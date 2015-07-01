Ромовый Дневник

Полезный материал самогонщикам

На этой странице собран весь материал, опубликованный на сайте, который будет полезен самогонщикам и любителям домашних алкогольных напитков: теория, рецепты дистиллятов и настоек, а также алфавитные списки по сырью и готовым напиткам.

Теория для самогонщика

Рецепты дистиллятов/ректификатов

Ниже приведён алфавитный список сырья для дистиллятов и ректификатов (браги, самогона, бренди, виски и прочих крепких напитков). Для каждого ингредиента даны ссылки на подробные рецепты.

Сырьё для дистиллятов (алфавитный список)

Б

В

Г

Д

  • Джин (травы, пряности, ягоды)

Е

Ж

З

И

Л

М

Н

О

Р

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Э

Ю

Облагораживаем самогон (рецепты напитков)

А

Б

В

Г

Д

Е

З

К

М

Н

Р

С

Т

У

  • Укроп, другие травы — см. раздел пряных настоек.

Ф

  • Фундук, другие орехи — см. ореховые ликёры.

Х

Ц

Ш

Э

Ю

Я

  • Яблоки — см. калвадос, яблочные наливки и бренди в разделах выше.

Материал структурирован по алфавиту. При добавлении новых рецептов разделы «пустых» букв будут постепенно заполняться.