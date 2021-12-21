Хочу поделиться своим опытом по выбору самогонного аппарата. Вроде тема и понятная, но сразу сориентироваться, какое оборудование выбрать для приготовления спиртных напитков, немного трудновато. Постараюсь кратко изложить, что мне помогло.
Какие бывают виды самогонных аппаратовНужно понимать, что самогонные аппараты подразделяют на две группы – дистилляторы и ректификационные колонны. Они отличаются не только по конструктивным особенностям, но и по качеству конечного продукта, производительности, естественно, что и по цене. Я рекомендую изучить, хотя бы поверхностно, что это за аппараты, как работают.
универсальный самогонный аппарат
ДистилляторыЭто оборудование, с которым у многих и ассоциируется самогоноварение. Конструкция состоит из емкости или куба, соединительных элементов, змеевика, в котором и происходит охлаждение. Для улучшения качества продукта в систему добавляется сухопарник. Его назначение – дополнительная очистка дистиллята. Конечно, этот элемент нелишний, но насколько эффективно будет происходить очищение, однозначно не могу сказать.
Про дистилляторы нужно знать:
- Продукт будет иметь специфический аромат сырья, примесей. Необходима дополнительная очистка дистиллята.
- Крепость до 60% и для этих показателей возможно понадобиться дополнительная перегонка.
- Бюджетность. Самогонные аппараты недорогие.
Дистилляторы отличаются по объему, материалу, перед приобретением нужно изучить технические характеристики.
Ректификационные колонныТакие самогонные аппараты я бы отнес к более профессиональному оборудованию для самогоноварения, так как они работают по принципу тепломассообмена. Если совсем по-простому объяснить принцип, то, если в дистилляторе пары практически сразу поступают на охлаждение, то в колонне часть их конденсируется, преобразуется во флегму и стекает обратно, смешиваясь с жидкостью. При наступлении температурного равновесия с верхней части колонны отбираются и охлаждаются полученные смеси.
Ректификационные колонны сейчас снабжаются разными дополнительными конструкциями для улучшения производительности, качества продукта, а также могут управляться дистанционно.
Про ректификационные колонны нужно знать:
- Получаемый спиртовой продукт практически не имеет примесей, чем и объясняется отсутствие каких-либо привкусов.
- Конечная крепость 93-96%.
- Минимальные потери спирта.
- На рынке предоставлены усовершенствованные модели, позволяющие безопасно и комфортно получать высококачественный продукт.
По сравнению с дистилляторами колонны имеет более высокую стоимость, но это и объясняется их производительностью, параметрами конечного продукта.
Что важно учитывать при выборе самогонного аппаратаРешив заняться самостоятельным производством алкоголя, нужно для себя выделить следующие позиции:
- Какие напитки хотелось бы производить, требования к их крепости, очистке.
- Какими объемами, ведь от этого будет зависеть необходимый объем перегонного куба, а также планируемая производительность.
- Условия приготовления. Наличие проточной воды, места для размещения оборудования и так далее.
- Определиться с материалом аппарата, есть выбор нержавейки или меди.
- Бюджет. Качество, удобство и практичность стоит денег, это нужно понимать.
Из основного я отметил, но также и самим нужно не лениться, изучать характеристики аппаратов, показатели и главное, определиться еще с продавцом.
Классный самогонный аппарат, который мне встретилсяЕсли бы я не выбрал себе нормальный аппарат, то и наверно, не решился давать советы. Я все обдумал и остановил выбор на дистилляторе колонного типа OptiSam S3.
OptiSam S3 — это современный самогонный аппарат с Wi-Fi управлением, который позволяет легко контролировать процесс дистилляции. С его помощью можно приготовить различные алкогольные напитки, начиная от чистого дистиллята (самогона) и заканчивая ароматными настойками и ликёрами.
1. Классический зерновой самогон (пшеничная водка)Ингредиенты:
- 5 кг пшеничного солода или пророщенной пшеницы
- 20 л воды
- 100 г сухих дрожжей (или специальные спиртовые дрожжи)
- 5 кг сахара (по желанию, для увеличения выхода)
- Затирание: Зерно измельчить, залить горячей водой (63–65°C), выдержать 1–2 часа для осахаривания.
- Брожение: Охладить сусло до 25–28°C, добавить дрожжи, поставить гидрозатвор. Бродит 5–10 дней.
- Дистилляция: Перегнать в OptiSam S3 в режиме “Первый перегон” (без разделения на фракции).
- Фракционирование: Повторная перегонка с отсечением “голов” (первые 10–12% от объёма спирта-сырца) и “хвостов” (когда крепость в струе падает ниже 40%).
- Разбавление: Развести дистиллят водой до 40–45%.
Результат: Чистый зерновой дистиллят с мягким вкусом, идеален для настоек или употребления в чистом виде.
2. Яблочный кальвадос (фруктовый бренди)Ингредиенты:
- 10 кг сладких яблок (можно с добавлением груш)
- 5 л воды
- 200 г сахара (по желанию)
- Винные дрожжи
- Сусло: Яблоки измельчить (сок, пюре или дроблёные), смешать с водой, добавить сахар и дрожжи.
- Брожение: Оставить под гидрозатвором на 2–3 недели при 18–24°C.
- Дистилляция: Перегнать в OptiSam S3 дважды (первый раз — в режиме “Фрукты”, второй — с отсечением “голов” и “хвостов”).
- Выдержка: Для улучшения вкуса можно выдержать в дубовой бочке или на дубовых чипсах 3–6 месяцев.
Результат: Ароматный яблочный дистиллят крепостью 40–50%, напоминающий французский кальвадос.
3. Медовая настойка (а-ля “Старый липецкий”)Ингредиенты:
- 1 л очищенного самогона (крепость 45–50%)
- 200 г натурального мёда
- 3 горошины душистого перца
- 1 ч. л. сушёного зверобоя
- Корочка лимона (без белой части)
- Смешать все ингредиенты в банке, плотно закрыть.
- Настаивать 2–3 недели в тёмном месте, периодически встряхивая.
- Профильтровать через ватный фильтр.
Результат: Мягкая, ароматная настойка с медовыми и пряными нотками.
Преимущества OptiSam S3:
- Wi-Fi управление — контроль температуры и процесса перегонки со смартфона.
- Автоматические режимы для разных типов сырья (фрукты, зерно, сахар).
- Высокая степень очистки за счёт встроенных фильтров.
С таким аппаратом можно экспериментировать с рецептами, создавая уникальные напитки! �🔥
Cамогонный аппарат
с Wi-Fi OptiSam S3
Таблица характеристик дистиллятора МАЛИНОВКА OptiSam S3
|Характеристика
|Значение
|Артикул Маркета
|4641649225
|Бренд
|Уральский товаро-производственный завод им. Д.В. Щукина
|Цвет
|Серебристый
|Тип
|Колонна
|Охлаждение
|Проточное
|Производительность
|15 л/ч
|Совместимость с плитами
|Индукционные
|Материал корпуса
|Нержавеющая сталь
|Диаметр колонны
|3 дюйма
|Термометр
|Электронный (3 шт.)
|Характеристика
|Значение
|Диаметр горловины
|7.6 см
|Толщина стенок
|1.5 мм
|Материал змеевика
|Нержавеющая сталь
|Диаметр трубки змеевика
|10 мм
- Носик с атмосферным отводом
- Дефлегматор (2 шт.)
- Узел отбора с краном 3/4
- Насадка для узла отбора “Leyka” (2 шт.)
- Смотровой диоптр
- Царга с ниппелем и обычная царга
- Отвод 90° (обычный и с рассеивателем)
- Цифровые термометры (3 шт.)
- Шланги (ПВХ – 8 м, силиконовый – 2 м)
- Переходник на кран металлический
- Прокладки, заглушка силиконовая
|Характеристика
|Значение
|Длина
|40 см
|Ширина
|35 см
|Высота
|50 см
|Вес
|16 кг
|Характеристика
|Значение
|Срок службы
|10 лет
|Гарантия
|2 года
Дистиллятор оснащён современной колонной, узлом отбора «Leyka» и вихревым охлаждением, что обеспечивает высокую скорость и качество перегонки.
Что меня в нем покорило:
- Возможность выбора по объему за счет модулей, материал – нержавейка высокого качества.
- Высокая производительность, как в режиме первой перегонки, когда нужно получить спирта-сырца, так и в режиме колонны. Несколько режимов тоже удобно.
- Процесс полностью под контролем, причем, можно установить приложение и следить за всем происходящим удаленно. Система оповестит, когда нужно открыть кран узла отбора, сигнализирует об изменении температуры. В общем, вся информация отражается на дисплеи гаджета.
Мне понравилось, что аппарат укомплектован современными приспособлениями, чтобы спокойно дома или на даче производить качественный алкоголь.
Желаю и Вам выбрать правильный самогонный аппарат!