Калькулятор алкоголя в крови рассчитывает концентрацию этанола в организме по формуле Видмарка. Показывает промилле, концентрацию в выдыхаемом воздухе и время полного выведения из организма.

ВАЖНО! При 0.16‰ в воздухе грозит штраф и лишение прав!

Таблица выведения алкоголя из организма

Вес 60 кг 70 кг 80 кг 90 кг 100 кг Выпито
Пиво 4%0ч.35м.0ч.30м.0ч.26м.0ч.23м.0ч.21м.100г
1ч.44м.1ч.29м.1ч.18м.1ч.10м.1ч.03м.300г
2ч.54м.2ч.41м.2ч.29м.2ч.21м.2ч.14м.500г
Пиво 6%0ч.51м.0ч.45м.0ч.39м.0ч.35м.0ч.31м.100г
2ч.11м.1ч.44м.1ч.29м.1ч.20м.1ч.12м.300г
4ч.21м.3ч.44м.3ч.16м.2ч.54м.2ч.37м.500г
Джин-тоник 9%1ч.18м.1ч.07м.0ч.59м.0ч.52м.0ч.47м.100г
3ч.55м.3ч.21м.2ч.56м.2ч.37м.2ч.21м.300г
6ч.32м.5ч.35м.4ч.54м.4ч.21м.3ч.55м.500г
Шампанское 11%1ч.39м.1ч.22м.1ч.09м.1ч.01м.0ч.54м.100г
4ч.37м.4ч.06м.3ч.35м.3ч.11м.2ч.52м.300г
7ч.59м.6ч.50м.5ч.59м.5ч.19м.4ч.47м.500г
Портвейн 18%2ч.37м.2ч.14м.1ч.57м.1ч.44м.1ч.34м.100г
7ч.50м.6ч.43м.5ч.52м.5ч.13м.4ч.42м.300г
13ч.03м.11ч.11м.9ч.47м.8ч.42м.7ч.50м.500г
Настойка 24%3ч.29м.2ч.59м.2ч.37м.2ч.19м.2ч.04м.100г
10ч.26м.8ч.57м.7ч.50м.6ч.58м.6ч.16м.300г
17ч.24м.14ч.55м.13ч.03м.11ч.36м.10ч.26м.500г
Ликер 30%4ч.21м.3ч.44м.3ч.19м.3ч.00м.2ч.37м.100г
13ч.03м.11ч.11м.9ч.47м.8ч.42м.7ч.50м.300г
21ч.45м.18ч.39м.16ч.19м.14ч.30м.13ч.03м.500г
Водка 40%5ч.48м.4ч.58м.4ч.21м.3ч.53м.3ч.29м.100г
17ч.24м.14ч.55м.13ч.03м.11ч.49м.10ч.26м.300г
29ч.00м.24ч.51м.21ч.45м.19ч.20м.17ч.24м.500г
Коньяк 42%6ч.05м.5ч.13м.4ч.34м.4ч.04м.3ч.39м.100г
18ч.16м.15ч.40м.13ч.42м.12ч.11м.10ч.58м.300г
30ч.27м.26ч.06м.22ч.50м.20ч.18м.18ч.16м.500г

10 комментариев

  1. Vovan Ответить

    Полная лажа.
    Не в обиду.
    Но кто знает сколько он выпил на празднике, дне рождения, в Новый год.
    Человек лег спать в 18.00, а в 10.00 следующего дня поехали домой.
    Гаи остановили, продули, еле отбрехались.

    • дмитрий Ответить

      Умник!Что же не написал сколько Ваш человек принял прежде,чем спать лечь?!

  2. Сергей Ответить

    Бляха-муха, товарисчи! Ну разве так можно над людьми шутить? Ну вы вот сами задумайтесь, что означают выходные данные вашего нового калькулятора!? Вот раньше все было збсь: алкоголя в крови 0. Можете ехать. На хоя вы отрицательные показатели сюда впендюхали? Как, простите, понимать, что у меня в крови -0,26 ‰ промилле алкоголя: т.е. я могу добухать баночку пиваса до абсолютного нуля трезвости?
    Только методом научного тыка с ПК и понял ваш новодел, а то с телефона никак не мог понять, почему я с 5%-ного пива могу быть трезвее, чем с 8%-ного при прочих равных условиях))) Кстати, сделайте адаптацию для мобил, а то край неудобно со страницей работать (Галакси7едж)
    И уберите, всё же, отрицательные значения, они вообще тут не в тему!

    • Артём Гудимов Ответить

      Так получилось) Старый калькулятор, после обновления ПО сервера, накрылся медным тазом, а это был старый, для подстраховки, но вот с такими изъянами. С нормальным пока разбираемся.

      • Сергей Ответить

        А-ха-ха!!! Бывает)))
        Ладно, спасибо за проект, весьма познавательный и полезный!
        Удачи в его развитии 😉
        Бог в помощь в починке (или замене) калькулятора!
        А то же ведь в закладках: нет-нет, да и пригождается =)

  3. Алексей Ответить

    Верните старый калькулятор! Там указывались несколько напитков и соответственно время употребления.Как можно указать ели скажем я выпил 4 часа назад 1л.пива,а час назад еще литр? время употребления 2л. час назад?

    • Артём Гудимов Ответить

      Работаем над этим. К сожалению, сломался старый.

  4. Александр Ответить

    Много зависит от самого человека, его организма.. его болезней, например диабет.. Я тестировал свой организм… 34 г. 40%350, 90 кг, 182 см. 8 ч. сна и укладываюсь, за руль можно, без всякого похмелья, заторможенности и питья обезболивающих 🙂 Притом, если болеешь, простудой например, организм ослаблен.. и вывод алкоголя может быть выше вашего калькулятора в 2 раза.. Каждый человек питается по-разному, я к примеру фабрикаты не использую, чем больше засоренность организма, тем дольше будет выведение.. Люди, покупайте алкотест домашний, тестируйте в выходные и будете знать свою норму.. Кончено такой тест он-лайн тоже полезен!

  5. Семен Ответить

    Раньше такие калькуляторы были очень популярны. А теперь у меня имеется алкотестер сититек и в любом месте могу протестироваться и узнать степень опьянения. Да и у друзей уже имеются подобные персональные гаджеты.

  6. Эдуард Николаевич Ответить

    Как говорит Ленка Воробей «А я не пОнял»! Получается по этому калькулятору чем меньше пьешь,тем больше пьянеешь?
    Мой вес 120кг,мужской,выпил 150гр водки 40 %- через 2 часа 0,11пром. через 24-3,19. Через 36 часов врезал дуба-4,99 промилле. В чем дело «Менделеев»?

Информация для водителей

В России допустимое содержание алкоголя: 0.16‰ в выдыхаемом воздухе (условно 0.35‰ в крови). При превышении — штраф от 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5–2 года.

Главное правило: если сомневаетесь — не садитесь за руль! Жизнь дороже.