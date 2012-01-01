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Классические коктейли IBA
Международная ассоциация барменов (IBA — International Bartenders Association) ведет официальный
список классических коктейлей, разделенный на три категории. Ниже — структурированный список
напитков с пометкой, какие из них имеют подробные рецепты.
Незабываемые (The Unforgettables)
Легендарные коктейли, которые стали основой современной барной классики. Некоторые напитки имеют
подробные рецепты, на которые можно перейти по ссылке.
В 2024 году в официальный список IBA были добавлены новые коктейли, такие как «Помни Мэн»
и «Гарибальди», а некоторые классические позиции, например «Голден Дрим» и «Барракуда»,
были исключены из перечня.