Если вы думаете, что глинтвейн согревает вас только из-за теплого вина, то вы глубоко заблуждаетесь. На самом деле львиную долю согревающего эффекта на себя берут «теплые» специи, о которых мы сегодня и поговорим.

Любовь к пряностям подтолкнула человечество к великим географическим открытиям. Васко да Гама, возвращаясь из Индии, загрузил свои корабли специями, а особенно черным перцем. Выручка экспедиции составила более 6000%. За 100 граммов мускатного ореха в XVI веке можно было купить корову и овцу.

Если вы читали статью о классическом «Glühwein», то вы наверняка знаете, что специи для глинтвейна разнообразны и добавлять в согревающий напиток можно целую плеяду заморских пряностей. В частности, корицу, гвоздику, бадьян, имбирь, душистый, чёрный и красный перец, лавровый лист, кардамон, мускатный орех. Большинство из этих специй являются «теплыми» или согревающими. Данное понимание пришло к нам из восточной медицины, в частности из Китая, где врачи с давних времен прописывали своим пациентам определенный набор продуктов, которые могли повлиять на выздоровление.

Согревающий эффект специй для глинтвейна

С точки зрения аюрведы, традиционной системы индийской медицины, энергетический (охлаждающий или согревающий) эффект прежде всего характерен для специй. Помимо этих знаний мы имеем представления о полезных свойствах пряностей и из традиционных источников. Давайте подробнее остановимся на каждой специи отдельно.

Черный перец – пожалуй, одна их самых популярных и распространенных пряностей. Он согревает, прежде всего, за счет своей жгучести, улучшая кровообращение. Кроме того, перец черный богат витаминами группы С, А, Е и некоторыми микроэлементами, в частности железом, медью и кремнием. В случае с черным перцем важен баланс – он обжигает слизистую желудка, что может привести к самым нежелательным последствиям. В день можно употреблять не более 6 зерен или четверть чайной ложки в перерасчете на молотый перец. В глинтвейн достаточно добавлять 3-4 горошины на бутылку вина.

хреновухе. Черный перец является желаемым компонентом во многих настойках, в частности, в перцовке

Корица – одна из самых важных специй в глинтвейне. Она обладает нежным, безупречным ароматом и сладковатым, слегка жгучим вкусом. Корица стимулирует пищеварение, согревает, улучшает циркуляцию крови, лечит от простуды и помогает в борьбе с лишним весом. Пол чайной ложки этой пряности снижает сахар у диабетиков. В глинтвейне лучше использовать палочки или кору корицы – в молотой специи на прядок меньше полезного.

Гвоздика – высоко ценится в медицине, как превосходное бактерицидное, ветрогонное и ароматическое средство. Отвар этой специи помогает при зубных болях, освежает полость рта. Если вы собрались готовить глинтвейн, то позаботьтесь о том, чтобы у вас была хорошая гвоздика – если кинуть бутоны в воду, то они должны потонуть или плавать вертикально, шляпками вверх. Если ваша гвоздика плавает на поверхности горизонтально, то лучше вообще воздержитесь от её использования. Для глинтвейна достаточно 6-7 бутонов.

Напомним, что бутоны гвоздики являются одним из самых важных компонентов для домашней Бехеровки

Кардамон – еще один обязательный ингредиент для глинтвейна, обладающий превосходными согревающими свойствами. Эта пряность очищает почки, стимулирует пищеварение, успокаивает желудок и используется как освежитель дыхания. Согласно аюрведе, регулярное употребление кардамона способствует ясности ума, спокойствию и ощущению легкости. Зеленые бутоны кардамона являются превосходным компонентом для настоек и других напитков. В глинтвейн достаточно добавить пару коробочек.

На заметку! Если у вас появилась легкая боль в горле – разжуйте несколько зерен кардамона. Это снимет воспаление и жить станет куда легче.

Имбирь – не обязательный, но желательный компонент в глинтвейне. Лучше использовать свежий корень: 5 г на 1 бутылку вина. Имбирь присутствует практически во всех традиционных восточных блюдах. Регулярное употребление свежего корня способствует увеличению внутреннего тепла, улучшает аппетит, выводит из организма шлаки и стимулирует обмен веществ, тем самым укрепляя иммунитет. Кроме того, имбирь устраняет спазмы в кишечнике, восстанавливает физические и умственные силы, повышает психическую стойкость, нормализует деятельность щитовидной железы. Жгучий молотый имбирь разжижает кровь и улучшает кровоснабжение мозга.

В общем, в глинтвейне имбирь очень приветствуется. Да и вообще, лечите простудные заболевания чаем с имбирем, а также обязательно попробуйте вкуснейший Тодди с бурбоном, в рецепте которого вы также найдете свежий корень этого растения.

Мускатный орех – желательный гость в составе многих согревающих напитков, в частности в глинтвейне и ванильном сидре. В глинтвейн достаточно добавить 1/8 часть плода. Следует использовать именно цельный орех, так как в молотом виде специя быстро теряет свои пряные и полезные качества. Мускатный орех питает клетки мозга, крови и детородных органов, оказывает успокаивающее действие на ЦНС, улучшает пищеварение. Разумеется, он относится к «теплым специям».

Все эти специи будут очень кстати в согревающих напитках. Кроме того, согревающим эффектом обладают грецкие орехи и сухофрукты – они также являются желательными компонентами в глинтвейне. А вот цитрусовые фрукты с точки зрения китайской медицины, наоборот, охлаждают, поэтому в глинтвейн их лучше не добавлять, а использовать лишь цедру для улучшения вкуса и запаха. Идеально подходят сладкие яблоки.

Другие согревающие и охлаждающие продукты

: бадьян, куркума, черный тмин, кориандр, фенхель, кумин (зира), шафран, чили, горчица, кунжут, семена сельдерея, чеснок.

Мёд, кстати, тоже относится к согревающим продуктам, поэтому его обязательно следует добавлять в глинтвейн, но делать это лучше в конце, после нагревания напитка – при 60 градусах лакомство теряет свои полезные свойства.

Из всех продуктов зимой согреют: лесные орехи, каштаны, чечевица, зерновые, свёкла, тыква, зеленый и репчатый лук, все виды капусты, баклажаны, маслины, помидоры, репа, петрушка, ревень, фасоль красная, хрен, укроп, черемша, гречка, кукуруза, отруби, натуральный уксус, а также горчичное, кукурузное, льняное, кунжутное и оливковое масло.

Одновременно с тем следует избегать: брокколи, гороха, кабачков, брюссельской капусты, картофеля, морской капусты, цуккини, щавеля, шпината, айвы, апельсина, сладкой вишни, груш, ежевики, малины и прочих ягод, овса, просо, ячменя, подсолнечного масла, коровьего молока, яиц, сыра и т.д. – они охлаждают. Это не значит, что вообще следует отказываться от этих продуктов, просто следует их избегать, когда вы простудились или постоянно прибываете в холоде, что актуально зимой.

Полный список согревающих и охлаждающих напитков вы найдете на сайтах, продвигающих в массы аюрведу и традиционную китайскую медицину. Мы же ставили за цель познакомить вас со специями для глинтвейна, и, кажется, нам это удалось. До скорых встреч!