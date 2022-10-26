Чем можно смягчить самогонКак сделать самогон мягким и приятным, используя подручные средства? Самый доступный компонент – сахар, который есть в каждом доме, и который придает оптимальную мягкость. Придать сладость можно при помощи натуральных компонентов: от меда до цитрусовой цедры. Подсластить можно при помощи глюкозы, фруктозы. А чтобы придать готовому напитку кислинку, используют аскорбиновую и лимонную кислоту. Если самогон получился слишком жесткий по вкусу, то используют пищевой глицерин. Следует помнить, что ни одно из перечисленных веществ не очищает от вредных примесей и сивушных масел. Они лишь делают умягчение напитка и улучшают вкусовые качества.
СахарТакой способ, как смягчение самогона сахаром используют начинающие и опытные производители домашнего алкоголя. Он очень простой, но грамотные винокуры настаивают на том, что лучше использовать в этих целях сахарную пудру – эффективный и современный подсластитель. Его делают самостоятельно из рафинада. Чтобы сделать пудру, необходимо рафинад измельчить в кофемолке. На 1 литр самогона требуется всего лишь одна столовая ложка пудры, а на 5 литров самогона соответственно 5 ложек. Всегда надо помнить, что обычный сахар не даст должного эффекта, качественно подсластить им не получится. Он должен быть обязательно рафинированным, белым и не тростниковым. Вкусовые качества может и будут отменными, но цвет и прозрачность сильно пострадают. Еще один метод, как улучшить вкус самогона при помощи сахара – сделать из него карамель. Для этого сахарный песок смешивают с небольшим количеством очищенной воды и на сковороде плавят, пока он полностью не растворится. Плавить надо до момента появления светло-коричневого оттенка и состояния густой массы (сиропа). Соотношение: одна столовая ложка сахара на 1 литр самогона. Полученный сироп необходимо остудить и только после этого добавить в дистиллят. Через 3-4 дня настаивания, напиток уже будет готов, его необходимо процедить. Должен получить алкоголь с мягким, слегка сладковатым вкусом и приятным карамельным цветом. Как придать напитку нестандартные характеристики – приготовьте домашний самогон с гранатом .
ГлюкозаГлюкозу еще называют виноградным сахаром, декстрозой. Это моносахарид, встречающийся в живых организмах. Глюкоза является источником энергии, быстро растворяется в пищевом тракте. Чем смягчить самогон – подойдет глюкоза. Она прекрасно перекрывает горечь, широко используется в пищевой промышленности и имеет массу преимуществ:
- не влияет на цвет конечного продукта;
- не дает осадок;
- не изменяет запах;
- не требует специальных навыков для использования;
- доступная.
- жидкая;
- порошкообразная;
- таблетирования.
ФруктозаФруктоза или фруктовый сахар – моносахарид, который может быть в составе сахарозы, инулина или в индивидуальном состоянии. Содержится в составе фруктов и ягод. Широко используется в качестве подсластителя в промышленности. Подходит фруктоза для добавления в самогонное сырье. Лучше добавлять в напиток, изготовленный на базе фруктовой браги, но можно и в самогон на сахаре, зерне. Фруктовый сахар намного слаще обычного, поэтому его требуется гораздо меньше. На 1 литр дистиллята (крепостью около 40%) потребуется лишь половина или даже меньше столовой ложки фруктозы, в зависимости от ожидаемого конечного результата. Фруктовый сахар лучше всего предварительно разводить с водой, так как он очень тяжело растворяется. Для этого используют горячую воду, а после получения сиропа, его остужают, перед тем, как добавить в самогон. Чтобы получить оптимальный вкус, лучше, как и в случае с глюкозой, поэкспериментировать с добавлением фруктозы на небольшом количестве дистиллята.
Пищевой глицеринЧто еще можно добавить в самогон для вкуса в домашних условиях – подойдет пищевой глицерин. В промышленности эта добавка маркируется как Е422. Главное, помнить, что самогон, смягченный глицерином очень легко пьется, поэтому надо быть осторожным, чтобы не переборщить. Опасность еще в том, что добавка Е422 усиливает обезвоживание, а в сочетании с дистиллятом, при большой дозе, без похмелья на утро не обойтись. Но, если угадать с пропорцией, то можно получить массу преимуществ, так как глицерин:
- делает привкус напитка нежнее и мягче;
- маскирует вкус вредных примесей;
- придает легкую сладость;
- самогон легко пьется.
Аскорбиновая кислотаАскорбиновая кислота является органическим соединением. В естественном виде встречается в ягодах и фруктах в виде витамина С. Как смягчить вкус самогона при помощи аскорбинки – использовать как моно добавку или вместе с подсластителем. На 1 литр дистиллята потребуется от 3 до 5 грамм вещества. Оно прекрасно устраняет приторный вкус. Можно использовать в случае, если с пропорцией фруктозы не удалось угадать, и самогон получился слишком сладким. Аскорбиновая кислота в самогон подойдет из обычной аптеки. Выпускается в 3 формах:
- таблетированная;
- порошкообразная;
- дражированная.
Лимонная кислотаЧто еще можно добавить в домашний напиток, как изменить его вкус – получить более мягкий и приятный поможет лимонная кислота. Это доступный ингредиент, который есть в каждом доме. Кислота широко используется в пищевой промышленности, фармацевтике. Может использоваться как моно добавка или в смеси с подсластителем. При использовании кислоты, на 1 литр домашнего напитка требуется от 2 до 6 грамм. Класть эссенции следует меньше, это концентрированный состав. Эссенция выпускается в жидком виде, вязкая по консистенции. Зато содержит в себе натуральный сок лимона и лучше влияет на вкусовые качества. Вместо искусственного аналога, допускается использовать лимонный сок, полученный собственноручно в домашних условиях. В среднем на 1 литр потребуется 1 плод лимона. Главное, когда будете разбавлять, не переусердствовать. Основной недостаток лимонной кислоты в самогоне, как и при использовании натурального сырья – помутнение алкоголя и осадок. Аналогичная ситуация, если делать улучшение медом, он также дает сильный осадок.
Технология смягчения вкусаПеред смягчением самогона в домашних условиях, дистиллят необходимо развести с водой. Рекомендуемая крепость – на 1-2% выше от той, которая планируется в конечном продукте. Перед началом смешивания рекомендуется провести процедуру фильтрации. Для этого подойдет уголь:
- активированный;
- кокосовый;
- березовый.