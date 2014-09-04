Идеальные пары – напитки + еда (8 фото)

Идеальные пары есть: Брэд Питт и Джоли, принц Чарльз и леди Ди, ром и кола, джин с тоником. Они сочетаются, образуя прочный союз. Фуд-фотограф Кайл Дреир (Kyle Dreier) видит через объектив своей камеры другие идеальные пары. Его работы, которые можно смело назвать креативными фотографиями еды, вызывают только здоровое чувство голода, и являются как бы аперитивом ;)

Очередной проект Кайл решил посвятить сочетаниям, которые уже давно являются устоявшейся кулинарной классикой. Представляет вашему вниманию проект Кайла Дреира под названием “Pairings”.

Идеальные пары от Кайла Дреира

Молоко + Печенье (брауни)

Минеральная вода Сан-Пелегрино + Спагетти с фрикадельками

Саке + Суши

Рутбир (прим. – популярный в США газированный напиток, т.н. корневое пиво) + Мороженое

Белое вино + Рыба

Пиво + Соленый крендель (претцель)

Красное вино + Филе Миньон (прим. – мягкий стейк из центральной части вырезки)

Пиво + Хот-Дог

Слюнкой еще не истекли? А какие ваши идеальные пары в мире алкоголя и еды?