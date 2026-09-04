Политика обработки персональных данных

Эта политика конфиденциальности описывает обработку данных посетителей therumdiary.ru и лиц, которые обращаются к администрации по электронной почте, с учётом Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Для чтения материалов регистрация не требуется. Само посещение сайта не означает согласия на рекламу и связанную с ней аналитику.

1. Оператор и контакты

Оператор сайта — ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕРСКАЯ РЕШЕНИЙ". Адрес: 111024, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово, ул 2-я Кабельная, д. 2, стр. 2Б, этаж/помещ./ком. 2/VIII/2. По вопросам обработки данных можно написать на admin@therumdiary.ru.

2. Какие данные обрабатываются

Технические журналы сервера: IP-адрес, дата и время запроса, адрес страницы, код ответа, user-agent и referrer. Они нужны для доставки сайта, диагностики и защиты.

IP-адрес, дата и время запроса, адрес страницы, код ответа, user-agent и referrer. Они нужны для доставки сайта, диагностики и защиты. Локальные настройки браузера: выбор в отношении рекламы и аналитики, а также закрытие уведомления о cookies.

выбор в отношении рекламы и аналитики, а также закрытие уведомления о cookies. Переписка: адрес отправителя и содержание письма, если посетитель сам обращается по email.

адрес отправителя и содержание письма, если посетитель сам обращается по email. Данные Яндекс Метрики: при включённой аналитике — сведения о посещениях, устройстве и браузере, источниках переходов, просмотренных страницах, времени на сайте, кликах и переходах по ссылкам, а также cookie-идентификаторы и сетевые данные, включая IP-адрес.

при включённой аналитике — сведения о посещениях, устройстве и браузере, источниках переходов, просмотренных страницах, времени на сайте, кликах и переходах по ссылкам, а также cookie-идентификаторы и сетевые данные, включая IP-адрес. Рекламные данные: при включённой рекламе — IP-адрес, примерное местоположение по IP, cookie-идентификаторы, сведения о браузере и устройстве, посещённых страницах, показах и кликах в объёме, зависящем от используемого рекламного сервиса. Подробнее о технологиях Яндекса — в разделе 4.

IP-адреса, cookie и другие идентификаторы могут относиться к персональным данным, в том числе в сочетании с другими сведениями. Отсутствие имени посетителя само по себе не делает эти данные обезличенными.

Калькулятор алкоголя работает в браузере: введённые значения не отправляются на сервер и не сохраняются сайтом.

3. Настройки рекламы и аналитики

На обычных страницах сайта Яндекс Метрика и рекламные сервисы включены по умолчанию. Они используются для анализа посещаемости и улучшения сайта, подбора и показа рекламы, измерения её эффективности, учёта показов и кликов и выявления недействительного трафика.

Отключить рекламу и аналитику можно на отдельной странице «Настройки приватности». Настройка сохраняется в браузере, прежний сохранённый отказ учитывается. Отключение не ограничивает доступ к статьям. На обычных страницах может показываться небольшое уведомление о cookies. Кнопка «Понятно» закрывает только уведомление и не означает согласия на рекламу или изменения настроек.

На страницах этой политики, политики cookies, рекламы и сотрудничества, настроек приватности, а также калькулятора алкоголя Яндекс Метрика и рекламные сервисы не запускаются.

4. Реклама Яндекса и Яндекс Метрика

На сайте используется сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, счётчик № 92632382. Он помогает оценивать посещаемость, источники переходов и востребованность материалов, находить проблемы навигации и улучшать сайт. Включены карта кликов, учёт переходов по внешним ссылкам и уточнение показателя отказов. Вебвизор, передача данных электронной коммерции и Яндекс Тег Менеджер в коде счётчика выключены.

Для показа рекламы используется Яндекс / Adfox; в аукционе верхнего рекламного блока участвуют VK Реклама / myTarget и Sape. Помимо счётчика посещаемости, рекламный код может содержать собственные средства измерения показов, кликов и других параметров рекламы, в том числе компоненты, использующие технологии Яндекс Метрики. Отключение отдельного счётчика посещаемости не исключает сбор данных рекламными сервисами.

При работе этих технологий Яндексу могут передаваться IP-адрес и примерное местоположение, идентификаторы cookie и браузера, тип устройства, браузер и операционная система, язык, параметры экрана, дата и время посещения, адрес и заголовок страницы, источник перехода, сведения о просмотре страницы и взаимодействии с рекламой. Конкретный состав зависит от загруженного компонента, его настроек и возможностей браузера. Возможные данные Метрики перечислены в справке Яндекса.

Аналитические данные используются для статистики посещаемости и улучшения сайта. Рекламные данные — для оценки эффективности размещений, подбора объявлений, ограничения повторных показов и защиты от недействительных показов и кликов. Яндекс может сопоставлять идентификаторы с другими имеющимися у него сведениями в соответствии со своей политикой. Также рекламный код Adfox может анализировать видимый текст страницы для подбора рекламы по её теме.

Получатель данных — ООО «ЯНДЕКС», Россия, 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 16. При обработке данных в рамках Рекламной сети Яндекса сайт и Яндекс выступают самостоятельными операторами согласно соглашению РСЯ об обработке персональных данных. Яндекс может привлекать аффилированных лиц и партнёров на условиях своей политики конфиденциальности.

Работа рекламных компонентов описана в правилах Рекламной сети Яндекса. В отношении данных собственного счётчика Метрики администрация сайта является оператором, а Яндекс обрабатывает данные по её поручению согласно разделу 5 условий Яндекс Метрики. В случаях использования других сервисов Яндекса или соответствующих настроек счётчика данные также могут обрабатываться Яндексом по его политике конфиденциальности.

Google Analytics на сайте не подключён. Значения калькулятора не отправляются в Метрику и рекламные сервисы. Передача имён, телефонов, email или содержания обращений в качестве пользовательских параметров аналитики не настроена. Карта кликов не означает включение записи пользовательских сессий Вебвизором.

5. Другие поставщики и условия подключения

При включённой рекламе используются следующие поставщики. Сайт не выбирает рекламную сеть по стране посетителя:

Яндекс: Рекламная сеть, Adfox и рекламная аналитика — политика поставщика.

— политика поставщика. VK Реклама / myTarget — политика поставщика.

— политика поставщика. Sape — политика поставщика.

Рекламные скрипты загружаются с задержкой, а нижние блоки — по мере приближения к экрану. Подключение учитывает сохранённые настройки приватности. Ошибка рекламной сети не ограничивает доступ к материалам.

6. Основания, способы, сроки и передача

Технические данные сервера обрабатываются для обеспечения законного интереса в безопасной и стабильной работе сайта при условии соблюдения прав посетителя. Реклама и аналитика используются для целей, описанных в разделах 3 и 4. Данные писем — для рассмотрения обращения, а при запросе о сотрудничестве — для заключения или исполнения договора по инициативе обратившегося лица. Обработка осуществляется на применимых основаниях статьи 6 Федерального закона № 152-ФЗ.

Обработка может включать автоматизированные сбор, запись, хранение, использование и передачу данных перечисленным поставщикам, а также уточнение, блокирование, удаление и уничтожение. Переписку рассматривают лица, которым необходимо обработать обращение.

Локальные настройки: до изменения выбора или очистки данных сайта в браузере; резервная cookie настройки — до 1 года. Закрытие уведомления о cookies запоминается на 1 год.

Аналитические и рекламные cookies: до истечения срока конкретного cookie или его удаления; примеры сроков приведены в политике cookies. Срок cookie не равен сроку хранения уже переданных данных у поставщика.

Данные счётчика Метрики: пока они необходимы для указанных целей аналитики и сохраняется правовое основание; прекращение обработки и удаление организуются с учётом условий сервиса и требований закона.

Данные у Яндекса и других самостоятельных операторов: в течение сроков, необходимых для целей обработки, и иных сроков, предусмотренных их опубликованными условиями и применимым законодательством.

При достижении цели обработки или утрате правового основания данные подлежат удалению или уничтожению, если закон не предусматривает иное основание для их хранения. Отключение рекламы и аналитики в настройках прекращает дальнейшую загрузку этих сервисов при открытии страниц, но само по себе не удаляет данные, ранее полученные поставщиками. Для удаления ранее собранных данных можно обратиться к оператору сайта и соответствующему поставщику.

Рекламные сети могут передавать данные своим технологическим партнёрам и обрабатывать их в других странах согласно собственным условиям. Использование российских рекламных сетей само по себе не означает, что все получатели данных находятся в России. Подключение учитывает настройки приватности. Настройки сайта не заменяют обязанности оператора соблюдать применимые требования к локализации и трансграничной передаче данных.

7. Защита данных

Сайт использует HTTPS, позволяет отключить рекламные и аналитические технологии и исключает их со страниц документов, настроек приватности и калькулятора. Входные данные калькулятора обрабатываются локально. Эти меры ограничивают объём данных, доступных внешним сервисам.

8. Права посетителя и отзыв согласия

Посетитель может запросить сведения об обработке, уточнение, блокирование или удаление относящихся к нему данных, отозвать согласие и обратиться в Роскомнадзор или суд для защиты своих прав. Запрос оператору сайта направляется на admin@therumdiary.ru.

Чтобы отключить Метрику, рекламу и её аналитику, откройте отдельную страницу «Настройки приватности» и нажмите «Отключить рекламу и аналитику». Сайт сохранит настройку в браузере и прекратит дальнейшую загрузку рекламы и аналитики. Устаревшие собственные рекламные cookies страны и счётчика визитов удаляются при посещении сайта. Другие открытые вкладки сайта следует обновить.

Cookies и локальные данные сторонних сервисов можно удалить в настройках браузера. Сайт не может удалить cookies на чужих доменах. Для ограничения передачи данных в Метрику также доступен официальный Блокировщик Яндекс Метрики; он не заменяет отказ от остальных рекламных сервисов. Обращения о данных у Яндекса можно направить через контакты в его политике конфиденциальности.

9. Обновления

Актуальная версия всегда находится по адресу therumdiary.ru/policy.

Дата редакции: 2026-09-04.