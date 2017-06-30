Как вообще можно представить, например, коктейль Манхэттен без погруженной в его волнующие недра «изюминки» – маленькой, но такой заманчивой коктейльной вишенки! Да и не только Манхэттен – без этого специфического и редкого продукта не обойдется ни «Олд Фэшн», ни «Мартинез», ни «Виски Сауэр». Короче, если вы собрались организовать свой собственный домашний бар – без коктейльной вишенки его ассортимент всегда будет неполным, а сами коктейли – выглядеть бедно и незавершённо. Не волнуйтесь – покупать за бешеные деньги Мараскино не обязательно – рецепт приготовления мараскиновой вишни совсем не сложен, а получается этот продукт гораздо интереснее и уж точно натуральнее, чем покупной!

Рецепты приготовления коктейльной вишни – сейчас и тогда

Что представляет собой современная мараскиновая вишня, вам расскажет даже википедия. Это – сложный, приготавливаемый по многоступенчатой технологии продукт, не имеющий ни вкуса, ни запаха вишни, да и внешне напоминающий эту ягоду лишь отдаленно. При производстве вишен мараскино применяются такие вещества, как негашеная известь, диоксид серы, хлорит и дисульфит натрия, пищевые красители, ароматические добавки и уйма сахара.

Но не будем разводить истерики по поводу вредности данного продукта, как на сайтах из разряда «Ой, девочки!». Например, диоксид серы повсеместно применяют при изготовлении вина – синьор Гудимов даже написал об этом недавно годную статью. Хлорит натрия – безобидный отбеливатель, входящий в состав, например, любой зубной пасты. А страшная негашеная известка – это обычный оксид кальция, который, кстати, испокон веков используется при производстве хлебобулочных изделий, рафинированного сахара и подсолнечного масла. Все бы хорошо, но вишня таким образом получается совершенно не «вишнёвой». Сладкой – да. Вкус миндаля в ней присутствует (в сироп добавляют миндальный экстракт), но это, как говорится – «совсем не торт». А виной всему – история и традиции.

Изначально вишня мараска произрастала в одном единственном регионе – Далмации, на территории современной Черногории и Хорватии. Это – мелкая, почти черная, горьковато-кислая ягода, имеющая мало общего с вишней в обычном понимании, по вкусу и аромату она, скорее, ближе к черешне, только совсем не сладкая. Но, почему-то она пришлась по вкусу европейским аристократам в XVI-XVII веков и быстро приобрела репутацию экзотического, элитного продукта. Местные жители, не будь дураки, эту популярность поддерживали, как могли – начали продавать сами вишни, пытались солить их и мариновать для удобства транспортировки, а позднее научились делать на основе мараски сладкий бесцветный ликер Мараскино, отличающийся яркой миндальной нотой с вишневым привкусом, а уже в нем стали вымачивать сами ягодки.

Новый виток развития продукт, получил, естественно в Штатах – в конце 1800-х тут начала развиваться барная культура, и коктейльная вишня получила бешеную популярность. В порядке импортозамещения США стали выращивать собственный сорт вишен, похожих на marasca. В то же время стремительно развивается консервирование – вишенки теперь вымачивают не только в алкоголе, но и в различных солях, кислотах, сиропах и прочей гадости. Окончательно видоизменил коктейльную вишню сухой закон 20-30-х годов – в это время она стала почти такой как сейчас, «без вкуса – без цвета – без запаха», напоминающей вишню только формой да наличием хвостика.

В наше время, к счастью, традиции возрождаются. Теперь использовать в достойном баре покупную вишню – плохой тон. Бармены вовсю экспериментируют с рецептами приготовления мараскиновой вишни, применяют для вымачивания не только аутентичный Maraschino, но и другие алкогольные напитки – например, Амаретто, просто вишневый ликер, бренди, виски, ром в самых разнообразных сочетаниях, добавляют ко всему этому великолепию разные специи и пряности. В общем, фантазии есть, где развернуться – готовить такой продукт своими руками можно, нужно, и, кстати – совсем не сложно.

Газета «Нью-Йорк Таймс» в начале 1900-х описывала такой забавный случай. В одном из номеров фешенебельной гостиницы остановилась молодая девушка и сходу заказала себе «Манхэттен». Буквально через пять минут вызвала коридорного и заказала еще один. Потом второй, третий, пятый. Наконец, она попросила принести ей сразу дюжину. Обеспокоенное руководство послало управляющего узнать, как в юную особу помещается столько бухла. Зайдя в номер, он обнаружил, что все коктейли стоят нетронутыми. Но ни в одном бокале нет коктейльной вишни.

Как сделать коктейльную вишню в домашних условиях?

Коктейльную вишню «на зиму» делают и у нас – в сети есть тонны одинаковых рецептов, в которых хозяюшки рекомендуют вымачивать бедные ягоды и в самогоне, и в уксусе, и варить по полчаса в сахарном сиропе – чего только не найдешь! Конечно, мы подойдем к вопросу более элегантно. Раз уж наша «вишенка сверху» – последний штрих, то он должен быть совершенным!

Конечно, настоящую мараскино в наших широтах не найдешь, как и ее аналоги типа amarena. По мнению знатоков, ближе всего к хорватской вишне если не по вкусу, то хотя бы по структуре обыкновенная черешня. Можно также поэкспериментировать с дюками – вишнево-черешневыми гибридами или просто выбирать как можно более горько-сладкую и обязательно очень ароматную ягоду.

Классический рецепт на мараскино

Тут все предельно просто – на полкило вишни/черешни нужно будет взять 400 миллилитров мараскино. Для удешевления продукта и – одновременно – придания ему более глубокого, насыщенного вкуса, часть ликера можно заменить другим алкоголем – например, темным ромом или зерновым виски. Некоторые бармены берут на указанное количество ягод только 75 мл ликера и 350 мл виски. Также можно добавить в настойку сахар, но по классике – если вишенку планируется использовать именно в коктейлях, а не кушать или класть в выпечку – она не подслащивается.

Для начала у плодов нужно удалить косточки. Если хотите, чтобы хвостики остались на своих местах – как у настоящей мараскино – косточки можно выковырять с другой стороны при помощи булавки. Если черенки не нужны – все равно они не съедобные – никто вам не запретит воспользоваться вишнечисткой. Далее неплотно укладываем ягоды в подходящую банку, добавляем щепотку соли, заливаем алкоголь доверху, закрываем крышкой и встряхиваем. Настаивать в темном месте 7-10 дней. Все, наша вишня мараскино готова! Хранить ее следует в холодильнике, расходовать по необходимости.

Пряная коктейльная вишня с коньком

вишня/черешня – 500 граммов;

сахар (можно коричневый) – 1 стакан;

ваниль – 1-2 боба или пару сантиметров стручка;

вишневый сок – 1 стакан;

лавровый лист – 1 небольшой;

гвоздика – 2 штучки;

мускат – маленькая щепотка;

вишневый ликер (можно домашний) – ¼ стакана;

бренди – 250 мл.

Этот рецепт – посложнее и позаковылистей, но дешевле и результат даст более интересный. Вишни, полученные таким методом, сладкие, пряные, с пьянящим коньячным привкусом – не только отменно впишутся в яркие, насыщенные коктейли, но и подойдут для домашней выпечки. Кроме того, они и сами по себе вкусные. Главное не переборщить с таким лакомством!

Вишни помыть и освободить от косточки. Вылить в кастрюльку вишневый сок, положить туда сахар, ваниль и специи (сахара можно применять меньше или больше, чем в рецепте, по вкусу, короче). Вскипятить и варить на слабом огне до тех пор, пока жидкость не уменьшится в объеме вдвое – обычно это происходит за 8-10 минут. Вынуть из сиропа специи. Добавить в смесь вишневый ликер (думаю, при его отсутствии вишня особо ничего не потеряет) и бренди, тщательно размешать и вылить прямо в горячем виде на вишню. Закрыть банку, дать остыть естественным способом. Переместить в прохладное место. Через неделю наша коктейльная вишня будет готова!

Пряная коктейльная вишня с Амаретто

вишня/черешня – 300 граммов;

апельсиновая цедра – с половины большого фрукта;

корица – небольшая палочка;

бадьян – половина звёздочки;

гвоздика – 3 бутончика;

бренди – 200 мл;

ликёр Амаретто – 50-100 мл.

Еще одна вариация несладкой вишенки. По этому рецепту приготовленная мараскиновая вишня получается хоть и отдаленно, но все же похожей на настоящую Maraschino – сказывается миндальный вкус амаретто. Кстати, сюда аж бегом впишется домашний Амаретто или простая настойка на абрикосовой косточке.

Аккуратно срезать цедру с апельсина, стараясь не брать белую горькую корочку. Вишни освободить от косточек, уложить в банку. Добавить цедру и специи, залить амареттово-коньячной смесью. Настаивать не менее 10 дней, после чего вишню уже можно использовать!

Безалкогольная вишня мараскино

вишня/черешня – 400 граммов;

полтора стакана воды;

полстакана 100% виноградного сока;

стакан сахара;

сок из трех средних лимонов;

щепотка соли;

небольшая звездочка бадьяна;

чайная ложка миндального экстракта.

То, что надо для «Ширли Темпл», других безалкогольных коктейлей, десертов, выпечки! Вкусная, сладкая, в меру пряная, миндальная вишенка, которая, кстати, будет готова куда быстрее, чем по предыдущим трем рецептам. Если миндального экстракта у вас нет – его можно заменить тем же амаретто, буквально 100 мл, все равно при приготовлении сиропа алкоголь испарится, а вкус миндаля останется.

Воду, соки и специи поместить в кастрюльку и довести до кипения. Добавить сахар, варить, помешивая, до тех пор, пока он не растворится. После этого в жидкость добавляется миндальный экстракт и вишня. Смесь снова нужно довести до кипения, выставить самый маленький огонь и протушить, пока наше варево не приобретет явный вишневый аромат – не более 8-10 минут, лучше – меньше, иначе ягодки полопаются и станут некрасивыми. Охлажденный сироп с вишнями переместить в банку и поставить в холодильник. Приготовленная по такому рецепту коктейльная вишня будет готова уже через день-два!

Все рецепты приготовления мараскиновой вишни совсем не сложны, относительно доступны и вполне реализуемы своими руками! Такая вишенка сама по себе будет чудесным лакомством, она отлично украсит ваши десерты, ну а для домашних коктейлей станет настоящим «the cherry on top», идеальным завершающим мазком, превращающим напиток в безусловное совершенство!

В статье использованы материалы книги Эмми Стюарт «Пьяный Ботаник: Растения, из которых создают великие напитки мира», Кары Ньюман «Spice & Ice: 60 Tongue-Tingling Cocktails», а также сайта “Афиша Daily”.