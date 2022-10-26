Изготовить самогон дома несложно, но, как изменить вкус самогона, вопрос, который беспокоит множество людей. Как избавить напиток от посторонних запахов и привкуса. На качество конечного продукта влияет множество факторов, от качества самогонного аппарата до рецептуры браги. Даже если все технологические правила соблюдены, надо уметь и знать все тонкости, как смягчить самогон в домашних условиях и избавить его от неприятного запаха. Сейчас помимо трав и пряностей есть множество способов улучшить качество напитка. Для этого используют ароматизаторы, также подойдет двойная или тройная перегонка. Многие рецепты пришли от наших предков. Пить такие напитки намного приятнее.

Чем можно смягчить самогон

Как сделать самогон мягким и приятным, используя подручные средства? Самый доступный компонент – сахар, который есть в каждом доме, и который придает оптимальную мягкость. Придать сладость можно при помощи натуральных компонентов: от меда до цитрусовой цедры. Подсластить можно при помощи глюкозы, фруктозы. А чтобы придать готовому напитку кислинку, используют аскорбиновую и лимонную кислоту. Если самогон получился слишком жесткий по вкусу, то используют пищевой глицерин. Следует помнить, что ни одно из перечисленных веществ не очищает от вредных примесей и сивушных масел. Они лишь делают умягчение напитка и улучшают вкусовые качества.

Сахар

Такой способ, как смягчение самогона сахаром используют начинающие и опытные производители домашнего алкоголя. Он очень простой, но грамотные винокуры настаивают на том, что лучше использовать в этих целях сахарную пудру – эффективный и современный подсластитель. Его делают самостоятельно из рафинада. Чтобы сделать пудру, необходимо рафинад измельчить в кофемолке. На 1 литр самогона требуется всего лишь одна столовая ложка пудры, а на 5 литров самогона соответственно 5 ложек.

Всегда надо помнить, что обычный сахар не даст должного эффекта, качественно подсластить им не получится. Он должен быть обязательно рафинированным, белым и не тростниковым. Вкусовые качества может и будут отменными, но цвет и прозрачность сильно пострадают.

Еще один метод, как улучшить вкус самогона при помощи сахара – сделать из него карамель. Для этого сахарный песок смешивают с небольшим количеством очищенной воды и на сковороде плавят, пока он полностью не растворится. Плавить надо до момента появления светло-коричневого оттенка и состояния густой массы (сиропа). Соотношение: одна столовая ложка сахара на 1 литр самогона.

Полученный сироп необходимо остудить и только после этого добавить в дистиллят. Через 3-4 дня настаивания, напиток уже будет готов, его необходимо процедить. Должен получить алкоголь с мягким, слегка сладковатым вкусом и приятным карамельным цветом.

Глюкоза

Глюкозу еще называют виноградным сахаром, декстрозой. Это моносахарид, встречающийся в живых организмах. Глюкоза является источником энергии, быстро растворяется в пищевом тракте.

Чем смягчить самогон – подойдет глюкоза. Она прекрасно перекрывает горечь, широко используется в пищевой промышленности и имеет массу преимуществ:

не влияет на цвет конечного продукта;

не дает осадок;

не изменяет запах;

не требует специальных навыков для использования;

доступная.

Приобрести глюкозу легко, она продается в аптеках. Выпускается в 3 формах:

жидкая;

порошкообразная;

таблетирования.

Проще всего использовать жидкую форму, так как не нужно ничего измельчать и смешивать с водой, главное сделать расчет, сколько нужно разводить с водой. Соотношение ингредиентов всегда разное, в зависимости от вкуса. Если используете жидкую форму, то на флаконе всегда указано соотношение: 20-40%. В этом случае на 1 литр 40-градусного напитка требуется от 5 до 30 мл.

Сухой порошок или растолченные таблетки разводятся в соотношении 2-4 грамма на 100 мл дистиллированной или очищенной воды. Можно добавлять непосредственно в самогон, но угадать с пропорциями намного сложнее.

Смешанный самогон с глюкозой необходимо плотно закрыть и спрятать в прохладное место (желательно 2-4 градуса). Для настаивания потребуется времени не меньше 2-3 дней, чтобы вкус гармонизировался.

Профессиональные производители домашнего напитка рекомендуют самостоятельно выбирать идеальное соотношение пропорций. Вкус и качество глюкозы может кардинально отличаться в зависимости от завода. Для пробы необходимо отлить 100-200 мл самогона. Добавить не более 5 мл жидкого раствора, смешать и через 5 минут попробовать. Не нужно сразу же выпивать весь объем, а именно продегустировать. Если не получился нужный вкус сразу, добавьте еще глюкозы, но обязательно запомните сколько, чтобы потом можно было пересчитать на 1 литр самогона.

Фруктоза

Фруктоза или фруктовый сахар – моносахарид, который может быть в составе сахарозы, инулина или в индивидуальном состоянии. Содержится в составе фруктов и ягод. Широко используется в качестве подсластителя в промышленности. Подходит фруктоза для добавления в самогонное сырье. Лучше добавлять в напиток, изготовленный на базе фруктовой браги, но можно и в самогон на сахаре, зерне.

Фруктовый сахар намного слаще обычного, поэтому его требуется гораздо меньше. На 1 литр дистиллята (крепостью около 40%) потребуется лишь половина или даже меньше столовой ложки фруктозы, в зависимости от ожидаемого конечного результата.

Фруктовый сахар лучше всего предварительно разводить с водой, так как он очень тяжело растворяется. Для этого используют горячую воду, а после получения сиропа, его остужают, перед тем, как добавить в самогон.

Чтобы получить оптимальный вкус, лучше, как и в случае с глюкозой, поэкспериментировать с добавлением фруктозы на небольшом количестве дистиллята.

Пищевой глицерин

Что еще можно добавить в самогон для вкуса в домашних условиях – подойдет пищевой глицерин. В промышленности эта добавка маркируется как Е422. Главное, помнить, что самогон, смягченный глицерином очень легко пьется, поэтому надо быть осторожным, чтобы не переборщить. Опасность еще в том, что добавка Е422 усиливает обезвоживание, а в сочетании с дистиллятом, при большой дозе, без похмелья на утро не обойтись. Но, если угадать с пропорцией, то можно получить массу преимуществ, так как глицерин:

делает привкус напитка нежнее и мягче;

маскирует вкус вредных примесей;

придает легкую сладость;

самогон легко пьется.

Для разведения с самогоном потребуется минимальное количество глицерина. На 1 литр самогона можно использовать от 1 до 5 мл добавки. Так как Е422 снижает крепость дистиллята, рекомендуется добавлять в напиток крепостью 42-45 градусов.

Перед смешиванием всего самогона, лучше провести пробное смешивания. На 100 мл добавить 1 мл глицерина. Все тщательно перемешать и провести дегустацию. Если результат не удовлетворил, то еще добавить 1 мл и так далее, пока не добьетесь нужного результата.

Аскорбиновая кислота

Аскорбиновая кислота является органическим соединением. В естественном виде встречается в ягодах и фруктах в виде витамина С. Как смягчить вкус самогона при помощи аскорбинки – использовать как моно добавку или вместе с подсластителем. На 1 литр дистиллята потребуется от 3 до 5 грамм вещества. Оно прекрасно устраняет приторный вкус. Можно использовать в случае, если с пропорцией фруктозы не удалось угадать, и самогон получился слишком сладким.

Аскорбиновая кислота в самогон подойдет из обычной аптеки. Выпускается в 3 формах:

таблетированная;

порошкообразная;

дражированная.

Синтетический витамин С легко разбавлять в спиртах, он обладает кисловатым привкусом.

Лимонная кислота

Что еще можно добавить в домашний напиток, как изменить его вкус – получить более мягкий и приятный поможет лимонная кислота. Это доступный ингредиент, который есть в каждом доме. Кислота широко используется в пищевой промышленности, фармацевтике. Может использоваться как моно добавка или в смеси с подсластителем.

При использовании кислоты, на 1 литр домашнего напитка требуется от 2 до 6 грамм. Класть эссенции следует меньше, это концентрированный состав. Эссенция выпускается в жидком виде, вязкая по консистенции. Зато содержит в себе натуральный сок лимона и лучше влияет на вкусовые качества.

Вместо искусственного аналога, допускается использовать лимонный сок, полученный собственноручно в домашних условиях. В среднем на 1 литр потребуется 1 плод лимона. Главное, когда будете разбавлять, не переусердствовать.

Основной недостаток лимонной кислоты в самогоне, как и при использовании натурального сырья – помутнение алкоголя и осадок. Аналогичная ситуация, если делать улучшение медом, он также дает сильный осадок.

Технология смягчения вкуса

Перед смягчением самогона в домашних условиях, дистиллят необходимо развести с водой. Рекомендуемая крепость – на 1-2% выше от той, которая планируется в конечном продукте. Перед началом смешивания рекомендуется провести процедуру фильтрации. Для этого подойдет уголь:

активированный;

кокосовый;

березовый.

Принципиальной разницы между двумя способами фильтрации: настаивание или пропускание через колонну, нет. Любой уголь абсорбирует вредные примеси, немного окисляет альдегиды, содержащиеся в спирте, немного смягчают вкус. После всей процедуры, формируются эфиры, которые уже делают дистиллят более мягким.

Напитки, которые сделаны на базе фруктовой или ягодной браги не фильтруют при помощи угля. Есть большой риск, что фруктовый аромат полностью исчезнет. Если выбрали сладкие добавки в самогон для вкуса, то их ни в коем случае нельзя смешивать, то есть разбавить сахарный сироп с глюкозой и так далее. Сдобрить можно только моно продуктом: сахаром, или только фруктозой или глюкозой. Можно добавить кислинку, положить лимонную кислоту.

Даже если вы уже несколько раз проводили процедуру смягчение вкуса самогона, лучше не рисковать и делать пробную партию. Для этого в 100 или 150 мл дистиллята надо развести минимальное количество выбранного подсластителя или подкислителя и тщательно смешать. Провести дегустацию. Именно дегустацию, а не выпить всю партию или половину. Если результат не удовлетворил, то надо еще влить добавку. И так делать. Пока не достигните желаемого результата. После чего необходимо вывести пропорцию на оставшееся количество домашнего напитка и развести остатки.

Если не удалось достигнуть желаемого результата и мягкости, для стабилизации и улучшения вкуса можно использовать воду, обязательно очищенную, а лучше дистиллированную. В крайнем случае, допускается дополнительный второй перегон всего напитка. Проводить лучше двойную перегонку, перед тем как фильтровать и делать улучшение вкуса. Дополнительный этап очистки никогда не повредит, а приготовленному составу прибавит только больше чистоты.

Как придать вкус самогону, повысить показатели органолептики, придать мягкости - далее разведенную жидкость герметично закрывают и оставляют в темном месте. Рекомендуемая температура в помещении: 2-4 градуса. Настаивание дистиллята должно длиться не менее 3-4 дней. Чем дольше будет время выдержки, тем лучше будет результат. Если в напитке появился осадок, что особенно актуально для лимонной кислоты. Состав надо отфильтровать через вату.

Чтобы получить хороший домашний продукт, приятно пахнущий, лучше проводить дистилляцию 2, а лучше 3 раза. Перед смягчением всего выгнанного продукта, делайте небольшую пробную партию, чтобы не испортить все. Для смягчения вкуса можно использовать фруктозу, пищевой глицерин и другие вещества.