Калькулятор алкоголя в крови рассчитывает концентрацию этанола в организме по формуле Видмарка. Показывает промилле, концентрацию в выдыхаемом воздухе и время полного выведения из организма.

ВАЖНО! При 0.16‰ в воздухе грозит штраф и лишение прав!

Информация для водителей

В России допустимое содержание алкоголя: 0.16‰ в выдыхаемом воздухе (условно 0.35‰ в крови). При превышении — штраф от 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5–2 года.

Главное правило: если сомневаетесь — не садитесь за руль! Жизнь дороже.