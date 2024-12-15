Категория 4 статьи

Барный инвентарь

<p>Без шейкера не приготовишь Мартини, без джиггера любой коктейль может превратиться в ужасное пойло, а без мадлера не получится хорошего Мохито. Любой бармен, где бы он не работал, нуждается в этих материальных помощниках, как любая домохозяйка нуждается в сковородке и скалке. На страницах этой рубрики <a title="Ромовый дневник" target="_blank" href="https://therumdiary.ru/">Ромового дневника</a> вы найдете познавательные статьи о барном инвентаре, а также советы, как им пользоваться. Здесь же вы найдете советы, какое оборудование для бара полезно освоить и купить для собственного заведения или мини-бара в квартире. </p>