Барный инвентарь

Самые необычные бокалы для вина и шампанского для дома
<p>Без шейкера не приготовишь Мартини, без джиггера любой коктейль может превратиться в ужасное пойло, а без мадлера не получится хорошего Мохито. Любой бармен, где бы он не работал, нуждается в этих материальных помощниках, как любая домохозяйка нуждается в сковородке и скалке. На страницах этой рубрики <a title="Ромовый дневник" target="_blank" href="https://therumdiary.ru/">Ромового дневника</a> вы найдете познавательные статьи о барном инвентаре, а также советы, как им пользоваться. Здесь же вы найдете советы, какое оборудование для бара полезно освоить и купить для собственного заведения или мини-бара в квартире. </p>
Какие бокалы лучше всего подходят для пива. Как правильно подавать пиво в бокалах. Какой температуры должно быть пиво. 8 необычных бокалов для пива.
Статья о барном инвентаре. Что такое джиггер, стрейнер, мадлер и барная ложка. Их применения и разновидности
Статья о шейкерах. Их разновидности, применение, а также недостатки и плюсы всех видов. Некоторые рекомендации по выбору и покупке шейкера