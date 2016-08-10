Битва Барменов feat. продюсер канала «Как Бармен». Выпуск №4.

В этом выпуске оценивать, кто из ребят круче, будет продюсер канала Как Бармен — Ксения Василькова. За всё время проекта Ксюша попробовала самые разные алкогольные коктейли, поэтому оценить работы барменов ей не составит труда. Первым готовить коктейль выходит Иван Пикулев. Ваня профессиональный бармен, работает в «Mercedes Bar» уже 10 лет и любит разные соревнования. Второй участник — Темур Алматов. Темур занимается обучением бариста и обслуживанием кофемашин. Смотри битву, выбирай лучшего и голосуй за него в группе ВК “Как Бармен”!