Калькулятор оптимальной кислотности сусла помогает определить правильный уровень pH для успешного брожения. Правильная кислотность критически важна для активности дрожжей, качества вкуса и выхода конечного продукта. Инструмент рассчитает необходимое количество кислоты для достижения оптимального pH.

Подходит, но менее оптимально

Слишком кислотно — может замедлить брожение

Кислотность сусла измеряется показателем pH — количеством ионов водорода в растворе. Шкала pH варьируется от 0 до 14, где 7 является нейтральным. Значения ниже 7 указывают на кислотность, выше — на щелочность.

Дозировка: ~1.0 г на литр для снижения pH на 0.5

Недостатки: Может быть подвергнута молочнокислому брожению

Преимущества: Натуральна, есть в яблоках, хороший вкус

Дозировка: ~0.75 г на литр для снижения pH на 0.5

Недостатки: Дороже, может осаждаться при холоде

Дозировка: ~1.25 г на литр для снижения pH на 0.5

Преимущества: Доступна, безопасна, натуральна, не влияет на вкус

Примечание: Дозировка рассчитана на снижение pH на 0.5 единицы при использовании воды средней жесткости.

Часто задаваемые вопросы

Как измерить pH без специального оборудования? Без pH-метра точно измерить невозможно. Рекомендуется приобрести цифровой pH-метр (стоят недорого). Можно использовать pH-полоски, но они менее точны.

Что произойдет, если pH будет слишком низким? Если pH ниже 3.5, дрожжи могут угнетаться, брожение замедлится. Также может развиться нежелательная микрофлора. В этом случае нужно разбавить сусло водой.

Что произойдет, если pH будет слишком высоким? При pH выше 5.5 возрастает риск заражения бактериями. Также ухудшается вкус конечного продукта. Добавьте кислоту в соответствии с расчетами калькулятора.

Может ли pH измениться после начала брожения? Да, во время брожения pH может медленно меняться из-за образования органических кислот. После завершения брожения pH обычно стабилизируется.