Политика использования файлов cookies

Настоящая Политика является неотъемлемой частью Политики конфиденциальности сайта therumdiary.ru. Документ разработан в соответствии с требованиями законодательства РФ и нормами GDPR (в части, применимой к пользователям из РФ).

1. Зачем мы используем cookies

Сайт использует файлы cookies для идентификации браузера Пользователя. Это необходимо для:

Мы используем cookie, чтобы запомнить, что вы подтвердили свое совершеннолетие, и не показывать предупреждающий баннер при каждой перезагрузке страницы. Сохранения пользовательских настроек;

Сбора аналитики для улучшения контента.

2. Типы используемых cookies

2.1. Технически необходимые cookies

Эти файлы нужны для корректной работы Сайта. Без них использование ресурса будет затруднено.

Название Срок хранения Назначение ageWarningClosed 1 год / LocalStorage Хранит информацию о том, что пользователь закрыл баннер 18+ и подтвердил возраст. PHPSESSID / sid Сессия Идентификатор сессии пользователя (если применимо).

2.2. Аналитические cookies (Сторонние)

Мы используем сервисы веб-аналитики, которые помогают нам понять, какие статьи наиболее интересны читателям. Эти данные полностью обезличены.

Яндекс.Метрика: Файлы _ym_uid , _ym_d , _ym_isad и др. Используются для сбора статистики посещаемости, карты кликов и записи сессий (Вебвизор). Данные хранятся на серверах ООО «ЯНДЕКС» (РФ).

Файлы , , и др. Используются для сбора статистики посещаемости, карты кликов и записи сессий (Вебвизор). Данные хранятся на серверах ООО «ЯНДЕКС» (РФ). Google Analytics: Файлы _ga , _gid . Используются для различения пользователей и ограничения частоты запросов.

2.3. Маркетинговые cookies

Могут устанавливаться рекламными партнерами (например, Рекламная сеть Яндекса) для показа релевантных объявлений, соответствующих вашим интересам в тематике напитков и кулинарии.

3. Управление файлами cookies

Большинство браузеров автоматически принимают cookies, но вы можете изменить настройки, чтобы блокировать их или получать предупреждения.

Инструкции по управлению для популярных браузеров:

Важно: При блокировке файлов cookies (особенно технического файла ageWarningClosed ) баннер с предупреждением о возрастном ограничении 18+ будет появляться при каждом обновлении страницы.

4. Заключительные положения

Сайт оставляет за собой право изменять состав используемых cookies в зависимости от обновлений функционала.

По вопросам, связанным с использованием cookies, вы можете обратиться по адресу: admin@therumdiary.ru.

Дата обновления: 12 января 2026 года.