Алкоголь под микроскопом: 22 фото от Bevshots

Майкл представил публике целую серию снимков алкогольных и не только напитков, снятых под микроскопом при 1000-кратном увеличении. Чтобы сделать фотографии, напитки испаряли в герметичных контейнерах, а результат, кристаллизованные углеводы, фотографировали на 35-мм камеру. На некоторые фотографии потребовалось огромное количество времени – до трех месяцев, а также более 200 кадров, чтобы поймать нужный.

Снимки коктейлей выглядят действительно завораживающе и напоминают авангардную живопись. Невероятные цвета и формы кристаллов алкоголя удачно дополнены естественным освещением. Каждый коктейль и напиток уникален, словно снежинки. С момента открытия сайта BevShots, а произошло это в далеком 2009 году, было продано более 20 тыс. экземпляров фотографий, в том числе принты на различных предметах. Собственно, мы решили показать вам 22 фотографии из подборки Майкла, выбрав наиболее популярные алкогольные напитки.

1. Водка

2. Текила

3. Бурбон

Бурбон - это американский виски, в состав которого входит более 51% кукурузы.

4. Теннеси виски (Jack Daniel’s)

5. Скотч (шотландский виски)

6. Саке

Саке можно смело назвать рисовой водкой. Это традиционный напиток Японии.

7. Джин

8. Шампанское

9. Бельгийский ламбик

Ламбик - вид бельгийского пива, которое сбраживается в дубовых бочках из под вин.

10. Black and Tan (нарезка)

Black and Tan - это пивной коктейль, половина темного и половина светлого пива. В наших широтах его иногда еще называют “нарезкой”.

11. Коктейль Чёрный русский

12. Коктейль Кровавая Мэри

13. Коктейль Дайкири

14. Коктейль Сухой Мартини

15. Коктейль Грязный Мартини

16. Коктейль Маргарита

17. Коктейль Мятный Джулеп

Мятный Джулер - любимый напиток Уильяма Фолкнера.

18. Коктейль Пина Колада

19. Коктейль Ром-Кола

Ром-Кола - это ни что иное, как Куба Либре без сока лайма.

20. Коктейль Секс на пляже

21. Коктейль Текила Санрайз

22. Коктейль Космополитен

И как гласит народная мудрость: фотографировать алкоголь намного полезней, чем его пить. Пейте с умом и до новых встреч!