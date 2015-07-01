Архив публикаций
Декабрь 2025 г.
- Зимние ягоды для настоек: что собирать в декабре для домашнего бара (02.12.2025 — nastojki)
Сентябрь 2025 г.
- Китайское пиво: почему китайское пиво такое лёгкое? (28.09.2025 — pivo)
- Китайское пиво: марки Циндао, Харбин и крафтовое пиво (24.09.2025 — pivo)
Июль 2025 г.
- Вишневая наливка и настойка: рецепт с фото, пошаговый на водке (22.07.2025 — nastojki)
Июнь 2025 г.
- Рейтинг лучших самогонных аппаратов российских производителей (08.06.2025 — samogon)
Март 2025 г.
- Лучшие самогонные аппараты для дома: топ-10 (25.03.2025 — samogon)
- Ванильные ликёры, полный обзор на алкоголь с ванильным вкусом (10.03.2025 — likery)
- Кофейная настойка: домашний рецепт с простыми ингредиентами (06.03.2025 — reczepty-podpischikov)
Декабрь 2024 г.
- Новогодние бутерброды на праздничный стол (15.12.2024 — recepty)
- Самые необычные бокалы для вина и шампанского для дома (14.12.2024 — instrument)
- Какие закуски подать к белому вину: Простые варианты на скорую руку (10.12.2024 — recepty)
- Клюквенная настойка на самогоне: лучший рецепт клюковки в домашних условиях (01.12.2024 — nastojki)
Октябрь 2024 г.
- 10 лучших коктейлей на Хэллоуин: рецепты страшных напитков (29.10.2024 — koktejli)
- Двойная перегонка самогона: важность и техника (12.10.2024 — sovety)
- Гренаш vs. Другие Сорта: Что Выбрать? (12.10.2024 — vina)
- Можно ли делать вино в алюминиевой посуде? (11.10.2024 — sovety)
Сентябрь 2024 г.
- Секреты выбора вина: как отличить порошковое вино от настоящего (24.09.2024 — vina)
- Рейтинг ТОП-15 алкотестеров (08.09.2024 — sovety)
Август 2024 г.
- Белое вино: с чем подают, как пить и какие закуски подойдут (18.08.2024 — vina)
Июль 2024 г.
- Вино Риоха: наследие и современность Испании (18.07.2024 — vina)
Июнь 2024 г.
- Апероль: состав, виды ликера и способы подачи (30.06.2024 — likery)
- Ликер Егермейстер (jägermeister) полный обзор (21.06.2024 — likery)
Август 2023 г.
- С чем пьют мартини бьянко – как раскрыть лучшее сочетание вкусов (02.08.2023 — napitki)
Июль 2023 г.
- ТОП-40 лучших водок в России 2023 + рейтинг Роскачества (13.07.2023 — alkogolnye-krepkie)
Май 2023 г.
- Чем виски отличается от скотча? (02.05.2023 — napitki)
Апрель 2023 г.
- С чем пьют ром Бакарди – выбор закусок и компонентов для смешивания (26.04.2023 — koktejli)
- Как пить самбуку – 10 испробованных способов (25.04.2023 — likery)
- Классический рецепт бигуса (25.04.2023 — kulinariya)
- Лечебная настойка из кагора, алоэ и меда (21.04.2023 — koktejli)
- Причины помутнения самогона при перегонке, разбавлении водой и хранении (20.04.2023 — samogon)
- Ликер Ксю-Ксю (XUXU) – как пить, популярные рецепты коктейлей (06.04.2023 — likery)
- Часы и дни продажи алкоголя в разных регионах России (05.04.2023 — sovety)
Март 2023 г.
- С чем пьют бренди – выбор правильных закусок и компонентов для смешивания (31.03.2023 — vinodelie)
- «Чекушка», «мерзавчик», «шкалик» меры объема водки и их история (29.03.2023 — teoriya-i-praktika)
- Бланш (Blanche) – бельгийское белое пиво с насоложенной пшеницей и специями (28.03.2023 — pivo)
- Что такое просекко, его главные отличия от других вин и несколько вкусных коктейлей (26.03.2023 — napitki)
- Рецепты настоек на черноплодной рябине (21.03.2023 — nastojki)
- Коктейль Кровавая Мэри (Bloody Mary) (17.03.2023 — klassika-mba)
- Коктейль Лонг-Айленд – как приготовить этот легендарный напиток (17.03.2023 — koktejli)
Февраль 2023 г.
- Как пить Бейлиз? (10.02.2023 — likery)
Январь 2023 г.
- ТОП-16 рецептов обалденного домашнего вина (18.01.2023 — vina)
Декабрь 2022 г.
- Чек-лист подготовки к Новому Году: как встречать 2023 год (28.12.2022 — sovety)
Ноябрь 2022 г.
- Пивной кляр для рыбы: как приготовить вкусное блюдо на основе пива (11.11.2022 — kulinariya)
- Сколько градусов в мартини: зачем это знать? Виды напитка, как отличить подделку по крепости (08.11.2022 — napitki)
- Шашлык в пиве – правильный рецепт маринада для свинины (03.11.2022 — recepty)
- Список лучших тостов на день рождения: короткие, веселые и в стихах (03.11.2022 — yumor)
Октябрь 2022 г.
- Тонкости смягчения вкуса самогона: лимонная и аскорбиновая кислота, сахарная пудра, глюкоза и фруктоза. (26.10.2022 — teoriya-i-praktika)
- Плотность и крепость пива – от чего зависит, сколько градусов в пиве и как это измерить (26.10.2022 — pivo)
- Классификация спиртов для изготовления водки: как влияет на качество алкоголя количество метанола, этанола и сивушных масел (26.10.2022 — teoriya-i-praktika)
- Через сколько времени выветривается пиво из организма? (20.10.2022 — pivo)
- Технология очистки самогона кокосовым углем (19.10.2022 — samogon)
- Янтарная кислота при похмелье: как принимать (17.10.2022 — poxmele)
Сентябрь 2022 г.
- Роза Багси (01.09.2022 — koktejli)
- Палома (01.09.2022 — koktejli)
- Солнце (01.09.2022 — koktejli)
- Доктор Биззаро (01.09.2022 — koktejli)
Август 2022 г.
- Гимлет (31.08.2022 — koktejli)
- Текила бум (31.08.2022 — koktejli)
- Барби (31.08.2022 — koktejli)
- Мартини драй (31.08.2022 — koktejli)
- Хемингуэй дайкири (31.08.2022 — koktejli)
- Россини (31.08.2022 — koktejli)
- Американо (31.08.2022 — koktejli)
- Пенициллин (31.08.2022 — koktejli)
- Обезьяньи мозги (31.08.2022 — koktejli)
- Авиация (31.08.2022 — koktejli)
- Северное сияние (29.08.2022 — koktejli)
- Боярский (29.08.2022 — koktejli)
- Московский мул (29.08.2022 — koktejli)
- Том Коллинз (29.08.2022 — koktejli)
- Кир рояль (29.08.2022 — koktejli)
- Веспер (29.08.2022 — koktejli)
- Кузнечик (29.08.2022 — koktejli)
- Собака.ру (29.08.2022 — koktejli)
- Бубль-гум (29.08.2022 — koktejli)
- Хиросима (29.08.2022 — koktejli)
- Б-52 (27.08.2022 — koktejli)
- Олд фэшн (27.08.2022 — koktejli)
- Зеленая фея (27.08.2022 — koktejli)
- Мимоза: как приготовить коктейль с шампанским (27.08.2022 — koktejli)
- Зомби (27.08.2022 — koktejli)
- Куба Либре (27.08.2022 — koktejli)
- Джин тоник (27.08.2022 — koktejli)
- Манхэттен (27.08.2022 — koktejli)
- Текила Санрайз (27.08.2022 — koktejli)
- Виски Кола (27.08.2022 — koktejli)
- Черный русский (27.08.2022 — koktejli)
- Голубая лагуна (27.08.2022 — koktejli)
- Дайкири (27.08.2022 — koktejli)
- Отвертка (27.08.2022 — koktejli)
- Белый русский (27.08.2022 — koktejli)
- Негрони (27.08.2022 — koktejli)
- Кровавая Мэри (26.08.2022 — koktejli)
- Мохито (26.08.2022 — koktejli)
- Космополитен (26.08.2022 — koktejli)
- Апероль шприц (26.08.2022 — koktejli)
- Пача Монако (26.08.2022 — koktejli)
- Пина Колада (26.08.2022 — koktejli)
- Маргарита (26.08.2022 — koktejli)
- Морской коктейль (26.08.2022 — koktejli)
- Лонг айленд (26.08.2022 — koktejli)
- Май Тай (24.08.2022 — koktejli)
- «Пухляковский» - эксклюзивное донское вино от «Абрау-Дюрсо» (24.08.2022 — vina)
Июнь 2022 г.
- ТОП-50 лучших рецептов лимонада - готовим освежающие летние напитки (28.06.2022 — bezalkogolnye)
- Алкоголь разжижает кровь: влияние алкоголя на организм и кровеносную систему (20.06.2022 — teoriya-i-praktika)
- Как делают виски? Классическая технология производство виски в деталях (17.06.2022 — teoriya-i-praktika)
- Особенности бельгийского пива - гайд по основным пивным стилям (16.06.2022 — pivo)
- Как долго выветривается алкоголь (14.06.2022 — teoriya-i-praktika)
- Как правильно пить Мамахуану, подача к столу, ингредиенты (10.06.2022 — nastojki)
- Ректификационная колонна: особенности, виды, принцип действия и преимущества (08.06.2022 — teoriya-i-praktika)
- Текила и мескаль: в чем разница, история, мифы, как пить мескаль (06.06.2022 — napitki)
Май 2022 г.
- Техника приготовления самогонного аппарата из совсем подручных средств (25.05.2022 — reczepty-podpischikov)
- Какое спиртное пили герои «Иронии судьбы» в бане и в других местах, можно ли его купить сегодня (23.05.2022 — napitki)
- Все о вине "Каберне Совиньон" - описание, история, как подавать, хранение (22.05.2022 — vina)
- Наш рейтинг лучших коньяков (20.05.2022 — vinodelie)
- 15 самых продаваемых марок вин в России (18.05.2022 — napitki)
- Вино Мартини - особенности, состав, технология приготовления, с чем пьют (17.05.2022 — vina)
- Как приготовил абсент и разочаровался ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ (16.05.2022 — reczepty-podpischikov)
- Вино Массандра - историческая справка, как правильно подавать, с чем пить (12.05.2022 — vina)
- Армянская водка (12.05.2022 — alkogolnye-krepkie)
- Батон с майонезом - почему это не самая плохая закуска (06.05.2022 — kulinariya-i-alkogol)
- Как пить портвейн, что это такое и каким он бывает? (05.05.2022 — teoriya-i-praktika)
Апрель 2022 г.
- Вино Рислинг - отличия, виды и особенности, с чем можно пить (29.04.2022 — vina)
- Визитная карточка Грузии ― вино Киндзмараули (28.04.2022 — vina)
- Всё о водке: состав, формула, лучшие виды водки (27.04.2022 — napitki)
- Крымские вина: какие бывают, как выбрать, история, виды (26.04.2022 — vina)
- 80 лучших алкогольных игр для компании (25.04.2022 — prochee)
- Тики-коктейли - что это такое, история, разновидности, рецепты (25.04.2022 — koktejli)
- Апероль Шприц - способы приготовления модного коктейля (24.04.2022 — koktejli)
- Вино Лефкадия - история, разновидности, характеристики, оценки (21.04.2022 — vina)
- Вино Пино Гриджио - история происхождения, разновидности (19.04.2022 — vina)
- Как сделать бренди в домашних условиях (18.04.2022 — reczepty-podpischikov)
- Как рассчитать сколько алкоголя нужно на человека на корпоративе? (15.04.2022 — sovety)
- Все о вине "Сангрия" (14.04.2022 — vina)
- История винодельческого хозяйства "Мильстрим" (12.04.2022 — vina)
- 6 лучших рецептов глинтвейна (11.04.2022 — koktejli)
- Кьянти – что это за вино и кому оно может понравиться? (08.04.2022 — vina)
- Пить до последней капли и много: как пьют в Китае алкоголь — я бы не выдержал (07.04.2022 — alkogolnye-krepkie)
- Как пить алкоголь, чтобы не пьянеть на корпоративе (05.04.2022 — sovety)
Март 2022 г.
- Нужно ли вообще закусывать, выпивая? Польза и вред (14.03.2022 — sovety)
- Алкогольное желе: простой способ удивить своих гостей — мои, например, были в восторге (13.03.2022 — koktejli)
- Если домашнее вино получилось кислым, не стоит огорчаться: расскажу, как подправить вкус напитка (13.03.2022 — vina)
- Легенда грузинской кухни! Классический рецепт супа харчо с фото. (09.03.2022 — recepty)
- Как правильно пить вермут, чем закусывать, коктейли с вермутом (03.03.2022 — sovety)
Февраль 2022 г.
- Коктейль "Голубая лагуна" - рецепт и история (25.02.2022 — klassika-mba)
- Инвертный сахар - что это такое, для чего нужен, рецепт (24.02.2022 — teoriya-i-praktika)
- Как правильно пить разные типы ликера (21.02.2022 — teoriya-i-praktika)
- Закуска к вину: сырные, мясные, к красному, белому (21.02.2022 — kulinariya-i-alkogol)
- Готовим безалкогольный глинтвейн (18.02.2022 — koktejli)
- 10 лучших рецептов коктейлей с ромом, которые легко приготовить самому (16.02.2022 — koktejli)
- Брют - что это такое? Подробно рассказываем в нашей новой статье (15.02.2022 — vina)
- Традиционный рецепт хрустящих чебуреков на водке - отличная закуска к пиву (14.02.2022 — kulinariya)
Декабрь 2021 г.
- Как выбрать подходящий самогонный аппарат (21.12.2021 — teoriya-i-praktika)
Октябрь 2021 г.
- Как приготовить самогон - 46 лучших рецептов + пошаговая инструкция (26.10.2021 — samogon)
- Можно ли пить Алкоголь во время диеты и как он повлияет на похудение (26.10.2021 — prochee)
- Обзор на Абсент Fruko Schulz (Фруко Шульц): на что похож + 10 рецептов коктейлей с ним (24.10.2021 — alkogolnye-krepkie)
- 24 лучших коктейля с Аперолем, которые легко приготовить самому (23.10.2021 — koktejli)
- 12 обалденных рецептов желе из алкогольных напитков (пригодятся на праздники) (21.10.2021 — alcorecepti)
- Все про Апероль (Aperol) - на что похож, с чем мешать и как приготовить самому итальянский ликер (21.10.2021 — likery)
- Обзор на Апсны (Apsny) - что из себя представляет недорогое красное вино из Абхазии (19.10.2021 — vina)
- 5 лучших рецептов алкогольного коктейля Мартини Рояль (Martini Royale) (19.10.2021 — koktejli)
- 11 лучших рецептов легендарного безалкогольного мохито (17.10.2021 — koktejli)
- Стингер (Stinger) - дерзкий коктейль с явным мятным запахом и вкусом (17.10.2021 — koktejli)
- 14 моих любимых рецептов того самого Спотыкача - от рябинового до кофейного (16.10.2021 — nalivki)
- Как выбрать Амаро (Amaro): полный гид по 9 горьким ликерам из Италии (16.10.2021 — likery)
- Обзор на Псоу - Абхазское белое полусладкое вино за 500р: чем гордится абхазский винзавод? (15.10.2021 — vina)
- Готовим буржуазный алкогольный коктейль Бульвардье (Boulevardier) (15.10.2021 — koktejli)
- Готовим легендарный испанский алкогольный коктейль из вина и колы - Калимочо (Calimocho) (14.10.2021 — koktejli)
- Какой алкоголь пил Эрнест Хемингуэй: 7 рецептов его любимых коктейлей (14.10.2021 — koktejli)
- 5 способов приготовить настоящие советские коктейли Бурый и Белый медведь (13.10.2021 — koktejli)
- Алкогольный коктейль Харви Волбенгер (Harvey Wallbanger) - Водка, Гальяно и апельсинка (13.10.2021 — koktejli)
- 4 лучших рецепта того самого коктейля Клубничная Маргарита (12.10.2021 — koktejli)
- Мичелада (Michelada) - пивной мексиканский коктейль, которого не должно было быть (12.10.2021 — koktejli)
- Аквавит (Aquavit) - скандинавская водка из картофеля, которую вы не забудете (11.10.2021 — alkogolnye-krepkie)
- Брамбл (The Bramble) - английский алкогольный коктейль, который невозможно забыть (11.10.2021 — koktejli)
Сентябрь 2021 г.
- ТОП-3 рецепта домашнего коктейля Шампань и откуда он взялся (19.09.2021 — napitki)
- Diageo: что за бренд, какой виски продают и как зайти на официальный сайт в России (17.09.2021 — alkogolnye-krepkie)
- ТОП-39 рецептов домашнего Мохито со всего света (17.09.2021 — koktejli)
- ТОП-3 рецепта домашнего коктейля Б-52, который удивит любого гостя на вечеринке (17.09.2021 — koktejli)
- ТОП-9 проверенных рецептов венецианского коктейля "Беллини" (12.09.2021 — koktejli)
- ТОП-25 рецептов улетного кофе с ликером со всего мира (08.09.2021 — koktejli)
- ТОП-20 рецептов бомбезной мексиканской "Маргариты", которые невозможно забыть (05.09.2021 — koktejli)
- Лучшие способы пронести алкоголь в самолете: лайфхаки чтобы его не отобрали и не оштрафовали (05.09.2021 — napitki)
- Чем опасен алкоголь для нашего мозга: схема воздействия на разные участки головы (04.09.2021 — napitki)
- ТОП-60 лучших веселых и необычных тостов на все случаи жизни (04.09.2021 — napitki)
- ТОП-2 рецепта изысканного коктейля Россини, от которых все будут без ума (03.09.2021 — koktejli)
- ТОП-2 рецепта легендарного коктейля Веспер из фильма Джеймс Бонд (03.09.2021 — koktejli)
Август 2021 г.
- ТОП-35 рецептов обалденных домашних наливок из вишни (31.08.2021 — nalivki)
- ТОП-4 рецепта легендарного коктейля Белый Русский (30.08.2021 — koktejli)
- ТОП-2 бомбовых рецепта коктейля Бронепоезд и как правильно пить (30.08.2021 — koktejli)
- ТОП-13 крутейших рецептов Пина Колады которые запали мне в душу (28.08.2021 — koktejli)
- ТОП-7 вкуснейших рецептов коктейля Текила Санрайз, которые я когда-либо пробовал (26.08.2021 — koktejli)
- 14 вкусных и простейших рецептов домашнего яблочного сидра (25.08.2021 — nastojki)
- Простые рецепты медовухи в домашних условиях (25.08.2021 — nastojki)
- Какой сахар выбрать для производства рома? (24.08.2021 — alkogolnye-krepkie)
- 44 обалденных рецепта настоек на спирту, проверенных на себе (07.08.2021 — nastojki)
Июль 2021 г.
- Недавно довелось попробовать черный абсент: рассказываю свои впечатления и главные отличия от зеленого «собрата» (20.07.2021 — alkogolnye-krepkie)
- Всегда любил сидры Сомерсби, но, оказывается, в России делают вариант не хуже. Делюсь впечатлениями (18.07.2021 — napitki)
- Schwartzhog: случайное знакомство с немецким травяным ликером обернулось крепкой "дружбой" (15.07.2021 — likery)
- Анисовая настойка Пастис мне казалась противной, но оказывается я пил ее неправильно (15.07.2021 — nastojki)
- Роскачество выбрал лучший недорогой коньяк: я все напитки пробовал, рейтинг одобряю (14.07.2021 — vinodelie)
- Шнапс — национальный немецкий напиток: делюсь своими впечатлениями и рассказываю, как его можно приготовить самим (12.07.2021 — samogon)
- Финская или русская: сравниваю две водки – так ли они похожи (10.07.2021 — alkogolnye-krepkie)
- Лимон с пикантным «дымком»: рассказываю, как я готовил вкусный лимонад-гриль с бурбоном (09.07.2021 — koktejli)
- Заметил одни и те же ошибки домашних виноделов, из-за которых они теряют много денег, а вино получается плохим (08.07.2021 — vina)
- Попробовал соджу — корейский аналог водки: каков он на вкус и как его пить (01.07.2021 — alkogolnye-krepkie)
Июнь 2021 г.
- 4 рецепта от похмелья на основе зелени и фруктов: после них «жить хорошо» уже через полчаса, лично проверял (30.06.2021 — poxmele)
- Самогон из березового сока с запахом леса: пришлось повозиться со сбором, но результат превзошел мои ожидания (28.06.2021 — alkogolnye-krepkie)
- «Ведьмино полено»: закуска от моей любимой тещи, подходит под любой алкоголь (27.06.2021 — recepty)
- Что подарить: неплохой алкоголь за небольшие деньги – мой топ (26.06.2021 — alkogolnye-krepkie)
- Попробовал ликер из фиалок: сначала был настроен скептически, но вкус мне понравился (26.06.2021 — likery)
- 7 признаков испорченного пива: если увидите хотя бы один, я рекомендую сразу его выбросить (25.06.2021 — pivo)
- Как очистить вино в домашних условиях (23.06.2021 — alcorecepti)
- Грюйт — пиво, в котором нет хмеля, только травы (разбираюсь, как правильно пить удивительный напиток) (23.06.2021 — pivo)
- Почему у нас принято закусывать коньяк лимоном: разбираюсь в причинах «традиции» (22.06.2021 — vinodelie)
- Если нужно избавиться от запаха алкоголя после бурного застолья: делюсь любимыми способами (22.06.2021 — sovety)
- Синее вино: поначалу думал, что химия какая-то, но я ошибался (21.06.2021 — vina)
Май 2021 г.
- Поспорил с женой, что в тетрапаках вино порошковое, а в бутылке настоящее: рассказываю кто оказался прав и делюсь простым рецептом из натурпродукта вместо химии (24.05.2021 — napitki)
- Из обычный приправы - в алкогольный напиток: делюсь рецептом необычной настойки на фенхеле для тех кто любит эксперименты (03.05.2021 — reczepty-podpischikov)
- Для тех, у кого на носу застолье, а времени в обрез: делюсь рецептом быстрой настойки на киви и водке, для которой хватит и недели настаивания (01.05.2021 — reczepty-podpischikov)
Апрель 2021 г.
- Делюсь рецептом бюджетной настойки на ежевике, которая не уступает полусладкому вину, а по себестоимости всего 230 рублей (30.04.2021 — reczepty-podpischikov)
- Рассказываю как сделал самогон на яблоках, которые пришлось измельчать дрелью с цементомешалкой пока искал блендер (27.04.2021 — reczepty-podpischikov)
- Рецепты, как настоять самогон на травах (26.04.2021 — alcorecepti)
- Рассказываю как на заводе выпаривают градус из алкоголя и как приготовить безалкогольное вино или шампанское у себя дома (25.04.2021 — reczepty-podpischikov)
- Пока ел семечки, пришла идея залить их водкой и настоять: рассказываю что получилось из этого эксперимента (14.04.2021 — reczepty-podpischikov)
- Барбариски для взрослых мужиков: как я настаивал самогонку на леденцах (12.04.2021 — reczepty-podpischikov)
- 5 лучших виски до 1500р по моей версии, которые легко найти в магазине у дома (11.04.2021 — napitki)
- Делюсь рецептом невяжущей "Хурмовки" на водке из магазина, для тех кто не понимает вкус хурмы (10.04.2021 — reczepty-podpischikov)
- Оказывается я все время выбрасывал ценный компонент: делюсь рецептом дедовской настойки на абрикосовых косточках (09.04.2021 — reczepty-podpischikov)
- 35 рецептов лучших коктейлей с мартини (06.04.2021 — koktejli)
- Делюсь рецептом легкой настойки на шоколадных конфетах, которая покорила мою жену на 8-е марта (04.04.2021 — reczepty-podpischikov)
- Поспорил с мужиками, что моя настойка лучше их банальной самогонки и победил: делюсь рецептом "Клюковки" на замороженной клюкве из Пятерочки (03.04.2021 — reczepty-podpischikov)
- Если магазинные ликеры не по карману: делюсь как сделать "Мандариновку", которой удивил друзей на корпоративе (02.04.2021 — reczepty-podpischikov)
- Думал испортил наливку, которую готовил для жены на 8 марта, а оказалось что ей надо было настояться: делюсь приключениями с "Терновкой» (01.04.2021 — reczepty-podpischikov)
Март 2021 г.
- Как развести спирт до концентрации водки (30.03.2021 — alcorecepti)
- Как я пытался повторить магазинный джин Bombay, соединив водку и можжевельник: делюсь рецептом и результатами (30.03.2021 — reczepty-podpischikov)
- Сделал самогон, а он горчит: делюсь 3 способами спасти продукт (27.03.2021 — sovety)
- Попробовал в деревне сделать настойку на чае из самогонки - вышла горькая бражка: рассказываю как исправил ситуацию и делюсь рецептом (27.03.2021 — reczepty-podpischikov)
- Про заводские ароматизаторы для самогона: рассказываю зачем нужны алкогольные "Юппи" и стоит ли их пробовать (26.03.2021 — napitki)
- Старый Замок, Jidvei, Rulanda - вспоминаем какие Румынские вина пили советские граждане, откуда их брали и почем (25.03.2021 — napitki)
- Пробую приготовить текилу из самогона на алое с подоконника: делюсь рецептом и результатом (24.03.2021 — reczepty-podpischikov)
- Для тех кто не знает что подать к столу гостям: делюсь рецептом бюджетной "Вишневки" из замороженной магазинной вишни (18.03.2021 — reczepty-podpischikov)
- Что будет если сделать пряный виски из сухой смеси - делюсь результатами эксперимента (16.03.2021 — koktejli)
- Напиток, покоряющий дам: рассказываю как приготовить шоколадный ликер, похожий на магазинный Sheridan's за 2800 рублей (15.03.2021 — reczepty-podpischikov)
- Пытаюсь повторить бабушкин рецепт вина из Изабеллы: делюсь что получилось (14.03.2021 — reczepty-podpischikov)
- Купил дорогую водку Царскую за 1800 рублей и решил прогнать ее через ректификационную колонну для анализа состава: рассказываю что получилось (13.03.2021 — napitki)
- Бывают ли грузинские вина вкусными: разбираюсь где и из чего их делают и делюсь 6 лучшими из недорогих (11.03.2021 — napitki)
- Цветная вода со спиртом и лимонад для взрослых: 5 марок пива, которые я обхожу стороной в магазине (08.03.2021 — napitki)
- Мускат красного камня, Фетяска, Гратиешты - вспоминаем что из Молдавских вин пили советские граждане, откуда их брали и почем (07.03.2021 — napitki)
- Сделал самогон, а он помутнел - рассказываю в чем причина и как теперь его осветлить (06.03.2021 — sovety)
- Французский, Армянский или Крымский коньяки - рассказываю чем они отличаются кроме названия и какой лучше выбрать (05.03.2021 — napitki)
- Откуда берется абхазское вино, если у них почти нет своих виноградников и может ли оно потягаться с грузинском - мое сравнение и итоги (04.03.2021 — napitki)
- Мой ТОП-5 чешского пива до 200 рублей, который продается наших в магазинах у дома (03.03.2021 — sovety)
- Делюсь дедовским рецептом кисло-сладкой Рябиновки на сахаре и изюме, куда подойдет даже замороженная рябина (02.03.2021 — reczepty-podpischikov)
- Как я пытался сделать коньяк из готового набора, куда надо было просто добавить спирт - рассказываю что получилось в итоге (01.03.2021 — reczepty-podpischikov)
Февраль 2021 г.
- Бренди, элитные коньяки и даже виски: вспоминаем какой западный алкоголь показывали в советских мультфильмах и кино (27.02.2021 — napitki)
- Можно ли очистить самогон обычным фильтром для воды, не теряя при этом крепости напитка: делюсь экспериментом (25.02.2021 — sovety)
- Про шведскую водку Purity: за что ей дали 200+ наград и зачем шведы перегоняют ее до 51 раза, прежде чем налить в бутылку (24.02.2021 — napitki)
- Как сделать и как пить черную водку (23.02.2021 — alcorecepti)
- Сделал брагу, а она получилась сладкая - рассказываю в чем причина, как это быстро исправить и можно ли перегонять ничего не делая (23.02.2021 — sovety)
- Как из обычной самогонки сделать восточную экзотику: делюсь домашним рецептом Бадьяновки (22.02.2021 — reczepty-podpischikov)
- ТОП-5 марок советской водки по версии моего отца (21.02.2021 — napitki)
- Кофейный ликер из 90-х (20.02.2021 — reczepty-podpischikov)
- Как я приготовил домашний аналог элитной магазинной водки Finlandia на грейпфруте без сахара: делюсь процессом и рецептом (19.02.2021 — reczepty-podpischikov)
- В магазине такого не найти: делюсь домашним рецептом бюджетной 40-градусной "Гранатовки" на самогонке (18.02.2021 — reczepty-podpischikov)
- Как из пророщенной пшеницы сделать 86-градусный самогон: делюсь своим рецептом и процессом (17.02.2021 — reczepty-podpischikov)
- ТОП-5 самых крупных и узнаваемых марок водки по объему продаж в мире в 2020 году (15.02.2021 — napitki)
- Готовлю ту самую, знаменитую «Зеленую фею»: мой опыт получения абсента в домашних условиях (14.02.2021 — reczepty-podpischikov)
- Готовлю настойку из лесной клюквы с медом: делюсь дедовским рецептом, к которому даже замороженная ягода подойдет (13.02.2021 — reczepty-podpischikov)
- Делюсь своим топ-5 лучшего импортного пива в банках, которое беру в магазине у дома (12.02.2021 — napitki)
- Начал варить самогон, а он плохо пахнет - рассказываю в чем причина и как это быстро исправить (11.02.2021 — sovety)
- Как подавать и пить текилу, чтобы почувствовать себя настоящим мексиканцем (09.02.2021 — sovety)
- Сибирская, Московская, Русская - рассказываю куда пропала легендарная советская водка после развала СССР (07.02.2021 — napitki)
- Пробую приготовить дома настоящее шампанское из обычного вина: делюсь рецептом и результатом эксперимента (06.02.2021 — reczepty-podpischikov)
- 10 лучших коньяков из Армении, которые на мой вкус не хуже французских (05.02.2021 — napitki)
- Срок годности, этикетка и пузырьки в бутылке: делюсь своими лайфхаками на что смотреть при выборе водки в магазине (04.02.2021 — sovety)
- Разбираюсь зачем в СССР вводили сухой закон и была ли от него хоть какая-то польза (02.02.2021 — napitki)
- Бывает ли качественный заводской самогон и чем он тогда отличается от водки: 4 марки которые можно найти в магазине (01.02.2021 — napitki)
Январь 2021 г.
- 15 бутылок алкоголя, которые не стыдно подарить тестю на день рождения: мой топ (31.01.2021 — sovety)
- Болгарские вина в СССР - вспоминаем что пили советские граждане, откуда их брали и сколько они стоили (30.01.2021 — napitki)
- Что пили иностранцы в Советском Союзе, кроме водки "Столичная" и где они доставали алкоголь (29.01.2021 — napitki)
- 10 бутылок из 5 разных стран: рассказываю в чем разница между Шотландским, Ирландским и Американским виски (28.01.2021 — napitki)
- Лучшие марки виски: производители и сорта (27.01.2021 — napitki)
- Как выбрать хорошее белое вино, ориентируясь только на надписи на этикетке: делюсь опытом (27.01.2021 — napitki)
- Закапывают сосуды ростом с человека в землю и настаивают там напиток: как в Грузии готовят вина по технологии "Квеври" (26.01.2021 — napitki)
- Какие вина предпочитают французы, как их там пьют и что из них можно найти в наших магазинах (25.01.2021 — napitki)
- Вино от Анжелики Варум и виски от Конора МакГрегора: какой алкоголь выпускают знаменитости и сколько он стоит (23.01.2021 — napitki)
- Табачный капитан, Старый Томас и Батерфляй: какие коктейли пили в СССР и откуда брали их рецепты (22.01.2021 — napitki)
- Переехал в Испанию, рассказываю как здесь готовлю настойку на маракуйе, которую собираю с дворого дерева (21.01.2021 — reczepty-podpischikov)
- Регион, цвет стекла и цена: рассказываю как выбрать хорошее красное вино и мой ТОП-3 в магазине у дома (20.01.2021 — napitki)
- Как делают безалкогольное пиво на заводе и зачем оно нужно, если по статистике его покупают совсем мало (19.01.2021 — napitki)
- Готовлю с тестем самогон на картошке и томатной пасте: жалею что не пробовал сделать его раньше (18.01.2021 — reczepty-podpischikov)
- Что означает надпись на бутылке «столовое вино», чем оно отличается от марочного и почему стоит дешевле (17.01.2021 — napitki)
- Кто такие сомелье и почему у нас им платят 40-120 тысяч, если по идее нужно просто хорошо знать винную карту (16.01.2021 — napitki)
- Как открыть шампанское при помощи одного только бокала (15.01.2021 — sovety)
- Попробовал настойку на Айве у друга на Новый Год - был приятно удивлен: делюсь рецептом, куда подойдет даже замороженная айва из магазина (14.01.2021 — reczepty-podpischikov)
- Для любителей экспериментов: делюсь дедушкиным рецептом классической "Чесноковки" на самогоне (13.01.2021 — reczepty-podpischikov)
- Пробую приготовить легендарную грузинскую 58-градусную чачу по книжке рецептов, которая шла с самогонным аппаратом: делюсь процессом и результатом (12.01.2021 — reczepty-podpischikov)
- Как проверить качество вина из супермаркета у себя дома: делюсь 3 способами (11.01.2021 — sovety)
- Решил протестировать модный бонификатор для улучшения вкуса самогонки: делюсь стоит ли тратить на них деньги (10.01.2021 — napitki)
- Как и из чего варили пиво в СССР: изучаю советские ГОСТы и состав, в котором могла быть даже рисовая сечка (09.01.2021 — napitki)
- Что будет если сделать брагу без дрожжей и на хмеле по рецепту из интернета: делюсь результатами эксперимента (07.01.2021 — reczepty-podpischikov)
- Итальянцы делают из винограда, а я из свеклы: рассказываю как сделать настоящее свекольное вино, вместо борща (06.01.2021 — reczepty-podpischikov)
- Друг заявил что виски это самый обычный самогон, только крашеный дубом: объясняю в чем разница и почему он не прав (04.01.2021 — napitki)
- Какое шампанское в пределах 500 рублей купить на праздник: 5 самых вкусных на мой взгляд (03.01.2021 — sovety)
Декабрь 2020 г.
- Эксперимент с желейными мишками: пробую приготовить странный коктейль из ТикТока по совету дочери (30.12.2020 — reczepty-podpischikov)
- Пробую превратить водку в настоящий домашний Сбитень на меде: делюсь результатами и рецептом классического старорусского напитка (29.12.2020 — koktejli)
- Соседка подарила 100 кг винограда Лидия, которые хотел выбросить, но решил сделать первое вино в своей жизни: что вышло из этой затеи (28.12.2020 — reczepty-podpischikov)
- В стекле, банках или в пластиковых бутылках: мое мнение какая упаковка лучше всего подходит для пива (27.12.2020 — napitki)
- От глиняных горшков до гигантских комнат с аппаратами: как варили самогон с древности и до наших времен (27.12.2020 — napitki)
- Где нельзя распивать алкоголь в России - разбираюсь где по закону заканчивается «общественное место» и делюсь списком (26.12.2020 — napitki)
- В командировке набрали кучу орехов в лесу, не знали что с ними делать, пока коллега не предложил сварить настойку: делюсь что у нас вышло (25.12.2020 — reczepty-podpischikov)
- Делюсь домашним рецептом классической украинской горилки с перцем, которая идеально подходит к салу (24.12.2020 — reczepty-podpischikov)
- Можно ли перемешивать брагу для ускорения брожения и что будет если все-таки взболтать: делюсь мнением самогонщика со стажем (23.12.2020 — koktejli)
- Перловка, гречка, картошка - баловство: делюсь рецептом самогона на горохе для тех, кто любит экспериментировать (23.12.2020 — koktejli)
- Он вам не Лимончелло: гоним самогонку из 20 лимонов за 7 дней - идеально к новогоднему столу (21.12.2020 — reczepty-podpischikov)
- В командировке друг-латыш рассказал как сделать тот самый "рижский бальзам" из СССР: делюсь его рецептом (19.12.2020 — reczepty-podpischikov)
- Друг на даче угостил "Смородиновкой" на водке - пьется легко как чай и ничуть не горчит: делюсь рецептом (18.12.2020 — reczepty-podpischikov)
- Ликбез по гидрозатвору: какой лучше для браги и как его грамотно поставить, чтобы она не прокисла (17.12.2020 — sovety)
- Как приготовить настоящую греческую Метаксу дома: рецепт для терпеливых от моего соседа грека (17.12.2020 — reczepty-podpischikov)
- Делюсь рецептом домашнего вермута из самогона и вишневых веточек, который можно приготовить даже зимой (16.12.2020 — reczepty-podpischikov)
- 7 алкогольных напитков, которые пили в Европе в Средневековье (16.12.2020 — napitki)
- Мой личный ТОП-5 лучших марок пива в банках, которые можно купить в магазине у дома (15.12.2020 — sovety)
- Друг занимается историческими реконструкциями, угостил меня классической настойкой Графа Разумовского: делюсь рецептом и как ее правильно пить (15.12.2020 — reczepty-podpischikov)
- Пока шли с братом через лес, пришла идея сделать самогон на липе: делюсь рецептом "Липовки" (14.12.2020 — reczepty-podpischikov)
- Купил ректификационную колонну за 22 000, начал гнать коньяк на дубовой щепе, а получилось пойло, которые даже отпить нельзя: разбираюсь где ошибся (13.12.2020 — reczepty-podpischikov)
- Мой личный ТОП-5 лучших вин за 300 рублей, которые можно купить в магазине у дома (12.12.2020 — sovety)
- В моем роду все потомственные самогонщики: делюсь семейным рецептом проверенной годами свекольной настойки с чудесным ароматом (10.12.2020 — reczepty-podpischikov)
- Долго не понимал как делать ром, пока не наткнулся на свекловичную патоку: делюсь рецептом "как из магазина" на мелассе (09.12.2020 — reczepty-podpischikov)
- Как получить виски на уровне Duty Free у себя дома: делюсь рецептом и странностью при разбавлении водой (07.12.2020 — reczepty-podpischikov)
- Обычные ягоды уже перебровал, решил перейти на манго: делюсь 2 экзотическими рецептами «Манговки» (06.12.2020 — reczepty-podpischikov)
- Если жалко выбрасывать перезревшие и потемневшие бананы - лучше пустить на самогон: рецепт норильского «Банановика» (05.12.2020 — reczepty-podpischikov)
- В 90-х дали зарплату мукой, кум предложил сделать самогон: рассказываю что вышло в итоге и делюсь рецептом (05.12.2020 — reczepty-podpischikov)
- Никогда не любил изюм, а тут друзья угостили настойкой, которая сразу запала в душу: делюсь рецептом (04.12.2020 — reczepty-podpischikov)
- Пока пил пиво с фисташками, пришла идея сделать на их скорлупе настойку: делюсь что из этого вышло (03.12.2020 — reczepty-podpischikov)
- Вкус лета: делюсь семейным рецептом настойки из одуванчиков или их сухих вариантов из магазина (01.12.2020 — reczepty-podpischikov)
Ноябрь 2020 г.
- Подойдут любые помидоры из магазина или даже томатная паста: делюсь дедовым рецептом помидорной самогонки и его результатом (30.11.2020 — reczepty-podpischikov)
- Щепу каких деревьев лучше выбрать для домашних настоек: делюсь своим топ 4 (28.11.2020 — sovety)
- Пока тесть кидал сосновые шишки в растопку бани, пришла идея сделать на них самогон: рассказываю какой рецепт и что вышло в итоге (27.11.2020 — reczepty-podpischikov)
- Что получится, если попытаться добавить березовые почки в самогон: делюсь результатами эксперимента (26.11.2020 — reczepty-podpischikov)
- Пока был в командировке, попробовал у лесника старинный рецепт медовухи на травах: делюсь рецептом (25.11.2020 — reczepty-podpischikov)
- 5 лучших крымских вин времен СССР и что с ними стало после развала союза (24.11.2020 — napitki)
- Пока был в деревне, попробовал тещину "малиновку" на водке: делюсь рецептом, к которому подойдет даже замороженнная малина из магазина (23.11.2020 — reczepty-podpischikov)
- Взял в магазине у дома 4 марки пива с названиями в стиле СССР, чтобы найти "то самое" Советское пиво: делюсь результатами (22.11.2020 — napitki)
- Надоели обычные настойки да браги, решил пустить в ход клубнику: делюсь 3 простыми рецептами клубничной наливки (20.11.2020 — reczepty-podpischikov)
- Вино из красной калины в домашних условиях (19.11.2020 — alcorecepti)
- Готовлю легендарную бородинскую настойку на хлебе: что получится если соединить хлеб, чуть специй и самогон (19.11.2020 — reczepty-podpischikov)
- Сделал алкогольную "Фанту" из остатков апельсинов: делюсь рецептом апельсиновой бражки, на литр которой ушло всего 19 рублей (17.11.2020 — reczepty-podpischikov)
- Надоели обычные браги, попробовал сделать настойку на грецких орехах: делюсь рецептом и результатом, на который ушло только 60 рублей (15.11.2020 — reczepty-podpischikov)
- Попробовал в обычной кастрюле сделать сливочное пиво из Гарри Поттера: делюсь рецептом и результатом (14.11.2020 — reczepty-podpischikov)
- Есть мнение, что ром на обычном сахаре не сделать, нужен тростниковый: рассказываю в чем отличия и правда ли это (13.11.2020 — sovety)
- По мне приличный коньяк стоит от 15 000, поэтому делаю свой на дубовых стружках: делюсь как настаивать, чтобы на выходе не получить горькую жижу (12.11.2020 — sovety)
- В другом городе попробовал Крамбамбулю, решил купить у себя дома, а ее там нет: делюсь домашним рецептом белорусской классики на водке и пряностях (11.11.2020 — reczepty-podpischikov)
- Какие дрожжи выбрать для самогонки: делюсь своим проверенным топ-3, на которых варю уже не один год (10.11.2020 — sovety)
- В магазинах за поллитра просят от 1200, а я сделал за 500: делюсь бюджетным рецептом приготовления 60-градусного абсента из обычной самогонки (09.11.2020 — reczepty-podpischikov)
- В детстве помогал бабушке готовить "Клюковку": делюсь деревенским рецептом настойки на клюкве, сахаре и спирту (08.11.2020 — reczepty-podpischikov)
- Делюсь своими ТОП 3 домашними настойками на рябине, пока еще не грянули морозы и ее можно собрать (07.11.2020 — reczepty-podpischikov)
- Чем технология производства водки в СССР отличалась от сегодняшней: сравниваю ГОСТы чтобы понять стало ли хуже (06.11.2020 — napitki)
- Услышал о странной настойке на белых грибах от попутчика в электричке, повторил - вышло вкусно и не "вяжет" во рту: делюсь рецептом (05.11.2020 — reczepty-podpischikov)
- Всем, кому некуда девать кабачки с дачи посвящается: как я вместо икры и солений готовлю дешевое кабачковое вино, потратив 185 рублей (04.11.2020 — reczepty-podpischikov)
- Дистиллят или ректификат: рассказываю в чем отличия и для какого домашнего алкоголя что лучше подходит (03.11.2020 — sovety)
- Рассказываю как за 2 дня и 358 рублей сделать ту самую "советскую водку" на пшеничной муке и дрожжах (02.11.2020 — reczepty-podpischikov)
- Решил провернуть эксперимент - сколько получится самогона за цену пол литра водки в магазине: делюсь результатами (01.11.2020 — napitki)
Октябрь 2020 г.
- Сэкономлю вам деньги и нервы: 5 ошибок, которые я наделал выбирая самогонный аппарат (31.10.2020 — samogon)
- Сделал абрикосовую брагу на сухих дрожжах, а в интернете пишут, что ее нельзя бесконтрольно пить: решил разобраться (29.10.2020 — reczepty-podpischikov)
- В гостях друг налил «коньяк» - подумал что элитный из магазина, а оказалось домашняя настойка на водке и черносливе: делюсь рецептом (28.10.2020 — reczepty-podpischikov)
- Друг угостил виски за 5000 - по вкусу прямо мой домашний бурбон за 500 рублей: делюсь бюджетным рецептом (27.10.2020 — reczepty-podpischikov)
- Дух дворянства всего за 400 рублей: делюсь дореволюционным рецептом (26.10.2020 — reczepty-podpischikov)
- Как сделать "домашний Бейлиз" за 200 рублей: делюсь рецептом "Адвоката" из 90-х на яйце и молоке (25.10.2020 — reczepty-podpischikov)
- Химозный вкус, некачественное сырье и несоблюдение технологий: 4 марки коньяка, которые я теперь никогда не возьму (24.10.2020 — sovety)
- Потратил месяц, чтобы в кастрюле сделать китайскую рисовую водку Саке: делюсь домашним рецептом и что получилось в итоге (23.10.2020 — reczepty-podpischikov)
- Готовлю мексиканский кофейный ликер Калуа, на который я пожадничал 2000 рублей и показываю зачем он мне и при чем тут «Большой Лебовски» (23.10.2020 — reczepty-podpischikov)
- Куда после развала Союза пропал легендарный азербайджанский портвейн Агдам по 2 рубля (21.10.2020 — napitki)
- Для тех, кому некуда девать сливы: делюсь 2 домашними рецептами украинской наливки "Сливянки" - отлично дополнят вечер с тортиком (20.10.2020 — reczepty-podpischikov)
- Почему кружка пива в баре стоит от 200 рублей, при себестоимости в 50: разбираюсь что за наценки на алкоголь в кафе и барах и причем тут государство (20.10.2020 — napitki)
- 3 месяца настаивал коньяк в бочке, попробовал - оказался "пустоват" на вкус: делюсь рецептами разбавки, чтобы вкус было неотличить от элитного Курвуазье (19.10.2020 — reczepty-podpischikov)
- Есть колонна с дистилляцией, решил сделать виски сам - по вкусу вылитый Red Label за 1200р, а я потратил 600: делюсь рецептом и как настаивал (17.10.2020 — reczepty-podpischikov)
- Делюсь схемой как настаивать вино в бочке, чтобы на выходе получился коньяк почти как Курвуазье за 4000 за 0.7л, но дешевле в 4 раза (17.10.2020 — reczepty-podpischikov)
- Хороший коньяк стоит очень дорого, решил приготовить сам из спирта и дубовых щеп: делюсь секретами обработки щепы, чтобы не испортить напиток (16.10.2020 — sovety)
- Зачем тратить лишние деньги, если все есть под руками: делюсь домашним рецептом 11-градусного полусладкого вина на винограде и сахаре (16.10.2020 — reczepty-podpischikov)
- По вкусу как дорогое шампанское, только без газа: делюсь семейным рецептом крыжовникового вина (15.10.2020 — reczepty-podpischikov)
- Как я готовлю башкирскую 12-градусную медовуху «Бал балы» из сотового меда: делюсь рецептом (15.10.2020 — reczepty-podpischikov)
- Объемы торговли и потребления алкоголя в России (14.10.2020 — novosti)
- Готовлю настойку на черноплодной рябине из сада, пока не грянули первые морозы: делюсь бабушкиным рецептом (14.10.2020 — reczepty-podpischikov)
- Стоят дорого, а по вкусу - как дешевая советская самогонка: 7 марок водки, в которых я разочаровался (13.10.2020 — napitki)
- Как правильно и эффективно очистить самогон содой (12.10.2020 — alcorecepti)
- Вспоминаю, какую водку пили в лихие 90-е, что она из себя представляла и сколько стоила (12.10.2020 — napitki)
- Рассказываю как правильно выбрать и подготовить бочку для коньяка чтобы на выходе не получилась «плинтусовка» (12.10.2020 — sovety)
- Магазинное вино стоит от 400 р за 0.7л, а я делаю свое домашнее за 150, да еще и без дрожжей и консервантов: делюсь рецептом (11.10.2020 — reczepty-podpischikov)
- Замерз мешок картошки в подвале, жалко стало выбрасывать, приготовил самогон на солоде и дрожжах: делюсь рецептом и какой результат (10.10.2020 — reczepty-podpischikov)
- Как определить свою норму алкоголя, чтобы не иметь похмелья и не было мучительно стыдно за вчерашнее (08.10.2020 — poxmele)
- «Зачем добру зря пропадать» и выбросила перебродившую мякоть винограда курам, а те наелись и упали навзничь: как мой друг в 80-ых вино варил (06.10.2020 — reczepty-podpischikov)
- Сделал ароматный домашний абсент за 500 рублей из старого самогонного аппарата, который нашел в чулане: делюсь рецептом (05.10.2020 — reczepty-podpischikov)
- Пиво закончило бродить: даю инструкцию с фото что делать дальше, чтобы его не испортить (01.10.2020 — napitki)
Сентябрь 2020 г.
- Алкогольные настойки на кофейных зернах (29.09.2020 — alcorecepti)
- Кто не пьет «Чемен», тот не джентльмен: история туркменского алкоголя времен СССР, за который можно было даже получить бесплатный номер и еду в гостинице (29.09.2020 — napitki)
- В школе узнал, что дети в 4 классе уже выпивают, хотел устроить допрос сыну, но жена-психолог остановила: делюсь с вами ее позицией, как объяснить ребенку, что алкоголь - зло (28.09.2020 — sovety)
- Хочу сварить пиво сам, какое оборудование и ингредиенты для этого нужны: делюсь что вошло в мой набор за 4300 рублей (27.09.2020 — napitki)
- Чист как родниковая вода, а по вкусу - не отличить от брендового алкоголя: рассказываю как правильно собирать и очищать "первак" (26.09.2020 — sovety)
- Поспорил с другом, что дешевый алкоголь не значит плохой: разбираю разницу в составе, технологиях производства и выдержке (25.09.2020 — napitki)
- Чем водка отличается от всего остального алкоголя кроме крепости: разбираю состав, способ производства и воздействие на организм (24.09.2020 — napitki)
- Что будет, если докажут, что вы гоните самогон: разбираюсь в тонкостях нашего закона (23.09.2020 — napitki)
- Пряные травы, крыжовник и даже перец чили: делюсь своими 10 самыми удачными экспериментами с настойками на водке (23.09.2020 — reczepty-podpischikov)
- Если яблоки девать некуда: как приготовить яблочное шампанское, которые обожают женщины в моей семье (22.09.2020 — reczepty-podpischikov)
- Как выбрать коньяк в ближайшем магазине, чтобы быть уверенным в его качестве и топ 8 лучших вариантов по цене-качеству (21.09.2020 — napitki)
- Потратил 40 000 000 рублей на открытие винодельни, но нормальное вино пошло только спустя 5 лет: рассказываю через что прошел и стоила ли игра свеч (21.09.2020 — sovety)
- Черчилль без виски не садился за стол, Ельцин не отказывался поднять рюмочку, а Обама любитель сладкого пива: какой алкоголь любят президенты (20.09.2020 — napitki)
- Настоящий «вкус старости»: пробую приготовить старославянский горький напиток "Старка" по рецепту друга (20.09.2020 — reczepty-podpischikov)
- Гречневое пиво (19.09.2020 — koktejli)
- Водку мне теперь даже не наливайте: как я приготовил вино из винограда тайфи на сахаре и дрожжах по рецепту из советской книги (17.09.2020 — napitki)
- Где дешевле алкоголь: сравнил сколько можно купить на 1000 рублей в России и в США (15.09.2020 — napitki)
- Отвертка, Б-52, Маргарита и Московский мул: откуда взялись эти странные названия коктейлей (14.09.2020 — napitki)
- Решил удивить друга сидром по рецепту тестя - вода, сахар и яблоки: что вышло в итоге за 300 рублей (14.09.2020 — reczepty-podpischikov)
- Чем технический спирт отличается от медицинского, если у них одинаковый цвет и почему ни тот, ни другой нельзя пить (13.09.2020 — napitki)
- Разбираюсь, какой алкоголь пили больше всего в СССР и правда ли, что был повальный алкоголизм (13.09.2020 — napitki)
- Как в нашей семье готовят рябиновую наливку по классическим рецептам русского дворянства: аромат и подлинный вкус обеспечен (09.09.2020 — reczepty-podpischikov)
- 12 интересных закусок на праздничный стол (09.09.2020 — koktejli)
- Пробую приготовить «Зубровку» на сорняках по рецепту друга: что получилось потратив 300 рублей (08.09.2020 — reczepty-podpischikov)
- Уродилось много слив, решил не выбрасывать, а сделать простейшее вино, добавив сахара и воды: что вышло в итоге (07.09.2020 — reczepty-podpischikov)
- Купил самогонный аппарат Хмель-Мастер 5 за 13 000 рублей: пытаюсь понять где заявленные производителем характеристики (06.09.2020 — samogon)
- Как приготовить вишневый ликер, который не отличить от магазинного, да еще и всего за 260 рублей (05.09.2020 — reczepty-podpischikov)
- Собрал список марок водки до 300 рублей, которые смело можно покупать в любом магазине у дома (04.09.2020 — napitki)
- Собираю простейший самогонный аппарат: рассказываю и показываю весь процесс с фото (03.09.2020 — sovety)
- У дяди есть своя пасека, делает знатную медовуху, взял его рецепт - итог шикарный, классический напиток и без химии, как в магазине (02.09.2020 — reczepty-podpischikov)
- Не просто брагу перегоняют, а вплоть до реактивов все расписано: рассказываю как готовят водку на заводе и что входит в ГОСТ (01.09.2020 — napitki)
Август 2020 г.
- Что вреднее - магазинная водка или домашний самогон: разбираю по науке (31.08.2020 — napitki)
- Готовлю «Мюнхенский лимонад» и «Барбареллу» на каждый праздник: делюсь простейшим рецептом коктейлей из пива (30.08.2020 — reczepty-podpischikov)
- Сделал белое вино из мускатного винограда с плантации - вышло не хуже, чем в Италии: делюсь рецептом (30.08.2020 — reczepty-podpischikov)
- 50 оттенков водки: ликбез для тех, кто хочет начать в ней разбираться (29.08.2020 — napitki)
- Нашел в интернете самогонный аппарат за 1 650 000 рублей - понты или реальный толк: сравниваю с моделями дешевле (29.08.2020 — novosti)
- Самый вкусный сидр получается из паданки: рассказываю как без дрожжей получить 10 литров из 20 кг яблок (28.08.2020 — reczepty-podpischikov)
- Пробую приготовить легендарную грузинскую чачу на воде и винограде, не добавляя никаких дрожжей: что получилось (28.08.2020 — reczepty-podpischikov)
- Попробовал на свадьбе деревенский самогон на кедровых шишках - пьется легко и никакого похмелья нет: выпросил рецепт, теперь делюсь (27.08.2020 — reczepty-podpischikov)
- Себестоимость бутылки водки 35 рублей, а в магазине дешевле 250 ничего нет: откуда берется эта цена и сколько приносит небольшой цех по розливу (27.08.2020 — napitki)
- Куда деть засахаренный мед: мой рецепт простейшей медовухи, которую сможет приготовить каждый (26.08.2020 — reczepty-podpischikov)
- Существует мнение, что пиво нельзя мешать с водкой: разбираюсь почему и какие еще напитки не стоит смешивать (25.08.2020 — sovety)
- 10 лет делаю вино из винограда, а в этом году перешел на вишню по старому советскому рецепту: что в итоге получилось (25.08.2020 — reczepty-podpischikov)
- Как приготовить легендарный Виски-сауэр: понадобится 10 минут и простейшие игредиенты (24.08.2020 — reczepty-podpischikov)
- 2 года владею алкогольным супермаркетом- моя грустная статистика: что и сколько пьют, и правда ли что женщины не отстают от мужчин (23.08.2020 — napitki)
- Нашел в погребе засахаренное варенье с 2003 года: что будет если попробовать из него сделать самогонку (23.08.2020 — reczepty-podpischikov)
- Откуда взялась водка и кто первый ее придумал (22.08.2020 — napitki)
- Занимаюсь самогоноварением 10 лет, делюсь своим списком ТОП 6 ягод, которые дают лучшую брагу (22.08.2020 — sovety)
- Собрал на даче 10 кг винограда, выкидывать жалко, пришлось делать вино: что я сделал не так и почему оно взорвалось (21.08.2020 — reczepty-podpischikov)
- ТОП 5 лучших вин для лета не дороже 1000 рублей (20.08.2020 — napitki)
- Горячее вино, можжевеловая водка и сбитень: какой алкоголь пили на Руси (19.08.2020 — napitki)
- 2 лучших бюджетных коньяка на мой вкус и 5 ужасных, которые даже за бесплатно не стану пить (19.08.2020 — napitki)
- Минутка ностальгии: 9 самых оригинальных советских алкогольных этикеток (18.08.2020 — napitki)
- По закону Исландии опьянение оправдывает преступника: рассказываю как с этим в других странах (17.08.2020 — novosti)
- Близнецы любят зажечь с текилой, весы - ощутить нюансы виски, а овны знают как вовремя остановиться с водкой: какой алкоголь предпочитают разные знаки зодиака (16.08.2020 — napitki)
- Куда деть кислый, переспевший или просто лишний виноград: мой рецепт ароматного домашнего вина (15.08.2020 — reczepty-podpischikov)
- Коньяк «Хеннеси»: состав, как пить, чем закусывают (14.08.2020 — alcorecepti)
- Чем дешевая водка отличается от дорогой, кроме ценника: изучаю этикетку (14.08.2020 — napitki)
- Хочешь покорить сердце женщины – закажи ей Мартини: в чем секрет такой популярности напитка и как его сделать своими руками (13.08.2020 — napitki)
- Пожалел 10 000 на перегонный куб и сделал через знакомых - в итоге вышло дороже на 5 000, а спустя две перегонки горячая брага потекла на пол (12.08.2020 — napitki)
- Тем, кто считает что самогонка это дешево посвящается: что такое хороший самогон и может ли он стоить дешевле магазинных аналогов (11.08.2020 — napitki)
- Водка с изюмом, кленовый сок и тыква: 4 самые необычные браги, которые мне довелось готовить (10.08.2020 — reczepty-podpischikov)
- Как приготовить домашний коньяк из самогона с настоящими виноградными нотами, на мой взгляд не хуже, чем магазинный Хэннэси за 3000 (09.08.2020 — reczepty-podpischikov)
- Как автоматизировать перегонку домашнего ректификата: мой опыт работы с электрокубом и газовым нагревом (08.08.2020 — reczepty-podpischikov)
- Домашнее вишневое вино для новичков в виноделии по «советскому рецепту» (06.08.2020 — reczepty-podpischikov)
- Как за день приготовить самогонку: нужен горох, молоко, сахар и немного русской смекалки (06.08.2020 — reczepty-podpischikov)
- Хорошую медовуху в магазине почти не найти, поэтому приготовил сам: что получилось за 1000 рублей и 1,5 недели ожидания (05.08.2020 — reczepty-podpischikov)
- В чем разница между длинной и короткой ректификационной колонной и какая лучше для домашнего самогонщика (03.08.2020 — sovety)
- Как мармелад «Мишки гамми», только с алкоголем: делюсь рецептом идеального подарка друзьям (02.08.2020 — reczepty-podpischikov)
- Сакэ, Авамори, Увесю и другие диковинные напитки, который надо обязательно попробовать в Японии, как откроют границы (01.08.2020 — napitki)
Июль 2020 г.
- Ликбез по дрожжам для алкоголя: объясняю по-простому чем отличаются дрожжи за 25 рублей от тех, что за 500 (30.07.2020 — sovety)
- Делаем самбуку через перегонку браги: весь процесс с результатом не хуже элитных брендов (30.07.2020 — reczepty-podpischikov)
- Потратил на самогонный аппарат «Добрый жар» 18 000: рассказываю стоит ли своих денег (30.07.2020 — samogon)
- Все запивают водку апельсиновым соком, а можно сделать вкуснейшее апельсиновое вино: делюсь рецептом (28.07.2020 — reczepty-podpischikov)
- Зачем изобретать велосипед, если можно просто трижды перегнать самогон: мое мнение о сухопарнике (27.07.2020 — sovety)
- Как за два дня превратить самогон в "коньяк" без винограда: делюсь своими методами (25.07.2020 — reczepty-podpischikov)
- Что такое Бурбон, из чего его готовят и ТОП 10 лучших марок, которые не "пахнут клопами" (24.07.2020 — napitki)
- От покупного алкоголя часто болит голова, решила сама сделать коньяк из самогона: что вышло в итоге за 500 рублей (23.07.2020 — reczepty-podpischikov)
- ТОП 3 мятных настойки, которые обойдутся всего в 300-600 рублей (23.07.2020 — reczepty-podpischikov)
- Картофель, забродивший изюм и сахарный тростник: как делают самогон в других странах (22.07.2020 — napitki)
- 6 рецептов простых настоек, за которые меня хвалит вся родня (22.07.2020 — reczepty-podpischikov)
- Как из дешевого коньяка и обычного шоколада сделать вкуснейший и необычный напиток: делюсь рецептом (21.07.2020 — reczepty-podpischikov)
- Что будет если смешать мармелад "Мишки Гамми" и домашнее вино: делюсь результатами эксперимента (20.07.2020 — reczepty-podpischikov)
- Как выбрать мартини для коктейлей: с чем лучше сочетается и как их красиво подать (19.07.2020 — napitki)
- Готовлю вино в первый раз, все заплесневело и пришлось вылить: что пошло не так (19.07.2020 — reczepty-podpischikov)
- Готовлю кисленькое вино на винном грибе: нужен килограмм сахара, 3-литровая банка и томатная паста (18.07.2020 — reczepty-podpischikov)
- Как я гнал самогон по особому рецепту из сахара, винных дрожжей и печеньки: что за варево вышло в итоге (17.07.2020 — reczepty-podpischikov)
- "Примочки" для самогонных аппаратов: какие реально нужны и экономить на них нельзя, а что пустая трата денег (17.07.2020 — samogon)
- Соблазнительный карамельно-кофейный ликер в домашних условиях, перед которым не устоит ни одна девушка: мой рецепт (16.07.2020 — reczepty-podpischikov)
- Как сделать из самогона простейший коньяк: понадобятся сахар, дубовая кора, мускатный орех и пара специй (16.07.2020 — reczepty-podpischikov)
- 1 литр выйдет в 60 рублей: делюсь бюджетным рецептом вина из варенья (15.07.2020 — reczepty-podpischikov)
- Нигде не продается, а зря: рассказываю как я готовлю грушевое вино при себестоимости в 100 рублей за литр (14.07.2020 — reczepty-podpischikov)
- Сахарная, фруктовая или зерновая: какая брага самая лучшая - моё мнение (14.07.2020 — reczepty-podpischikov)
- ТОП-10 самых простых коктейлей, ингредиенты для которых можно найти почти в любом магазине, где есть алкоголь (13.07.2020 — reczepty-podpischikov)
- Не дайте ягоде пропасть: как настаивать собранные ягоды, чтобы получить незабываемые напитки - мои рецепты (13.07.2020 — reczepty-podpischikov)
- 4 рецепта, от которых "урчит" в животе: как я готовлю вина из чая, мяты, дубовых листьев и даже мать-и-мачехи (12.07.2020 — reczepty-podpischikov)
- Одна из самых сладких и вкусных настоек: готовлю персиковый ликер себестоимостью в 200 рублей (11.07.2020 — reczepty-podpischikov)
- Делаю арбузное вино по рецепту деда: гости в восторге и себестоимость всего 500 рублей (10.07.2020 — reczepty-podpischikov)
- ТОП 4 легендарных советских блюда, которые пробовал почти каждый из нас (09.07.2020 — kulinariya)
- Всё про самогонные апараты для новичков: виды, из чего состоят и какие примочки есть для улучшения качества напитка (09.07.2020 — sovety)
- 2 года вынашивал идею сделать аппарат для варки пива: купил кастрюлю на 50 литров, тэн и фильтры - что вышло в итоге (08.07.2020 — reczepty-podpischikov)
- ТОП 4 домашних настойки, которые под силу каждому и дешевле, чем магазинная "химия" (07.07.2020 — reczepty-podpischikov)
- Купил смесь для кваса - оказалась ерунда: рассказываю как сделать настоящий по простейшему рецепту, да еще и дешево (06.07.2020 — reczepty-podpischikov)
- Ацетон, масла, едкий запах - самые частые ошибки при изготовлении домашнего алкоголя и как их не допустить (05.07.2020 — sovety)
- Как выбрать коктейль в ближайшем магазине и в чем лучше брать - в стекле или в банке (04.07.2020 — sovety)
- Чем отличается коньяк от бренди кроме цвета и ТОП 5 лучших марок каждого напитка, которые продаются у нас (03.07.2020 — napitki)
- Если некуда девать вишню: простейший рецепт вина на сахаре и воде (03.07.2020 — reczepty-podpischikov)
- 5 самых часто подделываемых дешевых и дорогих марок водки и как отличить подделку от оригинала (02.07.2020 — napitki)
Июнь 2020 г.
- Делаю клюквенную настойку на самодельном дистиляте тройной перегонки: что вышло в итоге (30.06.2020 — reczepty-podpischikov)
- 15 лет занимаюсь самогонкой и понял одно - вкуснее хреновухи ничего нет: мой рецепт (29.06.2020 — reczepty-podpischikov)
- Чем отличается нефильтрованное и фильтрованное пиво кроме цвета и ТОП 5 лучших сортов каждого вида (29.06.2020 — napitki)
- Простейший рецепт сливового вина, который под силу любому начинающему виноделу (28.06.2020 — reczepty-podpischikov)
- Что пила политическая элита СССР: любимые напитки и были ли среди них трезвенники (28.06.2020 — napitki)
- Что выгоднее: купить виски в магазине или выгнать самому - проверяю расчеты на опыте (27.06.2020 — reczepty-podpischikov)
- Куда деть яблоки, если жалко выкидывать: лучше сделайте сидр - рецепт простейший, результат вкуснейший (27.06.2020 — reczepty-podpischikov)
- Решил сделать вино не используя ни грозди винограда: закупил 20 кг яблок за 1400 рублей - что получилось на выходе (26.06.2020 — reczepty-podpischikov)
- Бояться экспериментировать – вкусных напитков не пить: на каких ягодах получаются лучшие настойки (25.06.2020 — reczepty-podpischikov)
- Два метода, которые сделают ваш самогон первоклассным (24.06.2020 — sovety)
- Нарвался в Сочи на разведенный водой коньяк, решил по приезду домой сделать свой на дубовых щепах: что вышло в итоге (23.06.2020 — reczepty-podpischikov)
- Первый раз готовил пиво из ячменного солода и крупы - вышло горьким и негазированным: как я испортил 24 литра (23.06.2020 — reczepty-podpischikov)
- ТОП 5 худших марок коньяка, которые продаются в магазине у дома (22.06.2020 — napitki)
- Топ 10 коктейлей со льдом которые можно приготовить дома на кухне (20.06.2020 — napitki)
- Гоню настоящий абсент из полыни с медом на дедовом самогонном аппарате: делюсь рецептом и нюансами (19.06.2020 — reczepty-podpischikov)
- Что будет если попробовать приготовить вино из помидоров (17.06.2020 — reczepty-podpischikov)
- Про Абхазские вина: низкопробная кислятина или нет, сколько в среднем стоит, как их пьют абхазы и 10 лучших на мой взгляд (16.06.2020 — napitki)
- ТОП-45 лучших марок пива в России (14.06.2020 — sovety)
- 3 проверенных способа придать алкоголю фруктовый аромат не испортив его (13.06.2020 — sovety)
- Чем темпераментнее личность, тем выше градус выбранного напитка: какой алкоголь подходит разным знакам зодиака (12.06.2020 — napitki)
- Готовим настоящий Baileys по науке: а не просто мешанину со сгущенкой и кофе (11.06.2020 — reczepty-podpischikov)
- Что такое висельник и как его готовить (09.06.2020 — reczepty-podpischikov)
- Что делать, чтобы домашнее вино не прокисало при длительном хранении: делюсь секретами (08.06.2020 — sovety)
- Какой алкоголь требуют от организаторов наши звезды и отказываются без него выступать (07.06.2020 — napitki)
- Готовлю ленивый квас из магазинного готового набора в общаге: на вкус как сладкое пиво и даже градус есть небольшой (06.06.2020 — reczepty-podpischikov)
- Как приготовить односолодовый виски дома: какое зерно брать и весь процесс с затратами (05.06.2020 — reczepty-podpischikov)
- Чем угощали Сталина советские виноделы и на каких заводах все это производилось (04.06.2020 — koktejli)
- Рассказываю как начать разбираться в коньяке: в чем разница между марочным, ординарным и коньячным напитком и что означают звезды и буквы (03.06.2020 — napitki)
- Настоящий ли алкоголь пили актеры во время съемок советских фильмов: секреты Гайдая и других режиссеров (02.06.2020 — napitki)
Май 2020 г.
- Что пили солдаты Германии и СССР во время Второй мировой кроме фронтовых 100 грамм (31.05.2020 — napitki)
- Попробовал сделать коньяк, на дегустации от 10 летнего не все смогли отличить, а себестоимость 1000р за литр против 5200 (30.05.2020 — reczepty-podpischikov)
- Магазинный стоит дорого, а дешевый - невкусный: как приготовить простейший джин дома (29.05.2020 — reczepty-podpischikov)
- Как грамотно приготовить шикарное вино из черноплодки, чтобы оно не скисло (27.05.2020 — reczepty-podpischikov)
- Как я в Турции анисовую водку Ракы пробовала: как правильно пить и чем закусывать (26.05.2020 — napitki)
- Зачем нужен гидрозатвор для браги и как сделать простейший своими руками (19.05.2020 — sovety)
- Что особенного в статусной водке Белуга Noble за 1000 рублей: мой обзор (18.05.2020 — napitki)
- Делаем аристократический бренди Кальвадос из отечественных яблок: мой опыт (17.05.2020 — reczepty-podpischikov)
- На участке выросла мята, решила попробовать её не в кулинарии, а в настойке: что вышло в итоге (16.05.2020 — reczepty-podpischikov)
- Готовим бездрожжевую медовуху из магазинного меда: подойдет даже тем, у кого нет опыта, на вкус как квас и всего 4 градуса (16.05.2020 — reczepty-podpischikov)
- Ездила в Чехию и попробовала там Бехеровку - решила дома повторить: что из этого получилось (15.05.2020 — reczepty-podpischikov)
- Готовлю домашний кокосовый ликер за 300 рублей: выходит ничем не хуже магазинного Malibu за 2 000 (15.05.2020 — reczepty-podpischikov)
- Гоним американский бурбон на кукурузной муке, солоде и воде: весь процесс пошагово (14.05.2020 — reczepty-podpischikov)
- Достался самогонный аппарат, выкидывать было жалко: что получилось приготовить из 6 кг сахара, полкило дрожжей и 3 киви (09.05.2020 — reczepty-podpischikov)
- Что будет если залить рябину самодельным коньяком: мой семейный рецепт (08.05.2020 — reczepty-podpischikov)
- Делаю чачу по семейному рецепту из своего винограда: главный секрет в правильной фильтрации (07.05.2020 — reczepty-podpischikov)
- Что можно приготовить из 3 литров меда, который некуда девать: мой опыт приготовления самогона (06.05.2020 — reczepty-podpischikov)
- Какое пиво предпочитают в разных странах: от Китая до Америки (05.05.2020 — napitki)
- Топ 10 лучших вин Нового Света, которые ничем не уступают европейским (04.05.2020 — napitki)
- Какой алкоголь предпочитают российские политики: от Медведева до Жириновского (03.05.2020 — napitki)
- 3 примочки на самогонный аппарат, без которых я бы сейчас ничего не стал гнать (02.05.2020 — sovety)
- Как выбрать хороший ром в магазине у дома и 4 способа раскусить подделку (01.05.2020 — sovety)
Апрель 2020 г.
- 10 африканских вин, которые не хуже европейских, стоят дешевле и продаются в любом ближайшем магазине (30.04.2020 — napitki)
- Как я вновь изобрела вино из мандаринов: по вкусу как сок, но с сюрпризом (27.04.2020 — reczepty-podpischikov)
- Рассказываю, как начать разбираться в грузинском коньяке: 10 лучших, которые могут потягаться даже с французами (25.04.2020 — vinodelie)
- Как выбрать хороший коньяк в магазине: мой рейтинг бюджетных и "подороже" (25.04.2020 — vinodelie)
- Разбираем конструкцию самогонного аппарата: как из браги получается чистейший спирт? (24.04.2020 — samogon)
- Правда ли что от алкоголя можно набрать вес и в каком больше всего калорий? (24.04.2020 — napitki)
- Есть ли разница между игристыми винами и шампанским, кроме названия? (23.04.2020 — vina)
- Что будет, если попытаться приготовить скандинавскую водку дома: мой неоднозначный опыт (22.04.2020 — reczepty-podpischikov)
- Мешок "Антоновки" станет домашним вином: рассказываю про весь процесс пошагово и с комментариями (21.04.2020 — reczepty-podpischikov)
- Только у нас есть дурная привычка наливать коньяк в рюмки: из каких бокалов правильно его пить (19.04.2020 — teoriya-i-praktika)
- Первый раз готовлю дынный ликер по рецепту из интернета: что получится, если смешать дыню, водку и мед в гараже (18.04.2020 — reczepty-podpischikov)
- Если после зимы осталась смородина: готовлю "Спотыкач" из заморозки и заодно расскажу откуда такое название (18.04.2020 — reczepty-podpischikov)
- Готовлю белорусскую медовуху Крамбамбулю: вкус впечатляет не меньше, чем название (17.04.2020 — reczepty-podpischikov)
- Нашел в интернете рецепт абрикосового ликера: что получается, если попробовать по нему приготовить (16.04.2020 — reczepty-podpischikov)
- Можно ли в бюджете до 500 рублей найти нормальное российское вино: мой личный рейтинг (15.04.2020 — vina)
- Делаю анисовую водку как у ключницы Ивана Васильевича: делюсь рецептом и своим опытом (13.04.2020 — reczepty-podpischikov)
- Топ-8 самых необычных бокалов для пива, которые не найти в обычном магазине (12.04.2020 — instrument)
- Какой алкоголь любят звезды эстрады: от Пугачевой до Шнурова (12.04.2020 — prochee)
- Сравниваю цены на алкоголь в СССР и сейчас: не пойму, где ваши "раньше все стоило копейки" (12.04.2020 — napitki)
- Делаю вино из огурцов и апельсинов: пробующие никогда в жизни не отгадают из чего оно (11.04.2020 — napitki)
- Коньяк с черносливом из самогона и водки (10.04.2020 — alcorecepti)
- Как выбрать нормальную водку в обычном магазине и есть ли она до 300 рублей? (09.04.2020 — alkogolnye-krepkie)
- Какой самогонный аппарат выбрать любителю и законно ли использовать его дома? (09.04.2020 — sovety)
- Если поддался панике и закупил много гречки: как сварить из нее самогон, а может даже и виски (07.04.2020 — koktejli)
- Какое вино предпочитают девушки и как его правильно выбирать (06.04.2020 — sovety)
- Чем водка в СССР могла быть лучше современной, если самая дешевая стоила 630 сегодняшних рублей: сравниваю ГОСТы (05.04.2020 — napitki)
- Как приготовить виски из самогона в домашних условиях (04.04.2020 — alcorecepti)
- Что пили в СССР во время сухого закона и почему запрет привел к еще большему росту алкоголизма (04.04.2020 — napitki)
- Про грузинскую водку "Чача", которая на самом деле бренди: как ее гонят и может ли она продаваться в магазине (03.04.2020 — napitki)
- Мятный ликер по рецепту моей бабушки: нужна только водка, мед и сама мята (02.04.2020 — reczepty-podpischikov)
- Готовлю черное как ночь вино из ирги: по вкусу очень нежное и близко к соку, девчонкам очень нравится после баньки (01.04.2020 — reczepty-podpischikov)
Март 2020 г.
- Что пьют на Карибах: обзор традиционного алкоголя, который можно привезти на родину, когда границы снова откроют (31.03.2020 — koktejli)
- Что из себя представляет брат коньяка - Кальвадос и как его делают? (30.03.2020 — napitki)
- Делаю малиновую настойку из некондиции: мятой, битой, переспелой ягоды - 2 недели на подоконнике, потом 3 в шкафу (29.03.2020 — reczepty-podpischikov)
- Два рецепта настойки из черноплодки на самогоне от моей бабушки: мужской и женский вариант (28.03.2020 — reczepty-podpischikov)
- Вернулся из Мексики, делюсь какие напитки там пьют и что обязательно попробовать, если соберетесь туда (27.03.2020 — napitki)
- Какие бокалы нужно иметь в доме, чтобы можно было подать любой алкоголь (26.03.2020 — sovety)
- Варю 10 литров пива по домашней технологии: получается 50р за литр готового продукта (25.03.2020 — reczepty-podpischikov)
- Хэджангук, квашенные сливы и селедка: как борются с похмельем в разных странах мира (24.03.2020 — poxmele)
- Скоро расцветут одуванчики, самое время приготовить из них вино: мой опыт (23.03.2020 — reczepty-podpischikov)
- Что такое настоящий коньяк и правда ли что все разливается "из одной бочки"? (21.03.2020 — napitki)
- Ерш - нормальный коктейль или издевательство над организмом? (20.03.2020 — napitki)
- Еще один рецепт домашнего коньяка из винограда: в моей семье банка больше полугода никогда не живет (18.03.2020 — reczepty-podpischikov)
- Станет ли нормальный производитель разливать вино в тетрапак? (17.03.2020 — napitki)
- Из чего делают крымские вина и есть ли среди них что-то приличное? (16.03.2020 — napitki)
- Где варят лучшее пиво в мире: Чехия, Германия, Бельгия или США? (15.03.2020 — napitki)
- 6 великолепных, но мало кому известных брендов вина (14.03.2020 — napitki)
- Какое пиво лучше: в стекле или железных банках (14.03.2020 — sovety)
- Чем отличается водка за 230 рублей от водки за 1250, если в составе только спирт да вода (13.03.2020 — napitki)
- Как сделать домашний абсент из обычного самогона: мой опыт (12.03.2020 — reczepty-podpischikov)
- Как понять что самогон хороший и можно ли его купить в магазине, а не только "с рук" (11.03.2020 — napitki)
- Какой сок лучше всего подходит к коньяку и как быстро определить правильную пропорцию (10.03.2020 — sovety)
- Как красиво открыть и разлить шампанское: мои лайфхаки (10.03.2020 — sovety)
- Было ли в СССР нормальное вино, а не только «чернила», «бормотуха», «плодово-выгодное» (09.03.2020 — napitki)
- Что пили писатели-алкоголики: от Есенина до Эдгара По (09.03.2020 — lyudi)
- Новосибирский бурбон на копченой груше: мой рецепт доступной экзотики (08.03.2020 — reczepty-podpischikov)
- Хреновуха нравится не всем, потому что готовить не умеют: правильный рецепт с нюансами (07.03.2020 — reczepty-podpischikov)
- Рецепт перцовки, от которой не болит голова: делюсь опытом (06.03.2020 — reczepty-podpischikov)
- Правда ли что розовое вино это просто смесь красного с белым? (05.03.2020 — napitki)
- Чем коллекционные вина отличаются от обычных и почему они иногда продаются на аукционах по цене острова в океане? (04.03.2020 — napitki)
- ТОП 5 коктейлей на основе ликеров (02.03.2020 — napitki)
- Почему домашний самогон нужно обязательно очищать и как правильно это делать? (02.03.2020 — sovety)
- ТОП 5 коктейлей для летней жары (01.03.2020 — napitki)
- Как сделать самогон, чтобы от него не гудела голова: мой опыт приготовления "по науке" (01.03.2020 — napitki)
Февраль 2020 г.
- Какое вино привезти из Италии в подарок маме и как разобраться в аббревиатурах категорий (29.02.2020 — sovety)
- 5 лучших рецептов горячих алкогольных коктейлей для уходящей зимы (29.02.2020 — napitki)
- Делаем обалденную настойку из горькой и противной калины: мой рецепт (28.02.2020 — reczepty-podpischikov)
- Почему хороший коньяк не может стоить дешевле 500 рублей (28.02.2020 — napitki)
- Как правильно пить коньяк - теплым или холодным? (27.02.2020 — napitki)
- Перцовка, хреновуха и еще 3 рецепта настоек на самогоне, которые можно легко сделать самому (25.02.2020 — reczepty-podpischikov)
- Начальник подарил бутылку голубого шампанского, что же там намешано? (25.02.2020 — napitki)
- 7 самых необычных идей оформления мохито (24.02.2020 — sovety)
- Как выбрать хороший коньяк в обычном магазине у дома и может ли он продаваться по акции (24.02.2020 — sovety)
- Как сварить дома пиво в обычной кастрюле: рецепт на 23 литра (23.02.2020 — reczepty-podpischikov)
- Топ 10 коктейлей на основе рома к 23 февраля (22.02.2020 — napitki)
- Смородиновая наливка по-домашнему на самогоне: мой рецепт (22.02.2020 — reczepty-podpischikov)
- Моя монастырская настойка из 90-х на тёрне с соседского куста: готовила втихую от мужа, потому что был дефицит (21.02.2020 — reczepty-podpischikov)
- Во-первых, саке - не пиво и не водка, а во вторых европейцы (и мы тоже) совершенно неправильно его пьют (21.02.2020 — sovety)
- Что пьют в Японии: Сюту, Авамори и другие непонятные нам алкогольные традиции (20.02.2020 — napitki)
- Шпаргалка: как посчитать сколько и какого алкоголя нужно взять на свадьбу (19.02.2020 — sovety)
- Из каких бокалов правильно пить Мартини (19.02.2020 — sovety)
- Топ 8 крепких и не сильно дорогих вин, на которые хватит обычной зарплаты (18.02.2020 — napitki)
- Как сделать простейшую брагу из буханки черного хлеба: мой опыт приготовления (18.02.2020 — reczepty-podpischikov)
- Коктейли которые подают с огоньком: ТОП 5 горящих напитков (17.02.2020 — pyatnichnye-podborki)
- 6 лучших слабоалкогольных коктейлей, которые легко приготовить дома (17.02.2020 — pyatnichnye-podborki)
- Почему все так любят покупать алкоголь в "Дьюти фри" (16.02.2020 — sovety)
- Какой алкоголь лучше взять для посиделок с коллегами: разбираю на примерах (15.02.2020 — sovety)
- От папы достался виноградник в Ростовской области, с вином проблемы (киснет), поэтому делаю коньяк через чачу: мой опыт (15.02.2020 — reczepty-podpischikov)
- Какой температуры должна быть водка перед подачей на стол (14.02.2020 — sovety)
- Кто придумал добавлять коньяк в кофе и какая пропорция должна быть (13.02.2020 — sovety)
- Как выбрать вино для романтического ужина: инструкция для девушек от мужика (12.02.2020 — sovety)
- Из чего делали советский портвейн и чем он отличается от настоящего? (12.02.2020 — napitki)
- Друзья подарили на день рождения ледогенератор и шейкер: что попробовать приготовить в первую очередь (11.02.2020 — sovety)
- Гоним вино из черноплодки: мой пошаговый рецепт, слезы счастья гарантирую (11.02.2020 — reczepty-podpischikov)
- Какие коктейли подходят разным знакам зодиака? (10.02.2020 — sovety)
- Лучшие коктейли для пикника зимой, некоторые можно приготовить на костре (09.02.2020 — sovety)
- Как я готовлю настойку на скорлупе миндаля "Домашний бренди": простейший рецепт (09.02.2020 — reczepty-podpischikov)
- Жалко выбрасывать варенье с истекающим сроком, поэтому готовлю из него самогон, но есть свои тонкости (09.02.2020 — reczepty-podpischikov)
- Как я готовлю настойку "Ежик" из апельсина и гвоздики: максимально дешево, зато очень необычно (07.02.2020 — reczepty-podpischikov)
- Как правильно пить текилу чтобы почувствовать себя настоящим мексиканцем (07.02.2020 — sovety)
- 7 самых вкусных сортов крафтового пива и чем оно отличается от того, что разливают на обычном пивзаводе (06.02.2020 — napitki)
- Как выбрать хороший ликер в магазине и как его правильно пить (06.02.2020 — sovety)
- Как правильно пить, подавать и поджигать самбуку (05.02.2020 — sovety)
- Чем, кроме цвета, отличается темное пиво от светлого? (05.02.2020 — pivo)
- Почему пиво должно быть холодным, когда вы его пьете, но не слишком (04.02.2020 — sovety)
- Как я готовлю дома сливочный ликер а-ля Бейлиз: нужны сгущенка, кофе и водка (04.02.2020 — reczepty-podpischikov)
- Готовлю домашний мятный ликер: теперь ко мне все напрашиваются в гости (03.02.2020 — reczepty-podpischikov)
- Как выбрать бокалы для шампанского, чтобы не выглядеть "по-деревенски" (03.02.2020 — sovety)
- Объясняю на 5 пальцах как подобрать вино для ужина с мясом (02.02.2020 — sovety)
- Как дома сделать горку из шампанского, за которую профи просят от 4000 до 12 000 рублей (01.02.2020 — sovety)
Январь 2020 г.
- Топ-5 самых дорогих сортов французских вин: бутылочку за 34 162 000 рублей не желаете? (31.01.2020 — napitki)
- 6 коктейлей, которые можно легко приготовить дома, удивив девушку на 8 марта (30.01.2020 — koktejli)
- Какой алкоголь можно подарить врачу, чтобы его не обвинили во взятке? (29.01.2020 — sovety)
- Какой сок лучше всего сочетается с водкой (28.01.2020 — sovety)
- Вечный спор о том, что лучше - баночное или разливное: да ведь это одно и то же (28.01.2020 — napitki)
- Поспорил с девушкой: с каким алкоголем есть пиццу, чтобы не испортить ее вкус (26.01.2020 — sovety)
- Никогда не думал что из арбуза можно гнать самогон: оказалось довольно просто, да еще и бюджетно (25.01.2020 — reczepty-podpischikov)
- Правда ли, что бокал вина каждый день полезен для здоровья (24.01.2020 — napitki)
- Как выбрать коньяк на подарок начальнику, чтобы дарить было не стыдно (23.01.2020 — sovety)
- Как выбрать хороший портвейн в обычном магазине, а не "Три топора" которые продавались в СССР (22.01.2020 — napitki)
- Почему вино нужно обязательно охлаждать перед подачей на стол (20.01.2020 — sovety)
- 15 коктейлей со странными ингредиентами: мыши, сушеный палец и кости (20.01.2020 — napitki)
- Как я делаю домашний ликер из клубники, на идею которого меня натолкнул XUXU из Дьютифри (19.01.2020 — reczepty-podpischikov)
- ТОП-7 оригинальных коктейлей, которыми гордится Москва (19.01.2020 — koktejli)
- Как я готовлю изумительную наливку за 3 недели без рецепта, только на вишне и сахаре (18.01.2020 — reczepty-podpischikov)
- Прилично ли дарить алкоголь учителю? (17.01.2020 — sovety)
- Если я продержу коньяк из магазина 5 лет дома, станет ли он лучше? (17.01.2020 — sovety)
- Я считаю, что пора заменить традиционные застолья на коктейльные вечеринки - это стильно, модно и так по-европейски (15.01.2020 — sovety)
- Идеальный домашний рецепт грушевого сидра (14.01.2020 — reczepty-podpischikov)
- Сама делаю коньяк из виноградного жмыха и дубовых щепок - даже зять, ценитель напитков, в восторге (12.01.2020 — koktejli)
- Что такое пивной напиток и чем он отличается от пива (09.01.2020 — napitki)
- Как грамотно подать вино, чтобы блеснуть эрудицией и не упасть в глазах гостей (08.01.2020 — sovety)
- 5 вариантов красиво упаковать бутылку в подарок на Старый Новый год (08.01.2020 — sovety)
- Чем праздновать Старый Новый год если шампанское не нравится (07.01.2020 — sovety)
- Брага из пшеницы для самогона (06.01.2020 — alcorecepti)
- Как выбрать правильное вино для рыбы и морепродуктов из сотни бутылок на полке магазина (06.01.2020 — sovety)
- 6 коктейлей на основе джина для идеального отдыха после работы (05.01.2020 — koktejli)
- Как выбрать идеальный алкоголь для шашлыка, чтобы раскрыть его вкус (04.01.2020 — sovety)
- Какие блюда лучше всего сочетаются с водкой, а какие с коньяком (04.01.2020 — sovety)
- Какой алкоголь нельзя пить в бане (03.01.2020 — sovety)
- Какой алкоголь пьют в Тайланде и что обязательно нужно попробовать (02.01.2020 — napitki)
Декабрь 2019 г.
- 7 коктейлей на основе водки, которые стоит попробовать в этот Новый Год (30.12.2019 — napitki)
- Новый год без глинтвейна, как 8 марта без тюльпанов: 2 моих любимых рецепта (29.12.2019 — napitki)
- Что пьют на новый год в разных странах (28.12.2019 — napitki)
- 6 самых вкусных и доступных шампанских на новый год (27.12.2019 — sovety)
- Почему Советсткое шампанское - это не настоящее шампанское (26.12.2019 — napitki)
- Как красиво и небанально украсить бутылку шампанского на Новый год? (25.12.2019 — sovety)
- Не любите шампанское - сделайте коктейль из него: 12 моих любимых рецептов (25.12.2019 — koktejli)
- Как красиво открыть шампанское на новый год и впечатлить девушку (24.12.2019 — sovety)
- 13 новогодних коктейлей с мандаринами, о которых ваши гости будут вспоминать всю жизнь (24.12.2019 — pyatnichnye-podborki)
- Как выбрать хороший виски в магазине у дома и может ли он продаваться по акции (24.12.2019 — sovety)
- Как сделать хорошую домашнюю водку из спирта (15.12.2019 — alcorecepti)
Ноябрь 2019 г.
- Гранатовая настойка на водке (30.11.2019 — alcorecepti)
- Чудо-дрожжи: всё о кодзи и холодном осахаривании зерновых заторов (14.11.2019 — samogon)
- Хмельной эксперимент: настойки и ликёр из ореха макадамия* (02.11.2019 — nastojki)
Октябрь 2019 г.
- Рецепт пива из перловки (21.10.2019 — alcorecepti)
- Текила: руководство по главному мексиканскому дистилляту (20.10.2019 — alkogolnye-krepkie)
- Простые рецепты приготовления глинтвейна в домашних условиях (06.10.2019 — koktejli)
Сентябрь 2019 г.
- Рецепты бананового ликера в домашних условиях (06.09.2019 — alcorecepti)
Август 2019 г.
- Домашний коньяк из водки (27.08.2019 — alcorecepti)
- Аперитив Поммо – последний подарок норманнов (20.08.2019 — vina)
Июль 2019 г.
- Ваш гид по классическому пуншу (01.07.2019 — koktejli)
Июнь 2019 г.
- Апельсиновый ликер: домашние рецепты (24.06.2019 — alcorecepti)
- Утерянный ликёр «Запретный плод» и «Помелочелло» (19.06.2019 — likery)
Май 2019 г.
- Руководство по выбору самогонного аппарата для новичка (25.05.2019 — samogon)
- На пути к идеальному лимонаду: от непревзойдённой классики к индийскому Нимбу-пани (10.05.2019 — bezalkogolnye)
Апрель 2019 г.
- Успеть запечатлеть лето: домашнее вино из лепестков роз (19.04.2019 — vina)
- Разбор без допроса: арак Юго-Восточной Азии (09.04.2019 — alkogolnye-krepkie)
Март 2019 г.
- Ничья! Уникальные рецепты чайных и кофейных ликёров (31.03.2019 — likery)
- К истокам: рецепты пряных ромов (14.03.2019 — nastojki)
Февраль 2019 г.
- AliExpress для пивоваров: чиллеры, филлеры и другие находки (13.02.2019 — prochee)
- Настойка на «философском камне», или Как превратить водку в коньяк (01.02.2019 — nastojki)
Январь 2019 г.
- Самогон из пива по-цивилизованному, или Как приготовить крафтовый виски (23.01.2019 — samogon)
Декабрь 2018 г.
- Разбор: травяной ликёр Фернет – изящность в брутальности (14.12.2018 — likery)
- БОРЩеварение или как создать кулинарный шедевр на своей кухне (05.12.2018 — kulinariya)
- Самодельный тоник: идеальное дополнение к домашнему джину! (03.12.2018 — napitki)
Ноябрь 2018 г.
- Хмельной эксперимент: реально стимулирующий абсент (16.11.2018 — alkogolnye-krepkie)
- Разбор: вино Киндзмараули и почему без него паршиво? (12.11.2018 — vina)
- Брусника? Плесни-ка! Рецепты удивительных брусничных ликёров (06.11.2018 — likery)
- Домашняя наливка из облепихи – отведет любое лихо! (02.11.2018 — nalivki)
Октябрь 2018 г.
- Для чего роза цвела? Рецепты вкуснейшего шиповникового ликера (31.10.2018 — likery)
- Ромовые заметки на Ромовом, или Как дома приготовить настоящий ром из мелассы (23.10.2018 — samogon)
- Кто споил кролика Роджера, или Домашнее вино из моркови по науке (02.10.2018 — vina)
Сентябрь 2018 г.
- С Востока на Запад: настойка чая на вине или вино на чае (05.09.2018 — mate)
- Домашняя настойка на голубике – напиток голубых кровей! (04.09.2018 — nastojki)
- Домашняя настойка из дыни: принимай дынность как данность! (02.09.2018 — nastojki)
Август 2018 г.
- Кизиловая наливка: женский напиток из «мужской ягоды» (31.08.2018 — nalivki)
- Не зная глоду, не суйся в воду: как правильно сделать вино из боярышника (30.08.2018 — vina)
- Домашняя настойка из черники: просто, как один к двум (18.08.2018 — nastojki)
- Домашнее вино из персиков. Зимой и летом – одним цветом. (08.08.2018 — vina)
- Вкус детства для взрослых: ароматные настойки на тархуне (01.08.2018 — nastojki)
Июль 2018 г.
- А как у нас дела насчет картошки? Сделаем картофельный самогон? (31.07.2018 — samogon)
- «Самогонное средство». Гоним оригинальный арбузный бренди (30.07.2018 — samogon)
- Настойка на жимолости: оригинальность даже в названии! (25.07.2018 — nastojki)
- Шипящая классика: коктейли Джин физ и Рамос физ (20.07.2018 — klassika-mba)
Июнь 2018 г.
- Домашняя настойка из ревеня на водке – полцарства за черенок (14.06.2018 — nastojki)
- It's Pimm's O'clock, или Почти всё, что вам нужно знать о Пиммсе (09.06.2018 — koktejli)
Май 2018 г.
- Домашнее брусничное вино – потому что трудность придаёт вещам цену (31.05.2018 — vina)
- Самое полное руководство по приготовлению коктейлей с вином (12.05.2018 — koktejli)
- Рецепты настоек из земляники: ягода одна, а напитки разные (07.05.2018 — nastojki)
- Хмельной эксперимент: вино из… кофе? Или с утра не выпил – день пропал! (06.05.2018 — vina)
- На безрыбье и ракы – водка. Всё о турецком ракы: разбор (03.05.2018 — alkogolnye-krepkie)
- Давайте, просто напьемся бальзама и будем пускать во дворе фейерверки? Всё о рижском черном бальзаме (02.05.2018 — likery)
Апрель 2018 г.
- Разбор: итальянское вино Асти – муската белого вкус бесподобный (28.04.2018 — vina)
- Целебные вершки и корешки – рецепт традиционного рутбира (20.04.2018 — pivo)
- Оазис в пустыне виноделия: домашнее вино из сухофрукутов (07.04.2018 — vina)
- Сицилийская Марсала – «предложение, от которого нельзя отказаться»! (03.04.2018 — vina)
- Научим готовить вустерский соус у себя дома и расскажем о его истории (02.04.2018 — kulinariya)
- Вино из варенья: гордость садовода, ужас винодела (01.04.2018 — vina)
Март 2018 г.
- Разбор: как хранить вино в домашних условиях (23.03.2018 — vina)
- Самый хмельной эксперимент: рецепты пивных ликёров (06.03.2018 — likery)
Февраль 2018 г.
- Разбор: китайская водка байцзю – пол-литра на пол-Китая (27.02.2018 — alkogolnye-krepkie)
- Бокальчик на удачу: классический коктейль Кловер Клаб (Clover Club) (15.02.2018 — klassika-mba)
- Самогон из винограда: еще не коньяк, но уже не чача (08.02.2018 — samogon)
- 6 важнейших советов о том, как правильно пить джин (06.02.2018 — alkogolnye-krepkie)
Январь 2018 г.
- Рецепт гренадина – гранатовый сироп для взрослых (26.01.2018 — sovety)
- Под сенью развесистой клюквы, или Почему клюквенное вино ещё и калиновое (17.01.2018 — vina)
Декабрь 2017 г.
- Настойки на корице настоящей и не очень - коротко о тонком, развернуто о главном (27.12.2017 — nastojki)
- Целебные и питьевые настойки сельдерея – маленькое женское счастье (14.12.2017 — nastojki)
- Разбор: сливочный ликер Амарула – слоновье лакомство (12.12.2017 — likery)
- Самогонный аппарат с AliExpress под ключ (почти) (05.12.2017 — prochee)
- Яхонтовое наше! Готовим драгоценное вино из гранатов (03.12.2017 — vina)
- Вино из бананов – лакомство человека разумного (02.12.2017 — vina)
- Буза – не «ерунда»! Готовим старинный тюркский напиток «буза» (01.12.2017 — prochee)
Ноябрь 2017 г.
- Домашнее вино из хурмы: охурмительно вкусно! (29.11.2017 — vina)
- Домашнее мандариновое вино – потому что зима близко (27.11.2017 — vina)
- Очистка самогона от А до Я – уголь, масло, молоко и другие способы чистки дистиллята (22.11.2017 — samogon)
- Домашнее вино из шиповника - второе после единственного (17.11.2017 — vina)
- Коктейли «Кир» и «Кир Рояль» - залечь на дно в брюте (14.11.2017 — klassika-mba)
- Что-то эти монахи знают – гайд по Шартрёзу и лучшие его рецепты (10.11.2017 — likery)
- Сахар есть? А если найду? Рецепт самогона из тыквы и вкусного крем-ликёра на его основе (07.11.2017 — samogon)
- Эй, вы! Пора делать вино из айвы! (02.11.2017 — vina)
- Дуб – это не только бочка! Готовим интересные ликеры и настойки на желудях (01.11.2017 — nastojki)
Октябрь 2017 г.
- Мистика в тыкве. Кеймада – галисийский «пунш» с оккультными корнями (30.10.2017 — koktejli)
- Тыквенный крем-ликёр на Хэллоуин – когда за праздничной мишурой забыл о главном (29.10.2017 — likery)
- Время пить ром – всё о культуре потребления карибского дистиллята (27.10.2017 — alkogolnye-krepkie)
- Куда пропал градус из моей настойки? Или: учимся пользоваться спиртометром. Разбор. (21.10.2017 — teoriya-i-praktika)
- Разбор: игристое вино Ламбруско. А что, если оно лучше своей репутации? (19.10.2017 — vina)
- Домашние настойки, ликёры и бальзам из черной бузины. Время побузить! (01.10.2017 — nastojki)
Сентябрь 2017 г.
- Тур де Тёрн - пять терновых ликёров европейского континента (30.09.2017 — likery)
- AliExpress для самогонщиков и виноделов: лучшие находки сентября (26.09.2017 — prochee)
- Домашнее ананасовое вино – буржуазней не придумаешь! (24.09.2017 — vina)
- Кющайте, дарагие! Всё о классическом узбекском плове (23.09.2017 — kulinariya)
- Вдарим по груше! Как приготовить первоклассный грушевый бренди? (22.09.2017 — samogon)
- Хмельной эксперимент: ирисковый ликёр. Дантист одобрит! (19.09.2017 — likery)
- Ликёры из черноплодки – польза или вред? Ромовый даст ответ! (16.09.2017 — likery)
- Аромата осеннего ради! Почти всё, что можно приготовить из айвы. (14.09.2017 — nalivki)
- Рецепты грушевых настоек, или Искусство находить сочетания (06.09.2017 — nastojki)
- AliExpress для самогонщика: находки не дороже 500 рублей (02.09.2017 — prochee)
- Кивни, когда хватит: вкусные и оригинальные ликеры из киви! (01.09.2017 — likery)
Август 2017 г.
- ArBooze: простые и вкусные домашние ликеры из арбуза! (31.08.2017 — likery)
- Гордыня винодела: восхитительное домашнее вино из дынь! (30.08.2017 — vina)
- Разбор: итальянский биттер Кампари – горечь, сладость, насекомые и пару рецептов (29.08.2017 — likery)
- Августейшая особа. Благородное арбузное вино своими руками (26.08.2017 — vina)
- Домашний виноградный ликёр - по неизвестным причинам экзотика (24.08.2017 — likery)
- Барная классика: Московский мул. Он вам не осёл! (18.08.2017 — klassika-mba)
Июль 2017 г.
- Всегда сверху! Фруктово-ягодные сливочные ликёры. (05.07.2017 — likery)
- Разбор: крепление домашних вин в домашних условиях (01.07.2017 — vina)
Июнь 2017 г.
- И вишенка сверху! Мараскиновая вишня – финальный аккорд идеального коктейля (30.06.2017 — teoriya-i-praktika)
- Что ты за птица, малиновка? Куча рецептов малиновых настоек на любой вкус! (29.06.2017 — nastojki)
- Имбирное пиво – британский родственник кваса с индо-карибским характером (26.06.2017 — pivo)
- Разбор: диоксид серы в вине - и хочется и колется (19.06.2017 — vina)
- Удиви своим о-де-ви! Готовим «Eau-de-vie de framboises» – оригинальный бренди из малины (09.06.2017 — samogon)
- Ирга стоит свеч, если она... вино (06.06.2017 — vina)
Май 2017 г.
- Пивной стиль: имперский стаут. Взывая к тёмной меланхолии русской души. (28.05.2017 — pivo)
- Фиговые настойки и ликёры с нефиговым вкусом (23.05.2017 — nastojki)
- Клубничная настойка, или Всему своё время и место (16.05.2017 — nastojki)
- Анатомия сангрии, или Испано-португальский универсал с римскими корнями (07.05.2017 — koktejli)
Апрель 2017 г.
- Нам понадобится амфора побольше! Всё о сосудах для брожения (29.04.2017 — teoriya-i-praktika)
- Напитки с тысячей имён – настойки и ликёры из каркаде (28.04.2017 — likery)
- Акационное предложение – готовим вино из цветков белой акации! (27.04.2017 — vina)
- Настойки и ликёры из роз - эфирный экстаз (24.04.2017 — likery)
- Разбор: белое десертное вино Сотерн – пунктуальности грусть (19.04.2017 — vina)
- Икебана под острым углом – настойки и ликёры из цветов (10.04.2017 — likery)
- Как сделать маринованные яйца – настоящая закуска настоящего бара (06.04.2017 — recepty)
Март 2017 г.
- Хмельной эксперимент: рецепты настоек на беконе (22.03.2017 — nastojki)
- Две недели в движении – рецепты вина из березового сока (15.03.2017 — vina)
- И родина щедро поила меня березовым квасом (11.03.2017 — pivo)
- Лёгкость бытия, весна, Апероль Шприц и нежные Габсбурги (03.03.2017 — koktejli)
Февраль 2017 г.
- Пять причин полюбить грейпфрут – рецепты грейпфрутовых настоек (27.02.2017 — nastojki)
- Ароматная логистика. Рецепты настоек из пряностей и трав. (19.02.2017 — nastojki)
- Обзор: игристое вино Просекко – не Шампань, но тоже красиво (16.02.2017 — vina)
- Хмельной эксперимент: настойки из ингредиентов для борща (13.02.2017 — nastojki)
- Домашнее рисовое вино – когда с классификацией плохо, а со вкусом хорошо (01.02.2017 — vina)
Январь 2017 г.
- Домашнее апельсиновое вино - когда виноделу зимой скучно (20.01.2017 — vina)
- Доктор Биттер вылечит твой коктейль! Рецепты концентрированной горечи. (16.01.2017 — nastojki)
Декабрь 2016 г.
- Ликеры быстрого приготовления, или Лето красное пропела, настоять ничего не успела… (29.12.2016 — likery)
- Домашние ликеры и настойки из хурмы. Вяжут лучше, чем бабушки! (26.12.2016 — likery)
- Рецепты имбирного вина – уверенный напиток из уверенного корня (22.12.2016 — vina)
- Рецепт самогона из пшеницы… А ещё из неё хлеб готовят. (20.12.2016 — samogon)
- Изысканно ваш. Как правильно пить вермуты Мартини. (09.12.2016 — vina)
- Не с солью под пивко, а с сахаром в ликёре! Вкуснейшие фисташковые настойки и ликёры (01.12.2016 — likery)
Ноябрь 2016 г.
- В ногах правды нет! Рецепты старинной наливки «Спотыкач» (30.11.2016 — nalivki)
- Самогоно-варенье. Гоним самогон из бабушкиных джемов! (29.11.2016 — samogon)
- 3500 слов о том, как сделать домашний виски (28.11.2016 — samogon)
- «Пейте уксус, господа!» Секреты приготовления яблочного уксуса (26.11.2016 — prochee)
- Горячий масляный ром – такой как грог, только с маслом (22.11.2016 — koktejli)
- Рецепт Франжелико и других ореховых ликеров, или Как итальянские монахи упражнялись в дистилляции (09.11.2016 — likery)
- Если б пчёлы знали… Медовый самогон по всем законам самогоноварения. (05.11.2016 — samogon)
- Шипов бояться – наливки не пить! Готовим вкуснейшую шиповниковую наливку. (03.11.2016 — nalivki)
Октябрь 2016 г.
- Медленно на взлёт. Настойка кофе на водке, спирту и самогоне. (29.10.2016 — nastojki)
- А мы её! Рецепты ананасовой настойки. (28.10.2016 — nastojki)
- Домашние изюмные вина: изЮмительно вкусно! (27.10.2016 — vina)
- Настойки и ликеры из кураги. Покуражимся? (25.10.2016 — nastojki)
- Рецепты наливок из красной рябины, потому что дождливая осень (21.10.2016 — nalivki)
- Рецепт грушевой наливки. Когда время – твой лучший друг! (04.10.2016 — nalivki)
- Всем шампанского! Секреты приготовления домашних игристых вин (01.10.2016 — vina)
Сентябрь 2016 г.
- Так вот ты какой, «Северный янтарь»! Готовим морошковые настойки! (30.09.2016 — nastojki)
- Домашняя барбарисовая настойка, наливка и ликер. Для тех, кто в теме. (28.09.2016 — nastojki)
- «Терен-4М» – до слёз вкусные терновые наливки! (25.09.2016 — nalivki)
- В огороде бузина, а в погребе винчик. Готовим бузиновое вино! (24.09.2016 — vina)
- Висит груша, нельзя… Можно! Рецепт потрясающего вина из груши. (20.09.2016 — vina)
- Остановка не по требованию, или Почему вино перестало бродить, не забродило или бродит плохо? (15.09.2016 — vina)
- Хочешь видеть всех друзей – наливки из черники пей (09.09.2016 — nalivki)
- «Осеннее золото» – полезные и вкусные облепиховые настойки (01.09.2016 — nastojki)
Август 2016 г.
- Грушевый сидр в домашних условиях – уже сидр, но ещё не перри (30.08.2016 — vina)
- Черная магия винодела: готовим мистический Кагор! (27.08.2016 — vina)
- Не ешь, ёж, ежевику... Рецепты самого вкусного ежевичного вина (26.08.2016 — vina)
- Детка, ты абрикосмос! Готовим вкуснейший абрикосовый самогон (25.08.2016 — samogon)
- Напиток из крови титанов – рецепты ежевичных наливок (23.08.2016 — nalivki)
- Сливовая настойка для короля (16.08.2016 — nastojki)
- Рецепты кизиловых настоек - дьявольски вкусный напиток из «шайтановой ягоды» (12.08.2016 — nastojki)
- Битва Барменов feat. продюсер канала «Как Бармен». Выпуск №4. (10.08.2016 — video)
- Битва барменов. Выпуск №2 и №3. (06.08.2016 — video)
- Рецепты настоящего солодового кваса без дрожжей. Квась и не пьяней! (01.08.2016 — pivo)
Июль 2016 г.
- Хорош, крыжовник! Делаем вкуснейшие крыжовниковые наливки и ликеры (29.07.2016 — nalivki)
- Базиличелло, Liquore al basilico и прочие базиликовые настойки (28.07.2016 — likery)
- Самогон из шелковицы «тутовка» – жидкий шёлк! (28.07.2016 — samogon)
- Рецепты яблочных наливок. Пей вкусно, живи… жди долго! (20.07.2016 — nalivki)
- Сокровищница здоровья – лечебные и не очень клюквенные наливки (19.07.2016 — nalivki)
- Квас из ржаного хлеба в домашних условиях – спаситель народа русского (13.07.2016 — pivo)
- Домашняя виноградная наливка. Потому что просто. (06.07.2016 — nalivki)
Июнь 2016 г.
- Как приготовить вкусное вино из алычи или "Если жизнь протягивает тебе алычу..." (29.06.2016 — vina)
- Напиток из ткемали под ткемали – рецепты наливки из алычи (24.06.2016 — nalivki)
- Хорошо лопается вишня-черэшня! Рецепты домашних черешневых вин (23.06.2016 — vina)
- Дары полководца Лукуллы - рецепты черешневых ликеров (17.06.2016 — likery)
- Просто наливка, просто из смородины (черной и красной) (13.06.2016 — nalivki)
Май 2016 г.
- 59-68 градусов по Фаренгейту: делаем вино из одуванчиков! (27.05.2016 — vina)
- Обмануть ангелов, или Как подготовить дубовую бочку к использованию дома (25.05.2016 — teoriya-i-praktika)
- Тута здесь! Рецепты наливок из шелковицы (тутовника) (12.05.2016 — nalivki)
- Дистиллят на вес золота, или Как приготовить клубничный самогон (11.05.2016 — samogon)
- May the fourth be with you! Коктейли к Дню Звездных Войн (04.05.2016 — pyatnichnye-podborki)
Апрель 2016 г.
- Ликер Шериданс – история, традиции употребления, рецепты коктейлей (27.04.2016 — likery)
- Вино из шелковицы – пора удивлять и удивляться самому (26.04.2016 — vina)
- Время варить. Как приготовить пиво из солодового экстракта в домашних условиях. (22.04.2016 — pivo)
- Запахи лета – два простых рецепта наливки из малины (21.04.2016 — nalivki)
- Метакса – шелковый бренди из Греции (17.04.2016 — vinodelie)
- Самбука для ленивых. Вкусные ликеры из аниса без перегонки! (12.04.2016 — likery)
- мУзо греческих поэтов. Всё об Ouzo – легендарном напитке из Греции! (11.04.2016 — likery)
Март 2016 г.
- Чтоб эти англичане понимали. Готовим вкусное клубничное вино. (31.03.2016 — vina)
- Кампай, товарищи! Как пьет саке хороший гайкокудзин. (29.03.2016 — pivo)
- Медовуха по-новому. Современный взгляд на традиционный рецепт. (23.03.2016 — vina)
- Самогон не гидра – две головы не вырастит. Как сделать двойной дистиллят. (22.03.2016 — samogon)
- Эй, налей амиго, или Как пьет текилу хороший гринго (12.03.2016 — alkogolnye-krepkie)
- Ультимативный гид по варке домашнего пива (03.03.2016 — pivo)
- Сам Бук велел! Готовим самбуку в домашних условиях (01.03.2016 — likery)
Февраль 2016 г.
- Кин-дза-дза в бутылке! Настойки и ликеры на кориандре и кинзе (29.02.2016 — nastojki)
- Иногда банан – это просто банан… или ликер? (23.02.2016 — likery)
- Эх, березка-берёзушка, мне бы твои почки! Готовим настойку «на бруньках»! (20.02.2016 — nastojki)
- Хоть и липовая, но не «липа»! Полезные и вкусные настойки на липовом цвете (19.02.2016 — nastojki)
- Знаменитое «Вепрево колено»: рецепты свиной рульки по-чешски (17.02.2016 — recepty)
- Перцовка по-канадски. Ликёр «Fireball» с чили и корицей (16.02.2016 — likery)
- Укропная водка на закуску. Будете? (13.02.2016 — nastojki)
- Ботанические будни самогонщика, или Зеленый солод по-домашнему (10.02.2016 — samogon)
- Кто бродит летом по лесам, тот поступает мудро, или Рецепты ежевичных ликеров (04.02.2016 — likery)
- Утка тушеная и маринованная в вине (03.02.2016 — recepty)
Январь 2016 г.
- Тунисский ликёр «Thibarine»: вкусный, как… финик! (30.01.2016 — likery)
- Особенность национальной охоты: горькая настойка «Охотничья» (28.01.2016 — nastojki)
- Когда виски – «ОНО»… Рецепты эрзац-виски из самогона и спирта (23.01.2016 — nastojki)
- Папа самогона. Рецепт кукурузного виски «Попкорна» Саттона. (22.01.2016 — samogon)
- Как «пить горькую» по-русски? Всё о старинной горькой настойке «Ерофеич»! (21.01.2016 — nastojki)
- Хрущевские будни, или Как в домашних условиях приготовить настоящий кукурузный виски (19.01.2016 — samogon)
- ТОП-7 рецептов великолепных согревающих пуншей на все случаи зимы (10.01.2016 — koktejli)
- Что скрывает старый Таллин? Все секреты рецепта ликёра «Vana Tallinn» (10.01.2016 — likery)
Декабрь 2015 г.
- Рецепты коктейлей с гранатом, которые украсят новогоднее застолье (30.12.2015 — koktejli)
- Пиратская версия. Как сделать «ром» из спирта в домашних условиях. (24.12.2015 — nastojki)
- Горько? Сладко? Терпко? Делаем ликер из красной рябины в домашних условиях (23.12.2015 — likery)
- У киски в миске сливки с виски, или Три идеальных рецепта сливочного ликера (21.12.2015 — likery)
- Колитесь, греки! Как сделать настойку из перегородок грецкого ореха (11.12.2015 — nastojki)
- Гоголь-моголь по-американски или Самый лучший в мире рождественский эгг-ног (10.12.2015 — klassika-mba)
- Здравы будьте, бояре! Полезные и вкусные настойки боярышника на водке в домашних условиях (02.12.2015 — nastojki)
- Рецепт хрустящей квашеной капусты (01.12.2015 — recepty)
Ноябрь 2015 г.
- Дай жару! Еще несколько рецептов перцовки из самогона или спирта. (30.11.2015 — nastojki)
- Прощай, Светильник Джека! Делаем ликеры и настойки из тыквы. (27.11.2015 — likery)
- Кто цяй не пьёт – тот цьмо, или Как готовить ликер из чая (26.11.2015 — likery)
- Домашние колбаски: секреты приготовления идеальной закуски (25.11.2015 — recepty)
- Готовь сани с лета, а яблочный самогон втихаря (24.11.2015 — samogon)
- Жжёнка-с, господа! Всё о любимом гусарском пунше. (22.11.2015 — koktejli)
- Потому что пьет пират…. Как сделать джин в домашних условиях? (20.11.2015 — samogon)
- Hennessy для читеров: как сделать «коньяк» из самогона? (14.11.2015 — nastojki)
- Как сделать брагу из яблок – когда некуда девать урожаи (13.11.2015 — samogon)
- «Клетчатый Плед» – теплый и уютный коктейль с джином (10.11.2015 — koktejli)
- «Славянский пунш». Варенуха, душепарка, крамбамбуля – рецепты старинных согревающих напитков! (06.11.2015 — koktejli)
- «Огонь, вода и… медная турка». Выбираем джезву для варки кофе. (05.11.2015 — kofe)
- Калинка-малинка моя! Наливки и ликер из красной калины. (04.11.2015 — nalivki)
- Ванильные ликёры в домашних условиях и рецепт легендарного Galliano. (03.11.2015 — likery)
- Калина на спирту и самогоне. Чарку «Калиновки» доброй налей! (02.11.2015 — nastojki)
Октябрь 2015 г.
- Не чачей единой! Настойки из винограда на водке и «антипохмельная» виноградная настойка (31.10.2015 — nastojki)
- Настойка из шиповника на водке. Алкогольная «аскорбинка» (28.10.2015 — nastojki)
- С днем рождения, Веничка! Топ-5 смертоносных коктейлей от Венедикта Ерофеева (24.10.2015 — lyudi)
- «Пьющие в терновнике»: терновые настойки на водке, спирте и анисовке (23.10.2015 — nastojki)
- Что нам стоит бар построить, или Как организовать пространство бара (22.10.2015 — otkryvaem-bar)
- Восточные будни: как готовят мятный чай в районе Магриба (21.10.2015 — mate)
- 5 рецептов шоколадного ликера. Любовь - это шоколад. (15.10.2015 — likery)
- Фестиваль Drink Hunters. День первый – дегустации дистилляции. (12.10.2015 — sobytiya)
- Запретный плод не всегда сладок! Оригинальные рецепты ликеров из яблок на водке (07.10.2015 — likery)
- Ммммм… Пэрсик! Вкуснейшие персиковые ликеры своими руками. (06.10.2015 — likery)
- 7 согревающих напитков, о которых знают не многие (05.10.2015 — koktejli)
- Долой ваши компоты! Готовим ликеры и наливки из черемухи в домашних условиях! (05.10.2015 — likery)
- Черемуха душистая. Настойки из черемухи в домашних условиях (03.10.2015 — nastojki)
- Глина, куриное яйцо, желатин и другие способы осветлить домашнее вино (02.10.2015 — vina)
Сентябрь 2015 г.
- Анжелика – необычный ликер из Пуату-Шаранта или Как пить дягиль (30.09.2015 — likery)
- Кофе по-турецки на песке. Как его варят на родине. (27.09.2015 — kofe)
- Авось не слипнется! Сахарный сироп: как приготовить, каким бывает, для чего нужен (26.09.2015 — sovety)
- Коктейль, с оливковым маслом? Не, не слышал! (25.09.2015 — koktejli)
- Яблочки, да в рюмочку… Настойки яблочные домашние. (23.09.2015 — nastojki)
- Sloe gin, или Джин на терне домашнего производства (18.09.2015 — likery)
- Макдоналду не по зубам - рецепт настоящего гамбургера с говядиной (16.09.2015 — recepty)
- Пять лучших рецептов наливки из черноплодной рябины (14.09.2015 — nalivki)
- Виноградное вино от А до Я (10.09.2015 — vina)
- Домашнее вино из терна без дрожжей и с оными (02.09.2015 — vina)
Август 2015 г.
- Делаем домашнее вино из черноплодной рябины (31.08.2015 — vina)
- «Пусть эта ёлочка в праздничный час…» Рецепты можжевеловой настойки (28.08.2015 — nastojki)
- Готовьтесь удивляться! Самые странные, необычные и просто мерзкие алкогольные напитки (27.08.2015 — prochee)
- Мятный ликер: боремся с жарой проверенными средствами! (14.08.2015 — likery)
- Кокосовый ликер «Малибу» в домашних условиях – делаем жидкое «баунти»! (08.08.2015 — likery)
- Вкус советского дефицита. Горькая настойка «Стрижамент» в домашних условиях (07.08.2015 — nastojki)
- Назад, в девяностые! Два рецепта ликера «Амаретто» в домашних условиях (02.08.2015 — likery)
- Еще больше алкоголя из абрикосов! Готовим абрикосовый ликер в домашних условиях (01.08.2015 — likery)
Июль 2015 г.
- Домашние абрикосовые наливки и настойки. Рецепты простые и не очень (31.07.2015 — nalivki)
- Домашнее абрикосовое вино - несколько необычных рецептов (30.07.2015 — vina)
- Домашняя сливянка – наливка из сливы по-простому (21.07.2015 — nalivki)
- Ликер из сливы домашнего приготовления (20.07.2015 — likery)
- Крупник, Драмбуи и другие медовые ликеры домашнего приготовления (19.07.2015 — likery)
- Вкусно чтоб! Ликер грушевый дома. (16.07.2015 — likery)
- Рецепты домашних вин из черной и красной смородины (08.07.2015 — vina)
- Домашнее малиновое вино. Игорь Николаев одобряет! (07.07.2015 — vina)
- Это правильные пчелы – они варят правильный мёд! Рецепт медовухи. (04.07.2015 — vina)
Июнь 2015 г.
- Вишневый сироп и коктейль с зимним характером (30.06.2015 — koktejli)
- Готовим дынный ликер Мидори – вкус уходящего лета (29.06.2015 — likery)
- Запретить нельзя разрешить! Самое интересное о сухих законах по всему миру (26.06.2015 — prochee)
- Киршвассер – самогон из черешни (24.06.2015 — vinodelie)
- Martini, Vino Di Nocino и прочие домашние вермуты (22.06.2015 — vina)
- Вишневое вино дома: 2 способа не испортить хорошее, хоть и сложно (19.06.2015 — vina)
- Наливка из вишни домашнего приготовления - 5 рецептов (16.06.2015 — nalivki)
- Ищем разницу: смузи и фреши (15.06.2015 — bezalkogolnye)
- Утро вечера мудренее! Херес – любимый утренний напиток аристократов (12.06.2015 — vina)
- Береги уши! Рецепт домашнего абсента. (11.06.2015 — alkogolnye-krepkie)
- Домашний Крем де Кассис - ликер из черной смородины (08.06.2015 — likery)
- Классический Мятный Джулеп (06.06.2015 — klassika-mba)
- Настойки из черной и красной смородины (03.06.2015 — nastojki)
- Домашнее вино из крыжовника - искусство превращать недостатки в преимущество (01.06.2015 — vina)
Май 2015 г.
- Звёздный ингредиент: лучшие настойки и ликёры из имбиря (15.05.2015 — nastojki)
- «Праздник, который всегда с тобой!»: немного о фляжках для алкоголя (12.05.2015 — sovety)
- Домашние ликёры из малины. Держи всё под контролем! (08.05.2015 — likery)
- Рецепт имбирного эля. На заре коктейльной эпохи. (06.05.2015 — pivo)
- Viva La Revolution: крафтовое пиво в срезе истории (05.05.2015 — pivo)
- Коктейль Авиация (Aviation) – эксцентричный gin sour (01.05.2015 — klassika-mba)
Апрель 2015 г.
- Рецепты ликеров из вишни. С привкусом лета на губах. (28.04.2015 — likery)
- Домашняя настойка из вишни, непритязательная и такая вкусная (27.04.2015 — nastojki)
- Рецепты клубничных наливок – всеобъемлющее чувство лета (25.04.2015 — nalivki)
- Домашние клубничные ликеры: Ксу Ксу, di Fragole и йогурт (17.04.2015 — likery)
- Крестный мазер, крестный фазер – выбор дона Корлеоне (14.04.2015 — klassika-mba)
- «Старый, честный кюммель»: оригинальная тминная настойка для истинных гурманов (06.04.2015 — nastojki)
- Три рецепта засолки сала сухим способом (04.04.2015 — recepty)
- Пейсах близко! Домашняя пейсаховка и друге способы бухнуть по Кашруту. (03.04.2015 — alkogolnye-krepkie)
- Первозданная чистота Беловежской Пущи: белорусская водка «Зубровка» (02.04.2015 — nastojki)
- Простая, быстрая, вкусная и полезная закуска из творога с зеленью! Фоторецепт. (01.04.2015 — recepty)
Март 2015 г.
- Ночино (Nocino) – рецепт ликёра из зеленых грецких орехов (31.03.2015 — likery)
- Куриные грудки с грибами, сметаной и портвейном по мотивам рецепта от Джулии Чайлд (28.03.2015 — recepty)
- Фоторецепт простой закуски: яйца, фаршированные копченой рыбой. (25.03.2015 — recepty)
- Сайдкар (Sidecar) – коктейль в стиле sour (23.03.2015 — klassika-mba)
- Простые рецепты домашних сухариков в духовке (16.03.2015 — recepty)
- Рецепты апельсиновых ликеров: Гранд Марнье, Трипл Сек, Кюрасао (12.03.2015 — likery)
- Не будь профаном! Как пить водку правильно? (09.03.2015 — alkogolnye-krepkie)
- Алкогольный напиток из кактуса – он все-таки существует! (07.03.2015 — alkogolnye-krepkie)
- Коктейль Александр (Alexander) и все, все, все (06.03.2015 — klassika-mba)
- Водка старка: славянское понимание виски (04.03.2015 — alkogolnye-krepkie)
- Рецепт настоек на черносливе (03.03.2015 — nastojki)
- Если солнечные лучи имеют вкус – это вкус vinho da Madeira! (02.03.2015 — vina)
Февраль 2015 г.
- Как пить по-индейски? Немного о «еще не мертвых, но уже хороших» (26.02.2015 — prochee)
- Яичный ликер Адвокат - три рецепта (26.02.2015 — likery)
- Идеальный Джин-тоник (G&T) (24.02.2015 — koktejli)
- Кремовый Лимончелло (Crema di Limoncello) (20.02.2015 — likery)
- Дружи с радугой, попробуй радугу: Skittles Vodka (19.02.2015 — nastojki)
- Время точить «топоры»! Антикризисные коктейли с портвейном. (13.02.2015 — koktejli)
- Из Мексики с любовью: имитация кофейного ликёра Калуа в деталях (12.02.2015 — likery)
- Алкоголь и антибиотики – социальное табу (09.02.2015 — prochee)
- Рецепт настойки на гранате (05.02.2015 — nastojki)
- Рецепт домашнего паштета из куриной печени (04.02.2015 — recepty)
Январь 2015 г.
- Страшная правда о пользе алкоголя (31.01.2015 — prochee)
- Рецепт брусничной настойки (29.01.2015 — nastojki)
- Рецепт анисовой настойки (27.01.2015 — nastojki)
- Рецепт домашних осетинских пирогов (25.01.2015 — recepty)
- Рецепт скандинавского глёга (21.01.2015 — koktejli)
- Рецепт чесночной настойки и тибетский элексир (15.01.2015 — nastojki)
- Обзор аптечных средств от похмелья (11.01.2015 — poxmele)
- Как избавиться от похмелья – 12 универсальных рецептов (08.01.2015 — poxmele)
Декабрь 2014 г.
- 15 глупейших мифов о пиве (24.12.2014 — pivo)
- Рецепты мандариновой настойки, водки и ликёра (17.12.2014 — nastojki)
- Горячий яблочный бурбон (09.12.2014 — koktejli)
- Настойка из клюквы, или Как наклюкаться правильно (05.12.2014 — nastojki)
- Безалкогольный глинтвейн – автомобилистам на заметку (01.12.2014 — bezalkogolnye)
Ноябрь 2014 г.
- Горячий Тодди с джином (27.11.2014 — koktejli)
- Специи для глинтвейна – они греют, греют! (26.11.2014 — teoriya-i-praktika)
- Горячий Тодди с бурбоном (Hot Toddy) (24.11.2014 — koktejli)
- «Нежинская", польский Jarzębiak и другие настойки из красной рябины (22.11.2014 — nastojki)
- Апельсиновая водка – настойка на цедре и мякоти апельсина (13.11.2014 — nastojki)
- Хреновуха за 15 минут или настойка хрена по-быстрому (05.11.2014 — nastojki)
Октябрь 2014 г.
- Горячий ванильный сидр – фоторецепт с подробным описанием (30.10.2014 — koktejli)
- Четыре рецепта хреновухи, или Хрена с два вам, гастропабы! (27.10.2014 — nastojki)
- Закуски на Хэллоуин, часть 2 (фото идеи) (25.10.2014 — recepty)
- Закуски на Хэллоуин, часть 1 (рецепты) (22.10.2014 — recepty)
- Простой рецепт вина из красной рябины (16.10.2014 — vina)
- Кедровка – настойка на кедровых орешках (04.10.2014 — nastojki)
Сентябрь 2014 г.
- Готовим самогон из сахара – сырье для настоек (23.09.2014 — samogon)
- Настойки на роме и доминиканская Мамахуана (17.09.2014 — nastojki)
- Heineken Star Serve. Искусство розлива. Без границ. (12.09.2014 — novosti)
- Медовая с перцем. Домашняя перцовка с мёдом. (10.09.2014 — nastojki)
- Идеальные пары – напитки + еда (8 фото) (04.09.2014 — yumor)
Август 2014 г.
- Как приготовить овощи на мангале: закуски с угольков! (20.08.2014 — recepty)
- Пиво со сметаной и вкусный пивной суп (19.08.2014 — pivo)
- Алкоголь под микроскопом: 22 фото от Bevshots (13.08.2014 — yumor)
- Коктейль Грязный Мартини (Dirty Martini) (11.08.2014 — klassika-mba)
- Гоним домашнюю сливовицу (06.08.2014 — samogon)
- Коктейли с мороженым и сорбетом, рецепты сорбета (04.08.2014 — pyatnichnye-podborki)
Июль 2014 г.
- Писатели-алкоголики и их любимые напитки (25.07.2014 — lyudi)
- Лучшие рецепты простых коктейлей с водкой (22.07.2014 — pyatnichnye-podborki)
- Домашнее вино из слив синих и желтых (19.07.2014 — vina)
- Секреты очистки самогона активированным углём: от теории к результату (17.07.2014 — samogon)
- Коктейль Хиросима – легендарный и ужасный Pousse Cafe-дринк (15.07.2014 — koktejli)
- Коктейль Куба Либре (Cuba Libre), Свободная Куба (12.07.2014 — klassika-mba)
- Найди главную фишку своего бара (10.07.2014 — otkryvaem-bar)
- Фаршированные шампиньоны в духовке и микроволновке (08.07.2014 — recepty)
- Домашнее вино из яблок по технологии виноделов (05.07.2014 — vina)
- Как и с чем пить Егермейстер (03.07.2014 — likery)
- Безумные тики-коктейли (01.07.2014 — pyatnichnye-podborki)
Июнь 2014 г.
- Легендарный тики-дринк – коктейль Май Тай (28.06.2014 — klassika-mba)
- Придумай концепцию своего бара (27.06.2014 — otkryvaem-bar)
- Выбираем формат своего бара: при отеле (13.06.2014 — otkryvaem-bar)
- Рецепт яблочного сидра в домашних условиях (12.06.2014 — vina)
- Немного о портвейне, «Машине времени» и ассортименте (10.06.2014 — vina)
- Выбираем формат своего бара: коктейльный ресторан (06.06.2014 — otkryvaem-bar)
- Выбираем формат своего бара: летник (03.06.2014 — otkryvaem-bar)
Май 2014 г.
- Как приготовить лазанью в домашних условиях (29.05.2014 — recepty)
- Классический коктейль Мимоза (Mimosa) (27.05.2014 — klassika-mba)
- Выбираем формат своего бара: бар + (26.05.2014 — otkryvaem-bar)
- Кальвадос – бренди из яблок в традиции нормандских винокуров (23.05.2014 — samogon)
- Ямайская легенда – ром Myers's & Sons (21.05.2014 — alkogolnye-krepkie)
- Выбираем формат своего бара: cпик-изи (19.05.2014 — otkryvaem-bar)
- Коктейль Олд Фэшн - Старомодный (Old-Fashioned) (15.05.2014 — klassika-mba)
- О 200-летнем коньяке и доле ангелов (14.05.2014 — alkogolnye-krepkie)
- Выбираем формат своего бара: пати-бар (13.05.2014 — otkryvaem-bar)
- О любимом средстве от тоски Королевы-Матери – винный биттер Дюбонне (12.05.2014 — nastojki)
- Почти всё, что вам нужно знать о винной пробке (07.05.2014 — teoriya-i-praktika)
- Готовим калгановку – настойку корня калгана на водке (05.05.2014 — nastojki)
Апрель 2014 г.
- Классический коктейль Джон Коллинз, он же Том, и семейство Коллинзов (28.04.2014 — klassika-mba)
- Итальянский биттер Чинар – редкий, но меткий (26.04.2014 — nastojki)
- Бренди Писко – яблоко раздора Перу и Чили (25.04.2014 — vinodelie)
- Ликер Бенедиктин – потеря и находка (17.04.2014 — likery)
- Живая вода из Дании – скандинавский аквавит (aqua vitae) (16.04.2014 — nastojki)
- Как и с чем пьют коньяк – правило «трёх К» и «Николашка» (14.04.2014 — vinodelie)
- Коктейль Текила Санрайз (Tequila Sunrise) (09.04.2014 — klassika-mba)
- Секреты приготовления домашней чачи с рецептами (05.04.2014 — vinodelie)
- Что такое граппа и как ее правильно пить, пардон, дегустировать… (03.04.2014 — vinodelie)
Март 2014 г.
- Табаско - соус из преисподней. Рецепты легендарного коктейльного ингредиента. (31.03.2014 — kulinariya-i-alkogol)
- Коктейль Зеленый мексиканец и ликер Пизан Амбон (28.03.2014 — likery)
- Ликер Блю Кюрасао и 7 лучших коктейлей с ним (25.03.2014 — likery)
- Классический рецепт коктейля Кайпиринья (Caipirinha) (22.03.2014 — klassika-mba)
- Как пить Лимончелло в чистом виде и в составе коктелей (14.03.2014 — likery)
Февраль 2014 г.
- Домашний Лимончелло (Limoncello) - рецепт с солнечного побережья Сорренто (28.02.2014 — likery)
- Коктейль Манхэттен (Manhattan) - коктейльный монарх (26.02.2014 — klassika-mba)
- Необычные закуски из селедки (14.02.2014 — recepty)
- Как приготовить кольца кальмара в кляре (07.02.2014 — recepty)
- Как приготовить ликер Бейлиз в домашних условиях (06.02.2014 — samogon)
- ТОП 10 закусок под водку (05.02.2014 — kulinariya-i-alkogol)
- Не будь профаном: как правильно пить абсент (01.02.2014 — alkogolnye-krepkie)
Январь 2014 г.
- Готовим лимонную водку в домашних условиях (30.01.2014 — nastojki)
- Камни для виски (Whisky Stones): хороший маркетинг или нечто большее? (28.01.2014 — alkogolnye-krepkie)
- Как правильно пить виски - когда нужно не ртом, а с умом (24.01.2014 — alkogolnye-krepkie)
- Рецепт домашней Бехеровки (21.01.2014 — samogon)
- Идеальный дрэм: как выбрать виски, который подходит именно вам (16.01.2014 — alkogolnye-krepkie)
- Как готовить настойки дома. НАСТОЯТелЬно рекомендуем. (11.01.2014 — samogon)
- Как правильно развести спирт водой прямо у себя на кухне (04.01.2014 — samogon)
- ТОП-7 антипохмельных коктейлей или чем лучше опохмелиться (03.01.2014 — poxmele)
- Как отойти от похмелья: базовые принципы лечения (02.01.2014 — poxmele)
Декабрь 2013 г.
- Рецепты приготовления сбитня для вас и всей семьи (23.12.2013 — bezalkogolnye)
- Как открыть вино без штопора: 10 проверенных способов (19.12.2013 — sovety)
- Калиновка - вкусная настойка калины на водке (10.12.2013 — samogon)
- Калорийность водки и ее влияние на фигуру (08.12.2013 — teoriya-i-praktika)
Ноябрь 2013 г.
- Жареный нут - хрустящие шарики с ореховым привкусом (28.11.2013 — recepty)
- Не закусывайте алкоголь шоколадом, или Как не получить острый панкреатит (27.11.2013 — kulinariya-i-alkogol)
- Коктейль Белая леди (White Lady) (20.11.2013 — klassika-mba)
- Луковые кольца в кляре (13.11.2013 — recepty)
- В объятиях холодного синего моря. Рецепт настоящего грога. (08.11.2013 — koktejli)
- Что такое Бехеровка и как ее правильно пить (05.11.2013 — nastojki)
Октябрь 2013 г.
- Классическая закуска баварских пивных садов (31.10.2013 — recepty)
- Коктейль Дайкири (Daiquirí) (29.10.2013 — klassika-mba)
- Креветки под пиво: варим и жарим (25.10.2013 — recepty)
- Встречаем Хэллоуин в домашних условиях: 13 жутких коктейлей (23.10.2013 — koktejli)
- Ода самогону, или как выгнать домашний самогон (18.10.2013 — samogon)
- Ода самогонному аппарату или, как и в чем гнать? (15.10.2013 — samogon)
- Открываем бар с нуля: документы на бар (3 выпуск) (09.10.2013 — otkryvaem-bar)
- Закуска к пиву: жареная брынза в кляре (06.10.2013 — recepty)
- Как заваривать мате (02.10.2013 — mate)
Сентябрь 2013 г.
- Сырные чипсы: закуска к пиву за 15 минут (28.09.2013 — recepty)
- Закуски к пиву: горячие сырные палочки в панировке (21.09.2013 — recepty)
- Что такое похмелье или осведомлен – значит вооружен (20.09.2013 — poxmele)
- Чем лучше закусывать или выпил – закуси (10.09.2013 — sovety)
- Любимый напиток Че Гевары: немного правды о мате (03.09.2013 — mate)
Август 2013 г.
- Коктейль Кузнечик (Grasshopper) (05.08.2013 — klassika-mba)
- Кулинария и алкоголь, или о взаимосвязанности привычного (03.08.2013 — kulinariya-i-alkogol)
Июнь 2013 г.
- Коктейль Отвертка (Screwdriver) (19.06.2013 — klassika-mba)
- Культура пития: коктейль «Идиот» (05.06.2013 — prochee)
Май 2013 г.
- Передозировка энергетиками: кофеин и Ко (31.05.2013 — sovety)
Апрель 2013 г.
- Коктейль Пина Колада (Pina Colada): карибская вкусняшка (12.04.2013 — klassika-mba)
- Коктейль Космополитен (Cosmopolitan) - женская классика (01.04.2013 — klassika-mba)
Март 2013 г.
- Коктейль Б-52, самый популярный шот ХХ века (20.03.2013 — klassika-mba)
- Как готовить шоты + таблица плотности напитков (13.03.2013 — teoriya-i-praktika)
- Ликер Драмбуи: килт, волынка и совершенство вкуса (06.03.2013 — likery)
- Коктейль Ржавый гвоздь (Rusty Nail) (05.03.2013 — klassika-mba)
Февраль 2013 г.
- Открываем бар: дизайн бара (2 выпуск) (26.02.2013 — otkryvaem-bar)
- Способы приготовления кофе: от турки до аэро-пресса (18.02.2013 — kofe)
- Коктейль "Секс на пляже" - прост, сладок, энергичен (14.02.2013 — klassika-mba)
- ТОП-6 коктейлей с пивом (08.02.2013 — pyatnichnye-podborki)
- Кофе: история, виды, особенности производства (04.02.2013 — kofe)
Январь 2013 г.
- Открываем бар с нуля: 1 выпуск (30.01.2013 — otkryvaem-bar)
- Коктейль Лонг Айленд Айс Ти (Long Island Iced Tea) (29.01.2013 — klassika-mba)
- Увернуться от пули: как пить не пьянея и избежать похмелья (02.01.2013 — poxmele)
Декабрь 2012 г.
- Сухо-сухо-сухо... Коктейль Сухой Мартини. (18.12.2012 — klassika-mba)
- Коктейль Ирландский кофе - единственный в своём роде (05.12.2012 — klassika-mba)
Ноябрь 2012 г.
- ТОП-6 коктейлей с кофе и водкой (30.11.2012 — pyatnichnye-podborki)
- Какой алкоголь пить? Барная психология: кто есть кто (29.11.2012 — yumor)
- Виды коктейлей: классификация по разным категориям (28.11.2012 — teoriya-i-praktika)
- Коктейль Мохито (Mojito) - любимый напиток папы Хэма (27.11.2012 — klassika-mba)
- Королевский напиток рабов и моряков – ультимативный гайд по рому (26.11.2012 — alkogolnye-krepkie)
- Карибская ночь. Лучшие коктейли с ромом и клюквенным морсом. (23.11.2012 — pyatnichnye-podborki)
- 7 советов начинающему и не только бармену (22.11.2012 — sovety)
- Коктейль Негрони (Negroni) (20.11.2012 — klassika-mba)
- Ультимативный гайд по джину: определение, классификация, история (19.11.2012 — alkogolnye-krepkie)
- Курочка Ряба тоже не против выпить джина... Джин-яйцо коктейли. (15.11.2012 — pyatnichnye-podborki)
- Коктейль Маргарита (Margarita) (13.11.2012 — klassika-mba)
- ТОП-6 коктейлей с текилой и апельсиновым ликером (09.11.2012 — pyatnichnye-podborki)
- ТОП 6 коктейлей с виски и яблочным соком (01.11.2012 — pyatnichnye-podborki)
Октябрь 2012 г.
- Барная классика: Черный русский и Белый русский. Отголоски "холодной войны". (30.10.2012 — klassika-mba)
- Необходимый барный инвентарь за стойкой: джиггер, стрейнер, барная ложка, мадлер (29.10.2012 — instrument)
- Текила без чейзера - деньги на ветер (27.10.2012 — pyatnichnye-podborki)
- Способы приготовления коктейлей: основы миксологии (25.10.2012 — teoriya-i-praktika)
- Коктейль Виски Сауэр (Whiskey Sour) (24.10.2012 — klassika-mba)
- «Shaken, Not Stirred…». Даже Джеймсу Бонду не снилось: вся правда о шейкерах из первых уст (22.10.2012 — instrument)
- Маэстро – музыку! Легендарные бармены, которые изменили ход истории (22.10.2012 — barnye-legendy)