Виды коктейлей: классификация по разным категориям

Сегодня немного теории. Погорим о коктейлях, вернее, об их видах. Что такое коктейли, я думаю, все догадываются – напитки, получаемые смешиванием нескольких жидкостей. Так же, думаю, все знают, что коктейли могут быть алкогольными и безалкогольными. Но не все так просто – алкогольная группа классифицируется множеством категорий, вот про них дальше и пойдет речь.

Разумеется, понять, к какой из групп относиться тот или иной коктейль очень сложно. По сути, этих категория может получиться столько же, сколько и самих коктейлей, но все же здесь есть некоторая подоплека. Попробуем разобраться подробнее. Дальше будут виды коктейлей с точки зрения разной категоризации.

Классификация коктейлей с точки зрения времени употребления

Аперитивы

Это очень обширная группа коктейлей, роль которых – возбудить аппетит и в результате улучшить пищеварение. Их подают до еды и, как правило, в их состав входят крепкие спиртные напитки. В зависимости от культуры питания, аперитивы существуют в двух вариантах:

Классические аперитивы. Здесь можно выделить подобного рода коктейли: Dry Martini (Сухой мартини), Manhattan (Манхэттен), а также Kir (Кир).

Аперитивы средиземноморской Европы. В этих коктейлях чаще всего используются вермуты и битеры. Я уже писал об одном таком аперитиве - Negroni (Негрони), сюда же можно отнести и Americano (Американо).

Дижестивы

Эта группа коктейлей подается после еды (After Dinner Cocktails), как правило, в них очень большое содержание сахара, в том числе и с кофе. Яркими представителями этой группы являются коктейли White Russian (Белый Русский) и Alexander (Александр).

В любое время

Международная Барная Организация называет такие коктейли Any Time Drinks, то есть, подавать их можно в любое время, независимо от подачи еды. Сюда входят short drinks (Gimlet (Джимлет), Ржавый гвоздь (Rusty Nail) или Margarita (Маргарита)), а также long drinks (Gin Fizz (Джин Физз), Screwdriver (Отвертка), Лонг Айленд Айс Ти (Long Island Iced Tea) или Tequila Sunrise (Текила Санрайз)), как вы догадались, это одна из самых популярных групп, которая пользуется большой популярностью в ночных клубах и прочих массовых мероприятиях.

Классификация коктейлей по крепости и размеру

Если честно, то что сейчас пишу, слышу в первый раз =) даже немного стыдно. В общем, коктейли еще классифицируют по обшей крепости и объему подачи:

Hot Drinks – горячие напитки или согревающие. Объем (от 60 мл) и крепость (от 12 до 35% об.) могут быть разными.

Long Drinks – длинные напитки. От 160 до 300 мл при крепости от 7 до 17% об.

Short Drinks – короткие напитки. От 60 до 160 мл при крепости от 17 до 45% об.

Shot Drinks – приславутые шоты. Их еще называют «глотки» или shooters (шутеры): от 40 до 60 мл при разной крепости. Пьются залпом, а некоторые для красоты поджигаются.

Классификация коктейлей по вкусовым качествам (кисло-сладко)

Очень тонкая классификация, поэтому редко где можно увидеть. Я использую на блоге чаще всего первый вид классификации, но все же полезно знать и следующее:

Дэйзи (Daisy) – short drink, который состоит из одного спиртного напитка, лимонного сока, сахара и сиропа «Гренадин». Как правило, подается в бокале олд-фэшн, украшенным кружком апельсина и вишней.

Коллинзы – готовятся в знаменитом бокале collins, который является одним из разновидностей хайболов (highball) – над посудой я пока работаю, так что скоро сможете увидеть все ее разновидности. В состав таких коктейлей входят один спиртной напиток, лимонный сок, сахар, содовая и лед. Также они являются классическими long drink, а в качестве примера достаточно привести знаменитейший коктейль Коллинз (John Collins).

Коблеры и Кулеры – почти Коллинзы, только в состав не добавляется или сахар, или лимонный сок, или и то и другое. Кулеры – это спиртной напиток, который подается с газировкой и льдом (Джин-тоник или Бетон), или же с имбирным элем. А вот Коблеры подаются еще и с колотым льдом (крашем), а также фруктами;

Сауэры (Sour) – кислые коктейли. О них я уже писал, когда описывал коктейль Whiskey Sour (Виски Сауэр).

Слинги – большое содержание лимонного сока в сочетании со спиртным напитком, содовой и ложечкой сахара. Яркий представитель – Сингапур Слинг, только вместо сахара сюда идет вишневый бренди.

Суизлы – это лонг-дринки, в которые входят битеры.

Физзы – в состав коктейлей входит сильногазированная вода (to fizz с английского – «шипеть»). А заливается «шипучкой» взбитые в шейкере лимонный сок, сахар и спиртной напиток. Подаются в хайболе. Яркий представитель - Джин Физз.

Фиксы – ни чем не разбавленные коктейли, в состав которых входят крепкие алкогольные напитки, ликеры, сиропы или вина. Готовит их очень быстро: на 2/3 колотым льдом наполняется коллинз и вливаются все ингредиенты – украшаются долькой лимона.

Что ж, дальше углубляться нет смысла, по крайней мере, по видам классификации. Просто накатаю еще разновидностей коктейлей, а вы уж там решайте, кто есть кто =).

Слоистые коктейли – барная ложка и пошел наслаивать один ингредиент, за другим. Я о них уже писал в способах приготовления, так что там и смотрите =).

Сэнгери – уходящая в века классика. Готовятся сангери на основе крепких элитных напитков, разбавленных содовой, с добавлением порто Tawny и присыпкой из мускатного ореха.

Corpse Revivers – так называет эту группу именитый бармен Шарль Шуман, что трактуется как «возвращение к жизни мертвеца». Как вы догадались, это антипохмельные кокиейли, которые готовятся на основе калорийных фруктов, большого объема сока или бульона. Самые яркие из тонизирующих коктейлей – Bullshot (Удар быка) и Bloody Mary (Кровавая Мэри).

Пунши – согревающие напитки, на основе спиртного, соков, сахара и специй.

Гроги – согревающие напитки, на основе рома, лимонного сока, сахара, воды или чая, специй.

Тодди – согревающие спиртные напитки, на основе спиртного, меда или сахара, сока или воды.

Хот коффи – согревающие напитки, на основе спиртного, сахара, кофе, иногда сливок.

Джулепы – мятные листья давятся мадлером вместе с сахаром прямо в посуде подачи. Все это добро засыпается колотым людом, а сверху вливается спиртное. Представитель - Mint Julep. Мохито, кстати, считается лонг-дринком, а не джулепом.

Смэши – это более похожая форма на мохито, так как к джулепу добавляется меньше алкоголя и содовая. Подаются смэши в олд-фэшене или тумблере.

Kir – смесь ликера и шампанского. Пример - Kir Royal (Кир рояль).

Эгг-ног – лонг-дринк, приготовленный в шейкере с добавлением яйца. В эгг-ноги также добавляется молотый мускатный орех, сахар или сахарный сироп, молоко или сливки и, разумеется, спиртное.

Надо сказать, внушительный список получился. Это, наверное, пока самая познавательная для меня лично статья, в общем, я горжусь ею =). Перечисленные виды описывают далеко не все коктейли, но основы из основ все же учтены. Что ж, готовьте, фантазируйте, экспериментируйте, а я отдохну. Пока!