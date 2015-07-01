Полезный материал самогонщикам
На этой странице собран весь материал, опубликованный на сайте, который будет полезен самогонщикам и любителям домашних алкогольных напитков: теория, рецепты дистиллятов и настоек, а также алфавитные списки по сырью и готовым напиткам.
Теория для самогонщика
- Принципы самогоноварения — как выгнать самогон , какое сырьё использовать, основы дробной (двойной) перегонки.
- Двойная перегонка — подробно о дробной перегонке дистиллятов.
- Очистка самогона углем — как очистить полученный самогон от сивушных масел.
- Разбавления спирта водой — как правильно развести спиртосодержащее сырьё до нужной крепости водой.
- Калькулятор разбавления спирта — простой калькулятор, который поможет получить спирт нужной крепости без спиртометра.
Рецепты дистиллятов/ректификатов
Ниже приведён алфавитный список сырья для дистиллятов и ректификатов (браги, самогона, бренди, виски и прочих крепких напитков). Для каждого ингредиента даны ссылки на подробные рецепты.
Сырьё для дистиллятов (алфавитный список)
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я
А
- Абрикосовый бренди
- Абсент (травы, пряности)
Б
- Бурбон (кукуруза)
Г
- Грушовица (бренди из груш)
Д
- Джин (травы, пряности, ягоды)
Е
Материал по этой букве будет добавлен позже.
Ж
Материал по этой букве будет добавлен позже.
З
Материал по этой букве будет добавлен позже.
И
Материал по этой букве будет добавлен позже.
К
- Кальвадос (яблоки)
- Клубничный бренди
- Кукуруза ( самогон | бурбон )
- Киршвассер (черешня)
Л
Материал по этой букве будет добавлен позже.
М
- Медовый самогон
- Метакса (виноград, пряности)
Н
Материал по этой букве будет добавлен позже.
О
Материал по этой букве будет добавлен позже.
П
- Пейсаховка (изюм)
- Пшеничный дистиллят
Р
Материал по этой букве будет добавлен позже.
С
- Сахарный самогон
- Самбука (пряности, травы)
- Сливовица (слива)
Т
- Тутовка (шелковица)
Х
Материал по этой букве будет добавлен позже.
Ц
Материал по этой букве будет добавлен позже.
Ч
- Чача (виноград)
Э
Материал по этой букве будет добавлен позже.
Ю
Материал по этой букве будет добавлен позже.
Облагораживаем самогон (рецепты напитков)
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я
А
В
Ж
- Жёлуди ( настойки и ликёры )
З
- Зубровка (травы, пряности)
И
- Изюм ( настойки )
- Имбирь ( настойки )
- Инжир ( настойки и ликёры )
К
- Кампари (травяной биттер)
- Калгановка (корень калгана)
- Калина ( настойки | наливки )
- Калуа (кофе, пряности)
- Кедровый орех ( настойки )
- Киви ( настойки и ликёры )
- Кизил ( настойки )
- Кинза ( настойки и ликёры )
- Клубника ( настойки | ликёры | наливки )
- Клюква ( настойки | наливки )
- Кокос ( ликёры )
- Кориандр ( настойки и ликёры )
- Кофе ( настойки | ликёры )
- Крем де Кассис (смородина)
- Крупник (мёд)
- Крыжовник ( наливки и ликёры )
- Курага ( настойки и ликёры )
- Кюрасао (апельсин)
Л
- Лимон ( настойки | ликёры | наливки )
- Лимончелло (лимон)
- Лимончелло кремовый
- Липовый цвет ( настойки )
Н
- Ночино (грецкий орех)
О
- Облепиха ( настойки )
- Овощные настойки
- Орех грецкий ( настойки | ликёры )
- Орехи ( ликёры )
- Охотничья настойка
П
- Пейсаховка (изюм)
- Персик ( ликёры )
- Перцовка №1
- Перцовка №2
- Перцовка №3
- Пряные настойки
- Пряный ром
С
Т
- Мамахуана (в т.ч. как пряный ром)
У
- Укроп, другие травы — см. раздел пряных настоек.
Ф
- Фундук, другие орехи — см. ореховые ликёры.
Х
Материал по этой букве будет добавлен позже.
Ц
Материал по этой букве будет добавлен позже.
Ш
- Шоколад — см. ликёр «Моцарт»
Э
Материал по этой букве будет добавлен позже.
Ю
Материал по этой букве будет добавлен позже.
Я
- Яблоки — см. калвадос, яблочные наливки и бренди в разделах выше.
Материал структурирован по алфавиту. При добавлении новых рецептов разделы «пустых» букв будут постепенно заполняться.