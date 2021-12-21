Хочу поделиться своим опытом по выбору самогонного аппарата. Вроде тема и понятная, но сразу сориентироваться, какое оборудование выбрать для приготовления спиртных напитков, немного трудновато. Постараюсь кратко изложить, что мне помогло.

Какие бывают виды самогонных аппаратов

Нужно понимать, что самогонные аппараты подразделяют на две группы – дистилляторы и ректификационные колонны. Они отличаются не только по конструктивным особенностям, но и по качеству конечного продукта, производительности, естественно, что и по цене. Я рекомендую изучить, хотя бы поверхностно, что это за аппараты, как работают.

Дистилляторы

Это оборудование, с которым у многих и ассоциируется самогоноварение. Конструкция состоит из емкости или куба, соединительных элементов, змеевика, в котором и происходит охлаждение. Для улучшения качества продукта в систему добавляется сухопарник. Его назначение – дополнительная очистка дистиллята. Конечно, этот элемент нелишний, но насколько эффективно будет происходить очищение, однозначно не могу сказать.

Про дистилляторы нужно знать:

Продукт будет иметь специфический аромат сырья, примесей. Необходима дополнительная очистка дистиллята.

Крепость до 60% и для этих показателей возможно понадобиться дополнительная перегонка.

Бюджетность. Самогонные аппараты недорогие.

Дистилляторы отличаются по объему, материалу, перед приобретением нужно изучить технические характеристики.

Ректификационные колонны

Такие самогонные аппараты я бы отнес к более профессиональному оборудованию для самогоноварения, так как они работают по принципу тепломассообмена. Если совсем по-простому объяснить принцип, то, если в дистилляторе пары практически сразу поступают на охлаждение, то в колонне часть их конденсируется, преобразуется во флегму и стекает обратно, смешиваясь с жидкостью. При наступлении температурного равновесия с верхней части колонны отбираются и охлаждаются полученные смеси.

Ректификационные колонны сейчас снабжаются разными дополнительными конструкциями для улучшения производительности, качества продукта, а также могут управляться дистанционно.

Про ректификационные колонны нужно знать:

Получаемый спиртовой продукт практически не имеет примесей, чем и объясняется отсутствие каких-либо привкусов.

Конечная крепость 93-96%.

Минимальные потери спирта.

На рынке предоставлены усовершенствованные модели, позволяющие безопасно и комфортно получать высококачественный продукт.

По сравнению с дистилляторами колонны имеет более высокую стоимость, но это и объясняется их производительностью, параметрами конечного продукта.

Что важно учитывать при выборе самогонного аппарата

Какие напитки хотелось бы производить, требования к их крепости, очистке. Какими объемами, ведь от этого будет зависеть необходимый объем перегонного куба, а также планируемая производительность. Условия приготовления. Наличие проточной воды, места для размещения оборудования и так далее. Определиться с материалом аппарата, есть выбор нержавейки или меди. Бюджет. Качество, удобство и практичность стоит денег, это нужно понимать.

Решив заняться самостоятельным производством алкоголя, нужно для себя выделить следующие позиции:

Из основного я отметил, но также и самим нужно не лениться, изучать характеристики аппаратов, показатели и главное, определиться еще с продавцом.

Классный самогонный аппарат, который мне встретился

Если бы я не выбрал себе нормальный аппарат, то и наверно, не решился давать советы. Я все обдумал и остановил выбор на дистилляторе колонного типа OptiSam S3.

OptiSam S3 — это современный самогонный аппарат с Wi-Fi управлением, который позволяет легко контролировать процесс дистилляции. С его помощью можно приготовить различные алкогольные напитки, начиная от чистого дистиллята (самогона) и заканчивая ароматными настойками и ликёрами.

1. Классический зерновой самогон (пшеничная водка)

5 кг пшеничного солода или пророщенной пшеницы

20 л воды

100 г сухих дрожжей (или специальные спиртовые дрожжи)

5 кг сахара (по желанию, для увеличения выхода)

Затирание: Зерно измельчить, залить горячей водой (63–65°C), выдержать 1–2 часа для осахаривания. Брожение: Охладить сусло до 25–28°C, добавить дрожжи, поставить гидрозатвор. Бродит 5–10 дней. Дистилляция: Перегнать в OptiSam S3 в режиме “Первый перегон” (без разделения на фракции). Фракционирование: Повторная перегонка с отсечением “голов” (первые 10–12% от объёма спирта-сырца) и “хвостов” (когда крепость в струе падает ниже 40%). Разбавление: Развести дистиллят водой до 40–45%.

Результат: Чистый зерновой дистиллят с мягким вкусом, идеален для настоек или употребления в чистом виде.

2. Яблочный кальвадос (фруктовый бренди)

10 кг сладких яблок (можно с добавлением груш)

5 л воды

200 г сахара (по желанию)

Винные дрожжи

Сусло: Яблоки измельчить (сок, пюре или дроблёные), смешать с водой, добавить сахар и дрожжи. Брожение: Оставить под гидрозатвором на 2–3 недели при 18–24°C. Дистилляция: Перегнать в OptiSam S3 дважды (первый раз — в режиме “Фрукты”, второй — с отсечением “голов” и “хвостов”). Выдержка: Для улучшения вкуса можно выдержать в дубовой бочке или на дубовых чипсах 3–6 месяцев.

Результат: Ароматный яблочный дистиллят крепостью 40–50%, напоминающий французский кальвадос.

3. Медовая настойка (а-ля “Старый липецкий”)

1 л очищенного самогона (крепость 45–50%)

200 г натурального мёда

3 горошины душистого перца

1 ч. л. сушёного зверобоя

Корочка лимона (без белой части)

Смешать все ингредиенты в банке, плотно закрыть. Настаивать 2–3 недели в тёмном месте, периодически встряхивая. Профильтровать через ватный фильтр.

Результат: Мягкая, ароматная настойка с медовыми и пряными нотками.

Преимущества OptiSam S3:

Wi-Fi управление — контроль температуры и процесса перегонки со смартфона.

— контроль температуры и процесса перегонки со смартфона. Автоматические режимы для разных типов сырья (фрукты, зерно, сахар).

для разных типов сырья (фрукты, зерно, сахар). Высокая степень очистки за счёт встроенных фильтров.

С таким аппаратом можно экспериментировать с рецептами, создавая уникальные напитки! �🔥

Таблица характеристик дистиллятора МАЛИНОВКА OptiSam S3

Характеристика Значение Артикул Маркета 4641649225 Бренд Уральский товаро-производственный завод им. Д.В. Щукина Цвет Серебристый Тип Колонна Охлаждение Проточное Производительность 15 л/ч Совместимость с плитами Индукционные Материал корпуса Нержавеющая сталь Диаметр колонны 3 дюйма Термометр Электронный (3 шт.)

Характеристика Значение Диаметр горловины 7.6 см Толщина стенок 1.5 мм Материал змеевика Нержавеющая сталь Диаметр трубки змеевика 10 мм

Носик с атмосферным отводом

Дефлегматор (2 шт.)

Узел отбора с краном 3/4

Насадка для узла отбора “Leyka” (2 шт.)

Смотровой диоптр

Царга с ниппелем и обычная царга

Отвод 90° (обычный и с рассеивателем)

Цифровые термометры (3 шт.)

Шланги (ПВХ – 8 м, силиконовый – 2 м)

Переходник на кран металлический

Прокладки, заглушка силиконовая

Характеристика Значение Длина 40 см Ширина 35 см Высота 50 см Вес 16 кг

Характеристика Значение Срок службы 10 лет Гарантия 2 года

Дистиллятор оснащён современной колонной, узлом отбора «Leyka» и вихревым охлаждением, что обеспечивает высокую скорость и качество перегонки.

Что меня в нем покорило:

Возможность выбора по объему за счет модулей, материал – нержавейка высокого качества. Высокая производительность, как в режиме первой перегонки, когда нужно получить спирта-сырца, так и в режиме колонны. Несколько режимов тоже удобно. Процесс полностью под контролем, причем, можно установить приложение и следить за всем происходящим удаленно. Система оповестит, когда нужно открыть кран узла отбора, сигнализирует об изменении температуры. В общем, вся информация отражается на дисплеи гаджета.

Мне понравилось, что аппарат укомплектован современными приспособлениями, чтобы спокойно дома или на даче производить качественный алкоголь.

Желаю и Вам выбрать правильный самогонный аппарат!