Спешить выпивать коктейль не нужно. Его пьют медленно через соломинку. Вкус освежающий и бодрящий.

Простейший коктейль – Кокосовый спрайт. Его хорошо пить летом, он освежающий, с легкими нотками мяты. В высокий стакан (хайбол) кладут 5 листиков мяты и наполняют до самых краев кубиками льда. Добавляют 50 мл кокосового ликера и добавляют Спрайт, до краев. Все аккуратно перемешивают ложкой. В качестве украшения используют веточки мяты, лайм.