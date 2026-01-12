Политика обработки персональных данных

Настоящая Политика (далее — Политика) действует в отношении всей информации, которую сайт therumdiary.ru (далее — Сайт) может получить о Пользователе во время использования им Сайта.

Использование Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его информации. В случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования Сайта.

1. Правовые основания и статус сайта

1.1. Настоящая Политика составлена в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

1.2. Сайт является информационным ресурсом (блоком), посвященным культуре пития, рецептам и технологиям производства напитков.

1.3. Сайт не является интернет-магазином. Администрация Сайта не осуществляет дистанционную продажу алкогольной продукции, этилового спирта или самогонных аппаратов. Любые предложения, размещенные на Сайте (если таковые имеются), носят ознакомительный характер.

2. Состав обрабатываемых данных

2.1. Мы не требуем обязательной регистрации для чтения материалов. Однако в автоматическом режиме обрабатываются обезличенные технические данные (согласно определению п. 1 ст. 3 ФЗ-152):

IP-адрес устройства;

Информация из файлов cookies (подробнее в Политике использования Cookies);

Информация о браузере (тип, версия, cookie);

Тип устройства и разрешение экрана;

Дата и время доступа к Сайту;

Адреса запрашиваемых страниц;

Референ (адрес предыдущей страницы).

2.2. Указанные данные собираются посредством сервисов веб-аналитики (Яндекс.Метрика, Google Analytics) и необходимы для обеспечения функционирования Сайта, защиты от спам-атак и улучшения качества контента.

3. Цели обработки данных

Сбор информации осуществляется исключительно для следующих целей:

Выполнение требований законодательства РФ в части ограничения доступа к контенту для несовершеннолетних (проверка флага 18+);

в части ограничения доступа к контенту для несовершеннолетних (проверка флага 18+); Обеспечение стабильной работы и безопасности Сайта;

Анализ аудитории для улучшения качества публикуемых материалов (рецептов, обзоров);

Таргетирование рекламных материалов (без идентификации личности).

4. Ограничение ответственности (Алкоголь и Здоровье)

4.1. Размещенные на Сайте материалы о домашнем винокурении и самогоноварении предназначены исключительно для личного ознакомления.

4.2. Администрация напоминает, что согласно законодательству РФ:

Производство самогона и других алкогольных напитков разрешено только для личного потребления . Производство с целью сбыта влечет административную и уголовную ответственность.

. Производство с целью сбыта влечет административную и уголовную ответственность. Чрезмерное употребление алкоголя наносит вред вашему здоровью.

4.3. Администрация не несет ответственности за:

Возможный вред здоровью, полученный в результате использования рецептов Сайта (в т.ч. при нарушении технологий дистилляции или использовании некачественного сырья);

Достоверность информации в рекламных блоках третьих лиц.

5. Защита данных и права пользователя

5.1. Администрация принимает необходимые организационные и технические меры для защиты данных Пользователя от неправомерного доступа.

5.2. Пользователь имеет право в любой момент запретить сбор данных, воспользовавшись настройками своего браузера (блокировка Cookies) или расширениями для блокировки трекеров.

6. Ссылки на третьи ресурсы

Сайт может содержать ссылки на другие веб-ресурсы (производители оборудования, магазины ингредиентов и т.д.). Сайт не несет ответственности за политики конфиденциальности этих ресурсов.

7. Изменение Политики

7.1. Администрация имеет право вносить изменения в настоящую Политику. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления.

7.2. Актуальная версия Политики находится по адресу: https://therumdiary.ru/policy.

Дата обновления: 12 января 2026 года.