Дни рождения любят все. Есть категория людей, которые считают, что этот день лишь прибавляет 1 год и приближает старость. Но таких пессимистов немного. Главное, расслабиться и получить удовольствие от праздника, вспомнить поздравительный тост на день рождения и классно поздравить именинника.

История появления тостов

История появления традиции произносить поздравительные тосты на день рождения доподлинно неизвестна. По одной из версий, они изначально несли чисто религиозный характер. Перед тем как перейти к трапезе, люди отдавали свое почтение богам, произнося маленькие хвалебные речи. Но, древние греки пошли дальше, тосты вывели на законодательный уровень. Перед каждым приемом пищи необходимо было произносить краткое пожелание здоровья императору Августу.

У римлян был тоже интересный обычай, перед трапезой, они окунали жареный хлеб в емкость с вином. Хлеб убирал кислинку, а сам становился намного вкуснее. И перед началом трапезы произносили небольшую речь. По этой причине слово «тост» имеет 2 значения: жареный хлеб и хвалебная речь за бокалом спиртного. Но традиция с хлебом быстро канула в лету, зато появилась новая – произносить краткий тост, хотя у некоторых народов это может быть самый длинный хвалебный рассказ, как у жителей Кавказа.

Сейчас традиция произносить тосты на день рождения и другие праздники есть у каждого народа. А самый часто употребляемый маленький текст - «За здоровье!».

На Руси, тосты всегда называли «зравицами». Заимствование термина произошло только в первой половине 19 века. Впервые слово было упомянуто в церковнославянском словаре от 1847 года и трактовалось как «застольное пожелание».

По этикету, право произнести первый тост есть у хозяина торжества. Во время произнесения речи запрещено разговаривать, курить или есть. У всех гостей рюмки или фужеры должны быть в руках. В особо торжественных случаях, все гости и хозяин встают. Если это неофициальный прием, то все гости по окончании тоста чокаются. Мужчины должны держать рюмку ниже рюмок женщин.

Тосты мужчинам

Для мужчин любого возраста лучше всего выбирать простые тосты, короткие на день рождения. Неважно, они будут в стихах или в прозе, главное – глубокий смысл и душевные посыл. А чтобы праздник не был испорчен сомнительным алкоголем, узнайте,

как выбрать шампанское

, чтобы звон бокалов не прекращался.

Чтобы у тебя все ломалось: стол от пиршеств, кошелек от валюты, а кровать от удовольствия.

Чтобы у вас всегда было столько денег, сколько хочет жена, а здоровья – сколько желает мама. А если вдруг вернешься ночью домой, то пусть причина будет не та, о которой подумала мама, а та, о которой подумала супруга.

Пускай к тебе приходит только одно – радость и всегда без приглашения. Выпьем за радость в твоей жизни.

За счастье не нужно пить, за него надо бороться

За здоровье не пьют, его берегут

За любовь не нужно пить, ей надо заниматься

А все мечты и так сбудутся.

Заканчиваю свой тост и поднимаю свой бокал

С днем рождения!

Все мужчины – это взрослые дети, поэтому им нужны игрушки на протяжении всей жизни. Хочу пожелать тебе, чтобы у тебя хватило денег на машину, самолет и конечно красивую «куклу», которую можно будет возить на обеих игрушках.

Тосты женщинам

Как известно, женщины любят ушами, поэтому тосты на день рождения особенно сердечными и красивыми.

Разреши пожелать тебе крепкого здоровья, ведь оно всегда пригодится. Пожелать счастья, его почему-то всегда не хватает. Пожелать исполнения всех желаний – ведь ради этого мы живем. Все женщины как книги. Одна посвящена бизнесу, другая кулинарии, третья сексу, четвертая детям. Но ты - самая интересная, целый сборник. Хочу поднять бокал за самую лучшую и интересную в моей жизни книгу, у которой никогда не закончатся неизведанные страницы. Вечная загадка – эта та, которая имеет каждый день новую разгадку. Хочу выпить за именинницу, которая не перестает удивлять каждый день. Сейчас я пью за силу сердца и духа. За неутомимый труд твоей души. Будь благословеньем ты для многих и очень счастливо живи. Сегодня твой день рождения. Пускай твое счастье будет настоящим десертом. А десерта столько, чтобы ты никогда не смогла его съесть. Женщины разные, похожи на розы, пионы, фиалки. А ты настоящий букет. Самого лучшего желаю в твой день рождения. Пускай рыдают все, кому ты не досталась, и плачут, те, кто тебя не пожелал! Спасибо милая, что ты рядом! Если с возрастом меняется зрение, память, работа, мечты, то только ты не меняешься. Спасибо тебе подруга, что ты есть у меня.

Тосты сестре

Подбирая тост на день рождения сестре, не обязательно придерживаться каких-либо правил. Всегда можно вспомнить яркие детские события. Главное, чтобы слова были теплыми и шли от души.

Желаю милая сестричка, любимой быть всегда

Никогда не унывать, на мелочи не распыляться

Пусть рядом будет верный человек

А каждый день светлее предыдущего.

Поздравляю тебя с днем рождения, моя кровиночка. Я всегда за тебя постою горой, оберегу от обид. Милая сестренка, с днем рождения и всего самого наилучшего. Сегодня выпью я до дна и только за тебя. Желаю, чтобы ты всегда была мила, здоровой и красивой и бед не знала никогда. Моя любимая сестра,

Не смей грустить или болеть,

Пускай поет твоя душа,

Улыбкой освещается вся жизнь,

А годы – это не беда,

С днем рождения!

Сегодня пьем мы только за тебя, моя любимая сестра! Пускай твои глаза всегда сияют от восторга, душа поет, а горе обойдет.

Тосты брату

Сестры и братья являются единым целым, должны всегда друг другу помогать. Хочется верить, что в каждой семье между такими близкими людьми удалось избежать недопонимания и конфликтов. Они смогли сохранить теплые отношения своего родства на протяжении всей жизни и обязательно готовят тосты на день рождения друг другу.

Братишка мой, все для тебя,

Будь позитивным ты всегда,

Пускай всегда во всем везет,

Про все невзгоды ты забудь,

И не грузись ты никогда,

Со светлым днем рождения!

Хочу поднять бокал я за тебя, мой братишка! Я помню тебя шалопаем, скучаю по детству. Пускай везет тебе во всем, а жизнь будет полной и насыщенной. С днем рождения!

Чтоб пилось и моглось,

Не терялась в жизни ось,

Чтоб была веселой ночь,

Много денег от души желаю,

С днем рождения, милый брат!

Что пожелать тебе братишка в такой важный день в году. Конечно благородного сердца, здорового тела и богатого дома. С днем рождения!

А если вы собираетесь на торжество, то дадим совет, что не будем лишним узнать,

как пить и не пьянеть

.

Тосты на юбилей

Юбилеи принято отмечать красиво и пышно, а тосты могут быть короткие и длинные, прикольные и в стихах. Классическим «юбилеем» является 50-летие. Хотя празднуют и раньше, начиная с 10 лет, затем в 25, 25, 30 и так далее.

Юбилей сегодня у тебя

Улыбнись и будь собой,

Не старей и не болей,

Я желаю -

Благодати, яркой жизни,

И здоровья, да сполна!

С юбилеем, дорогая!

Я не знаю твой секрет,

Только изменений нет.

Ты как раньше лучше всех,

Что фигура, что душа,

Слаще водки для мужчин,

И всем ты хороша.

Пожелать тебе хочу я,

Быть счастливой и прекрасной

И о прошлом не жалеть.

20 лет – это начало. Самое время строить планы. С юбилеем, пускай сбудутся все мечты, и хватит жизненной энергии на реализацию запланированного. В 30 лет уже можно оценить достигнутое, но, и время строить планы на будущее. С юбилеем дорогой, пускай твои желания и возможности идут нога в ногу.

Быстро годы пролетели

К 35 созрел,

Для свершений, новых дел,

Для ответственных решений.

Пожелать тебе хочу я,

Быть смелее, не робеть

Ведь какие наши годы,

Завтра будет веселей.

С юбилеем!

40 – всего лишь дата в документах,

Глаза горят, душа готова в бой,

Шагай смелее ты вперед,

А пожелать могу я только:

Живи красиво и не о чем ты не жалей,

И о мечтах не забывай

С днем рождения!

Что такое 45 – это время, когда уже самое важное сделано, но самое интересное только впереди. Ты уже опытен, но в душе ребенок. Так выпьем же за юбиляра, у которого звездный час впереди. Вот тебе уж 50,

Счастья, долгих лет, добра!

Радости тебе сполна,

Денег много и душевного тепла!

55 мы отмечаем,

Будь всегда счастливой ты,

Волшебства тебе, успехов,

Много радостных деньков!

Что такое 60?

Женщина прекрасна,

Даже в возрасте таком,

Желаю форму не терять,

И как звезда всегда сиять!

С юбилеем,

За твое здоровье мой тост!

65 лет – это не просто дата в паспорте, это показатель мудрости и опыта. В этот день хочется пожелать крепкого здоровья как прочный дуб, отменного настроения как погода солнечным весенним днем и верных друзей. В Вашей копилке уже 70 лет. У Вас все есть, семья, любовь, достаток. Так что же пожелать? Здоровья точно пожелать и преумножения всего хорошего, что уже есть!

Тосты папе

Отца можно поздравить даже своими словами, ведь об этом человеке дети знают все. Но, если избыток чувств не дает возможность подобрать правильные слова, всегда можно воспользоваться нашим сайтом и выбрать красивый тост. Ведь простые слова не менее ценны, чем дорогой подарок. Совершенно неважно, будет текст краткий, длинный, простой или в стихах, главное внимание.

Если дети – это цветы, то папа – главный садовник. Цветы уже расцвели и готовы оказать помощь садовнику. Будь здоров, папа, у тебя еще впереди внуки! С днем рождения! Желаю крепкой опоры – она есть и это жена, верных друзей – они рядом, радости – это мы, дети. Любимый папа – здоровья как у быка, все остальное и так придет. С днем рождения! Дорогой папочка, хочу тебя обнять и в твой день рождения от всей души пожелать: тепла и радости, здоровья и любви. Ты смелый, всегда защитишь,

Ругаешь – по делу,

А хвалишь – с душой!

Ты шалость простишь,

Тебе подражаю и очень горжусь!

Дорогой папа, с днем рождения!

Тосты маме

Ни в коем случае нельзя пропускать день рождение мамы. Благодаря этому человеку мы появляемся на свет. Только мама готова на все ради своего ребенка.

Никого тебя нет ближе и роднее,

За все обиды, мама ты меня прости,

Сегодня искренне желаю

Здоровья, счастья и любви.

Мамочка, любимая и родная,

Душевно тебя поздравляю,

Пусть ангел хранитель тебя бережет,

И небо даст терпения и сил.

И много раз я повторю,

На свете нет тебя роднее.

С днем рождения, много лет счастливой жизни!

Как сказал один великий поэт, человек не перестает быть ребенком, пока жива его мать. Предлагаю выпить за самого бескорыстного и святого человека в моей жизни – маму. Пускай здоровье не уходит, а на душе всегда будет тепло. За тебя мамуля, я поднимаю свой бокал,

Пускай тебя никто не обижает,

А счастье льет как из ведра,

Будь ты здорова вечно,

И не грусти ты никогда.

За тебя, я пью до дна!

Тебя мамуля, я спешу поздравить! Ведь день рождение лишь раз в году. Пусть в жизнь будет только позитив, здоровье, счастье и веселье. Мамуля, милая моя,

В честь дня рождения,

Поднимем мы бокалы,

И пожелаем жить без бед,

Будь здорова, весела

И живи в любви всегда!

Тосты коллеге

Если в коллективе принято отмечать праздники, то не лишним будет подготовить тосты на день рождения коллегам. Но, надо помнить, что есть правила этикета, даже если в отделе очень теплая атмосфера. Не стоит делать акцент на возрасте, если празднуется не юбилей. С подарком тоже можно сильно не перенапрягаться, ведь главное, внимание. Можете также

выбрать самые веселые тосты

.

Предлагаю выпить за то,

Чтобы абсолютно все было у вас хорошо,

Чтобы все мечты сбывались,

А над проблемами только смеялись!

Если веришь, что звезда всегда падает к исполнению желаний, то пусть твоя жизнь будет бесконечным звездопадом! Хотелось бы праздновать день рождение каждый день, чтобы успеть рассказать всему миру о достоинствах нашего именинника. Но, сегодня выпьем за два самых главных достоинства – за то, что ты есть и есть с нами! Быть человеком – это много, а женщиной – еще больше. Так выпьем за нашу дорогую коллегу, которая не только самый лучший сотрудник, но и женщина, с большой буквы. Ты умеешь всегда выглядеть хорошо, оказать помощь и поднять настроение. С днем рождения и удачи! Не грусти! Пускай квартира – ноль, деньги – ноль, машина – ноль, зато здоровье – единица. Так выпьем за то, чтобы у тебя вся жизнь прошла под знаком единицы с огромным количеством нолей. А если хватит храбрости, то можно произнести короткое и дерзкое поздравление-тост с днем рождения. Друзья, выпьем за именинника! Нам все равно, за что пить, а виновнику приятно! Есть мнение, что молодость – это быстро уходящий недостаток. Но, я верю, что уходит время, а недостаток остается. Поэтому выпьем за нашего именинника, с таким недостатком! Дорогой, коллега! Поздравляют тебя с днем рождения, и пускай в твоей жизни встречаются только те люди, за которых хочется выпить, а не напиться. Большой зарплаты тебе и любви. А самое главное, достаточно времени, чтобы сполна натешиться и тем и другим.

Тосты начальнику

Тост имениннику на день рождения, а точнее начальнику, не обязательно должен быть официальным и серьезным. Если обстановка и взаимоотношения позволяют, поздравление может быть юмористическим.

Желаю, чтобы вы никому не позволили отнять свое счастье. Вы заслужили самого лучшего в своей жизни. А в этот день я поднимаю свой бокал за начало вашего следующего и светлого периода в жизни. Отличное настроение у начальника – спокойствие в коллективе. Так поднимем свои бокала за то, чтобы оптимизм и радушие никогда не иссякали у именинника, а тучки на рабочем небосклоне мы поможем разогнать. Как говорят в народе, чтобы стать красивее, надо созерцать красивое, чтобы стать умнее – общаться с умным, чтобы веселее – общаться с веселым человек. Так выпьем за нашего руководителя, после общения, с которым мы становимся красивее, умнее и веселее. У каждого свой жизненный путь, кому-то магистраль, кому-то лесная маленькая тропа, а кому-то просека. Пускай в вашей жизни будет только широкая дорога, наполненная радости и счастья. С днем рождения! Мы - не подарки, эта так,

Но, в день рождения для Вас

Есть у нас для Вас наказ:

Каждый месяц для доплаты

Издавать крутой приказ!

Мы желаем Вам терпенья,

Много денег и успех,

Быть лояльным, не скандальным,

Выходными чаще награждать,

Смотреть на опозданья проще.

И самое главное сказать –

С днем рождения,

Любимый начальник!

Под такой классный тост можно придумать не менее классную сценку.

Хочу пожелать вам жить каждый день все лучше и лучше, независимо от того, сколько врагов раздражает это.

Многие компании накрывают стол для именинника, небольшие закуски и выпивка. Чаще люди в возрасте любят напитки покрепче, поэтому не лишним будет узнать,

как выбрать лучший ром

.

Немного интересных фактов

У некоторых европейских народов сохранилась примета, что если тост плохой или не должным образом произнесен, то у человека 7 лет будет плохой секс.

Вы не знаете, откуда пошло понятие «штрафная рюмка»? В Древней Греции (4-5 в. до н.э.) торжества и пиры переросли в некий культ. Ни количество яств, спиртных напитков, их ассортимент совершенно не регламентировалось. Однако существовал некий «устав». Одно из правил гласило – к началу пира ни в коем случае нельзя было опаздывать. Опоздавшему приходилось платить. Сейчас такому гостю наливают «штрафную рюмку».

Почему нельзя ставить на стол пустую бутылку. На этот счет есть интересная легенда. Казаки, по возвращению из Франции после войны (1812-1814 годы) привезли это правило на Русь. В те времена, во Франции не велся подсчет поданных в корчме бутылок. Расчет с посетителями велся по количество пустой тары на столе. Казаки сразу поняли, что спрятав одну, вторую, а то и больше бутылок можно серьезно сэкономить.

Тост – это традиция, сохранившаяся с древних времен. Поэтому будьте открыты и не скупитесь на слова. Красивые и добрые поздравления оставляют след в душе, запоминаются. Не так важен подарок ко дню рождения, как добрые слова и внимание. И не забывайте, что поздравительные открытки никто не отменял, в них можно сказать все, что не решаетесь при личной встрече.