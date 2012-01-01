Калькулятор алкоголя в крови рассчитывает концентрацию этанола в организме по формуле Видмарка. Показывает промилле, концентрацию в выдыхаемом воздухе и время полного выведения из организма.

Важно: результат приблизительный, не является измерением или юридическим доказательством и ни при каком значении не разрешает управлять автомобилем. Если употребляли алкоголь — не садитесь за руль.