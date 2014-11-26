Если вы думаете, что глинтвейн согревает вас только из-за теплого вина, то вы глубоко заблуждаетесь. На самом деле львиную долю согревающего эффекта на себя берут «теплые» специи, о которых мы сегодня и поговорим.
Если вы читали статью о классическом «Glühwein», то вы наверняка знаете, что специи для глинтвейна разнообразны и добавлять в согревающий напиток можно целую плеяду заморских пряностей. В частности, корицу, гвоздику, бадьян, имбирь, душистый, чёрный и красный перец, лавровый лист, кардамон, мускатный орех. Большинство из этих специй являются «теплыми» или согревающими. Данное понимание пришло к нам из восточной медицины, в частности из Китая, где врачи с давних времен прописывали своим пациентам определенный набор продуктов, которые могли повлиять на выздоровление.
Согревающий эффект специй для глинтвейнаС точки зрения аюрведы, традиционной системы индийской медицины, энергетический (охлаждающий или согревающий) эффект прежде всего характерен для специй. Помимо этих знаний мы имеем представления о полезных свойствах пряностей и из традиционных источников. Давайте подробнее остановимся на каждой специи отдельно.
Черный перец – пожалуй, одна их самых популярных и распространенных пряностей. Он согревает, прежде всего, за счет своей жгучести, улучшая кровообращение. Кроме того, перец черный богат витаминами группы С, А, Е и некоторыми микроэлементами, в частности железом, медью и кремнием. В случае с черным перцем важен баланс – он обжигает слизистую желудка, что может привести к самым нежелательным последствиям. В день можно употреблять не более 6 зерен или четверть чайной ложки в перерасчете на молотый перец. В глинтвейн достаточно добавлять 3-4 горошины на бутылку вина.
Корица – одна из самых важных специй в глинтвейне. Она обладает нежным, безупречным ароматом и сладковатым, слегка жгучим вкусом. Корица стимулирует пищеварение, согревает, улучшает циркуляцию крови, лечит от простуды и помогает в борьбе с лишним весом. Пол чайной ложки этой пряности снижает сахар у диабетиков. В глинтвейне лучше использовать палочки или кору корицы – в молотой специи на прядок меньше полезного.
Гвоздика – высоко ценится в медицине, как превосходное бактерицидное, ветрогонное и ароматическое средство. Отвар этой специи помогает при зубных болях, освежает полость рта. Если вы собрались готовить глинтвейн, то позаботьтесь о том, чтобы у вас была хорошая гвоздика – если кинуть бутоны в воду, то они должны потонуть или плавать вертикально, шляпками вверх. Если ваша гвоздика плавает на поверхности горизонтально, то лучше вообще воздержитесь от её использования. Для глинтвейна достаточно 6-7 бутонов.
Кардамон – еще один обязательный ингредиент для глинтвейна, обладающий превосходными согревающими свойствами. Эта пряность очищает почки, стимулирует пищеварение, успокаивает желудок и используется как освежитель дыхания. Согласно аюрведе, регулярное употребление кардамона способствует ясности ума, спокойствию и ощущению легкости. Зеленые бутоны кардамона являются превосходным компонентом для настоек и других напитков. В глинтвейн достаточно добавить пару коробочек.
Имбирь – не обязательный, но желательный компонент в глинтвейне. Лучше использовать свежий корень: 5 г на 1 бутылку вина. Имбирь присутствует практически во всех традиционных восточных блюдах. Регулярное употребление свежего корня способствует увеличению внутреннего тепла, улучшает аппетит, выводит из организма шлаки и стимулирует обмен веществ, тем самым укрепляя иммунитет. Кроме того, имбирь устраняет спазмы в кишечнике, восстанавливает физические и умственные силы, повышает психическую стойкость, нормализует деятельность щитовидной железы. Жгучий молотый имбирь разжижает кровь и улучшает кровоснабжение мозга.
В общем, в глинтвейне имбирь очень приветствуется. Да и вообще, лечите простудные заболевания чаем с имбирем, а также обязательно попробуйте вкуснейший Тодди с бурбоном, в рецепте которого вы также найдете свежий корень этого растения.
Мускатный орех – желательный гость в составе многих согревающих напитков, в частности в глинтвейне и ванильном сидре. В глинтвейн достаточно добавить 1/8 часть плода. Следует использовать именно цельный орех, так как в молотом виде специя быстро теряет свои пряные и полезные качества. Мускатный орех питает клетки мозга, крови и детородных органов, оказывает успокаивающее действие на ЦНС, улучшает пищеварение. Разумеется, он относится к «теплым специям».
Все эти специи будут очень кстати в согревающих напитках. Кроме того, согревающим эффектом обладают грецкие орехи и сухофрукты – они также являются желательными компонентами в глинтвейне. А вот цитрусовые фрукты с точки зрения китайской медицины, наоборот, охлаждают, поэтому в глинтвейн их лучше не добавлять, а использовать лишь цедру для улучшения вкуса и запаха. Идеально подходят сладкие яблоки.
Другие согревающие и охлаждающие продуктыСреди специй есть еще целый ряд согревающих: бадьян, куркума, черный тмин, кориандр, фенхель, кумин (зира), шафран, чили, горчица, кунжут, семена сельдерея, чеснок.
Мёд, кстати, тоже относится к согревающим продуктам, поэтому его обязательно следует добавлять в глинтвейн, но делать это лучше в конце, после нагревания напитка – при 60 градусах лакомство теряет свои полезные свойства.
Из всех продуктов зимой согреют: лесные орехи, каштаны, чечевица, зерновые, свёкла, тыква, зеленый и репчатый лук, все виды капусты, баклажаны, маслины, помидоры, репа, петрушка, ревень, фасоль красная, хрен, укроп, черемша, гречка, кукуруза, отруби, натуральный уксус, а также горчичное, кукурузное, льняное, кунжутное и оливковое масло.
Одновременно с тем следует избегать: брокколи, гороха, кабачков, брюссельской капусты, картофеля, морской капусты, цуккини, щавеля, шпината, айвы, апельсина, сладкой вишни, груш, ежевики, малины и прочих ягод, овса, просо, ячменя, подсолнечного масла, коровьего молока, яиц, сыра и т.д. – они охлаждают. Это не значит, что вообще следует отказываться от этих продуктов, просто следует их избегать, когда вы простудились или постоянно прибываете в холоде, что актуально зимой.
Полный список согревающих и охлаждающих напитков вы найдете на сайтах, продвигающих в массы аюрведу и традиционную китайскую медицину. Мы же ставили за цель познакомить вас со специями для глинтвейна, и, кажется, нам это удалось. До скорых встреч!