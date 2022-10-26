В магазинах представлен огромный ассортимент алкогольных напитков. Но, большинство потребителей даже не задумываются, что водка отличается по цене не из-за бренда, а из-за качества сырья.

Классификация спирта обширная и от его качества зависит вкус конечного продукта. Зная, какие бывают спирты и в чем их разница, всегда можно сделать правильный выбор.

Существует несколько названий спиртов: метиловый, муравьиный, технический, медицинский, цетиловый, авиационный. Какой же лучше этиловый спирт для водки? Конечно пищевой. Только из него можно изготавливать алкоголь. Медицинский и муравьиный изготовляется по той же технологии, что и пищевой, но из-за высокой крепости (95%) они могут сжечь слизистый оболочки. Эти категории спиртов лучше использовать по назначению – в качестве обеззараживающего средства.

Выделяют несколько видов алкогольных спиртов, в зависимости от степени очистки, от качества и стадии производства и используемого сырья.

Классификация в зависимости от степени очистки

Чем выше степень очистки спирта, тем меньше в нем посторонних примесей и сивушных масел.

Конечный продукт получается максимально чистый.

Г

радация, отличия, особенности и марки спирта для водки прописаны в ГОСТ Р 51652-2000. Требования, прописанные в документах обязательны для применения на всех заводах. Для потребителя также важна эта разница, чтобы не было на утро похмелья и что страшнее – отравления. Градация также поможет понять, почему такая большая разница в цене на разные марки водочной продукции. Хотя в большинстве случаев все зависит от того, сколько выпить.

Из спирта первого сорта не изготовляют алкоголь. Этому типу присуща минимальная фильтрация и очистка. В нем максимальное количество химических примесей, даже по вкусу водку из этого спирта легко отличить.

Спирт высшей очистки

Несмотря на такое «громкое» название, это самый худший вид спирта для водки. Его делают из любого вида сырья, от черной патоки до сахарной свеклы. Подвергается минимальной фильтрации, поэтому содержит максимальное количество сивушных масел в мг на литр: 7-8. Массовая доля этанола – 96%, а метанола - 0,05 процента. Остальные виды спирта для водки полностью пригодны для ее производства.

Полезно знать! Этанол – это фактически водка. Хотя, этанол более широкий термин, означающий органическое соединение. Может быть пищевым, техническим и синтетическим. А сорта спиртов для алкогольной продукции существуют только пищевые.

Базис

Это вид этилового спирта, из которого производят водку среднего качества. Делают чаще всего из картофеля или зерновых культур, ячменного сырья. Главное условие – доля картофельного крахмала не должна превышать 60 процентов. Используется слабая степень фильтрации. На выходе получается состав с сивушными маслами в количестве 5-6 мг/литр. Состав: метанол содержится – 0,05%, этанол – 96%.

Экстра

Для производства этого сорта спирта для водки также используются зерна разных культур, иногда даже картофель. Но, он намного лучше очищен, более качественный. Благодаря усиленной фильтрации доля сивушных масел не более 6 мг/л, а метанола содержится – 0,03%. Массовая доля этанола в «Экстра» равна 96,3%.

Спирт Люкс: состав и особенности

Это уже достаточно качественный сорт спирта, хотя практически ничем не отличается от Экстра и производится из того же картофеля и зерен. Однако количество крахмала в нем не превышает 35%, он используется для изготовления водки среднего и премиального класса.

Этот сорт этилового спирта проходит многократную фильтрацию. Примесей и сивушных масел в напитке содержится на уровне 6 мг/л. Состав: метанола содержится 0,03 процента, этанол – 96,3%.

Первый вопрос, который возникает у потребителей, стоит ли переплачивать? Спирт Альфа и Люкс, в чем отличие? А отличие не только в цене, а в качестве напитка, количестве крахмала, примесей. Альфа – это настоящий спирт 1 сорта.

Альфа

Это самое высокое качество спирта. В нем минимальное количество примесей – 0,003%, а сивушных масел только 4 мг/литр. Изготовляется обычно из пшеницы или ржи. Количество этанола равно 96,3%.

Многие потребители задаются вопросом, какой спирт лучше альфа или люкс? Разница у них существенная, и не только в количестве примесей, но и в технологии производства. Спирт Альфа не производят с использование картофеля, а тем более крахмала, а только из пророщенного зерна, а значит, он супер.

Этот этиловый спирт в водке обладает самыми высокими органолептическими свойствами. Вкус нейтральный, без сторонних ароматов, очищение максимальное, его легко пить, его можно считать лучшим.

Органик

На полках магазинов можно еще встретить водку из спирта сорта Органик. Как заверяют производители, технология изготовления такая же, как и в случае с Альфой. Однако в качестве сырья используется зерно, выращенное по экологическим технологиям. Такого понятия как спирт, который называется Органик для водки в ГОСТе нет, но есть мнение, что это лучший продукт. Хотя по отзывам, употребленный продукт не вызывает никакого похмелья.

А если не можете определиться какой спирт лучше для водки, то всегда можете сделать в домашних условиях

двойной дистиллят алкоголя самогона

.

Виды этилового спирта в зависимости от стадии производства

Выделяют три вида спирта в зависимости от стадии производства, которые используются для приготовления водки:

спирт-сырец;

ректификат;

питьевой этиловый.

Спирт-сырец получают путем дистилляции самогона (продукта брожения). Это не самый лучший продукт, с большим содержанием сивушных масел и примесей. Крепость всего 88% и пищевым его можно назвать с натяжкой.

Ректификат получают при помощи термической обработки в специальных ректификационных колоннах. В результате нагрева выделяются при низких температурах так называемые «головные» примеси, а при высоких – «хвостовые». В результате получается 96% пищевой спирт с минимальным количеством вредных примесей.

Питьевой этиловый спирт получают путем смешивания дистиллированной воды с ректификатом. Смесь доводят до уровня 95% градусов крепости. Самый яркий пример – медицинский, который якобы лучше всего подходит для приготовления водки.

Несмотря на приставку «питьевой», этот спирт не стоит употреблять в чистом виде, так как может стать причиной ожогов слизистых оболочек. Приставка лишь означает, что его используют для изготовления спиртных напитков и медицинских настоек.

Классификация в зависимости от используемого сырья

В РФ практически отсутствует градация в зависимости от сырья. В зарубежной классификации выделяют следующие виды спиртов для водки:

винный или фруктовый;

картофельный;

зерновой.

Фруктовый или винный спирт используют для изготовления коньяков и бренди. Кальвадос является дистиллятом забродивших яблок, а текила изготовляется из агавы.

Практически все зерновые культуры пригодны для получения пищевого спирта и дальнейшего изготовления виски.

Картофельный спирт отнесен к исключительно вредным ингредиентам, поэтому разрешен далеко не во всех странах мира, и даже запрещен в ЕС и РФ. У него слишком высокая концентрация вредных примесей. Одно из дополнительных отличий от других категорий – много крахмала.

Если спирт не прошел процедуру ректификации, то его настоящим и качественным спиртом невозможно назвать. Чем больше процедур дистилляции, тем выше качество готового продукта.

Разновидности водочных напитков в зависимости от качества спирта

Какие еще бывают спирты, и какой спирт используют в водке? Эту классификацию невозможно представить без указания сорта. Достаточно несложно определить качество алкогольной продукции на вкус, тем более зная качества, на которые нужно опираться:

Эконом-класс качество. Такая водка по сегодняшний день популярна из-за невысокой цены. Готовый продукт производиться из самого низкого по классу спирта для водки, очищающие методики простейшие. Готовый продукт обычно в бутылках с блеклой непривлекательной этикеткой, с незатейливым дизайном, без какой-либо защиты от подделки, с самым низким качеством. Для скрытия неприятного вкуса нередко используются вкусовые добавки.

Стандарт – водка с максимальным балансом цены и качеств. Такой продукт можно найти в любом сетевом магазине. Для приготовления используются два вида пищевого спирта класса «Экстра» и «Базис». Водка находится в среднем ценовом сегменте, так как большая часть затрат идет на создание узнаваемого бренда и реализацию нескольких ступеней защиты от подделки. В этом случае минимальные шансы приобрести поддельный товар. Алкоголь достаточно часто попадает в рейтинги и представляет собой достойный продукт.

Премиум. Это водка элитного качества, чистый продукт, делается только из спирта «Люкс». Эта категория также широко представлена в сетевых магазинах Москвы и всей страны, но отличается более высокой ценой. Производитель тратится на оформление и защиту от подделки своего продукта. Обычно изготовители выбирают специальный вид фильтрации для получения готового продукта.

Супер-премиум. Эта водка из самого дорого сегмента и лучший продукт. Для производства используется «Альфа», очень редко «Люкс». Вода для разведения может добываться из натуральных ледников или насыщаться ионами серебра, золота. В наименовании обычно звучит приставка – люкс.

Также выделяют классическую и особую водку. В первом случае нет никаких добавок в составе. Во втором случае могут использоваться добавки, которые существенно влияют на органолептические свойства. Однако по ГОСТу, такой алкоголь также должен быть прозрачным, так как в него добавляются ароматные спирты, полученные после второй перегонки из настоев трав, фруктов и других компонентов. Если же водка имеет иной цвет, чем прозрачный, то производитель пытается скрыть некачественный спирт в составе напитка, что может нанести вред здоровью.

Естественно, что выбор водки является делом вкуса и определяется объемом кошелька, но зная, чем отличаются спирты, всегда можно сделать правильный выбор и проснуться утром без похмелья. Какой спирт должен быть в водке решать только каждому лично, но всегда помните, что ваше здоровье только в ваших руках.

А если уже испробовали три вида элитного спирта, но хотите сделать свой неповторимый напиток, воспользуйтесь

рецептом приготовления апельсиновой водки

.

Краткая историческая справка

Если смотреть с точки зрения химии, то все этиловые разновидности – это огромная группа соединений. В обыденной жизни чаще всего встречается этиловый, являющийся основой большинства спиртных напитков. Это жидкость без цвета, с отменными дезинфицирующими свойствами.

Существует множество версий относительно того, кто был первооткрывателем спирта. По некоторым данным, Авиценна, самый первый использовал его в медицинских целях. По другой версии, первооткрывателем был арабский парфюмер и по совместительству врач Парес. Именно он начал использовать дистиллят при производстве духов и во время обработки ран в операционной. А первым, кто начал использовать его как напиток, оказался монах Валентиус из Италии.

Есть мнение, что спирт был изобретен арабами в VI-VII веках. Они назвали его «аль коголь», что переводится как «одурманивающий». А первая бутылка на столе гостей появилась у арабов в 860 году. Но, пагубные последствия для населения наложили жесткий запрет на употребление алкоголя в исламских странах, что прописано даже в национальной доктрине.

Однако изобретение 40-градусной водки предписывают Дмитрию Менделееву. Именно этот ученый защитил докторскую диссертацию по теме «О соединении спирта с водой». Хотя впервые спиртовые настойки на Руси использовались еще 500 лет назад. Но, оптимальную форму смешивания воды и спирта нашел именно Менделеев.

С момента первого смешивания спирта и воды ушло много времени, водка производится в промышленных масштабах по всему миру. Само слово появилось от латинского словосочетания «spiritus vini» - «дух» вина или летучая жидкость, которая появляется вследствие перегонки перебродившего сусла.

Как определить качество?

Помимо информации, которую указывает производитель, от градусов до названия, всегда надо обращать внимание на форму бутылки, степень защиты от подделки. Также есть несколько простых способов проверить качество водки:

Смешать небольшое количество водки с серной кислотой (можно взять в аккумуляторе автомобиля). Если смесь почернеет, то в ней большое количество сивушных масел. Такой продукт лучше не употреблять. Заморозьте водку. Если температура опустится до -30 о С и напиток покроется льдом, то у нее очень низкое качество. Водка плохого качества при поджигании вспыхивает и горит. Если качество хорошее, то пламя будет синим и очень слабым.

Рекомендуем обязательно нюхать алкоголь. Если вонь отталкивающая, с заметным запахом ацетона, то продукт очень низкого качества. Никаких посторонних привкусов в ней не должно быть. Вкус должен быть мягким. Рекомендуется обращать внимание, какая вода была использована в процессе изготовления, желательно, чтобы она была ледниковой или из минеральных источников.

Независимо от того, что указывает производитель на этикетке, даже прописывает, что спирт супер, если есть сомнения, неприятные запахи и ощущения во время употребления, ощущаются токсичные компоненты, лучше откажитесь от такой водки. Если покупаете водку, выбирайте спирты марок Альфа, Люкс, Экстра.