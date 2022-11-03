История появления тостовИстория появления традиции произносить поздравительные тосты на день рождения доподлинно неизвестна. По одной из версий, они изначально несли чисто религиозный характер. Перед тем как перейти к трапезе, люди отдавали свое почтение богам, произнося маленькие хвалебные речи. Но, древние греки пошли дальше, тосты вывели на законодательный уровень. Перед каждым приемом пищи необходимо было произносить краткое пожелание здоровья императору Августу. У римлян был тоже интересный обычай, перед трапезой, они окунали жареный хлеб в емкость с вином. Хлеб убирал кислинку, а сам становился намного вкуснее. И перед началом трапезы произносили небольшую речь. По этой причине слово «тост» имеет 2 значения: жареный хлеб и хвалебная речь за бокалом спиртного. Но традиция с хлебом быстро канула в лету, зато появилась новая – произносить краткий тост, хотя у некоторых народов это может быть самый длинный хвалебный рассказ, как у жителей Кавказа. Сейчас традиция произносить тосты на день рождения и другие праздники есть у каждого народа. А самый часто употребляемый маленький текст - «За здоровье!». На Руси, тосты всегда называли «зравицами». Заимствование термина произошло только в первой половине 19 века. Впервые слово было упомянуто в церковнославянском словаре от 1847 года и трактовалось как «застольное пожелание». По этикету, право произнести первый тост есть у хозяина торжества. Во время произнесения речи запрещено разговаривать, курить или есть. У всех гостей рюмки или фужеры должны быть в руках. В особо торжественных случаях, все гости и хозяин встают. Если это неофициальный прием, то все гости по окончании тоста чокаются. Мужчины должны держать рюмку ниже рюмок женщин.
Тосты мужчинамДля мужчин любого возраста лучше всего выбирать простые тосты, короткие на день рождения. Неважно, они будут в стихах или в прозе, главное – глубокий смысл и душевные посыл. А чтобы праздник не был испорчен сомнительным алкоголем, узнайте, как выбрать шампанское , чтобы звон бокалов не прекращался.
- Чтобы у тебя все ломалось: стол от пиршеств, кошелек от валюты, а кровать от удовольствия.
- За счастье не нужно пить, за него надо бороться
- Все мужчины – это взрослые дети, поэтому им нужны игрушки на протяжении всей жизни. Хочу пожелать тебе, чтобы у тебя хватило денег на машину, самолет и конечно красивую «куклу», которую можно будет возить на обеих игрушках.
Тосты женщинамКак известно, женщины любят ушами, поэтому тосты на день рождения особенно сердечными и красивыми.
- Разреши пожелать тебе крепкого здоровья, ведь оно всегда пригодится. Пожелать счастья, его почему-то всегда не хватает. Пожелать исполнения всех желаний – ведь ради этого мы живем.
- Все женщины как книги. Одна посвящена бизнесу, другая кулинарии, третья сексу, четвертая детям. Но ты - самая интересная, целый сборник. Хочу поднять бокал за самую лучшую и интересную в моей жизни книгу, у которой никогда не закончатся неизведанные страницы.
- Вечная загадка – эта та, которая имеет каждый день новую разгадку. Хочу выпить за именинницу, которая не перестает удивлять каждый день.
- Сейчас я пью за силу сердца и духа. За неутомимый труд твоей души. Будь благословеньем ты для многих и очень счастливо живи.
- Сегодня твой день рождения. Пускай твое счастье будет настоящим десертом. А десерта столько, чтобы ты никогда не смогла его съесть.
- Женщины разные, похожи на розы, пионы, фиалки. А ты настоящий букет. Самого лучшего желаю в твой день рождения.
- Пускай рыдают все, кому ты не досталась, и плачут, те, кто тебя не пожелал! Спасибо милая, что ты рядом!
- Если с возрастом меняется зрение, память, работа, мечты, то только ты не меняешься. Спасибо тебе подруга, что ты есть у меня.
Тосты сестреПодбирая тост на день рождения сестре, не обязательно придерживаться каких-либо правил. Всегда можно вспомнить яркие детские события. Главное, чтобы слова были теплыми и шли от души.
- Желаю милая сестричка, любимой быть всегда
- Поздравляю тебя с днем рождения, моя кровиночка. Я всегда за тебя постою горой, оберегу от обид. Милая сестренка, с днем рождения и всего самого наилучшего.
- Сегодня выпью я до дна и только за тебя. Желаю, чтобы ты всегда была мила, здоровой и красивой и бед не знала никогда.
- Моя любимая сестра,
- Сегодня пьем мы только за тебя, моя любимая сестра! Пускай твои глаза всегда сияют от восторга, душа поет, а горе обойдет.
Тосты братуСестры и братья являются единым целым, должны всегда друг другу помогать. Хочется верить, что в каждой семье между такими близкими людьми удалось избежать недопонимания и конфликтов. Они смогли сохранить теплые отношения своего родства на протяжении всей жизни и обязательно готовят тосты на день рождения друг другу.
- Братишка мой, все для тебя,
- Хочу поднять бокал я за тебя, мой братишка! Я помню тебя шалопаем, скучаю по детству. Пускай везет тебе во всем, а жизнь будет полной и насыщенной. С днем рождения!
- Чтоб пилось и моглось,
- Что пожелать тебе братишка в такой важный день в году. Конечно благородного сердца, здорового тела и богатого дома. С днем рождения!
Тосты на юбилейЮбилеи принято отмечать красиво и пышно, а тосты могут быть короткие и длинные, прикольные и в стихах. Классическим «юбилеем» является 50-летие. Хотя празднуют и раньше, начиная с 10 лет, затем в 25, 25, 30 и так далее.
- Юбилей сегодня у тебя
- С юбилеем, дорогая!
- 20 лет – это начало. Самое время строить планы. С юбилеем, пускай сбудутся все мечты, и хватит жизненной энергии на реализацию запланированного.
- В 30 лет уже можно оценить достигнутое, но, и время строить планы на будущее. С юбилеем дорогой, пускай твои желания и возможности идут нога в ногу.
- Быстро годы пролетели
- 40 – всего лишь дата в документах,
- Что такое 45 – это время, когда уже самое важное сделано, но самое интересное только впереди. Ты уже опытен, но в душе ребенок. Так выпьем же за юбиляра, у которого звездный час впереди.
- Вот тебе уж 50,
- 55 мы отмечаем,
- Что такое 60?
- 65 лет – это не просто дата в паспорте, это показатель мудрости и опыта. В этот день хочется пожелать крепкого здоровья как прочный дуб, отменного настроения как погода солнечным весенним днем и верных друзей.
- В Вашей копилке уже 70 лет. У Вас все есть, семья, любовь, достаток. Так что же пожелать? Здоровья точно пожелать и преумножения всего хорошего, что уже есть!
Тосты папеОтца можно поздравить даже своими словами, ведь об этом человеке дети знают все. Но, если избыток чувств не дает возможность подобрать правильные слова, всегда можно воспользоваться нашим сайтом и выбрать красивый тост. Ведь простые слова не менее ценны, чем дорогой подарок. Совершенно неважно, будет текст краткий, длинный, простой или в стихах, главное внимание.
- Если дети – это цветы, то папа – главный садовник. Цветы уже расцвели и готовы оказать помощь садовнику. Будь здоров, папа, у тебя еще впереди внуки! С днем рождения!
- Желаю крепкой опоры – она есть и это жена, верных друзей – они рядом, радости – это мы, дети. Любимый папа – здоровья как у быка, все остальное и так придет. С днем рождения!
- Дорогой папочка, хочу тебя обнять и в твой день рождения от всей души пожелать: тепла и радости, здоровья и любви.
- Ты смелый, всегда защитишь,
Тосты мамеНи в коем случае нельзя пропускать день рождение мамы. Благодаря этому человеку мы появляемся на свет. Только мама готова на все ради своего ребенка.
- Никого тебя нет ближе и роднее,
- Мамочка, любимая и родная,
- Как сказал один великий поэт, человек не перестает быть ребенком, пока жива его мать. Предлагаю выпить за самого бескорыстного и святого человека в моей жизни – маму. Пускай здоровье не уходит, а на душе всегда будет тепло.
- За тебя мамуля, я поднимаю свой бокал,
- Тебя мамуля, я спешу поздравить! Ведь день рождение лишь раз в году. Пусть в жизнь будет только позитив, здоровье, счастье и веселье.
- Мамуля, милая моя,
Тосты коллегеЕсли в коллективе принято отмечать праздники, то не лишним будет подготовить тосты на день рождения коллегам. Но, надо помнить, что есть правила этикета, даже если в отделе очень теплая атмосфера. Не стоит делать акцент на возрасте, если празднуется не юбилей. С подарком тоже можно сильно не перенапрягаться, ведь главное, внимание. Можете также выбрать самые веселые тосты .
- Предлагаю выпить за то,
- Если веришь, что звезда всегда падает к исполнению желаний, то пусть твоя жизнь будет бесконечным звездопадом!
- Хотелось бы праздновать день рождение каждый день, чтобы успеть рассказать всему миру о достоинствах нашего именинника. Но, сегодня выпьем за два самых главных достоинства – за то, что ты есть и есть с нами!
- Быть человеком – это много, а женщиной – еще больше. Так выпьем за нашу дорогую коллегу, которая не только самый лучший сотрудник, но и женщина, с большой буквы. Ты умеешь всегда выглядеть хорошо, оказать помощь и поднять настроение. С днем рождения и удачи!
- Не грусти! Пускай квартира – ноль, деньги – ноль, машина – ноль, зато здоровье – единица. Так выпьем за то, чтобы у тебя вся жизнь прошла под знаком единицы с огромным количеством нолей.
- А если хватит храбрости, то можно произнести короткое и дерзкое поздравление-тост с днем рождения.
- Друзья, выпьем за именинника! Нам все равно, за что пить, а виновнику приятно!
- Есть мнение, что молодость – это быстро уходящий недостаток. Но, я верю, что уходит время, а недостаток остается. Поэтому выпьем за нашего именинника, с таким недостатком!
- Дорогой, коллега! Поздравляют тебя с днем рождения, и пускай в твоей жизни встречаются только те люди, за которых хочется выпить, а не напиться.
- Большой зарплаты тебе и любви. А самое главное, достаточно времени, чтобы сполна натешиться и тем и другим.
Тосты начальникуТост имениннику на день рождения, а точнее начальнику, не обязательно должен быть официальным и серьезным. Если обстановка и взаимоотношения позволяют, поздравление может быть юмористическим.
- Желаю, чтобы вы никому не позволили отнять свое счастье. Вы заслужили самого лучшего в своей жизни. А в этот день я поднимаю свой бокал за начало вашего следующего и светлого периода в жизни.
- Отличное настроение у начальника – спокойствие в коллективе. Так поднимем свои бокала за то, чтобы оптимизм и радушие никогда не иссякали у именинника, а тучки на рабочем небосклоне мы поможем разогнать.
- Как говорят в народе, чтобы стать красивее, надо созерцать красивое, чтобы стать умнее – общаться с умным, чтобы веселее – общаться с веселым человек. Так выпьем за нашего руководителя, после общения, с которым мы становимся красивее, умнее и веселее.
- У каждого свой жизненный путь, кому-то магистраль, кому-то лесная маленькая тропа, а кому-то просека. Пускай в вашей жизни будет только широкая дорога, наполненная радости и счастья. С днем рождения!
- Мы - не подарки, эта так,
- Хочу пожелать вам жить каждый день все лучше и лучше, независимо от того, сколько врагов раздражает это.