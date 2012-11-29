Какой алкоголь пить? Барная психология: кто есть кто

Понимать психологию своих гостей - главная задача для бармена. Каждый приходит в заведение со своей целью. Кому-то просто не хватает общения, кто-то приходит в клуб поглазеть, кто-то - найти себе пару. Если научиться понимать желания каждого, то можно при минимальных усилиях дать гостю то, чего он на самом деле хочет, при этом получить достойное вознаграждение за это.

У большинства постояльцев заведений возникает лишь один вопрос: какой алкоголь пить? Задача бармена - помочь определиться. Порой, достаточно лишь задать пару наводящих вопросов и сразу же налить человеку то, чего он хочет на подсознательном уровне - это высший пилотаж. Но сегодня я об этом говорить не буду, сегодня просто немного юмора =)

А зачем вы идете в клуб или паб?