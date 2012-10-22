Бармены-легенды

Рекомендуем
Маэстро – музыку! Легендарные бармены, которые изменили ход истории
Статья о легендарных барменах, которые создавали барную классику в прошлом столетии. Их краткая биография и достижения
ОКОлег Колесов
Кликните ниже для закрытия или нажмите Enter для поиска
Мало кому известно, кто такой Франк Майер и Константе Рибалаига, Гарри Джонсон и Джери Томас. Их имена встречаются не часто, но их творения и уж тем более их вклад в наследие человечества неоценим. Именно эти люди создали барную классику и миксологию как таковую. Помните, что напитки, которые вы пьете, включая коктейли, придумывают и создают люди. О них я и пишу в этой рубрике <a title="Ромовый дневник" target="_blank" href="https://therumdiary.ru/">Ромового дневника</a>.