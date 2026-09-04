Реклама и сотрудничество
Ромовый Дневник — тематический информационный проект о напитках, рецептах, барной культуре и домашнем винокурении.
Форматы размещения
Нативный материал
Обзор, рецепт или экспертная публикация с прозрачным указанием рекламного характера.
Баннерная реклама
Размещение в доступных рекламных позициях с учётом настроек приватности посетителя.
Тест-драйв или обзор
Редакционный формат с заранее согласованными условиями и раскрытием сотрудничества.
Спецпроект
Серия материалов или индивидуальный формат после проверки тематики и ограничений.
Аудитория и показатели
Актуальные подтверждённые показатели и доступные форматы предоставляются по запросу. Публичные гарантии охвата, кликов или результата не даются.
Реклама и данные посетителей
При включённой рекламе сервисы Яндекс / Adfox, VK Реклама / myTarget и Sape могут использовать cookies и сведения о посещении страниц, показах и кликах для подбора рекламы, измерения её эффективности и защиты от недействительного трафика. Это относится и к технологиям Яндекс Метрики, если они используются в составе рекламного сервиса. Состав данных и порядок отказа описаны в политике обработки персональных данных и политике cookies.
Маркировка и ограничения
- Рекламные материалы отделяются от редакционных и маркируются словом «Реклама».
- До публикации рекламодатель предоставляет необходимые сведения; при применимости размещаются данные рекламодателя и рекламный идентификатор (erid).
- Материалы проходят проверку на соответствие тематике сайта и применимым ограничениям рекламы алкоголя.
- Скрытая реклама и публикации без требуемой маркировки не принимаются.
Контакты
По вопросам рекламы:adv@therumdiary.ru
Дата редакции: 2026-09-04.