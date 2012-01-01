Калькулятор расчета параметров сахарной браги помогает определить оптимальное соотношение сахара и воды для успешного брожения. Правильный расчет гидромодуля и концентрации сахара критичен для получения качественного самогона с максимальным выходом спирта.

Что такое гидромодуль и почему он важен

Определение гидромодуля

Гидромодуль — это соотношение массы сахара к объему раствора (воды + сахара). Обычно обозначается как 1/4, 1/5 и т.д., что означает: на 1 кг сахара приходится 4 или 5 литров полного раствора. Правильный гидромодуль — ключ к успешному брожению и максимальному выходу спирта.

Почему нельзя добавлять бесконечно много сахара

Дрожжи способны переварить определенный объем сахара. Если концентрация превысит оптимальный уровень (обычно 25%), дрожжи начнут угнетаться. Когда концентрация достигает критического порога (~30% и выше), брожение может остановиться вовсе. Оставшийся сахар остается в браге, качество продукта ухудшается, выход спирта становится ниже ожидаемого.

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