Да, да. У нее родимой тоже есть калорийность, причем по ГОСТу ее указывать должны все производители без исключения. Изучая эту информацию, я наткнулся на очень сильные притязания, прям научные споры. Химия я уже подзабыл, да и диетологией не увлекался, но суть мне ясна: пищевая ценность продукта заключается в его питательных веществах (белках, жирах и углеводах). Калорийность, или энергетическая ценность, - это количество энергии, которая высвобождается при окислении этих веществ во время метаболизма. Сам спирт, в чистом виде, это 7 ккал/100 г (для наглядности: 1 г белка и углевода = 4 ккал, 1г жира = 9 ккал). Но водка это не чистый спирт.

Конечно, в идеале водка – это спирт, разбавленный водой. Давайте и рассмотрим эти идеалы. Каллорийность водки колеблется от 221 до 253 ккал/100 г. Вот вам небольшой список, взятый с этикеток бутылок разных марок:

«Немирофф», «Хортица» – 221 ккал;

«Финляндия» – 222 ккал;

«Столовая» – 224,3 ккал;

«Бульбашъ» – 224,8 ккал;

«Благофф Оригинал» – 225 ккал;

«Мягонькая» – 235 ккал;

«Сибалко» – 252 ккал.

Также я нашел информацию, что в обычной водке содержится порядка 0,4 г углеводов/100 г продукта. Откуда берутся эти углеводы? Ну, как известно, водку делают из какого-то сырья (зерновые культуры, сахарная патока и т.д.). Это сырье в любом случае содержит какой-то углеводосодержащий продукт: сахарозу, глюкозу, трибозу, лактозу и т.д. Отсюда и углеводы, которые в процессе пищеварения превращаются в калории. Но еще остается калорийность этилового спирта. Как оказалось, все очень сложно и запутано.

Почему калорийность водки не сказывается на фигуре

Нашел еще вот такую формулу водки:

NADH (Никотинамид-аденин-динуклеотид) тормозит тот самый ЦТК (цикл Кребса, о котором я уже писал в этой статье). Получается, что употребление водки тормозит метаболизм в самих клетках. Возможно, это и есть та причина, по которой от водки не толстеют.

Еще есть инфа, в которой утверждается, что при переработке этилового спирта и любого алкоголя расходуется в пять раз больше калорий, чем выделяется. Именно поэтому употребление алкогольных напитков приводит к возбуждению аппетита (объясняет суть аперитивов). Но если взять во внимание предыдущую информацию, получается, что даже при обильной закуске потолстеть не получится – метаболизм заторможен. Собственно, вы хоть раз видели упитанного алкаша? Я нет.

Короче, после долгих размышлений и штудирования информации я так и не пришел к конкретным выводам. Не понятно, откуда берутся калории и пищевая ценность водки? Если вся энергия в этиловом спирте, то, как она усваивается организмом? Пока я только понял, что водка – это один из самых калорийных продуктов. Но, я не отчаиваюсь и надеюсь, что вы мне поможете. Может, будет проходить мимо какой-нибудь ученый муж и даст ответ на мой вопрос: откуда у водки калорийность? Вот такой вот запутанный пост у меня получился, глубокоуважаемые читатели Ромового. Жду комментариев на этот счет.