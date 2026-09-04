Форматы размещения

Нативный материал Обзор, рецепт или экспертная публикация с прозрачным указанием рекламного характера. Баннерная реклама Размещение в доступных рекламных позициях с учётом настроек приватности посетителя. Тест-драйв или обзор Редакционный формат с заранее согласованными условиями и раскрытием сотрудничества. Спецпроект Серия материалов или индивидуальный формат после проверки тематики и ограничений.

Аудитория и показатели

Актуальные подтверждённые показатели и доступные форматы предоставляются по запросу. Публичные гарантии охвата, кликов или результата не даются.

Реклама и данные посетителей

При включённой рекламе сервисы Яндекс / Adfox, VK Реклама / myTarget и Sape могут использовать cookies и сведения о посещении страниц, показах и кликах для подбора рекламы, измерения её эффективности и защиты от недействительного трафика. Это относится и к технологиям Яндекс Метрики, если они используются в составе рекламного сервиса. Состав данных и порядок отказа описаны в политике обработки персональных данных и политике cookies.

Маркировка и ограничения

Рекламные материалы отделяются от редакционных и маркируются словом «Реклама».

До публикации рекламодатель предоставляет необходимые сведения; при применимости размещаются данные рекламодателя и рекламный идентификатор (erid).

Материалы проходят проверку на соответствие тематике сайта и применимым ограничениям рекламы алкоголя.

Скрытая реклама и публикации без требуемой маркировки не принимаются.

Контакты

По вопросам рекламы: adv@therumdiary.ru

Дата редакции: 2026-09-04.