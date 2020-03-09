Категория 3 статьи

Персоналии

Работа барменом – это тяжкий, непосильный труд, который сложно оценить тем, кто находится по ту сторону баррикад. Предлагаю ознакомиться вам с легендарными личностями, которые подарили нам эту профессию, придумали огромное количество коктейлей и создали миксологию как таковую. Так же эта рубрика <a title="Ромовый дневник" href="https://therumdiary.ru/">блога</a> посвящена всем тем, кто, так или иначе, оказал влияние на барную индустрию и культуру пития в целом. Это владельцы известных алкогольных торговых марок и заведений, известные сомелье и эксперты в области спиртных напитков.