Наверное, только у русских людей есть привычка пить коньяк из рюмок-шотов. И лично у меня все нутро восстает против такого кощунственного отношения к благородному французскому напитку.

А мой любимый тесть еще и любит предварительно охладить коньяк. Мои увещевания он не реагирует и пить этот изысканный напиток правильно ну никак не желает. Надеюсь, что хоть вам эта информация пригодится.

Какие бокалы считаются традиционными для коньяка

Особенность коньяков в том, что они обладают насыщенным ароматом, которым нельзя не насладиться. Процесс употребления бренди, в том числе коньяков, заключается не в опрокидывании одного за другим шотов.

Это элегантный и неспешный процесс. Задача бокала — подчеркнуть благородный аромат, а не убить его. И сейчас я расскажу, как выбрать посуду для коньяка.

Полезная информация: чтобы проверить качество коньяка, налейте его в стеклянный бокал. Оставьте отпечаток на наружной стороне стенки и посмотрите на него сквозь напиток. Если отпечаток виден, значит, коньяк хороший.

Случай в истории коньяка сыграл решающую роль. Из-за того, что вино портилось при долгой транспортировке через море, голландцы 17 века решили перегонять его в дистиллят. Французы эту технологию подхватили, развили и довели до совершенства.

Получившийся напиток был насыщенным и крепким, а хранение его в дубовых бочках придавало ему особенный аромат. Конечно, специальной посуды для подачи коньяка еще не было.

Сначала в 1674 году Рейвенскрофт позволил развиться технологии изготовления стеклянной посуды. Однако зависимость вкуса напитка от формы бокала была открыта намного позже.

В середине 20 века Клаус Ридель доказал революционную теорию: форма бокала прямо влияет на вкусовые ощущения от напитка.

Знаменитый бургундский бокал Риделя сейчас выставлен в качестве экспоната в музее Нью-Йорка. Также Ридель участвовал в создании первого коньячного бокала. Этот бокал получил название снифтер. Позже под коньяк стали изготавливать еще один вид фужеров — тюльпан.

Справка: французский винодел Жюль Жове в 1950 году доказал, что важнейшим фактором усиления аромата напитка будет соотношение объема жидкости к площади ее поверхности. То есть, чем меньше объем и больше поверхность, тем ярче раскрывается запах.

Какие бокалы взять для коньяка

Снифтер. Фужер получил название от английского слова “нюхать”. Его форма располагает к тому, чтобы нос помещался в бокал, а сам напиток можно было согреть через стекло ладонью. Согретый коньяк раскрывает свой аромат. Объем снифтера может достигать 390 мл.

Итак, выбор коньячного бокала лежит между двумя вариантами. У каждого из них чаще всего есть ножка, а сам верх чаши сужается к краям. Это необходимо для задержания паров коньяка.

Снифтеры.

Тюльпан. Это более современный вид коньячного бокала. Его форма напоминает полураскрывшийся тюльпан. Объем от 100 до 140 мл. Если снифтер имеет короткую ножку, то у тюльпана она всегда длинная.

Тюльпаны.

Любой из вариантов позволит насладится напитком в полной мере.

Как правильно подавать коньяк

Обстановка для подачи коньяка должна располагать к приему благородного напитка. На стол ставится бутылка и фужеры. Считается, что чем старше коньяк, тем больший объем должен быть у фужера. Наливать коньяк в бокал лучше всего на одну треть, так его аромат раскроется лучше всего.

Во Франции для употребления коньяка сложилось “правило трех С”: café, chocolat, cigare (кофе, шоколад, сигара). Именно с этими тремя «С» подают коньяк там.

В Америке коньяк могут подать в сочетании с тоником. В скандинавских странах принято пить коньяк с десертами.

Русские же предпочитают пить коньяк “а ля Николя” — закусывая лимоном. Однако эта традиция нигде, кроме стран постсоветского пространства, не прослеживается.

Обратите внимание: перед тем, как сделать глоток коньяка, рюмку с ним согревают в руке, вдыхая его аромат. Только затем делают маленький глоток, подержав напиток во рту и насладившись его вкусом.

5 необычных бокалов для коньяка

Коньяк — атмосферный напиток, и фужеры для него должны быть соответствующие. Вот уж где фантазия посудных дел мастеров разгулялась на славу. Представляю вам мой топ пяти самых необычных бокалов для коньяка.

На пятом месте коньячный тюльпан от компании Riedel (Ридель). Основал компанию тот самый Клаус Ридель, о котором я уже говорил. Не могу не познакомить вас с продукцией легендарного производителя.

На четвертое место я решил поместить бокал для коньяка со скошенным краем.

Почетное третье место занимает пузатый бокал без ножки. Автор этого произведения искусства — Рикки Хаген.

На втором месте невероятно стильный бокал-алмаз.

Долго думал, какой бокал поместить на первое место, выбирая между разнообразием бокалов на декоративной ножке. Каких только ювелирных работ я не встретил! И все же лидером моего топа стал бокал-скорпион. Не побоялись бы из такого бокала пить?

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

В заключении хочу поинтересоваться у читателей: а из каких бокалов пьете коньяк вы? Лично я еще не встречал людей, которые бы использовали для этого тюльпан. Может, только у нас в стране наиболее распространены именно снифтеры?