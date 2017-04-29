Качество сосуда, в котором будет бродить будущая брага, пиво и особенно – вино, непосредственным образом сказывается на качестве приготовленного напитка. Для изготовления таких емкостей используются самые различные материалы – раньше их делали из глины, дерева, позднее – из стекла, сейчас производятся ферментеры из пластика и даже некоторых металлов. Существуют емкости для брожения вина с гидрозатвором и без него, объемы варьируются от скромных пятилитровчиков до громадных 50 и даже 100-литровых баков, частенько на ферментеры цепляют различные дополнительные прибамбасы и хитрые приспособления.

Как же не растеряться в этом разнообразии и приобрести именно то, что вам нужно? Попробуем разложить все по аккуратным полочкам!

Какой материал емкости для брожения вина выбрать?

Основное требование к материалу бродильной емкости для вина – максимальная инертность. В идеале ферментер не должен передавать готовящемуся напитку вообще никаких свойств, не вступать с ним ни в какие реакции и препятствовать проникновению в сусло уксусных и других бактерий, грибков, микроорганизмов и прочей пошести. Поэтому мы сходу отметаем сосуды из дерева. Если у вас есть бочка – используйте ее более разумно, например, для облагораживания дистиллятов . В порах древесины остаются не только запахи, но и микробы, которые могут заразить сусло и испортить вино.

У вас в загашнике завалялся глиняный сосуд достаточного объема? Что, правда?! Если вы – счастливый обладатель квеври, караса или кума, то зачем вам эта статья? Вы наверняка знаете все секреты приготовления вина, передающиеся в вашей семье из поколения в поколение. А если серьезно, у глины, даже обожженной и глазурованной, есть масса минусов – во-первых, она сохраняет часть аромата напитка, который обязательно передастся вину при следующем приготовлении, на ней легко множатся микроорганизмы. Во-вторых – глина хрупкая, разбить сосуд и потерять драгоценную жижу будет ой как обидно! Ну и в-третьих – на глиняный сосуд трудновато подобрать гидрозатвор.

Интересно, что знаменитый ящик Пандоры – это пифос, древнегреческая емкость для брожения вина. Согласно мифу, любопытная Пандора открыла подаренный Зевсом сосуд, и оттуда мгновенно разлетелись по миру несчастья и страдания, на дне осталась одна лишь надежда. Миф можно интерпретировать как назидание начинающим виноделам – не лазьте слишком часто в бродящее сусло и не забывайте герметично надевать гидрозатвор, иначе быть беде!

Еще один не годный материал – металл. Конечно, есть инертные металлы – например, пищевая нержавейка. Но и она может придать напитку неприятный металлический привкус, особенно при длительном контакте, к тому же, нержавеечные баки стоят недешево. Имеющиеся бидоны и кастрюли вполне можно применять, чтобы готовить брагу, но для пива или вина лучше подобрать другой, более совершенный ферментер.

Остается только два материала – стекло и пластик. Пластик следует выбирать исключительно пищевой, не вступающий в реакцию со спиртом. Пластиковые емкости для брожения сейчас активно продаются в винодельческих магазинах, зачастую они сразу же оснащены гидрозатвором, могут иметь дополнительную шкалу объема, термометр. Для пива это – самое то! Но для вторичного брожения и выдержки все же лучше применять стекло – недаром ведь и вино, и пиво в итоге разливается именно в стеклянные бутылки! Еще одна проблема полимерных ферментеров – сквозь них не видно, что происходит в ёмкости. А ведь интересно! Впрочем, иногда они делаются и из прозрачного пластика.

В общем, по мнению вашего покорного слуги, стеклянная емкость для брожения – это оптимальный вариант! Хрупко? Есть такая проблема, придется быть аккуратнее. Зато – на все 100% безопасно для напитка, прекрасно видно, как протекает процесс брожения, бутыли обычно имеют стандартные горлышки, на которые легко подобрать качественный гидрозатвор. Кроме того, на ваше сусло всегда можно полюбоваться, не открывая сосуд, что очень важно – ведь винодел бесконечно может смотреть на три вещи: как течет вода, как горит огонь, и как работают дрожжи!

Подбираем оптимальный объем

Конечно, емкость должна быть большой. Давно доказано, что чем больше объем ферментера, тем лучше протекает процесс брожения вина. Насколько большой – зависит от ваших возможностей и потребностей. Не стоит забывать, что емкость для брожения должна быть хотя бы относительно транспортабельной – в быту частенько возникает потребность ее передвинуть или переставить, не сорвав спину.

Ваш покорный слуга в условиях городской квартиры довольствуется двумя-тремя 20-литровыми бутылями да несколькими 10-литровыми банками. На мой взгляд, двадцатки идеально подходят для бурного брожения, а десятки – для тихого, но это вопрос личных предпочтений.

Чтобы правильно выбрать объем бродильной емкости для вина, пива, браги, нужно учитывать следующие нюансы:

Емкость, в которой вино или пиво проходит первичную «бурную» ферментацию, должна быть заполнена максимум на 3/4, лучше – на 2/3 своего объема. Баллон с брагой лучше вообще наполнять только наполовину – иначе поднимающаяся пена может залить гидрозатвор. На тихом брожении сосуд, напротив, лучше заполнять почти по горлышко. Например, сбродив в 20-литровой бутыли 15 литров сусла, после всех снятий с осадка вы получите литров 13 молодого вина. Десять из них можно залить в 10-литровую банку, часть уйдет на дегустацию и прочую усушку-утруску, литр-полтора нужно оставить про запас, чтобы доливать банку доверху после каждого декантирования. Объем ферментера для браги нужно подбирать в соответствии с объемом вашего самогонного аппарата – так, чтобы перегонять всю брагу за один (два, три) раза, не гоняя дистиллятор попусту и не заполняя его больше, чем на 3/4. Ферментер для пива тоже должен быть пропорционален по объему сусловарочному котлу.

Помните, что приготовление 3 или 30 литров напитка занимает почти одно и то же время и количество труда. Так что лучше уж пусть объем вашей бродильной емкости будь чуть больше, чем надо!

Дополнительные фишки и прибамбасы

Ручки для переноски. Это на самом деле важно! Перетащить с места на место полную 20-литровую бутыль так, чтобы по возможности не потревожить сусло – задача не из простых! Поэтому, если вы выбираете достаточно большую емкость – пусть лучше они будут!

Гидрозатвор. Емкость для брожения вина с «родным» гидрозатвором – это удобно. Хорошо, когда затвор соответствует предусмотренному для него отверстию и вам не нужно ничего подгонять, подпиливать, клеить, залепливать пластилином и так далее. Главное, чтобы затвор можно было легко снять, чтобы промыть и продезинфицировать.

Шкала объема – вещь, необходимая для пластиковых ферментеров! Она может быть расположена изнутри емкости, но лучше, если шкала находится снаружи, на специальной прозрачной вкладке, которая также выполняет функции смотрового окошка.

Термометр. Также не помешает. Температура в комнате – это одно, а температура самого вина и особенно браги, которая порой значительно нагревается при брожении – совсем другое. Сейчас, кстати, продаются простенькие термометры, которые просто клеятся на бутыль или пластиковый бак – удобно!

Краник снизу. Отличный наворот для пластиковых емкостей для брожения! Так и сусло сливать удобнее, и немного вина на пробу всегда можно нацедить, не волнуя основную массу сусла, и даже пиво профильтровать, если установить на дно емкости фильтр-систему. Главное, чтобы краник находился на несколько сантиметров выше дна – чтобы при сливании не захватить осадок.

Современные ферментеры частенько оснащаются разнообразными приспособлениями для удобства винодела. Некоторые из них действительно полезны.

Резюмируя: емкости для брожения вина лучше подбирать стеклянные, для пива и браги подойдут также пластиковые баки. Объем берем побольше, в идеале у вас должно быть несколько ёмкостей разного объема. Дополнительные приспособления в большинстве полезны, но на самом деле вполне можно обойтись и без них. Помните, что вино не терпит антисанитарии, выбирайте такие бутыли, за которыми легко ухаживать – и будет вам счастье!