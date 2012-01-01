Калькулятор алкоголя в крови
Калькулятор алкоголя в крови рассчитывает концентрацию этанола в организме по формуле Видмарка. Показывает промилле, концентрацию в выдыхаемом воздухе и время полного выведения из организма.
Важно: результат приблизительный, не является измерением или юридическим доказательством и ни при каком значении не разрешает управлять автомобилем. Если употребляли алкоголь — не садитесь за руль.
Онлайн калькулятор алкоголя в крови
Параметры
Результаты расчета
Степень опьянения:
Расчёт не подтверждает трезвость
Не используйте результат для решения о поездке. Это приблизительный расчёт, а не измерение. Единственный безопасный выбор после алкоголя — не управлять транспортом.
Таблица выведения алкоголя из организма
|Вес
|60 кг
|70 кг
|80 кг
|90 кг
|100 кг
|Выпито
|Пиво 4%
|0ч.35м.
|0ч.30м.
|0ч.26м.
|0ч.23м.
|0ч.21м.
|100г
|1ч.44м.
|1ч.29м.
|1ч.18м.
|1ч.10м.
|1ч.03м.
|300г
|2ч.54м.
|2ч.41м.
|2ч.29м.
|2ч.21м.
|2ч.14м.
|500г
|Пиво 6%
|0ч.51м.
|0ч.45м.
|0ч.39м.
|0ч.35м.
|0ч.31м.
|100г
|2ч.11м.
|1ч.44м.
|1ч.29м.
|1ч.20м.
|1ч.12м.
|300г
|4ч.21м.
|3ч.44м.
|3ч.16м.
|2ч.54м.
|2ч.37м.
|500г
|Джин-тоник 9%
|1ч.18м.
|1ч.07м.
|0ч.59м.
|0ч.52м.
|0ч.47м.
|100г
|3ч.55м.
|3ч.21м.
|2ч.56м.
|2ч.37м.
|2ч.21м.
|300г
|6ч.32м.
|5ч.35м.
|4ч.54м.
|4ч.21м.
|3ч.55м.
|500г
|Шампанское 11%
|1ч.39м.
|1ч.22м.
|1ч.09м.
|1ч.01м.
|0ч.54м.
|100г
|4ч.37м.
|4ч.06м.
|3ч.35м.
|3ч.11м.
|2ч.52м.
|300г
|7ч.59м.
|6ч.50м.
|5ч.59м.
|5ч.19м.
|4ч.47м.
|500г
|Портвейн 18%
|2ч.37м.
|2ч.14м.
|1ч.57м.
|1ч.44м.
|1ч.34м.
|100г
|7ч.50м.
|6ч.43м.
|5ч.52м.
|5ч.13м.
|4ч.42м.
|300г
|13ч.03м.
|11ч.11м.
|9ч.47м.
|8ч.42м.
|7ч.50м.
|500г
|Настойка 24%
|3ч.29м.
|2ч.59м.
|2ч.37м.
|2ч.19м.
|2ч.04м.
|100г
|10ч.26м.
|8ч.57м.
|7ч.50м.
|6ч.58м.
|6ч.16м.
|300г
|17ч.24м.
|14ч.55м.
|13ч.03м.
|11ч.36м.
|10ч.26м.
|500г
|Ликер 30%
|4ч.21м.
|3ч.44м.
|3ч.19м.
|3ч.00м.
|2ч.37м.
|100г
|13ч.03м.
|11ч.11м.
|9ч.47м.
|8ч.42м.
|7ч.50м.
|300г
|21ч.45м.
|18ч.39м.
|16ч.19м.
|14ч.30м.
|13ч.03м.
|500г
|Водка 40%
|5ч.48м.
|4ч.58м.
|4ч.21м.
|3ч.53м.
|3ч.29м.
|100г
|17ч.24м.
|14ч.55м.
|13ч.03м.
|11ч.49м.
|10ч.26м.
|300г
|29ч.00м.
|24ч.51м.
|21ч.45м.
|19ч.20м.
|17ч.24м.
|500г
|Коньяк 42%
|6ч.05м.
|5ч.13м.
|4ч.34м.
|4ч.04м.
|3ч.39м.
|100г
|18ч.16м.
|15ч.40м.
|13ч.42м.
|12ч.11м.
|10ч.58м.
|300г
|30ч.27м.
|26ч.06м.
|22ч.50м.
|20ч.18м.
|18ч.16м.
|500г
Информация для водителей
В законодательстве РФ указаны пороги погрешности: 0,16 мг/л в выдыхаемом воздухе и 0,3 г/л в крови. Это не «разрешённая доза» и не основание садиться за руль.
За управление в состоянии опьянения предусмотрены штраф 45 000 ₽ и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. См. статью 12.8 КоАП РФ.
Главное правило: после употребления алкоголя не садитесь за руль.