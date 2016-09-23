Калькулятор алкоголя в крови
Калькулятор алкоголя в крови рассчитывает концентрацию этанола в организме по формуле Видмарка. Показывает промилле, концентрацию в выдыхаемом воздухе и время полного выведения из организма.
Онлайн калькулятор алкоголя в крови
Параметры
Результаты расчета
ВАЖНО! При 0.16‰ в воздухе грозит штраф и лишение прав!
Таблица выведения алкоголя из организма
|Вес
|60 кг
|70 кг
|80 кг
|90 кг
|100 кг
|Выпито
|Пиво 4%
|0ч.35м.
|0ч.30м.
|0ч.26м.
|0ч.23м.
|0ч.21м.
|100г
|1ч.44м.
|1ч.29м.
|1ч.18м.
|1ч.10м.
|1ч.03м.
|300г
|2ч.54м.
|2ч.41м.
|2ч.29м.
|2ч.21м.
|2ч.14м.
|500г
|Пиво 6%
|0ч.51м.
|0ч.45м.
|0ч.39м.
|0ч.35м.
|0ч.31м.
|100г
|2ч.11м.
|1ч.44м.
|1ч.29м.
|1ч.20м.
|1ч.12м.
|300г
|4ч.21м.
|3ч.44м.
|3ч.16м.
|2ч.54м.
|2ч.37м.
|500г
|Джин-тоник 9%
|1ч.18м.
|1ч.07м.
|0ч.59м.
|0ч.52м.
|0ч.47м.
|100г
|3ч.55м.
|3ч.21м.
|2ч.56м.
|2ч.37м.
|2ч.21м.
|300г
|6ч.32м.
|5ч.35м.
|4ч.54м.
|4ч.21м.
|3ч.55м.
|500г
|Шампанское 11%
|1ч.39м.
|1ч.22м.
|1ч.09м.
|1ч.01м.
|0ч.54м.
|100г
|4ч.37м.
|4ч.06м.
|3ч.35м.
|3ч.11м.
|2ч.52м.
|300г
|7ч.59м.
|6ч.50м.
|5ч.59м.
|5ч.19м.
|4ч.47м.
|500г
|Портвейн 18%
|2ч.37м.
|2ч.14м.
|1ч.57м.
|1ч.44м.
|1ч.34м.
|100г
|7ч.50м.
|6ч.43м.
|5ч.52м.
|5ч.13м.
|4ч.42м.
|300г
|13ч.03м.
|11ч.11м.
|9ч.47м.
|8ч.42м.
|7ч.50м.
|500г
|Настойка 24%
|3ч.29м.
|2ч.59м.
|2ч.37м.
|2ч.19м.
|2ч.04м.
|100г
|10ч.26м.
|8ч.57м.
|7ч.50м.
|6ч.58м.
|6ч.16м.
|300г
|17ч.24м.
|14ч.55м.
|13ч.03м.
|11ч.36м.
|10ч.26м.
|500г
|Ликер 30%
|4ч.21м.
|3ч.44м.
|3ч.19м.
|3ч.00м.
|2ч.37м.
|100г
|13ч.03м.
|11ч.11м.
|9ч.47м.
|8ч.42м.
|7ч.50м.
|300г
|21ч.45м.
|18ч.39м.
|16ч.19м.
|14ч.30м.
|13ч.03м.
|500г
|Водка 40%
|5ч.48м.
|4ч.58м.
|4ч.21м.
|3ч.53м.
|3ч.29м.
|100г
|17ч.24м.
|14ч.55м.
|13ч.03м.
|11ч.49м.
|10ч.26м.
|300г
|29ч.00м.
|24ч.51м.
|21ч.45м.
|19ч.20м.
|17ч.24м.
|500г
|Коньяк 42%
|6ч.05м.
|5ч.13м.
|4ч.34м.
|4ч.04м.
|3ч.39м.
|100г
|18ч.16м.
|15ч.40м.
|13ч.42м.
|12ч.11м.
|10ч.58м.
|300г
|30ч.27м.
|26ч.06м.
|22ч.50м.
|20ч.18м.
|18ч.16м.
|500г
Информация для водителей
В России допустимое содержание алкоголя: 0.16‰ в выдыхаемом воздухе (условно 0.35‰ в крови). При превышении — штраф от 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5–2 года.
Главное правило: если сомневаетесь — не садитесь за руль! Жизнь дороже.
Полная лажа.
Не в обиду.
Но кто знает сколько он выпил на празднике, дне рождения, в Новый год.
Человек лег спать в 18.00, а в 10.00 следующего дня поехали домой.
Гаи остановили, продули, еле отбрехались.
Умник!Что же не написал сколько Ваш человек принял прежде,чем спать лечь?!
Бляха-муха, товарисчи! Ну разве так можно над людьми шутить? Ну вы вот сами задумайтесь, что означают выходные данные вашего нового калькулятора!? Вот раньше все было збсь: алкоголя в крови 0. Можете ехать. На хоя вы отрицательные показатели сюда впендюхали? Как, простите, понимать, что у меня в крови -0,26 ‰ промилле алкоголя: т.е. я могу добухать баночку пиваса до абсолютного нуля трезвости?
Только методом научного тыка с ПК и понял ваш новодел, а то с телефона никак не мог понять, почему я с 5%-ного пива могу быть трезвее, чем с 8%-ного при прочих равных условиях))) Кстати, сделайте адаптацию для мобил, а то край неудобно со страницей работать (Галакси7едж)
И уберите, всё же, отрицательные значения, они вообще тут не в тему!
Так получилось) Старый калькулятор, после обновления ПО сервера, накрылся медным тазом, а это был старый, для подстраховки, но вот с такими изъянами. С нормальным пока разбираемся.
А-ха-ха!!! Бывает)))
Ладно, спасибо за проект, весьма познавательный и полезный!
Удачи в его развитии 😉
Бог в помощь в починке (или замене) калькулятора!
А то же ведь в закладках: нет-нет, да и пригождается =)
Верните старый калькулятор! Там указывались несколько напитков и соответственно время употребления.Как можно указать ели скажем я выпил 4 часа назад 1л.пива,а час назад еще литр? время употребления 2л. час назад?
Работаем над этим. К сожалению, сломался старый.
Много зависит от самого человека, его организма.. его болезней, например диабет.. Я тестировал свой организм… 34 г. 40%350, 90 кг, 182 см. 8 ч. сна и укладываюсь, за руль можно, без всякого похмелья, заторможенности и питья обезболивающих 🙂 Притом, если болеешь, простудой например, организм ослаблен.. и вывод алкоголя может быть выше вашего калькулятора в 2 раза.. Каждый человек питается по-разному, я к примеру фабрикаты не использую, чем больше засоренность организма, тем дольше будет выведение.. Люди, покупайте алкотест домашний, тестируйте в выходные и будете знать свою норму.. Кончено такой тест он-лайн тоже полезен!
Раньше такие калькуляторы были очень популярны. А теперь у меня имеется алкотестер сититек и в любом месте могу протестироваться и узнать степень опьянения. Да и у друзей уже имеются подобные персональные гаджеты.
Как говорит Ленка Воробей «А я не пОнял»! Получается по этому калькулятору чем меньше пьешь,тем больше пьянеешь?
Мой вес 120кг,мужской,выпил 150гр водки 40 %- через 2 часа 0,11пром. через 24-3,19. Через 36 часов врезал дуба-4,99 промилле. В чем дело «Менделеев»?