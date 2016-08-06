Битва барменов. Выпуск №2 и №3.

Наши лучшие бармены собрались в топовом лофте Москвы, чтобы скрестить рюмки и бутылки в Битве Барменов. По итогам голосования в прошлом выпуске победила очаровательная Нина. Пока вы со слезами провожаете Гошу, в новом выпуске сразятся Дмитрий Билык и Михаил Кузнецов. Дима не бармен и совсем недавно перебрался в Москву из Ульяновска. Он просто любит угощать людей разным алкоголем, поэтому в родном городе у Димы был свой бар. Миша профессиональный бармен. Он работает в баре «Mendeleev» и мешает алкогольные коктейли уже семь лет. Миша любит крепкие напитки с богатой историей. Давайте, посмотрим, кто победит в этот раз. Оценивать парней будет блоггер Гевор Осипян с канала шоу BoroDa.

https://www.youtube.com/watch?v=Y6UYXecP04M

В третьем выпуске вы увидите сражение Сергея Протасова и Ниджата Оджакуглиева. Ниджат профессиональный бармен. Стоит за барной стойкой ресторана «Китайская Грамота», любит мешать алкогольные коктейли и общаться с людьми. Сергей бармен любитель. Он работает управляющим в ресторане «Meat Puppets». Мешает вкусные коктейли для себя и для друзей. Обоих участников ждут три одинаковых испытания. Задача — приготовить вкусные и классные коктейли несмотря ни на что. Оценивать мастерство участников будет Родион Скрябин. Родион — голос канала «Как Бармен». Именно его шутки и колкие замечания вы слышите в наших видео.

https://www.youtube.com/watch?v=S99_g_R5NjI

